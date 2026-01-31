Δένδιας για τα 30 χρόνια από τα Ιμια: Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της
«Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της» έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας
Η Ελλάδα τιμά τους νεκρούς της αναφέρει με σημερινή ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την κρίση των Ιμίων.
Συγκεκριμένα σημειώνει: «Τριάντα χρόνια από την κρίση στα Ίμια, τιμάμε τη μνήμη του Αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ΠΝ και του Πλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού ΠΝ.
Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της. pic.twitter.com/CTBjD8UUKS
— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 31, 2026
