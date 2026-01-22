newspaper
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ
Πολιτική Γραμματεία 22 Ιανουαρίου 2026 | 19:34

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ

«Αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε τους φόβους μας, δεν θα ενώσουμε ποτέ τις ελπίδες μας», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην προσύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών

Σύνταξη
Να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται για την προσύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών.

«Η νέα επεκτατική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οδηγεί τους ευρωπαϊκούς λαούς σε μια νέα εμπειρία με θεαματικό τρόπο. Μια εμπειρία, που ήδη ο λαός μας έχει αποκτήσει εδώ και δεκαετίες. Ενώ είναι μέλη του ΝΑΤΟ να απειλούνται από άλλα ισχυρά μέλη της συμμαχίας», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, σε μία έμμεση αλλά σαφή αναφορά στην τουρκική απειλή για την Ελλάδα.

«Αν συνεχιστούν οι παράλληλοι μονόλογοι, οδηγούμαστε σε στρατηγικό αδιέξοδο»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε χαρακτηριστικά πως «τα πράγματα είναι απλά: αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε τους φόβους μας, δεν θα ενώσουμε ποτέ τις ελπίδες μας».

«Γι’ αυτό σήμερα, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να στηρίξουν δηλώνοντας ‘παρόντες’ το σχέδιο για την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επισήμανε, προειδοποιώντας πως «αν συνεχιστούν οι παράλληλοι μονόλογοι, οδηγούμαστε σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο με πολύ επικίνδυνες επιπτώσεις για όλους.

Στην προσύνοδο αναμένεται να τεθούν επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, καθώς και τις προτεραιότητες της σοσιαλδημοκρατικής οικογένειας ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στις διεργασίες των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και στο διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης.

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Ολόκληρη η δήλωση 22.01.26

Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

«Το συμβούλιο ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί
Διπλωματία 22.01.26

Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί

Ο Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου καθ' οιονδήποτε - Τι απαντά στους επικριτές του εντός ΝΔ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αιχμές Ανδρουλάκη για ΝΔ και επίθεση στη δεξιά – Τι λέει για συγκυβέρνηση και συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αιχμές Ανδρουλάκη για ΝΔ και επίθεση στη δεξιά – Τι λέει για συγκυβέρνηση και συνέδριο

Συνεχίζει να απορρίπτει τη συμπόρευση με τη δεξιά ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας τον υπέρμετρο «πόλεμο» που έχει δεχθεί και τις ανοιχτές νομικές εκκρεμότητες με φόντο τις υποκλοπές

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη

«Η κυβέρνηση καθυστέρησε τέσσερα χρόνια την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, κάτι που έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΚΚΕ για κακοκαιρία: Ο λαός να μην συμβιβαστεί με το ότι όλα αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν «εξαιτίας της κλιματικής κρίσης»
Επικαιρότητα 22.01.26

ΚΚΕ για κακοκαιρία: Ο λαός να μην συμβιβαστεί με το ότι όλα αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν «εξαιτίας της κλιματικής κρίσης»

«Ειδικά οι καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο, στην περιβόητη Αθηναϊκή Ριβιέρα', και τα νότια προάστια της Αττικής είναι απολύτως ενδεικτικές των προτεραιοτήτων του αστικού κράτους», λέει το ΚΚΕ για την κακοκαιρία

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κακοκαιρία δεν είναι «έκπληξη», έκπληξη είναι που η πρόληψη μένει πίσω
«Διαχείριση εντυπώσεων» 22.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η κακοκαιρία δεν είναι «έκπληξη», έκπληξη είναι που η πρόληψη μένει πίσω

«Όταν το 112 μετατρέπεται σε υποκατάστατο έργων, συντήρησης και θεσμικού συντονισμού, τότε λειτουργεί ως άλλοθι», σημειώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατάθεση για 13 χρόνια πριν – «Καμία σχέση με τη συντονισμένη απάτη που βλέπουμε σήμερα»
ΠΑΣΟΚ 22.01.26

«Καμία σχέση με τη συντονισμένη απάτη που βλέπουμε σήμερα» - Κατάθεση στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ για 13 χρόνια πριν

Κατά την κατάθεση του ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Αποστολάκος, δεν είχε τη γνώση να απαντήσει σε αρκετά κρίσιμα ερωτήματα, καθώς ήταν πρόεδρος 13 χρόνια πριν

Σύνταξη
Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτη η αναφορά βουλευτή στη χούντα – Έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα»
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτη η αναφορά βουλευτή στη χούντα – Έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα»

Η προκλητική αναφορά του προερχόμενου βουλευτή από τους Σπαρτιάτες δεν πέρασε απαρατήρητη από το Σώμα, με τα κόμματα να καταδικάζουν αναφανδόν τις επίμαχες αναφορές για τα έργα και τις ημέρες της χούντας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του
Πολιτική 22.01.26

ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του

Ο ευρωβουλευτής Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, στην ομιλία του, στηλίτευσε τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη στήριξή της από την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση

Σύνταξη
Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία

Το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας και επισήμως αποφάσισε την ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη της πόλης. Το ξεχωριστό ενδιαφέρον της νέας συνύπαρξης Καραμανλή - Σαμαρά στις 2 Φεβρουαρίου και μάλιστα στην έδρα του δεύτερου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης
Πολιτική 22.01.26

Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης

Ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί απευθείας στις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σύνταξη
Χαρίτσης και Σακελλαρίδης δοκιμάζουν τα όριά τους: Συνέδριο επιβίωσης ή ρήξης για τη Νέα Αριστερά – Το βλέμμα στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Χαρίτσης και Σακελλαρίδης δοκιμάζουν τα όριά τους: Συνέδριο επιβίωσης ή ρήξης για τη Νέα Αριστερά – Το βλέμμα στον Τσίπρα

Όλα ανοιχτά το επόμενο τετραήμερο για το μέλλον της Νέας Αριστεράς, το σενάριο της ρήξης και χρυσή τομή μέσω αυτονομίας

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευτελισμός διαρκείας από πλευράς ΝΔ που επιχειρεί να κλείσει άρον, άρον την εξεταστική
Πολιτική 22.01.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευτελισμός διαρκείας από πλευράς ΝΔ που επιχειρεί να κλείσει άρον, άρον την εξεταστική

Η προσπάθεια των βουλευτών της ΝΔ που συμμετέχουν στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ να κλείσουν την υπόθεση είναι ομολογουμένως εντυπωσιακή και εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Ποια είναι τα «επιτεύγματα» από το περασμένο καλοκαίρι έως σήμερα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»
LGBTQI+ 22.01.26

Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»

Οι συλλήψεις έρχονται σε μία περίοδο ευρύτερης καταστολής των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων στην Κίνα, με τις αρχές να κλείνουν dating apps και ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+

Σύνταξη
«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο
Συνέντευξη 22.01.26

«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο

Από το μόντελινγκ στην υποκριτική η μεταμόρφωση της Κάια Γκέρμπερ σε «χαμαιλέοντα» της τέχνης συνεχίζεται σε δημόσια θέα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός – Εστουδιάντες 68-72: Ήττα στις λεπτομέρειες και αποκλεισμός
Μπάσκετ 22.01.26

Ολυμπιακός – Εστουδιάντες 68-72: Ήττα στις λεπτομέρειες και αποκλεισμός

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 72-68 από την Εστουδιάντες και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurocup – Παράπονα για τη διαιτησία για το αντιαθλητικό που δεν δόθηκε στη Σπυριδοπούλου λίγο πριν το φινάλε.

Σύνταξη
LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 22.01.26

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:05 την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Ολόκληρη η δήλωση 22.01.26

Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

«Το συμβούλιο ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Τείχος δυσαρέσκειας απέναντι στην ΝΔ – Πολιτικό σκηνικό σε αναμονή των νέων κομμάτων – Ισχυρό αίτημα αλλαγής
Κοινωνία διαμαρτυρόμενη 22.01.26

Τείχος δυσαρέσκειας απέναντι στην ΝΔ – Πολιτικό σκηνικό σε αναμονή των νέων κομμάτων – Ισχυρό αίτημα αλλαγής

Παρά τη μικρή βελτίωση των δημοσκοπικών επιδόσεών της η ΝΔ εξακολουθεί να είναι αντιμέτωπη με μαζική αποδοκιμασία από τη μεριά των πολιτών

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Φινλανδία: Ο πρόεδρος Στουμπ επιδιώκει σχέδιο για την ασφάλεια της Αρκτικής μέχρι την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Οι δηλώσεις του 22.01.26

Ο Φινλανδός πρόεδρος επιδιώκει σχέδιο για την ασφάλεια της Αρκτικής μέχρι την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο Αλεξάντερ Στουμπ πρόσθεσε ότι μια πιο στιβαρή αρχιτεκτονική ασφαλείας για την Αρκτική θα απαιτήσει τη στενότερη συνεργασία των σκανδιναβικών χωρών με τις ΗΠΑ και τον Καναδά

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η ICE έχει συλλάβει τουλάχιστον τέσσερα παιδιά στη Μινεσότα, ανάμεσά τους έναν 5χρονο
Κόσμος 22.01.26

ΗΠΑ: Η ICE έχει συλλάβει τουλάχιστον τέσσερα παιδιά στη Μινεσότα, ανάμεσά τους έναν 5χρονο

Την ώρα που όλος ο κόσμος συζητά για την σύλληψη του πεντάχρονου στην Μινεσότα, αξιωματούχος σχολικής περιφέρειας της πόλης ανέφερε πως ακόμα 3 ανήλικοι έχουν συλληφθεί μόνο τον Ιανουάριο

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Μπολόνια – Σέλτικ
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Μπολόνια – Σέλτικ

LIVE: Μπολόνια – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Σέλτικ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail
«Αποκρουστικό, ταπεινωτικό, εξευτελιστικό» 22.01.26

«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail

Με σπασμένη φωνή και δάκρυα που δεν μπορούσε να συγκρατήσει η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ περιέγραψε τον εφιάλτη της διαρκούς παρακολούθησης από τη Daily Mail και τη λεγεώνα των βρετανικών ταμπλόιντ στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου

Σύνταξη
Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» – Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»
Άγνοια από τη Νουούκ 22.01.26

Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία - Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπάρχει «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία μετά τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε - Ο Γροιλανδός πρωθυπουργός λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα γι' αυτό

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020
Κόσμος 22.01.26

ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020

Ο πρώην ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, ο οποίος είχε αναλάβει τις δύο ομοσπονδιακές ποινικές έρευνες σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ

Σύνταξη
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
