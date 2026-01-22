Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

Στις Βρυξέλλες θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, για να συμμετάσχει στις εργασίες της έκτακτης προσυνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Στην προσύνοδο αναμένεται να τεθούν επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, καθώς και τις προτεραιότητες της σοσιαλδημοκρατικής οικογένειας ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στις διεργασίες των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης.