Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ίμια: Τύφλωση και ακρισία
Ιστορικό Αρχείο 30 Ιανουαρίου 2026, 10:57

Ίμια: Τύφλωση και ακρισία

Μακάβρια λογοπαίγνια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Spotlight

Μετά τη συμφωνία Παπανδρέου – Οζάλ στο Νταβός, πριν από οκτώ χρόνια (σ.σ. το 1988), ο έλληνας πρωθυπουργός (σ.σ. ο Ανδρέας Παπανδρέου) επέχαιρε, επειδή «αν δεν εξασφαλίσαμε την ειρήνη, τουλάχιστο πετύχαμε μη-πόλεμο». Σήμερα, μετά την κρίση για την Ίμια, αποφύγαμε τον πόλεμο, αλλά εξασφαλίσαμε μη-ειρήνη  αφού ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας (σ.σ. ο Γεράσιμος Αρσένης) μάς τάζει «θερμά λουτρά» το ερχόμενο πεντάμηνο… Φυσικά, για τους απλούς πολίτες, όλα αυτά τα «μη», τα «συν» και τα «πλην», αλλοτινά και τωρινά, δεν είναι παρά μακάβρια λογοπαίγνια, που προσπαθούν να κρύψουν τα ξεγυμνωμένα μέλη μας. Προπάντων, την ξεγυμνωμένη πολιτεία μας κι εξωτερική πολιτική μας. Ξεγυμνωμένη από στόχους, στρατηγική, τακτική, συμμάχους, σταθερότητα, σοβαρότητα. Αποτέλεσμα, οι ατέλειωτοι, αξιοθρήνητοι, καταστροφικοί κλυδωνισμοί και παλινωδίες μας: Παλιότερα, πηδούσαμε απ’ τον «κάθετο» αντι-αμερικανισμό και τον κατακόρυφο αντι-ευρωπαϊσμό, στην αμερικανολατρία και στην ευρω-φιλία. Τώρα, σαλτάρουμε από τους λεονταρισμούς και τις «αποφασιστικότητες» της Τρίτης (σ.σ. 30 Ιανουαρίου 1996), στους ψοφοδεϊσμούς και στις μετάνοιες (με τις δυο έννοιες) της Τετάρτης (σ.σ. 31 Ιανουαρίου 1996)…

[…]


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 112.1996, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Τον ισολογισμό απ’ το επεισόδιο, που άρχισε με τη σκόπιμη προσάραξη του τουρκικού καραβιού και τέλειωσε με την προσάραξη της ελληνικής ναυαρχίδας, τον ξέρουμε όλοι:

Κέρδος μείζον ήταν η αποφυγή μιας πολεμικής σύγκρουσης. Αλλά υπάρχουν κι άλλα «μείζονα» στους ισολογισμούς: το κύρος και η σοβαρότητα μιας χώρας και μιας κυβέρνησης, το ηθικό των πολιτών, ένστολων και άστολων, οι προοπτικές για τις επόμενες «χρήσεις». Κι όλα αυτά εγγράφονται στις ζημίες μας  χάρη στις προχειρότητες και παλινωδίες της κυβέρνησης, τις απλοϊκές αποκρύψεις και ανακρίβειες, τις οικτρές αλληλοκατηγορίες των υπεύθυνων υπουργών. Με αποκορύφωμα, τις απαράδεκτες ευχαριστίες του πρωθυπουργού (σ.σ. του Κώστα Σημίτη) στις ΗΠΑ, τις ασύγγνωστες ηττοπαθείς δηλώσεις για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τον τραγικό χαμό τριών νέων παλικαριών. Η «αποκλιμάκωση» της κρίσης κλιμάκωσε την τύφλωση και την ακρισία.

Όσο για τα κέρδη των άλλων, βοούν και κράζουν: Οι ΗΠΑ βρήκαν (χάλκευσαν) την ευκαιρία να διατρανώσουν τον ρόλο του μεγάλου και μόνου αφέντη  που σπέρνει συγκρούσεις και θερίζει κλάδους ελαίας και ευγνωμοσύνης. Κι επιπλέον, να δικαιώσουν τη θέση τους πως η Τουρκία είναι μεγάλη δύναμη («κράτος πρώτης γραμμής για το ΝΑΤΟ», κατά τον Χόλμπρουκ), αφού κατακυρίευσε έναν έρημο βράχο για τρεις ώρες, αλλά και κράτος «τύπος και υπογραμμός», αφού σέβεται τόσο τις διεθνείς συνθήκες και τ’ ανθρώπινα δικαιώματα. Συνακόλουθα, της πρέπει κάθε βοήθεια  πολύ περισσότερο που έκθυμα (σ.σ. προθύμως, ολόψυχα) αβαντάρει το στήσιμο της «Νέας Τάξης» και το χτίσιμο προγεφυρώματος των ΗΠΑ προς τις μεσανατολικές πηγές ενέργειας και μεταφοράς.


