ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο από τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ- Τα «καρφιά», οι έντονοι διάλογοι και οι διαφορετικές στρατηγικές

Δύο ημέρες μετά την 25η Μαρτίου, ημέρα-σύμβολο της εθνικής παλιγγενεσίας, το ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιήσει το συνέδριό του, αναζητώντας τη δική του πολιτική αναγέννηση. Όπως δείχνουν τα γεγονότα, ο δρόμος που καλείται να διανύσει η αξιωματική αντιπολίτευση δεν θα είναι ανέφελος. Αρκεί κάποιος να ανατρέξει στα όσα συνέβησαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της ΚΟΕΣ.

Και μπορεί η εισήγηση για την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ να εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), ωστόσο, οι διαφορές που καταγράφηκαν κατά τη συζήτηση δεν ήταν και λίγες. Με βάση τα όσα ειπώθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες της Χαριλάου Τρικούπη, η «ακούνητη βελόνα» στις δημοσκοπήσεις φαίνεται πως μεγαλώνει ακόμη περισσότερο την απόσταση ανάμεσα στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και σειρά στελεχών, τα οποία τον περίμεναν στη… γωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έλειψαν ούτε οι έντονοι διάλογοι, ούτε και τα «καρφιά» προς την ηγεσία του κόμματος. Πρωταγωνιστές ήταν οι Χάρης Δούκας, Άννα Διαμαντοπούλου, Παύλος Γερουλάνος αλλά και όχι μόνο…

Από την πλευρά του πάντως, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να απαντήσει σε υψηλούς τόνους. Ήδη, από την εισήγησή του κιόλας, έστειλε μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες, ενώ και κατά το κλείσιμό του σήκωσε το γάντι που του έριξαν οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι και δη ο Χάρης Δούκας.

Τα «καρφιά» του Ανδρουλάκη περί εσωστρέφειας

Την ανάγκη να μετατραπεί το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ σε πολιτικό γεγονός επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα γίνει «με τον διάλογο, με την εξωστρέφεια και όχι με την εσωστρέφεια». Όπως είπε αυτή η διαπίστωση αφορά τους πάντες, καλώντας τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να σταματήσουν να ασχολούνται διαρκώς με επιμέρους ζητήματα που «δεν αφορούν την κοινωνία». «Φωτογραφίζοντας» τους «στρατηγούς» της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μπορεί να αφορούν κάποιους από εσάς, δεν αφορούν την κοινωνία. Την κοινωνία την αφορούν τα λιμάνια, η ενέργεια, η παιδεία, η υγεία».

Ως προς το πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να «επενδύσει» σε μία σταθερά: «κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, που μπορεί να κυβερνήσει. Και πρόγραμμα όχι βγαλμένο από illuminati, αλλά από την κοινωνία».

Απαντώντας εκ νέου στην κριτική που έχει δεχθεί κατά καιρούς για την λειτουργία του κόμματος, υπεραμύνθηκε των επιλογών του. Υπογράμμισε ότι «η λειτουργία του κόμματος δεν είναι να συζητάμε εμείς με τις ώρες εδώ μέσα». Την συνέδεσε με το έργο που παράγουν οι τομείς πολιτικής, το πρόγραμμα της ΔΕΘ, τα περιφερειακά συνέδρια, αλλά και την ύπαρξη κανόνων.

Τα τρία «Α» και η αναφορά στην Γεννηματά

Στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να απαντήσει στο Χάρη Δούκα στα περί συνεργασιών με τη ΝΔ. Παράλληλα, φέρεται να υπογράμμισε πως το Κίνημα πρέπει να πορευτεί στη βάση τριών «Α»: Αξιοπρέπεια, αγωνιστικότητα και αλληλεγγύη.

Πάντως, λίγο πριν την «εκπνοή» της συνεδρίασης, εξέφρασε την ενόχλησή του για την συζήτηση περί συνεργασίας με τη ΝΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες, επισήμανε ότι έχει κουραστεί να ακούει και κατά την περίοδο της ηγεσίας της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά αλλά και κατά τη δική του ότι το ΠΑΣΟΚ θα συγκυβερνήσει με τη δεξιά. Μάλιστα, τόνισε ότι ο ίδιος στοχοποιήθηκε από τη δεξιά, τη στιγμή που έχει επιλέξει να συγκρούεται μετωπικά μαζί της. Έφερε δε ως παραδείγματα τις έντονες αντιπαραθέσεις στη Βουλή, τις εξεταστικές επιτροπές αλλά και την προσφυγή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Επίσης, προανήγγειλε ότι από την απόφαση του συνεδρίου θα καθίσταται σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αντίπαλό του τη Νέα Δημοκρατία.

Τα τραπέζια διαλόγου με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, έγινε πολύς λόγος για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είχε «φουντώσει» για τα καλά τις προηγούμενες ημέρες εντός και εκτός Χαριλάου Τρικούπη. Είχαν προηγηθεί το κάλεσμα Ανδρουλάκη προς τις προοδευτικές δυνάμεις κατά την επίσκεψή του στην Πεύκη, οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί «πλιάτσικου» για τους ανεξάρτητους βουλευτές που δεν παραδίδουν την έδρα τους πριν ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και το μπρα ντε φερ μεταξύ των πράσινων «φυλών» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γύρω από τις κοινοβουλευτικές «μεταγραφές».

Εχθές, τη στρατηγική του κόμματος «ξεδίπλωσε» αρχικά ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επισήμανε ότι το συνέδριο θα είναι ένα «συνέδριο διεύρυνσης της Δημοκρατικής Παράταξης». Στο ίδιο μήκος κύματος, συνέχισε με νόημα: «Και οριοθετώ, διεύρυνσης και όχι ρευστοποίησης. Το ΠΑΣΟΚ με τεράστιους αγώνες πήγε από πολύ χαμηλά ποσοστά σε ποσοστά που του δίνουν ισχυρή προοπτική. Άλλοι ρευστοποιήθηκαν, που προσπαθούσαν να κλείσουν το ΠΑΣΟΚ στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Όχι εμείς».

Προανήγγειλε ότι το προσεχές διάστημα, το κόμμα θα προχωρήσει «σε πιο επιθετικές πολιτικές διεύρυνσης», ανακοινώνοντας ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα στηθούν «τραπέζια διαλόγου». Εκεί θα προσκληθούν τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα προκειμένου να τοποθετηθούν. Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης έφερε ως παράδειγμα την συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πλέον, με βάση τα νέα δεδομένα το ερώτημα είναι ποια κόμματα θα αφορά αυτό το «προσκλητήριο» και ποιοι θα αποκλειστούν.

Η ομόφωνη απόφαση και η ατάκα Σκανδαλίδη

Πάντως, η πρόταση του επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης, Κώστα Σκανδαλίδη υπερψηφίστηκε ομόφωνα και με τη στήριξη του Χάρη Δούκα, όπως σχολίασαν στελέχη εξερχόμενα της Χαριλάου Τρικούπη. Στην ανακοίνωση του κόμματος γίνεται λόγος για «αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση», η οποία αποτελεί «πάγια πολιτική ενσωματωμένη στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυση του».

Στα highlights της χθεσινής συνεδρίασης συμπεριλαμβάνεται και η ατάκα του Κώστα Σκανδαλίδη. Ο επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης υπενθύμισε ότι ο αρχηγός της μεταδικτατορικής Ένωσης Κέντρου, Γεώργιος Μαύρος το 1974 έλεγε ότι κάθε ψήφος στον Ανδρέα Παπανδρέου είναι σφαίρα στην καρδιά της Ελλάδας. Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, το οποίο λίγα χρόνια αργότερα, το 1981 εξελέγη πρώτος βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

Η αμφισβήτηση Δούκα και ο διάλογος με τον Ανδρουλάκη

Σκληρή κριτική στην στρατηγική της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ άσκησε ο Χάρης Δούκας κατά την τοποθέτησή του, προτείνοντας αλλαγή στρατηγικής. «Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, υποστηρίζοντας ότι «η στρατηγική του κόμματος απέτυχε».

Σε σχέση με το συνέδριο, ανέφερε ότι «πρέπει να είναι λυτρωτικό», λέγοντας ότι «το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι ξεκάθαρο: Είμαστε υπέρ της προοδευτικής διακυβέρνησης με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ; Πρέπει να απαντήσουμε καθαρά και χωρίς “ναι μεν αλλά”».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι υπάρχει ο κίνδυνος «η καθαρή απόφαση για το μεγάλο ΌΧΙ σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ να εκφυλιστεί σε ένα απλό “bullet”, σε κάποιο σημείο μιας πολιτικής διακήρυξης». Σε αυτό το πλαίσιο, διατύπωσε εκ νέου τη θέση ότι πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή απόφαση, η οποία να είναι δεσμευτική «για οποιοδήποτε σενάριο βρούμε μπροστά μας».

Μία από τις χαρακτηριστικές στιχομυθίες της χθεσινής θυελλώδους συνεδρίασης ήταν ο σύντομος διάλογος Νίκου Ανδρουλάκη και Χάρη Δούκα για το ζήτημα των προκριματικών εκλογών.

«Γιατί επιμένεις στις προκριματικές; Έγιναν πριν πολλά χρόνια και δεν είχαν καλά αποτελέσματα» σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να του απαντήσει ο Δήμαρχος Αθηναίων ότι «αφού δεν είχαν καλά αποτελέσματα, γιατί μπήκαν στο καταστατικό;».

Η κριτική Γερουλάνου και η κόντρα με τον Ανδρουλάκη

Στην τοποθέτησή του ο Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας για την ανάγκη άμεσων αλλαγών, επανέλαβε τη θέση του ότι πρέπει να συνεδριάζουν πιο συχνά τα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής του κόμματος πήρε τον λόγο και του απευθύνθηκε λέγοντας «Πώς γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί;». Με τη σειρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι εκφράζει την αγωνία του, ενώ επανέλαβε ότι πρέπει «να συνεδριάζουν περισσότερο τα κεντρικά όργανα». Ο διάλογος των δύο συνεχίστηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υπογραμμίζει ότι «όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα». Ο κ. Γερουλάνος επέμεινε καθώς φέρεται να είπε «Εγώ σου λέω αυτό που πιστεύω».

Πάντως, ο ίδιος έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να προβάλλει τις θέσεις του για τα μεγάλα θέματα αιχμής, ενώ μίλησε για ανοιχτές διαδικασίες ενόψει συνεδρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα «μεγάλο και δημοκρατικό συνέδριο». Επίσης, έκανε αναφορά στην ανάγκη ηλεκτρονικού μητρώου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν μπορεί η ΝΔ να είναι με ηλεκτρονικό μητρώο και εμείς με τεφτέρια».

Σημειωτέον ότι ο κ. Γερουλάνος αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη λήξη της, καθώς, ήταν προγραμματισμένη η κοπή πίττας που διοργάνωσε σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας. Εκεί έδωσαν το «παρών» σχεδόν όλα τα πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου αλλά και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάντως, ο βουλευτής Α’ Αθήνας επανήλθε στο ζήτημα της «βελόνας» με διαφορετικό τρόπο. ««Θέλω να την κουνήσουμε για να δούμε το ΠΑΣΟΚ νικητή στις εκλογές» είπε μεταξύ άλλων κατά την ομιλία του.

Η παρέμβαση Διαμαντοπούλου και η «έκρηξή» της κατά Δούκα

Στην ανάγκη να υπάρξει σκιώδης κυβέρνηση επανέλαβε ως θέση της η Άννα Διαμαντοπούλου. Ειδική αναφορά έκανε στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου, βάσει προηγούμενων εκλογών αλλά και δημοσκοπήσεων, το κόμμα «αιμορραγεί» εκλογικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρθηκε στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, βάζοντας σε πρώτο πλάνο τις προτεραιότητες που πρέπει να έχει το κόμμα στην Αττική, συνδυάζοντας θέσεις και δράσεις.

Επιπλέον, σε σχέση με την επικείμενη σύνοδο των ευρωσοσιαλιστών, εκτίμησε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια του ΠΑΣΟΚ έχει εξαιρετική ευκαιρία να αλλάξει στρατηγική. Τάχθηκε υπέρ της θέσης οι ευρωσοσιαλιστές να προτείνουν στο ευρωπαϊκό συμβούλιο να ενεργοποιήσει το όργανο αντί-εξαναγκασμού, στοχεύοντας στην εφαρμογή αντίμετρων απέναντι στους δασμούς που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ επέλεξε χθες να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Χάρη Δούκα, όταν διέρρευσε η τοποθέτησή του στα μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, η ίδια σήκωσε το κινητό της τηλέφωνο δείχνοντας τα δημοσιεύματα και στη συνέχεια απευθύνθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων σε πολύ υψηλούς τόνους. Συγκεκριμένα, φέρεται να του είπε: «Τι είναι αυτά που κάνεις; Είμαστε τόσοι εδώ. Εδώ δεν είναι μια δημόσια συνεδρίαση. Είναι συνεδρίαση πολιτικού οργάνου».

Από την πλευρά του, ο κ Δούκας επικαλέστηκε ότι είχε προηγηθεί η δημοσιοποίηση της εισαγωγικής τοποθέτησης του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ πρόσθεσε ότι οι θέσεις του δεν είναι μυστικές.

Πέρα από την Αννα Διαμαντοπούλου έντονη κριτική στον Δήμαρχο Αθηναίων άσκησε και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΒΕ, Γιώργος Καββαθάς αλλά και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου Όλγα Μαρκογιαννάκη, η οποία αναφέρθηκε στην διαρροή που είχε δοθεί για την μη συμμετοχή του Δημάρχου Αθηναίων στον τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κατρίνης: «Να δούμε γιατί δεν έχει αποδώσει η στρατηγική μας»

Τον προβληματισμό του για την πορεία του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε και ο Μιχάλης Κατρίνης. Ο Βουλευτής Ηλείας είπε κατά πληροφορίες ότι πρέπει να εξεταστεί γιατί δεν έχει αποδώσει η στρατηγική του κόμματος μέχρι σήμερα». Επιπλέον, εξέφρασε τη θέση ότι «το συνέδριο πρέπει να ανοίξει τους ορίζοντες για μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη που έχει πλειοψηφικά χαρακτηριστικά».

Σε σχέση με το επίμαχο ζήτημα της διεύρυνσης, έκανε λόγο για «διεύρυνση χωρίς face control», ενώ πρότεινε τη διεξαγωγή προγραμματικής συζήτησης με τα κόμματα του προοδευτικού χώρο «με στόχο την προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ». «Να δείξουμε καθαρά με ποιους επιλέγουμε να συνομιλήσουμε και με ποιους όχι» φέρεται να σημείωσε ο Τομεάρχης Άμυνας, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η ΝΔ και γι’ αυτόν τον λόγο «δε νοείται για το ΠΑΣΟΚ πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση».

Πάντως, για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ανέφερε ότι η σχετική απόφαση δεν πρέπει να ληφθεί υπό την πίεση της πολιτικής συγκυρίας ή ολιγομελή όργανα, αλλά από το ίδιο το συνέδριο του κόμματος.