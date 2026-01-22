ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αιχμές Ανδρουλάκη για ΝΔ και επίθεση στη δεξιά – Τι λέει για συγκυβέρνηση και συνέδριο

Υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ; Η στρατηγική Ανδρουλάκη ενόψει συνεδρίου είναι σαφής. Ο ίδιος έχει αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο κυβερνητικής συμπόρευσης με τη δεξιά, την οποία μάλιστα καταγγέλλει για στοχοποίησή του.

Για τον Χάρη Δούκα η δημόσια αυτή θέση δεν αρκεί και γι’ αυτόν τον λόγο μιλά για απόφαση συνεδρίου μέσω ψηφίσματος. Και οι δύο πλευρές φαίνεται πως έχουν διαλέξει το δρόμο στον οποίο θα πορευτούν.

Αν μη τι άλλο, η συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ το 2012, για πολλούς εντός της Χαριλάου Τρικούπη -αν και «αναγκαίο κακό» κατά τους ίδιους λόγω των μνημονιακών συνθηκών- αποτελεί ένα συλλογικό «τραύμα». Αυτό σχολίαζαν στελέχη του Κινήματος, μιλώντας στο in. Σήμερα όμως, εκτιμούν ότι λίγοι θα ήταν αυτοί που θα ανέχονταν την επανάληψη μιας τέτοιας πορείας. Κι αυτό γιατί πρόκειται, όπως λένε, για ένα ζήτημα υπαρξιακό. Επίσης, είναι δεδομένο ότι η νέα γενιά στελεχών, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου του κόμματος, βλέπει εχθρικά το ενδεχόμενο συνύπαρξης με τη δεξιά. Άλλωστε, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του παίζει με «ανοιχτά χαρτιά» όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα.

Το νέο «κατηγορώ» στη Βουλή

Εκ πρώτης όψεως, η συζήτηση της Τετάρτης στη Βουλή αφορούσε αμιγώς τον πρωτογενή τομέα και το αγροτικό. Ωστόσο, η επιλογή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λάβει τον λόγο και να συγκρουστεί μετωπικά με τον Κωστή Χατζηδάκη επιβεβαιώνει την αντιπολιτευτική πορεία που έχει επιλέξει: υψηλοί τόνοι, διακριτό στίγμα και εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Η δε αναφορά του, με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν χαρακτηριστική. «Είστε το χθες, η διαφθορά, η αναξιοκρατία, το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, θέλοντας να καταστήσει σαφές ότι μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Πειραιώς υπάρχει αγεφύρωτο χάσμα.

Η στοχοποίηση από τη δεξιά και οι υποκλοπές

Η απάντηση που έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην «εκπνοή» της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ (Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπή Συνεδρίου), μετά από τέσσερις ώρες συνεδρίασης, ήταν πολύ συγκεκριμένη για το πώς αντιλαμβάνεται τη σχέση του, συλλογική και προσωπική, με τη ΝΔ. «Έχω βαρεθεί να ακούω ότι θα συγκυβερνήσω με τη δεξιά. Το άκουγε και η Φώφη, το ακούω κι εγώ» φέρεται να είπε, συμπληρώνοντας ότι ο ίδιος «πολεμήθηκε και στοχοποιήθηκε όσο κανένας από τη δεξιά». Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν έχει υπάρξει προσπάθεια αποδόμησης προσώπου παρόμοια με αυτή που έγινε εναντίον του από σκοτεινά μάλιστα κέντρα εξουσίας. Υπενθύμισε δε ότι έχει επιλέξει να συγκρούεται μετωπικά με τη ΝΔ, κάνοντας ειδική αναφορά στο σκάνδαλο των υποκλοπών και την επιλογή του να προσφύγει στο ευρωπαϊκό δικαστήριο για την υπόθεση.

Το ψήφισμα του Δούκα

Η αντιπαράθεση με τον Χάρη Δούκα είναι δεδομένο ότι θα συνεχιστεί μέχρι το συνέδριο. Είναι σαφές ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων θα επιμείνει στην ανάγκη τοποθέτησης του συνεδρίου περί αποσαφήνισης των σχέσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ μέσω δημοψηφίσματος.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η επιμονή του Δημάρχου Αθηναίων στη συγκεκριμένη θέση αναπαράγει, στο τέλος της ημέρας, ένα μοτίβο αμφιβολίας γύρω από τη στρατηγική της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο, κομματικές πηγές επαναλάμβαναν ότι το τί θέλει το ΠΑΣΟΚ έχει αποσαφηνιστεί ουκ ολίγες φορές από τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος.

«Δεν αμφισβητώ τον Ανδρουλάκη»

Λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ, ο κ. Δούκας επανήλθε στην πρότασή του. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη (ΣΚΑΪ) έκανε λόγο για «καθαρό ψήφισμα που να μιλά για καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ». Βέβαια, μπορεί να ξεκαθάρισε ότι «σε καμία περίπτωση» δεν αμφισβητεί τον Νίκο Ανδρουλάκη, ωστόσο, επανέλαβε ότι ακολουθεί λάθος στρατηγική.

Μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Αθηναίων υποστήριξε ότι «είχαμε συγκυβερνήσει στο παρελθόν σε αναγκαίες συνθήκες ακραίας χρεοκοπίας για να σωθεί η χώρα. Μια ξεκάθαρη τέτοια απόφαση θα είναι δυνατό μήνυμα στο Συνέδριο και θα σταματήσει κάθε συζήτηση για μετεκλογική συνεργασία». Ταυτόχρονα, έθεσε επί τάπητος και μία δεύτερη παράμετρο, που αποτελεί διαχωριστική από την οπτική της ηγεσίας. «Πρέπει να ξεκινήσουμε προγραμματικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς» δήλωσε, καταλογίζοντας στη Χαριλάου Τρικούπη «θολό μήνυμα».

Οι δύο επιλογές της ηγεσίας

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να δεχθεί το ψήφισμα Δούκα για μία σειρά από λόγους. Στελέχη του κόμματος εξέφραζαν την άποψη ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή μία λογική ετεροπροσδιορισμού, όταν μάλιστα η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιδιώκει καμία γέφυρα με την Πειραιώς και το Μέγαρο Μαξίμου. Άλλωστε, σε καθημερινή βάση, τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο Κώστας Τσουκαλάς «σμιλεύουν» δημόσια την ανταγωνιστική σχέση ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

Ως προς το συνέδριο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δέχεται εισηγήσεις να προβλεφθεί ρητώς, όχι μέσω ψηφίσματος, αλλά στο πολιτικό ντοκουμένο του συνεδρίου και συγκεκριμένα στο πεδίο της ανάλυσης της συγκυρίας, σαφής αναφορά για την στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, που δεν θα αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Άλλωστε, όπως υπενθύμιζαν κομματικές πηγές, το κείμενο του συνεδρίου είναι δεσμευτικό για όλα τα μέλη. Επίσης, είναι ηλίου φαεινότερο ότι η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη δεν θα δεχόταν να εκπέμψει το μήνυμα ότι η ατζέντα του συνεδρίου οριοθετείται από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Επί της ουσίας, θα επιβεβαιώνει με την κομματική «βούλα» αυτά τα οποία δημόσια αναφέρει σε κάθε του συνέντευξη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Την ίδια ώρα, δεν αποκλείεται να εξετάζονται και άλλες εναλλακτικές. Όπως φέρεται να διαμήνυσε ο κ. Ανδρουλάκης και κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, τον τελικό λόγο για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και τις κρίσιμες αποφάσεις για τις συνεργασίες θα τον έχουν τα μέλη του κόμματος.