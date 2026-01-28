Κόντρα για τα Ίμια στη Βουλή – «Καρφιά» Λαζαρίδη στο ΠΑΣΟΚ για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου – «Βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας», απαντά ο Χριστίδης

Φωτιές άναψαν στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής οι ακραίες αναφορές του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, για τις ευθύνες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στη διαχείριση της κρίσης των Ιμίων, τόσο για το «γκριζάρισμα» του Αιγαίου όσο και για τον τραγικό χαμό των τριών πιλότων.

Οι αναφορές στο «γκριζάρισμα» του Αιγαίου προκάλεσαν την σφοδρή αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Παύλου Χριστίδη, που ζήτησε από τον συνάδελφό του να ανακαλέσει τους χαρακτηρισμούς, επιμένοντας πως τέτοιες αναφορές θα πρέπει να διαγραφούν από τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λαζαρίδης, μιλώντας κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την προστασία των έργων τέχνης, επικαλέστηκε αναφορά του Δημήτρη Νατσιού στα Ίμια και υποστήριξε: «τότε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ του κ. Παπαχελά στον ΣΚΑΪ… οδήγησε στο γκριζάρισμα στο Αιγαίο.Ήταν άβουλη και άνευρη».

Χρηστίδης: Να ανακαλέσει ο Λαζαρίδης

«Ακούω να αναπαράγονται αντιλήψεις περί προδοσίας, εθνικών μειοδοτών και μαθημάτων πατριωτισμού, που δεν τα έχουμε ανάγκη. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει σε αυτή εδώ την αίθουσα τον πατριωτισμό κανενός. Ειδικά για ένα γεγονός που μας έχει στιγματίσει όλους», απάντησε ο Παύλος Χριστίδης.

«Άκουσα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, μετά τα σχόλιά του για την κυβέρνηση Σημίτη, να αναφέρεται στο ‘γκριζάρισμα’ της περιοχής των Ιμίων. Επειδή εμείς και ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι τα Ίμια είναι ελληνική επικράτεια και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, θα του ζητήσω να ανακαλέσει αυτό το τραγικό που είπε και εύχομαι να μην πάρει άλλη έκταση εκτός επικράτειας» το θέμα, είπε χαρακτηριστικά.

Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ και οι υπουργοί του ήταν τραγικοί

Ανταπαντώντας, ο Μακάριος Λαζαρίδης επέμεινε στην κριτική του και πήγε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ έχει βαρύτατες ευθύνες ως παράταξη επειδή «οδήγησε τρεις ήρωες πιλότους στο θάνατο».

«Εκείνες τις ημέρες τις έζησα από κοντά. Το ΠΑΣΟΚ και οι υπουργοί του ήταν τραγικοί, μοιραίοι και άβουλοι και έδωσαν την ευκαιρία στην Τουρκία να μιλάει για ‘γκρίζες ζώνες’ στο Αιγαίο και να μας οδηγήσετε στις ‘γαλάζιες πατρίδες’. Προφανώς η χώρα μας δεν το δέχεται και για αυτό εξοπλιζόμαστε», ανέφερε και σημείωσε: «Έχετε βαρύτατες ευθύνες ως παράταξη, οδηγήσατε τρεις ήρωες πιλότους στο θάνατο, δεν έδωσε ποτέ κανόνες εμπλοκής στις Ένοπλες Δυνάμεις ο Σημίτης. Και έχετε θράσος να σηκώνετε δάκτυλο».

Οργή κατά Λαζαρίδη και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης

Οι αναφορές Λαζαρίδη προκάλεσαν την αντίδραση και της Σίας Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά, η οποία αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά: «Τέτοια σοβαρά θέματα από τον Λαζαρίδη;».

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας έκανε λόγο για «χυδαία γλώσσα» και «πατριδοκάπηλη λογική της δεξιάς».

«Αντιλήψεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ποτέ μα ποτέ δεν υιοθέτησαν τις πιο βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας του κινδύνου εξ ανατολών. Ο κ. Λαζαρίδης θέλει να ξεκαθαρίσει τα εσωτερικά της ΝΔ, για αυτό και αναφέρεται σε μια σειρά προσώπων που κυβέρνησαν επί Σημίτη και σήμερα μοιράζονται τα ίδια έδρανα. Φτηνή εσωτερική αντιπαράθεση», απάντησε με νόημα ο Παύλος Χριστίδης.