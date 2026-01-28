Ανδρουλάκης: Είστε πολιτικοί απατεώνες, κύριοι της κυβέρνησης – Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης άμεσα

Επίθεση εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής, ειδικά στα θέματα της εργασιακής ασφάλειας, της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του κράτους δικαίου, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της Βουλής.

Στο στόχαστρο του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και η διάταξη Φλωρίδη για την επιμέλεια τέκνων, με τον κ. Ανδρουλάκη να κατηγορεί τον υπουργό Δικαιοσύνης ότι λέει «ψέματα» σε όλα όσα ισχυρίσθηκε, τονίζοντας πως «η επίμαχη διάταξη για την επιμέλεια τέκνων δεν υπήρχε στο αρχικό νομοσχέδιο στις 24/11, αλλά μπήκε μετά σε άσχετο νομοσχέδιο για την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, χωρίς καμία διαβούλευση».

«Συγκάλυψη, διαφθορά, ‘ντροποδιατάξεις’, ‘ντροποτροπολίες’», έχουν προκαλέσει την αγανάκτηση του ελληνικού λαού», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καλώντας τον Γιώργο Φλωρίδη «να παραιτηθεί άμεσα».

«Είστε πολιτικοί απατεώνες»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για το σημαντικό ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετώπισε η κυβέρνηση, υπογράμμισε αρχικά πως «η ΝΔ έχει οργανώσει και έχει δημιουργήσει ένα στρατό προπαγάνδας και fake news στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα».

«Την περασμένη εβδομάδα, όταν αποκάλυψα από αυτό το βήμα την ανεπάρκειά σας στο θέμα της ευλογιάς, Τσιάρας και Χατζηδάκης, κάνατε ότι δεν ακούσατε;», ρώτησε τους δύο υπουργούς.

Αξίζει να σημειωθεί πως, στο σημείο αυτά, από τα κυβερνητικά έδρανα ακούστηκε κάποιος να λέει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «είστε ψεκασμένοι», με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά χαρακτηριστικά: «Εμείς είμαστε ψεκασμένοι ή εσείς είστε πολιτικοί απατεώνες»;

Δείτε live την ομιλία

Τα σημαντικότερα σημεία της ομιλίας Ανδρουλάκη