Η Τουρκία, απ’ την άλλη, βρήκε (χάλκευσε) την ευκαιρία να πατήσει για πρώτη φορά ελληνικό έδαφος και ν’ ανοίξει λογαριασμό για τη διεκδίκηση 1.000 ή 3.000 βραχονησίδων (η Τσιλέρ έφη). Κι επιπλέον, να στείλει 100 τανκς στην Κύπρο (εν όψει επισκέψεως Χόλμπρουκ) και να δημιουργήσει κι άλλα «τετελεσμένα»  για τα οποία κατηγορεί εμάς, αυτή ακριβώς η δεξιοτέχνις των «τετελεσμένων», εδώ και 21 χρόνια στην Κύπρο! Γι’ άλλη μια φορά, «ήβγηκε η πομπή στη στράτα και πομπεύει τους διαβάτες».

Κι εμείς; Την ώρα που η Τουρκία έβαζε πόδι στην Ίμια, το Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ βρήκε την ευκαιρία να βάλει τα δυο πόδια του κ. Σημίτη σ’ ένα παπούτσι, και η ΝΔ και η ΠΟΛΑΝ βρήκαν την ευκαιρία να βάλουν τις μπότες και τις παλάσκες της πατριδοκαπηλίας και να ωρύονται για «εθνικές προδοσίες»  ξαστοχώντας (σ.σ. ξεχνώντας, λησμονώντας) πως πραγματικά «προδοτικό» είναι το θέαμα των μισών Ελλήνων που αποκαλούν τους άλλους μισούς «προδότες», μόνο και μόνο για να ψαρέψουν οφφίκια, χειροκροτήματα και ψήφους απ’ τους νταήδες και τους ασίκηδες πάσης «εθνικοφροσύνης».


Ακόμα και τώρα, ωστόσο, μπορούμε να έχουμε κάποιο κέρδος απ’ αυτό το καταθλιπτικό παθητικό; Ναι, αν οι σεισμικές δονήσεις της Ίμιας μάς αναγκάσουν να ξε-τυφλωθούμε, επιτέλους. Και να σπάσουμε τη νεοελληνική «παράδοση» της ελαφρότητας και της δημοκοπίας, της λογοκοπίας και της «σπαστικότητας», της μικρολογίας και της μικρόνοιας.

Και μια ακόμα «σύμπτωση»: πριν από έναν αιώνα περιέγραφε την παράδοση αυτή ο Χαρίλαος Τρικούπης (όπως αποτύπωσε τις σκέψεις του ο κορυφαίος δημοσιογράφος Βλάσης Γαβριηλίδης), υποδείχνοντας τόσο επίκαιρα!— και το αντίδοτό της:

«Παύσε να φλυαρής από το πρωί έως το βράδυ, γίνου πρακτικός, μάθε να εργάζεσαι πολιτικώς εν σιωπή, μη παρασύρεσαι από δημοκοπίας… Πραγματική εργασία και όχι ωραίαι φράσεις, ανδρική γλώσσα και ανδρικωτέρα τήρησις των υποσχέσεων και όχι ψευδοαισθήματα και άκαιροι ενθουσιασμοί. Ανάπλασις εσωτερική του κράτους, απόλυτος ανάγκη χρηματικών θυσιών… και όχι επαιτεία προς τας ξένας Δυνάμεις, όχι παράλογα και άσκοπα επιχειρήματα διά να πάρουμε την Πόλη με λόγια και αέρα».


Ο Τρικούπης πέθανε πριν από 100 χρόνια (30.3.1896). Η «παράδοση» θα μένει αθάνατη; Και οι βράχοι θα γίνονται βρόχοι, ώσπου να μας πνίξουν αμετάκλητα;

*Απόσπασμα από κείμενο του Μάριου Πλωρίτη, που έφερε τον τίτλο «Βράχοι και βρόχοι» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 1996, λίγες ημέρες μετά την κορύφωση της αποκαλούμενης κρίσης των Ιμίων.

