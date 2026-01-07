Ανδρουλάκης: Η Κύπρος με το 37% του εδάφους της κατεχόμενο από την Τουρκία, σύμβολο μιας Ευρώπης που πρέπει να εμβαθύνει την πολιτική της ενοποίηση

«Η επίσημη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία συνιστά μια στιγμή με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία και την ευρωπαϊκή της ταυτότητα», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτησή του.

Όπως σημειώνει, «είκοσι ένα χρόνια μετά την είσοδο της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια, η Λευκωσία θα έχει για δεύτερη φορά την ευθύνη να συντονίσει την πρόοδο μιας σειράς πολιτικών ζητημάτων σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διεθνή συγκυρία».

«Η Κύπρος σύμβολο μιας Ευρώπης με καθαρή φωνή απέναντι στον αναθεωρητισμό»

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζει πως «η τελευταία διχασμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, η χώρα με το 37% του εδάφους της κατεχόμενο από την Τουρκία, εδώ και μισό και πλέον αιώνα, γίνεται σύμβολο μιας Ευρώπης που πρέπει να επιταχύνει και να εμβαθύνει την πολιτική της ενοποίηση για να είναι και να αισθάνεται πιο ισχυρή και πιο ασφαλής, σε ένα ολοένα και πιο ανασφαλή κόσμο. Μιας Ευρώπης με καθαρή φωνή απέναντι στον αναθεωρητισμό και την αμφισβήτηση της διεθνούς νομιμότητας, χωρίς επιλεκτικές εξαιρέσεις, χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά», προσθέτει χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνει πως «η ενίσχυση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, η εξισορρόπηση των αμυντικών δαπανών με τους κοινωνικούς πόρους και τα ταμεία συνοχής και αλληλεγγύης, η διεύρυνση με ταυτόχρονη εμβάθυνση του ενωσιακού κεκτημένου, η ανοικτή συζήτηση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, τους στόχους της πράσινης αλλά δίκαιης μετάβασης, καθώς και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, συνιστούν ένα μίγμα προκλήσεων που θα χαρακτηρίσουν την κατεύθυνση της Ευρώπης το τρέχον εξάμηνο αλλά και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν».

«Εύχομαι ολόθερμα κάθε επιτυχία στην Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ. Η Ευρώπη, όλοι μας, την έχουμε ανάγκη», σημειώνει καταληκτικά.