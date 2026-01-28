«Μετωπική» ΠΑΣΟΚ και ΝΔ με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά – Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή

Mε αντιπάλους τις εσωκομματικές «έριδες» ενόψει συνεδρίου και τις χαμηλές δημοσκοπικές «πτήσεις», ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να υπερβεί την εσωστρέφεια των τελευταίων ημερών, «επενδύοντας» στην πόλωση με την κυβέρνηση. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται, σήμερα, να λάβει εκ νέου τον λόγο στη Βουλή, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα εξαπολύσει μία εφ’ όλης της ύλης επίθεση εναντίον της κυβέρνησης, δίνοντας, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και στην επίμαχη τροπολογία Φλωρίδη. Μάλιστα, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θα επιμείνει στην παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης.

«Πρέσινγκ» για το ενεργειακό με νέα επίκαιρη ερώτησή

Το «πρέσινγκ» προς το γαλάζιο στρατόπεδο θα συνεχιστεί και στο ζήτημα της ενέργειας. Βέβαια, στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενημερώθηκαν ότι ο πρωθυπουργός δεν θα δώσει -όπως όλα δείχνουν- το «παρών» στη Βουλή, την Παρασκευή, για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτησή του κ. Ανδρουλάκη.

Το γεγονός δεν «πτοεί» την ηγεσία του Κινήματος, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να επανακαταθέσει τη σχετική ερώτηση, θέτοντας τον πρωθυπουργό προ των ευθυνών του, δεδομένου ότι το ενεργειακό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ακρίβεια, που αποτελεί και το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας.

Νέα σύγκρουση για την ευλογιά

Το ζήτημα της ευλογιάς και του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει ψηλά στην ατζέντα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι μετά τις χθεσινές δηλώσεις των εκπροσώπων της ευρωπαϊκής επιτροπής τόσο το Μέγαρο Μαξίμου όσο και ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης είναι έκθετοι στην ελληνική κοινωνία και κυρίως απέναντι στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα.

Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόκειται να κατηγορήσει την κυβέρνηση για αναποτελεσματικότητα και ψεύδη. Προηγήθηκε η χθεσινή αιχμηρή ανακοίνωση στην οποία η Χαριλάου Τρικούπη σημείωσε ότι «η Κομισιόν κάνει τα αποκαλυπτήρια της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας και των κυβερνητικών ψευδών στη διαχείριση της ευλογιάς». Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βάρχελι που αναφέρθηκε στους κανόνες της Ε.Ε. για τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

«Πρέπει να θανατωθούν τα μολυσμένα ζώα και να γίνει χρήση των εμβολίων ώστε να αρχίσει να χαλαρώνει η πίεση» ανέφερε σε σχετική δήλωση. Με αυτόν τον τρόπο διέψευσε την κυβέρνηση ότι ουδέποτε είχαν δώσει την επιλογή των τοπικών εμβολιασμών.

«Μετωπική» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι πολιτικές εξελίξεις στο «μέτωπο» της ευλογιάς συμπίπτουν με τα όσα έγιναν γνωστά στην συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτίμησαν ότι η κατάθεση του πρώην υπουργού αγροτικής ανάπτυξης Γιώργο Καρασμάνη, προσέφερε κρίσιμα δεδομένα για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι συνθήκες που οδήγησαν στο σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων.

Παράλληλα, η κατάθεση του Κώστα Σκανδαλίδη πυροδότησε νέο γύρο αντιπαράθεσης μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Μεγάρου Μαξίμου. Κομματικές πηγές της ΝΔ κατηγόρησαν τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ για παρατυπίες που έμεναν ατιμώρητες επί ημερών του.

Με τη σειρά της, η Χαριλάου Τρικούπη κατηγόρησε τη γαλάζια παράταξη για «πολιτικό θράσος», σημειώνοντας ότι «η στρεψοδικία και η προπαγάνδα δεν έχουν όρια για τη ΝΔ και τους αήθεις εντολοδόχους της».

Ο κ. Σκανδαλίδη σε δήλωσή του εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ εναντίον της κυβέρνησης, μιλώντας για προσπάθεια διαστρέβλωσης της κατάθεσής του. Επισήμανε ότι κατά τη θητεία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε δομηθεί ένα σύστημα υποβολής, παραλαβής και αποδοχής των αιτήσεων, η οποία σε συνδυασμό με τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ απέβαλε αυτόματα κάθε προσπάθεια είσπραξης ενισχύσεων από μη δικαιούχους.