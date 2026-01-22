Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ

Να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται για την προσύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών.

«Η νέα επεκτατική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οδηγεί τους ευρωπαϊκούς λαούς σε μια νέα εμπειρία με θεαματικό τρόπο. Μια εμπειρία, που ήδη ο λαός μας έχει αποκτήσει εδώ και δεκαετίες. Ενώ είναι μέλη του ΝΑΤΟ να απειλούνται από άλλα ισχυρά μέλη της συμμαχίας», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, σε μία έμμεση αλλά σαφή αναφορά στην τουρκική απειλή για την Ελλάδα.

«Αν συνεχιστούν οι παράλληλοι μονόλογοι, οδηγούμαστε σε στρατηγικό αδιέξοδο»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε χαρακτηριστικά πως «τα πράγματα είναι απλά: αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε τους φόβους μας, δεν θα ενώσουμε ποτέ τις ελπίδες μας».

«Γι’ αυτό σήμερα, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να στηρίξουν δηλώνοντας ‘παρόντες’ το σχέδιο για την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επισήμανε, προειδοποιώντας πως «αν συνεχιστούν οι παράλληλοι μονόλογοι, οδηγούμαστε σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο με πολύ επικίνδυνες επιπτώσεις για όλους.

Στην προσύνοδο αναμένεται να τεθούν επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, καθώς και τις προτεραιότητες της σοσιαλδημοκρατικής οικογένειας ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στις διεργασίες των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και στο διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης.