Δένδιας για τα 30 χρόνια από τα Ιμια: Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της

Η Ελλάδα τιμά τους νεκρούς της αναφέρει με σημερινή ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την κρίση των Ιμίων.

Συγκεκριμένα σημειώνει: «Τριάντα χρόνια από την κρίση στα Ίμια, τιμάμε τη μνήμη του Αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ΠΝ και του Πλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού ΠΝ.