Ως γνωστόν, τη νύχτα της 30ής προς την 31η Ιανουαρίου 1996 εξελίχθηκαν στη θαλάσσια περιοχή των βραχονησίδων Ίμια ή Λιμνιά (ανατολικά της Καλύμνου) δραματικά γεγονότα, που καταρράκωσαν το εθνικό γόητρο και προξένησαν την απώλεια τριών στελεχών του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.


Ο υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός έχασαν τη ζωή τους υπό δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες συνεπεία της πτώσης του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν, έπειτα από αποστολή οπτικής αναγνώρισης του εδάφους της μικρότερης εκ των δύο νησίδων του Αρχιπελάγους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Κατασκευές
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ορόσημα για το αεροδρόμιο Ηρακλείου και τον ΒΟΑΚ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ορόσημα για το αεροδρόμιο Ηρακλείου και τον ΒΟΑΚ

inWellness
inTown
Ιστορικό Αρχείο
Μπόρις Πάστερνακ: Αγώνας κατά του σύγχρονου Λεβιάθαν
Συγκλονιστική μαρτυρία 29.01.26

Μπόρις Πάστερνακ: Ήταν όντως άξιος του Νομπέλ Λογοτεχνίας;

Μονάχα τυφλωμένοι και βάρβαροι άνθρωποι —σ' οποιαδήποτε παράταξη και αν ανήκουν— είναι δυνατόν να διαβάσουν τον «Δόκτορα Ζιβάγκο» σαν ένα αντικομμουνιστικό μανιφέστο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σταντάλ: To ανεκτίμητον χάρισμα της ζωτικότητος
Απαράμιλλος τέχνη 23.01.26

Σταντάλ: Δίχως τέλος

Ο μέγας διδάσκαλος του γαλλικού μυθιστορήματος

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σαλβαντόρ Νταλί: Το απεγνωσμένο άλμα προς το μεγαλείο
Ο φανφαρόνος 23.01.26

Σαλβαντόρ Νταλί: Ανασφάλεια

Ζωή γεμάτη συνεχή παιχνίδια, πολλά χρήματα, ανομολόγητες σκέψεις και τρελά σχέδια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)
Europa League 30.01.26

«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)

O Κωνσταντίνος Καρέτσας «καθάρισε» για την Γκενκ στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με ένα γκολ που θύμισε Λιονέλ Μέσι και μια… φουσκωμένη στατιστική σε μόλις μισή ώρα.

Σύνταξη
Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…
Euroleague 30.01.26

Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…

Η Euroleague μπαίνει στην τελική της ευθεία και αρκετές ομάδες κοιτάζουν την αγορά για ενίσχυση – Ποια είναι τα ονόματα που «παίζουν» και πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Σύνταξη
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της
Fizz 30.01.26

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της. «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα».

Σύνταξη
Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης
Μοιραία πτήση 30.01.26

Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης

Περίπου 89 χρόνια μετά τη μοιραία πτήση που είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ στην προσπάθειά της της για ένα ιστορικό για την εποχή επίτευγμα, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες δείχνουν τις τελευταίες της στιγμές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σε καταστολή στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα παραμένει ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ
Τραγωδία στη Ρουμανία 30.01.26

Αποσωληνώθηκε ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ που υποβλήθηκε σε επέμβαση

O 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ - που έχει πλέον αποσωληνωθεί - έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και είχε πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, καθώς από το τροχαίο είχαν μετακινηθεί δύο σπόνδυλοι στον αυχένα

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Η προοδευτική απάντηση στον νεοφιλελευθερισμό – Κείμενο θέσεων, αρχών και κατευθύνσεων
Αναγκαία η ώσμωση ιδεών 30.01.26

Αλέξης Τσίπρας: Η προοδευτική απάντηση στον νεοφιλελευθερισμό – Κείμενο θέσεων, αρχών και κατευθύνσεων

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτεί ομάδα εργασίας που θα επεξεργαστεί κείμενο θέσεων προγραμματικής συμφωνίας για τις πολιτικές δυνάμεις της κεντροαριστεράς

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο