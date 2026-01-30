Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου

Σε κλίμα συγκίνησης και ως ένα βαθμό ομοψυχίας πραγματοποιήθηκε στη βουλή ειδική συνεδρίαση μνήμης της μοιραίας νύχτας των Ιμίων που στοίχισε τη ζωή σε 3 αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού.

Ο αδερφός του πεσόντα, Τάκη, Νίκος Βλαχάκος, βουλευτής της ΝΔ πήρε το λόγο και με έντονα τα σημάδια της συγκίνησης έκανε μια προσωπική αναφορά. «Ο Τάκης δεν ήταν μόνο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ήταν αδερφός μου και το άλλο μου μισό», είπε βουρκωμένος και πρόσθεσε: «θέλω να πιστεύω ότι καμαρώνει από ψηλά. Θα τον θυμάμαι πάντα για το ήθος και το καθαρό του βλέμμα και τη βαθιά πίστη στο καθήκον. Νιώθω υπερήφανος για εκείνον».

Ο κ. Βλαχάκος είπε επίσης πως «υπάρχουν στιγμές στην ιστορία του έθνους που δεν κρίνονται μόνο από τη διάρκεια τους αλλά από το βάθος τους στο χρόνο. Μια τέτοια στιγμή ήταν η νύχτα των Ιμίων. Ήταν μια νύχτα έντασης, αβεβαιότητας και ευθύνης που ανέδειξε για ακόμα μια φορά το ήθος και την αυταπάρνησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο κ. Βλαχάκος πάντως έστειλε και ένα μήνυμα λέγοντας πως «μετά από εκείνη τη νύχτα, ταπεινωμένοι έλληνες και ταπεινωμένοι αξιωματικοί δεν θα υπάρχουν ξανά».

«Η ιστορία γράφτηκε 30 χρόνια πριν και σήμερα τιμάται η μνήμη όσων έδωσαν τη ζωή τους. Σήμερα σκύβουμε με τιμή σεβασμό και συγκίνηση το κεφάλι σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους.

Αποδείχθηκε ότι η διαχείριση κρίσεων είναι λεπτή και περίπλοκη υπόθεση που θέλει συντονισμό. Αποδείχθηκε ότι οι διαχρονικές αναθεωρητικές παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν είναι ασκήσεις αλλά μπορεί να οδηγήσουν σε εμπλοκή», είπε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Μάντζος με τον Νίκο Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ να προσθέτει: «μια κρίση που έφερε στα πρόθυρα πολεμικής σύγκρουσης που προέκυψε από την τουρκική προκλητικότητα και προσπάθεια αναθεωρητισμού. Θυσία με βαρύ κόστος να συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία και την ελευθερία».

«Το ΚΚΕ ουδέποτε αντιμετώπισε τη κρίση ως ελληνοτουρκικό επεισόδιο αλλά απόρροια ιμπεριαλιστικών επιδιώξεων στη περιοχή. Το κρίσιμο θέμα δεν είναι διαλεύκανση πολιτικών ευθυνών της τότε ηγεσίας. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν ήταν διαιτητές, εισήγαγαν στη πράξη τη λογική των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Ευθύνες έχουν όλες οι κυβερνήσεις για την παγίωση της κατάστασης και τη μη αναγνώριση των ευθυνών», είπε ο Νίκος Παπαναστάσης από το ΚΚΕ με τον Θ. Δρίτσα της ΝΕΑΡ να επισημαίνει: «το συμπέρασμα και δίδαγμα είναι η στρατηγική της Χάγης. Και εκεί χρειάζεται συνοχή γενναιότητα και όχι πολιτική εσωτερικής κατανάλωσης».

«Πέρασαν 30 χρόνια από εκείνη τη τραγική νύχτα και στεκόμαστε σήμερα εδώ όχι μόνο για να θυμηθούμε το παρελθόν αλλά και τιμήσουμε τη μνήμη των παιδιών. Ήταν αιφνίδια η πρόκληση και τα Ίμια ανέδειξαν τα όρια της διαχείρισης των κρίσεων και την ανάγκη η εθνική ασφάλεια να αντιμετωπίζεται ως επιλογή με μακρόχρονο σχεδιασμό», είπε ο υφυπουργός Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να ζητά την διερεύνηση της υπόθεσης από την επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να φωτιστούν οι αθέατες πτυχές της.

«Να ανοίξει συζήτηση και να φωτιστούν τα γεγονότα του 1996. Με κατάθεση γεγονότων από εκείνους που γνωρίζουμε και εξέταση εγγράφων και στοιχείων που θάβονται κ. Βλαχάκο και το ξέρετε. Και 30 χρόνια μετά εσείς ως αδερφός του ήρωα που έπεσε στο καθήκον να πληροφορείτε το πανελλήνιο ότι δεν σας παραδόθηκε ποτέ το κράνος του αδερφού σας αλλά 23 χρόνια μετά από καλύμνιο ψαρά. Και αυτό είναι γεγονός που αποκαλύπτει πόσο η πολιτεία και κυβερνήσεις στηρίζονται διαχρονικά στη σιωπή συγκάλυψη και συσκότιση», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και κατέληξε: «Ο ιατροδικαστής Καρακούκης μίλησε για ατύχημα. Σήμερα είναι ο εκλεχτός της κυβέρνησης της ΝΔ που έγιναν φωτογραφικές ρυθμίσεις να προΐσταται των ιατροδικαστών αφού παρείχε υπηρεσίες συγκάλυψης και για τα Τέμπη…».