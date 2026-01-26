newspaper
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Δικαιώνουν τον Νίκο Ανδρουλάκη οι εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών;
26 Ιανουαρίου 2026, 10:25

Δικαιώνουν τον Νίκο Ανδρουλάκη οι εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών;

Ως κομβικές αντιμετωπίζουν στο ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες αποκαλύψεις του In για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζουν τη «θεσμική» διαδρομή που ακολούθησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 2022, ενόψει και της εξέτασης της προσφυγής του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΡεπορτάζΙάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
A
A
Αρκετά μέσα ενημέρωσης -και δη φιλοκυβερνητικά- πέρασαν στα «ψιλά» την αποκάλυψη του in και του Πάνου Τσίκαλα για τις στημένες ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Σταμάτη Τρίμπαλη στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές.

Στο ΠΑΣΟΚ παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις στη δίκη και τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, που συμπληρώνουν κρίσιμα κομμάτια στο παζλ του σκανδάλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας θα φωτίσει κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης. Δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι και επιμένουν ότι θα φανεί πέραν πάσης αμφιβολίας η μεθόδευση και η ακραία, όπως την χαρακτηρίζουν, συγκάλυψη που επιχειρήθηκε.

Όσο το κουβάρι αυτής της δυσώδους υπόθεσης ξετυλίγεται, στην πραγματικότητα, ανοίγει ο δρόμος, προκειμένου να δικαιωθούν τα θύματα των παρακολουθήσεων. Κατ’ επέκταση, και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε, η παρακολούθησή του αποτέλεσε την αφετηρία μίας τεράστιας πολιτικής σύγκρουσης για ένα σκάνδαλο που άφησε αρνητικό αποτύπωμα στη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ουκ ολίγες φορές, βρέθηκε στο στόχαστρο των πολιτικών του αντιπάλων με πολλούς τρόπους. Κομματικές πηγές, υπενθύμιζαν ότι από το 2022 υπέστη «δολοφονία χαρακτήρα». Κατηγορήθηκε ότι είναι εμμονικός και ότι αντιδρά με τον τρόπο που αντιδρά γιατί «κάποιο λάκκο έχει η φάβα». Κατά το παρελθόν δε, υπήρξαν και υπαινιγμοί ότι «κάποιος τον κρατάει…».

Οι επιλογές Ανδρουλάκη

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο αποφάσισε να εξετάσει, κατά προτεραιότητα, την προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη για τη μη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών στην απόφαση του ΣτΕ να ενημερωθεί επισήμως για την υπόθεση των υποκλοπών.

Τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δικαιώνουν, όπως υπογραμμίζουν από το ΠΑΣΟΚ, την απαράβατη επιλογή του προέδρου του κόμματος να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Στην πράξη, ο ίδιος εξάντλησε κάθε θεσμικό μέσο, για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, προσέφυγε τόσο στην ελληνική δικαιοσύνη όσο και στην ευρωπαϊκή, ενώ το θέμα έφτασε και το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Υπάρχει η εκτίμηση ότι εάν δεν διάλεγε τον συγκεκριμένο δρόμο, τότε ο λεγόμενος «νόμος Τσιάρα», που έβαζε φραγμούς στην ενημέρωση των παρακολουθούμενων από την ΑΔΑΕ (Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών), δεν θα είχε βγει αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η σύγκρουση με τη ΝΔ

Πολύς λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα για τις μετεκλογικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο κυβερνητικής συμπόρευσης με τη ΝΔ. Πέρα από το γεγονός ότι η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιμένει στη μετωπική σύγκρουση με το Μέγαρο Μαξίμου σε όλα τα πεδία, την ιδεολογική απόσταση και τις αγεφύρωτες προγραμματικές θέσεις των δύο κομμάτων, η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στην πρόσφατη ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου) περί στοχοποίησής του από τη δεξιά ήταν σαφής. Άλλωστε, ο ίδιος υπενθύμισε τη «μάχη» που έχει δώσει και για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Πάντως, εντός της Χαριλάου Τρικούπη, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη «μάχη» δεν δόθηκε με τον ίδιο τρόπο από όλα τα πρωτοκλασάτα στελέχη του Κινήματος.

Η σκληρή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για το δημοσίευμα το in

Mετά την αποκάλυψη του In, τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ) εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης. Από την πλευρά της, η Χαριλάου Τρικούπη έκανε λόγο για «δύο μήνες ένοχης σιωπής από τα όσα φοβερά κατέθεσε ο κ. Τρίμπαλης στη δίκη για τη χειραγώγηση της εξεταστικής επιτροπής».

Με φόντο τα όσα έφερε στο φως της δημοσιότητας το In, το ΠΑΣΟΚ διερωτήθηκε με καυστικό ύφος για «πόσο ακόμη θα κρύβονται η κυβέρνηση και οι βουλευτές που αναφέρονται στο δημοσίευμα;» αλλά και «πόση ακόμη δυσωδία θα αναδυθεί από τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας;».

Κοινωνία
Τρίκαλα: Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές από τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο

Τρίκαλα: Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές από τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
