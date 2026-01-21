newspaper
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.01.2026 | 09:04
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν πρoβλήματα
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο από τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ- Τα «καρφιά», οι έντονοι διάλογοι και οι διαφορετικές στρατηγικές
Πολιτική Γραμματεία 21 Ιανουαρίου 2026 | 09:54

ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο από τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ- Τα «καρφιά», οι έντονοι διάλογοι και οι διαφορετικές στρατηγικές

Τα τρία «Α» του Νίκου Ανδρουλάκη στο δρόμο προς το συνέδριο. Οι κόντρες και τα αιχμηρά σχόλια κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, ο προβληματισμός για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και η επικείμενη «μάχη» της διεύρυνσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Spotlight

Δύο ημέρες μετά την 25η Μαρτίου, ημέρα-σύμβολο της εθνικής παλιγγενεσίας, το ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιήσει το συνέδριό του, αναζητώντας τη δική του πολιτική αναγέννηση. Όπως δείχνουν τα γεγονότα, ο δρόμος που καλείται να διανύσει η αξιωματική αντιπολίτευση δεν θα είναι ανέφελος. Αρκεί κάποιος να ανατρέξει στα όσα συνέβησαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της ΚΟΕΣ.

Και μπορεί η εισήγηση για την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ να εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), ωστόσο, οι διαφορές που καταγράφηκαν κατά τη συζήτηση δεν ήταν και λίγες. Με βάση τα όσα ειπώθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες της Χαριλάου Τρικούπη, η «ακούνητη βελόνα» στις δημοσκοπήσεις φαίνεται πως μεγαλώνει ακόμη περισσότερο την απόσταση ανάμεσα στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και σειρά στελεχών, τα οποία τον περίμεναν στη… γωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έλειψαν ούτε οι έντονοι διάλογοι, ούτε και τα «καρφιά» προς την ηγεσία του κόμματος. Πρωταγωνιστές ήταν οι Χάρης Δούκας, Άννα Διαμαντοπούλου, Παύλος Γερουλάνος αλλά και όχι μόνο…

Από την πλευρά του πάντως, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να απαντήσει σε υψηλούς τόνους. Ήδη, από την εισήγησή του κιόλας, έστειλε μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες, ενώ και κατά το κλείσιμό του σήκωσε το γάντι που του έριξαν οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι και δη ο Χάρης Δούκας.

Τα «καρφιά» του Ανδρουλάκη περί εσωστρέφειας

Την ανάγκη να μετατραπεί το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ σε πολιτικό γεγονός επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα γίνει «με τον διάλογο, με την εξωστρέφεια και όχι με την εσωστρέφεια». Όπως είπε  αυτή η διαπίστωση αφορά τους πάντες, καλώντας τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να σταματήσουν να ασχολούνται διαρκώς με επιμέρους ζητήματα που «δεν αφορούν την κοινωνία». «Φωτογραφίζοντας» τους «στρατηγούς» της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μπορεί να αφορούν κάποιους από εσάς, δεν αφορούν την κοινωνία. Την κοινωνία την αφορούν τα λιμάνια, η ενέργεια, η παιδεία, η υγεία».

Ως προς το πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να «επενδύσει» σε μία σταθερά: «κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, που μπορεί να κυβερνήσει. Και πρόγραμμα όχι βγαλμένο από illuminati, αλλά από την κοινωνία».

Απαντώντας εκ νέου στην κριτική που έχει δεχθεί κατά καιρούς για την λειτουργία του κόμματος, υπεραμύνθηκε των επιλογών του. Υπογράμμισε ότι «η λειτουργία του κόμματος δεν είναι να συζητάμε εμείς με τις ώρες εδώ μέσα». Την συνέδεσε με το έργο που παράγουν οι τομείς πολιτικής, το πρόγραμμα της ΔΕΘ, τα περιφερειακά συνέδρια, αλλά και την ύπαρξη κανόνων.

 Τα τρία «Α» και η αναφορά στην Γεννηματά

Στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να απαντήσει στο Χάρη Δούκα στα περί συνεργασιών με τη ΝΔ. Παράλληλα, φέρεται να υπογράμμισε πως το Κίνημα πρέπει να πορευτεί στη βάση τριών «Α»: Αξιοπρέπεια, αγωνιστικότητα και αλληλεγγύη.

Πάντως, λίγο πριν την «εκπνοή» της συνεδρίασης, εξέφρασε την ενόχλησή του για την συζήτηση περί συνεργασίας με τη ΝΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες, επισήμανε ότι έχει κουραστεί να ακούει και κατά την περίοδο της ηγεσίας της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά αλλά και κατά τη δική του ότι το ΠΑΣΟΚ θα συγκυβερνήσει με τη δεξιά. Μάλιστα, τόνισε ότι ο ίδιος στοχοποιήθηκε από τη δεξιά, τη στιγμή που έχει επιλέξει να συγκρούεται μετωπικά μαζί της. Έφερε δε ως παραδείγματα τις έντονες αντιπαραθέσεις στη Βουλή, τις εξεταστικές επιτροπές αλλά και την προσφυγή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Επίσης, προανήγγειλε ότι από την απόφαση του συνεδρίου θα καθίσταται σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αντίπαλό του τη Νέα Δημοκρατία.

Τα τραπέζια διαλόγου με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, έγινε πολύς λόγος για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είχε «φουντώσει» για τα καλά τις προηγούμενες ημέρες εντός και εκτός Χαριλάου Τρικούπη. Είχαν προηγηθεί το κάλεσμα Ανδρουλάκη προς τις προοδευτικές δυνάμεις κατά την επίσκεψή του στην Πεύκη, οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί «πλιάτσικου» για τους ανεξάρτητους βουλευτές που δεν παραδίδουν την έδρα τους πριν ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και το μπρα ντε φερ μεταξύ των πράσινων «φυλών» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γύρω από τις κοινοβουλευτικές «μεταγραφές».

Εχθές, τη στρατηγική του κόμματος «ξεδίπλωσε» αρχικά ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επισήμανε ότι το συνέδριο θα είναι ένα «συνέδριο διεύρυνσης της Δημοκρατικής Παράταξης». Στο ίδιο μήκος κύματος, συνέχισε με νόημα: «Και οριοθετώ, διεύρυνσης και όχι ρευστοποίησης. Το ΠΑΣΟΚ με τεράστιους αγώνες πήγε από πολύ χαμηλά ποσοστά σε ποσοστά που του δίνουν ισχυρή προοπτική. Άλλοι ρευστοποιήθηκαν, που προσπαθούσαν να κλείσουν το ΠΑΣΟΚ στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Όχι εμείς».

Προανήγγειλε ότι το προσεχές διάστημα, το κόμμα θα προχωρήσει «σε πιο επιθετικές πολιτικές διεύρυνσης», ανακοινώνοντας ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα στηθούν «τραπέζια διαλόγου». Εκεί θα προσκληθούν τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα προκειμένου να τοποθετηθούν. Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης έφερε ως παράδειγμα την συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πλέον, με βάση τα νέα δεδομένα το ερώτημα είναι ποια κόμματα θα αφορά αυτό το «προσκλητήριο» και ποιοι θα αποκλειστούν.

Η ομόφωνη απόφαση και η ατάκα Σκανδαλίδη

Πάντως, η πρόταση του επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης, Κώστα Σκανδαλίδη υπερψηφίστηκε ομόφωνα και με τη στήριξη του Χάρη Δούκα, όπως σχολίασαν στελέχη εξερχόμενα της Χαριλάου Τρικούπη. Στην ανακοίνωση του κόμματος γίνεται λόγος για «αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση», η οποία αποτελεί «πάγια πολιτική ενσωματωμένη στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυση του».

Στα highlights της χθεσινής συνεδρίασης συμπεριλαμβάνεται και η ατάκα του Κώστα Σκανδαλίδη. Ο επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης υπενθύμισε ότι ο αρχηγός της μεταδικτατορικής Ένωσης Κέντρου, Γεώργιος Μαύρος το 1974 έλεγε ότι κάθε ψήφος στον Ανδρέα Παπανδρέου είναι σφαίρα στην καρδιά της Ελλάδας. Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, το οποίο λίγα χρόνια αργότερα, το 1981 εξελέγη πρώτος βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

Η αμφισβήτηση Δούκα και ο διάλογος με τον Ανδρουλάκη

Σκληρή κριτική στην στρατηγική της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ άσκησε ο Χάρης Δούκας κατά την τοποθέτησή του, προτείνοντας αλλαγή στρατηγικής. «Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, υποστηρίζοντας ότι «η στρατηγική του κόμματος απέτυχε».

Σε σχέση με το συνέδριο, ανέφερε ότι «πρέπει να είναι λυτρωτικό», λέγοντας ότι «το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι ξεκάθαρο: Είμαστε υπέρ της προοδευτικής διακυβέρνησης με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ; Πρέπει να απαντήσουμε καθαρά και χωρίς “ναι μεν αλλά”».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι υπάρχει ο κίνδυνος «η καθαρή απόφαση για το μεγάλο ΌΧΙ σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ να εκφυλιστεί σε ένα απλό “bullet”, σε κάποιο σημείο μιας πολιτικής διακήρυξης». Σε αυτό το πλαίσιο, διατύπωσε εκ νέου τη θέση ότι πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή απόφαση, η οποία να είναι δεσμευτική «για οποιοδήποτε σενάριο βρούμε μπροστά μας».

Μία από τις χαρακτηριστικές στιχομυθίες της χθεσινής θυελλώδους συνεδρίασης ήταν ο σύντομος διάλογος Νίκου Ανδρουλάκη και Χάρη Δούκα για το ζήτημα των προκριματικών εκλογών.

«Γιατί επιμένεις στις προκριματικές; Έγιναν πριν πολλά χρόνια και δεν είχαν καλά αποτελέσματα» σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να του απαντήσει ο Δήμαρχος Αθηναίων ότι «αφού δεν είχαν καλά αποτελέσματα, γιατί μπήκαν στο καταστατικό;».

Η κριτική Γερουλάνου και η κόντρα με τον Ανδρουλάκη

Στην τοποθέτησή του ο Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας για την ανάγκη άμεσων αλλαγών, επανέλαβε τη θέση του ότι πρέπει να συνεδριάζουν πιο συχνά τα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής του κόμματος πήρε τον λόγο και του απευθύνθηκε λέγοντας «Πώς γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί;». Με τη σειρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι εκφράζει την αγωνία του, ενώ επανέλαβε ότι πρέπει «να συνεδριάζουν περισσότερο τα κεντρικά όργανα». Ο διάλογος των δύο συνεχίστηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υπογραμμίζει ότι «όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα». Ο κ. Γερουλάνος επέμεινε καθώς φέρεται να είπε «Εγώ σου λέω αυτό που πιστεύω».

Πάντως, ο ίδιος έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να προβάλλει τις θέσεις του για τα μεγάλα θέματα αιχμής, ενώ μίλησε για ανοιχτές διαδικασίες ενόψει συνεδρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα «μεγάλο και δημοκρατικό συνέδριο». Επίσης, έκανε αναφορά στην ανάγκη ηλεκτρονικού μητρώου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν μπορεί η ΝΔ να είναι με ηλεκτρονικό μητρώο και εμείς με τεφτέρια».

Σημειωτέον ότι ο κ. Γερουλάνος αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη λήξη της, καθώς, ήταν προγραμματισμένη η κοπή πίττας που διοργάνωσε σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας. Εκεί έδωσαν το «παρών» σχεδόν όλα τα πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου αλλά και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάντως, ο βουλευτής Α’ Αθήνας επανήλθε στο ζήτημα της «βελόνας» με διαφορετικό τρόπο. ««Θέλω να την κουνήσουμε για να δούμε το ΠΑΣΟΚ νικητή στις εκλογές» είπε μεταξύ άλλων κατά την ομιλία του.

Η παρέμβαση Διαμαντοπούλου και η «έκρηξή» της κατά Δούκα

Στην ανάγκη να υπάρξει σκιώδης κυβέρνηση επανέλαβε ως θέση της η Άννα Διαμαντοπούλου. Ειδική αναφορά έκανε στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου, βάσει προηγούμενων εκλογών αλλά και δημοσκοπήσεων, το κόμμα «αιμορραγεί» εκλογικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρθηκε στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, βάζοντας σε πρώτο πλάνο τις προτεραιότητες που πρέπει να έχει το κόμμα στην Αττική, συνδυάζοντας θέσεις και δράσεις.

Επιπλέον, σε σχέση με την επικείμενη σύνοδο των ευρωσοσιαλιστών, εκτίμησε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια του ΠΑΣΟΚ έχει εξαιρετική ευκαιρία να αλλάξει στρατηγική. Τάχθηκε υπέρ της θέσης οι ευρωσοσιαλιστές να προτείνουν στο ευρωπαϊκό συμβούλιο να ενεργοποιήσει το όργανο αντί-εξαναγκασμού,  στοχεύοντας στην εφαρμογή αντίμετρων απέναντι στους δασμούς που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ επέλεξε χθες να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Χάρη Δούκα, όταν διέρρευσε η τοποθέτησή του στα μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, η ίδια σήκωσε το κινητό της τηλέφωνο δείχνοντας τα δημοσιεύματα και στη συνέχεια απευθύνθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων σε πολύ υψηλούς τόνους. Συγκεκριμένα, φέρεται να του είπε: «Τι είναι αυτά που κάνεις; Είμαστε τόσοι εδώ. Εδώ δεν είναι μια δημόσια συνεδρίαση. Είναι συνεδρίαση πολιτικού οργάνου».

Από την πλευρά του, ο κ Δούκας επικαλέστηκε ότι είχε προηγηθεί η δημοσιοποίηση της εισαγωγικής τοποθέτησης του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ πρόσθεσε ότι οι θέσεις του δεν είναι μυστικές.

Πέρα από την Αννα Διαμαντοπούλου έντονη κριτική στον Δήμαρχο Αθηναίων άσκησε  και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΒΕ, Γιώργος Καββαθάς αλλά και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου Όλγα Μαρκογιαννάκη, η οποία αναφέρθηκε στην διαρροή που είχε δοθεί για την μη συμμετοχή του Δημάρχου Αθηναίων στον τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κατρίνης: «Να δούμε γιατί δεν έχει αποδώσει η στρατηγική μας»

Τον προβληματισμό του για την πορεία του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε και ο Μιχάλης Κατρίνης. Ο Βουλευτής Ηλείας είπε κατά πληροφορίες ότι πρέπει να εξεταστεί γιατί δεν έχει αποδώσει η στρατηγική του κόμματος μέχρι σήμερα». Επιπλέον, εξέφρασε τη θέση ότι «το συνέδριο πρέπει να ανοίξει τους ορίζοντες για μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη που έχει πλειοψηφικά χαρακτηριστικά».

Σε σχέση με το επίμαχο ζήτημα της διεύρυνσης, έκανε λόγο για «διεύρυνση χωρίς face control», ενώ πρότεινε τη διεξαγωγή προγραμματικής συζήτησης με τα κόμματα του προοδευτικού χώρο «με στόχο την προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ». «Να δείξουμε καθαρά με ποιους επιλέγουμε να συνομιλήσουμε και με ποιους όχι» φέρεται να σημείωσε ο Τομεάρχης Άμυνας, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η ΝΔ και γι’ αυτόν τον λόγο «δε νοείται για το ΠΑΣΟΚ πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση».

Πάντως, για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ανέφερε ότι η σχετική απόφαση δεν πρέπει να ληφθεί υπό την πίεση της πολιτικής συγκυρίας ή ολιγομελή όργανα, αλλά από το ίδιο το συνέδριο του κόμματος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκτοξεύθηκε ο ημερήσιος τζίρος στην εποχή του Euronext

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκτοξεύθηκε ο ημερήσιος τζίρος στην εποχή του Euronext

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Business
ΑΔΜΗΕ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς νέο επενδυτή

ΑΔΜΗΕ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς νέο επενδυτή

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί

Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος, πιστοί στη γραμμή που ακολουθούν τον τελευταίο καιρό, εξαπέλυσαν εμμέσως νέα επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για τη στρατηγική του κόμματος και τη δημοσκοπική στασιμότητα, ενισχύοντας την εσωστρέφεια και τις εσωκομματικές έριδες που δεν ωφέλησαν ποτέ κανένα κόμμα, πόσο μάλλον στη κούρσα για την εξουσία

Σύνταξη
Το να είσαι μέλος ΜΚΟ γίνεται ποινικά κολάσιμο, λένε 56 οργανώσεις – Ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου Πλεύρη
Οι υπογράφουσες 20.01.26

Το να είσαι μέλος ΜΚΟ γίνεται ποινικά κολάσιμο, λένε 56 οργανώσεις – Ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου Πλεύρη

Την άμεση απόσυρση των διατάξεων του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που στοχοποιούν την κοινωνία των πολιτών ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους 56 οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην προστασία προσφύγων και μεταναστών.

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ για Γροιλανδία: Απαράδεκτες οι απειλές των ΗΠΑ, συνένοχοι ΕΕ και ΝΑΤΟ
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

ΕΟ ΚΚΕ για Γροιλανδία: Απαράδεκτες οι απειλές των ΗΠΑ, συνένοχοι ΕΕ και ΝΑΤΟ

«Οι αντιθέσεις σκοπιμοτήτων ΕΕ, Γερμανίας, Γαλλίας εκθέτει όλα τα αστικά κόμματα που ισχυρίζονταν ότι η ένταξη της Δανίας στην ΚΕΠΠΑ της ΕΕ και η ΝΑΤΟϊκή διεύρυνση σε Σουηδία-Φινλανδία, θα εγγυόταν την ασφάλεια και την ειρήνη», τόνισε η ευρωομάδα του ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης

Προσχηματικό χαρακτηρίζουν τον διάλογο της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα από τη Χαριλάου Τρικούπη. Τι ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ποια στάση θα κρατήσει στη Βουλή η αξιωματική αντιπολίτευση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!
Πολιτική 20.01.26

«Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!

Το Μαξίμου και η ΝΔ φαίνεται πως υποκρίνονται όταν τοποθετούν απέναντί τους την Καρυστιανού, καθώς οι ευρωβουλευτές του κόμματος έχουν ψηφίσει κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Κούρδους Συρίας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην συναινεί σιωπώντας, όπως έκανε στη Γάζα
«Εθνοκάθαρση» 20.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Κούρδους Συρίας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην συναινεί σιωπώντας, όπως έκανε στη Γάζα

Τις ανησυχητικές εξελίξεις στη Συρία επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση να πάρουν θέση και να λάβουν πρωτοβουλίες για την προστασία των Κούρδων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δουλειά, όχι επικοινωνία, για να γίνουμε κυβέρνηση – Στις 27-29 Μαρτίου το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Κ.Ο.Ε.Σ. 20.01.26

Ανδρουλάκης: Δουλειά, όχι επικοινωνία, για να γίνουμε κυβέρνηση – Στις 27-29 Μαρτίου το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

«Προσωπικά με ενδιαφέρει το βράδυ των εκλογών, όσο γίνεται περισσότεροι Έλληνες να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ ως την επόμενη κυβέρνηση. Και αυτό δεν θα γίνει με κανόνες χαϊδέματος συμφερόντων, ούτε με διάττοντες αστέρες», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Περισσότερες απορίες, παρά απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την παραίτηση των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική Επιτροπή 20.01.26

Περισσότερες απορίες, παρά απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την παραίτηση των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αδυναμία να συμμορφωθούν με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου δηλώνουν οι ορκωτοί λογιστές που παραιτήθηκαν - «Εκτός του πεδίου Ελέγχου» αυτά που ζητούσαν, σύμφωνα με την απάντηση της προσωρινής διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύοντας το θέμα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Χαρίτσης: Να μη σιωπήσουμε μπροστά στον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Κούρδων της Συρίας – Να μην γίνει η Ροζάβα νέα Γάζα
«Συνενοχή η σιωπή» 20.01.26

Χαρίτσης: Να μη σιωπήσουμε μπροστά στον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Κούρδων της Συρίας – Να μην γίνει η Ροζάβα νέα Γάζα

«Οι Κούρδοι της Συρίας, οι άνθρωποι που αποτέλεσαν τη βασική δύναμη συντριβής του ISIS, εγκαταλείπονται ξανά, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί παθητικά», τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Τζούφη: Σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και λειτουργίας στην Εγνατία Οδό
Νέα Αριστερά 20.01.26

Τζούφη: Σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και λειτουργίας στην Εγνατία Οδό

Αναφορά στον υπουργό Μεταφορών κατέθεσε η Μερόπη Τζούφη για την καταγγελία υου Συνδικάτου Εργαζομένων Μεταφορών Ηπείρου & Νομού Κέρκυρας για την επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Εγνατία

Σύνταξη
Λαφαζάνης στην εξεταστική: Ποινικές ευθύνες για Μητσοτάκη, Βορίδη, Αυγενάκη – Καρφιά και σε Αποστόλου-Αραχωβίτη
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Λαφαζάνης στην εξεταστική: Ποινικές ευθύνες για Μητσοτάκη, Βορίδη, Αυγενάκη – Καρφιά και σε Αποστόλου-Αραχωβίτη

Ο κ. Λαφαζάνης καταλόγισε απιστία σε βάρος του κ. Βορίδη και υποστήριξε πως τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Αυγενάκης θα έπρεπε να είχαν ελεγχθεί από το ειδικό δικαστήριο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά
Μηχανή χρημάτων 21.01.26

Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά

Περίπου 35 χρόνια μετά την εμφάνισή τους στο μουσικό στερέωμα, οι Take That παρουσιάζουν αδημοσίευτο υλικό από τα πρώτα τους χρόνια και μιλούν για την πίεση της επιτυχίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)
Champions League 21.01.26

Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League και το Football Meets Data έκανε γνωστούς τους πιθανούς αντιπάλους του αν τελείωνε σήμερα η League Phase και ποιον θα βρει στον δρόμο του αν τελικά προκριθεί.

Σύνταξη
Συστήθηκε ομάδα εργασίας για την επίσπευση αδειοδότησης καταφυγίων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Εγκαταστάσεις φιλοξενίας 21.01.26

Συστήθηκε ομάδα εργασίας για την επίσπευση αδειοδότησης καταφυγίων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Διυπουργική συνεργασία για την ταχύτερη αδειοδότηση των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτήθηκε μεταξύ Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Σύνταξη
«Βροχή» τα 112 για επικίνδυνα φαινόμενα: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – «Καμπανάκι» για Αττική
«Περιορίστε μετακινήσεις» 21.01.26

«Βροχή» τα 112 για επικίνδυνα φαινόμενα: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για Αττική

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Αττική από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ της Τετάρτης

Σύνταξη
Τραμπ: Κρίσιμη η συνεδρίαση στο Νταβός για τη Γροιλανδία – Τρόπο αποκλιμάκωσης αναζητούν οι Ευρωπαίοι
Σύνοδος στο Νταβός 21.01.26

Ο Τραμπ πάει στο Νταβός (με το όπλο του): Κρίσιμη η σύνοδος για τη Γροιλανδία - Οι επιλογές των Ευρωπαίων

Ο Τραμπ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τη Γροιλανδία στη Σύνοδο του Νταβός - Οι Ευρωπαίοι αναζητούν τακτική απέναντι στις ΗΠΑ σε όλο το φάσμα, από τον κατευνασμό μέχρι την αντεπίθεση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Σοκ στo ισπανικό ποδόσφαιρο: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Σοκ στo ισπανικό ποδόσφαιρο: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Ο 50χρονος Νταβίντ Κορδόν Μέσα έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία – Είχε παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Χετάφε που έπαιζε ο γιος του.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Οι εμπνεύσεις από μυθολογία και αστρονομία της Intellexa – Ο Ήλιος, ο γιος του Ποσειδώνα και το Νεφέλωμα
Πόρισμα ΑΠΔΠΧ 21.01.26

Οι εμπνεύσεις από μυθολογία και αστρονομία της Intellexa - Ο Ήλιος, ο γιος του Ποσειδώνα και το Νεφέλωμα

Από το Helios, τη μετονομασία του Predator μέχρι το zero click Triton, τα προγράμματα που φέρεται να εμπορευόταν η Intellexa αντλούσαν έμπνευση από την ελληνική μυθολογία και την αστρονομία - Τι εντόπισε η ΑΠΔΠΧ για τα προϊόντα της εταιρείας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν
Euroleague 21.01.26

Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει για να το Τελ Αβίβ και την αναμέτρηση με τη Μακάμπι και ο Εργκίν Αταμάν περιμένει να δει αν θα έχει στη διάθεση του τον Κέντρικ Ναν.

Σύνταξη
Χανιά: Στο εδώλιο ο οδηγός της Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 23χρονο Παναγιώτη
Το μήνυμα της οικογένειας 21.01.26

Στο εδώλιο ο οδηγός της Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 23χρονο στα Χανιά

Μετά την αναβολή τον περασμένο Δεκέμβριο, η δίκη του προφυλακισμένου 45χρονου οδηγού ξεκινάει σήμερα στο Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων στα Χανιά - Η ανακοίνωση της οικογένειας του 23χρονου

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Τρέλα» για τον τελικό με τον Άγιαξ – Χιλιάδες αιτήσεις για εισιτήριο
Champions League 21.01.26

«Τρέλα» για τον τελικό με τον Άγιαξ – Χιλιάδες αιτήσεις για εισιτήριο από τον κόσμο του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν με 2-0 πάει στο Άμστερνταμ για «τελικό» πρόκρισης κόντρα στον Άγιαξ και ο κόσμος της ομάδας έχει κάνει χιλιάδες αιτήσεις για να βρεθεί στην Ολλανδία.

Σύνταξη
Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ
Στις μύτες 21.01.26

Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ

Όταν ο Seth Orza ήταν μέλος του New York City Ballet, ανέπτυξε πελματιαία απονευρωσίτιδα, μια πάθηση στην οποία ο παχύς ιστός που συνδέει τα δάχτυλα των ποδιών με τη φτέρνα αναπτύσσει φλεγμονή. Η καλύτερη λέξη για να περιγράψει τον πόνο που προκαλεί στη φτέρνα; Μαχαιριές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές έχουν ντυθεί στα λευκά – Πού σημειώνονται χιονοπτώσεις
Κακοκαιρία 21.01.26

Ποιες περιοχές έχουν ντυθεί στα λευκά - Πού σημειώνονται χιονοπτώσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα - Στο Καρπενήσι το έχει στρώσει, ενώ αναφορές για χιόνια υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, στην Καρδίτσα

Σύνταξη
O Ολυμπιακός «εκτόξευσε» τις πιθανότητες του – Τι λένε οι αριθμοί μετά τη σπουδαία νίκη με τη Λεβερκούζεν (pics)
Champions League 21.01.26

O Ολυμπιακός «εκτόξευσε» τις πιθανότητες του – Τι λένε οι αριθμοί μετά τη σπουδαία νίκη με τη Λεβερκούζεν (pics)

Ο Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια νίκη επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν και αύξησε κατακόρυφα τις πιθανότητές του για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Σύνταξη
Consumer Protection Heads Approved by Committee
English edition 21.01.26

Consumer Protection Heads Approved by Committee

The Special Permanent Parliamentary Committee on Institutions and Transparency approved, by majority vote, the appointments of deputy governors, as well as the president and four members of the governing board, of the newly established Independent Authority for Consumer Protection and Market Oversight. Three deputy governors were nominated to the authority: Anna Stratinaki, responsible for the […]

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο