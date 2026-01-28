Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μάρκος Βαφειάδης: Η «επεξεργασία»
Ιστορικό Αρχείο 28 Ιανουαρίου 2026, 16:21

Μάρκος Βαφειάδης: Η «επεξεργασία»

Η αυθαίρετη, η λαθεμένη θέση του κόμματός μας για «Βαλκανική Ομοσπονδία», για «Ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το πιο απελευθερωτικό break‑up της χρονιάς: Με τον στόχο σου

Το πιο απελευθερωτικό break‑up της χρονιάς: Με τον στόχο σου

Spotlight

Σε πολλές σελίδες των «Απομνημονευμάτων» του ο Μάρκος Βαφειάδης περιγράφει τις μεθόδους της Ασφάλειας εναντίον όχι μόνο των στελεχών του κόμματος αλλά και όσων είχαν προοδευτική πολιτική και συνδικαλιστική τοποθέτηση και δράση. Περιγράφει ακόμα τις μεθόδους διάβρωσης που χρησιμοποιούσαν η Αστυνομία και η Χωροφυλακή μαζί με τις τότε υπηρεσίες ασφαλείας του Στρατού για να δημιουργήσουν δικά τους όργανα μέσα στο κόμμα (σ.σ. το ΚΚΕ), που βρισκόταν την περίοδο 1931-1936 σε κατάσταση ημιπαρανομίας. Οι μέθοδοι αυτές εκτείνονταν από την πίεση και τον εκφοβισμό πάνω στην οικογένεια ενός κομμουνιστή έως τις ετσιθελικές συλλήψεις και κρατήσεις. Κάποτε τα μέτρα τρομοκράτησης και σπασίματος του ηθικού έφταναν ως τις βιαιοπραγίες σε δημόσιους χώρους, την απομόνωση στα κρατητήρια και τους ξυλοδαρμούς.


«ΤΑ ΝΕΑ», 20.12.1983, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Την πρώτη του οδυνηρή εμπειρία από βασανισμό με φάλαγγα, και μάλιστα όχι μια φορά, εξιστορεί στις σελίδες που ακολουθούν ο Μάρκος Βαφειάδης, τότε ηλικίας 22 χρονών (σ.σ. ο γεννημένος το 1906 Βαφειάδης, καπνεργάτης κατ’ επάγγελμα, άρχισε να έχει, ιδιαίτερα μετά το 1928, συμμετοχή σε απεργίες και κινητοποιήσεις στη Μακεδονία ως κομματικό και συνδικαλιστικό στέλεχος του ΚΚΕ) και από τα ηγετικά στελέχη της ΟΚΝΕ (σ.σ. της Ομοσπονδίας Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας, που συγκροτήθηκε το 1922 και διαλύθηκε το 1943 με την ίδρυση της ΕΠΟΝ):


«ΤΑ ΝΕΑ», 20.12.1983, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

«Και πρώτα για τη φάλαγγα πώς γίνεται: σου περνάν στα πόδια τον αορτήρα του όπλου, τον τυλίγουν στο όπλο έτσι που σου σφίγγουν γερά και τα δυο τα πόδια. Φυσικά αυτή η δουλειά αρχίζει όταν πια σε ’χουν ρίξει χάμω. Οι δυο χαφιέδες που κρατάνε το όπλο από τις δυο άκρες του, μετά το τύλιγμα, το όπλο μαζί με τα πόδια το σηκώνουν ψηλά, ωσότου το σώμα σου παίρνει το σχήμα γάμα, οπόταν ένας τρίτος αρχίζει να χτυπάει με βούρδουλα, με βέργα είτε συρματόσχοινο στα πέλματα των ποδιών, που κατά κανόνα είναι γυμνά  χωρίς κάλτσες. Τα χτυπήματα δεν περιορίζονται μόνο στις πατούσες, αλλά σου τα δίνει και στο υπόλοιπο κορμί, κατά προτίμηση στον πισινό, που του ’ρχεται φαίνεται βολικά, αλλά επειδή είναι και το ψαχνό μέρος που τα σημάδια περνούν γρήγορα. Το χτύπημα συνεχίζεται μέχρι τη στιγμή που θα χάσεις τις αισθήσεις σου. Για να συνέλθεις σου ρίχνουν με τον κουβά βρόμικα νερά, που τα κρατάνε γι’ αυτές τις περιπτώσεις σε βαρέλια. Μόλις συνέλθεις ξαναρχίζουν με την παραπάνω συνέπεια, είτε σταματούν, είσαι στη δική τους διάκριση αλλά και ανάλογα και με τη συμπεριφορά του θύματος.


«ΤΑ ΝΕΑ», 19.12.1983, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Σ’ εμάς, τους νόμιμους νεολαίους, συνήθως δε μας ρώταγαν τίποτα, δε ζητάγανε να τους πεις κάτι το συγκεκριμένο για οργάνωση είτε για τους συντρόφους σου, για τους παράνομους κ.λπ. Το μέτρο το μεταχειρίζονταν κυρίως για λόγους τρομοκράτησης, για να πάψεις να αγωνίζεσαι, να ενδιαφέρεσαι για το κίνημα, να κάνεις παρέα με κομμουνιστές κ.λπ. Μ’ άλλα λόγια επεδίωκαν να βρεθούμε μπροστά στο δίλημμα: είτε συνεχίζεις την επαναστατική σου δράση, οπόταν σε περιμένουν τα ίδια, είτε σταματάς, αν θες να μην πάθεις τα ίδια. Και, εφόσον συνέχιζες να προπαγανδίζεις, να παίρνεις μέρος σε καμιά συγκέντρωση έξω από το εργοστάσιο που δούλευες, είτε ακόμα αν έπαιρνες μέρος σε συνέλευση του σωματείου σου, πάλι σε τράβαγαν στην Ασφάλεια ή και ξανά βασανιστήρια. Δε σ’ έπιανε έξω από μια συγκέντρωση, αλλά σε έπιανε στο δρόμο, είτε νύχτα από το σπίτι σου. Δεν αποκλείεται ακόμα και να μη χρειάζονταν και καμιά εντολή από τα πάνω όργανα διοίκηση για τη σύλληψή σου και πολλές φορές να την κάμναν αυτή τη δουλειά οι ίδιοι οι χαφιέδες με βάση γενικής εν λευκώ εντολής διαταγής, πράγμα που σημαίνει πως βρισκόσουνα συνέχεια στη διάθεση-αυθαιρεσία του χαφιέ με το βούρδουλα.


«ΤΑ ΝΕΑ», 19.12.1983, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Μια περίπτωση που ήταν από τις εξαιρετικές, πιο μεγάλης διάρκειας από τις άλλες, αλλά και η τελευταία ίσως η έκτη, έβδομη είναι η εξής: η φάλαγγα συνεχίστηκε τόσο που στη διάρκειά της έχασα τις αισθήσεις μου 4-5 φορές και άλλες τόσες δούλευαν οι κουβάδες με τα βρομόνερα για να συνέλθω. Πεντέξι ήταν οι χαφιέδες που με χτύπαγαν με τη σειρά, γιατί κουράζονταν ο ένας και άρχιζε ο άλλος. Άρχισαν από τα πόδια, ύστερα στα μπούτια και άταχτα όπου έπεφτε, και φαίνεται χωρίς να λογαριάζουν πια αν θα αφήσουν σημάδια ή όχι, όπως καταλάβαινες τις άλλες φορές που προσπαθούσαν να μη μείνουν σημάδια, γιατί απόφευγαν να χτυπάνε σε άλλα μέρη του σώματος εκτός από τα πόδια. (Το ζήτημα είναι ότι, ενώ το βασανιστήριο της φάλαγγας είναι εξαιρετικά βασανιστικό, στα πόδια δε μένουν φανερά σημάδια και δύσκολα εξακριβώνονται.) Άρχισαν να πατάν στο στήθος, να χοροπηδούν σε σημείο να ξερνάς κ.λπ. Κι αυτή η «επεξεργασία» βάσταξε περί τις 5 ώρες. Ύστερα απ’ αυτά με βγάλανε από το υπόγειο όπου γίνονταν τα βασανιστήρια, με υποχρέωσαν να βάλω τα παπούτσια μου, που δε χωρούσαν γιατί ήταν πρησμένα τα πόδια, και σε συνέχεια περί τους 10 χωροφύλακες σχημάτισαν κύκλο, με βάλανε στη μέση, με στήσανε στα πόδια κρατώντας με στα χέρια τους, γιατί μόνος μου δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου, και άρχισαν να με «ρίχνουν» ο ένας στα χέρια του άλλου. Με ρίχναν κατά τέτοιο τρόπο που τα πόδια μου ακούμπαγαν στο πάτωμα και δεν έπεφτα μια που με κράταγαν. Αυτή η ιστορία συνεχίστηκε μέχρι κείνη τη στιγμή που μπορούσα πια να στέκομαι στα πόδια παρά τους σοβαρούς πόνους που συνεχίζονταν. Ύστερα, μια που δεν μπορούσαν να με «καθίσουν στο σκαμνί», για να με αφήσουν ελεύθερο έπρεπε να «εξαφανίσουν» όσο μπορούσαν τα σημάδια τα πρησμένα πόδια και να ’μαι κι εγώ σε θέση να περπατώ, όπως και το κατάφεραν. […]


«ΤΑ ΝΕΑ», 19.12.1983, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Αυτή ήταν και η τελευταία φάλαγγα. Οι λόγοι που σταμάτησαν πρέπει να ’ταν διάφοροι: είχε πια ψηφιστεί και το ιδιώνυμο, που μπορούσε να με βάλει ευκολότερα και στη φυλακή, αλλά κι εγώ σαν να ’χα «ψηθεί» ακόμα περισσότερο και η Ασφάλεια θα ’χε πειστεί πια πως δεν κατάφερε να πετύχει αυτά που ήθελε.


«ΤΑ ΝΕΑ», 21.12.1983, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στο μεταξύ, ακόμα από το 1928 (τέλος) ήμουνα μέλος της Κ.Ε. της ΟΚΝΕ, της Εκτελεστικής του Εργατικού Κέντρου και γραμματέας του Τμήματος Νέων του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, γραμματέας του Σωματείου Καπνεργατών. Θέλω να πω ότι πρέπει να ’χω γίνει κάπως υπολογίσιμος. Γενικά ο τρόπος που μεταχειριζόντουσαν εμάς τους νεολαίους, εκτός από άλλες τους επιδιώξεις, είχε σαν σκοπό βασικό να μας τρομοκρατήσουν, να μας απομακρύνουν από τη νεολαία, να φύγουμε από το κίνημα, μια που αλλιώτικα όλες οι άλλες μέθοδοι, όπως οι υποσχέσεις για δουλειά, για λεφτά με ανταλλάγματα εκδουλεύσεις στο εργοστάσιο, δηλαδή μ’ άλλα λόγια να σε κάνουν πράκτορά τους, η προσπάθεια των ίδιων τους των πρακτόρων που είχαν στα εργοστάσια αν και μετρημένοι στα δάχτυλα να πιάσουν σχέσεις μαζί μας κ.λπ., απότυχαν, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Απέναντι στους μη νεολαίους, δηλαδή στους μεγαλύτερους στην ηλικία, ας ήξεραν ότι ήτανε και μέλη του κόμματος, η συμπεριφορά της Ασφάλειας ήτανε κάπως διαφορετική. Τους βασάνιζαν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Δεν μπορώ να βεβαιώσω αν στον καιρό τους είχαν και κείνοι τα ίδια τα δικά μας. Πάντως είναι γεγονός και τ’ άλλο: η Μακεδονία σε σύγκριση με τ’ άλλα διαμερίσματα της χώρας ξεχώριζε, είχε τα πρωτεία στις τρομοκρατικές μεθόδους που εφάρμοζε η άρχουσα τάξη ενάντια στο μαζικό λαϊκό κίνημα και προσπαθούσε να το καλύψει παρουσιάζοντάς το σαν «εθνική ανάγκη» για τη δήθεν υπεράσπιση της ακεραιότητας της χώρας, μια που «κινδύνευε από τους κομμουνιστές η Μακεδονία». Είναι ολοφάνερο ότι επρόκειτο για πρόσχημα. Όχι τα «εθνικά συμφέροντα», αλλά τα εκμεταλλευτικά, τα ταξικά συμφέροντα των καπιταλιστών κινδύνευαν από το κίνημα των μαζών για ψωμί και λευτεριά, από το επαναστατικό κίνημα. Όμως επίσης αλήθεια είναι ότι η αυθαίρετη, η λαθεμένη θέση του κόμματός μας για «Βαλκανική Ομοσπονδία», για «Ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία», υποτόνιζε την αντιτρομοκρατική πάλη μας, ακριβώς γιατί δεν μποράγαμε να αντιπαρατάξουμε το δικό μας γνήσιο πατριωτισμό σ’ εκείνον τον υποκριτικό των εκμεταλλευτών, που για πατρίδα τους έχουν όπου και το χρήμα!

*Απόσπασμα από ολοσέλιδο άρθρο των «Νέων» της 20ής Δεκεμβρίου 1983, που αφορούσε τον Μάρκο Βαφειάδη και τα Απομνημονεύματά του (την επιμέλεια του όλου αφιερώματος της εφημερίδας στον Βαφειάδη είχε ο διακεκριμένος δημοσιογράφος και συγγραφέας Μιχάλης Κ. Δημητρίου).


Η εφημερίδα είχε εξασφαλίσει κατ’ αποκλειστικότητα την αποσπασματική παρουσίαση του πρώτου τόμου των «αυτοβιογραφικών γραφτών» του περίφημου Μάρκου, των «προσωπικών του εκκρεμοτήτων με την Ιστορία», όπως τα χαρακτήριζε ο ίδιος.


Το συγκεκριμένο τμήμα του δημοσιεύματος έφερε τον τίτλο Η πρώτη μου «φάλαγγα»…


Ο Μάρκος Βαφειάδης, ο οποίος υπήρξε αρχιστράτηγος του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ) και πρώτος προέδρος της αποκαλούμενης Κυβέρνησης του Βουνού (Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης της Ελεύθερης Ελλάδας), γεννήθηκε στην Τόσια (Θεοδοσία ή Δοκεία) της Μικράς Ασίας στις 28 Ιανουαρίου 1906 και απεβίωσε στην Αθήνα στις 22 Φεβρουαρίου 1992.


Μετά τη λήξη του Εμφυλίου ο Βαφειάδης είχε παραμείνει στη Σοβιετική Ένωση επί 34 ολόκληρα χρόνια. Είχε επιστρέψει στην Ελλάδα το Μάρτιο του 1983, σε ηλικία 78 ετών.


Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα διά χειρός ΕΛΧΑ και Metlen, πάνω από 700 εκατ. ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα διά χειρός ΕΛΧΑ και Metlen, πάνω από 700 εκατ. ο τζίρος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το πιο απελευθερωτικό break‑up της χρονιάς: Με τον στόχο σου

Το πιο απελευθερωτικό break‑up της χρονιάς: Με τον στόχο σου

Business
Επιχειρήσεις: Βλέπουν ανάπτυξη, αλλά πατούν φρένο στις επενδύσεις 

Επιχειρήσεις: Βλέπουν ανάπτυξη, αλλά πατούν φρένο στις επενδύσεις 

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Ιστορικό Αρχείο
Σταντάλ: To ανεκτίμητον χάρισμα της ζωτικότητος
Απαράμιλλος τέχνη 23.01.26

Σταντάλ: Δίχως τέλος

Ο μέγας διδάσκαλος του γαλλικού μυθιστορήματος

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σαλβαντόρ Νταλί: Το απεγνωσμένο άλμα προς το μεγαλείο
Ο φανφαρόνος 23.01.26

Σαλβαντόρ Νταλί: Ανασφάλεια

Ζωή γεμάτη συνεχή παιχνίδια, πολλά χρήματα, ανομολόγητες σκέψεις και τρελά σχέδια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 28.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της A1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν
«Πιάνουν δουλειά» 28.01.26

Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν

Τρία κόμματα κατέληξαν σε συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης στην Ολλανδία, τρεις μήνες μετά τη νίκη-ανατροπή του κόμματος D66. Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, θα είναι ο νεότερος πρωθυπουργός στη χώρα.

Σύνταξη
Ο Αλέξανδρος Γκιννής Σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Χειμερινοί Ολυμπιακοί 28.01.26

Ο Αλέξανδρος Γκιννής Σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο πρωταθλητής του αλπικού σκι Αλέξανδρος Γκιννής επελέγη από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ως Σημαιοφόρος της Ελλάδας στο Μιλάνο-Κορτίνα 2026.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Κακοκαιρία Kristin: Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες
Ελλάδα 28.01.26

Κακοκαιρία Kristin: Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες

Ιδιαίτερα προσεκτικοί καλούνται να είναι οι πολίτες, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την κακοκαιρία Κριστίν, που αναμένεται την Πέμπτη

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Η «εξαιρετική σχέση» Ρούτε-Τραμπ φέρνει τον γενικό γραμματέα σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
«Ρεαλιστής ή κόλακας;» 28.01.26

ΝΑΤΟ: Η «εξαιρετική σχέση» Ρούτε-Τραμπ φέρνει τον γενικό γραμματέα σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Οι στενές σχέσεις που καλλιεργεί ο γ.γ. του ΝΑΤΟ με τον Τραμπ έχει προκαλέσει ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Φοβούνται ότι ο Ρούτε λειτουργεί ως εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου στη Συμμαχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητά να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα
Κόσμος 28.01.26

Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητά να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα

Για να γίνει η μετάβαση θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής να μπορέσουν να μεταβούν στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος της Χαμάς, ζητώντας να ξανανοίξει πλήρως, «χωρίς ισραηλινά εμπόδια», η διάβαση της Ράφα

Σύνταξη
Πανέτοιμος ο Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά»
Euroleague 28.01.26

Πανέτοιμος ο Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι έτοιμος να παίξει κόντρα στη Μπαρτσελόνα μετά τον τραυματισμό του και μίλησε μίλησε για αυτό στη media day του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
O Νέλσον Μαντέλα γνώρισε την Γουίνι ενώ δικαζόταν για προδοσία – «Με εντυπωσίασε η ομορφιά της»
Troublemaker 28.01.26

O Νέλσον Μαντέλα γνώρισε την Γουίνι ενώ δικαζόταν για προδοσία – «Με εντυπωσίασε η ομορφιά της»

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Νέλσον Μαντέλα εξετάζει τόσο τον αγώνα του ενάντια στο άπαρτχαιντ, όσο και τις γυναίκες που άφησαν το στίγμα τους στη ζωή του - μια εκ των οποίων ήταν η αγωνίστρια Γουίνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαβρήλος: Η κυβέρνηση φέρνει ακέραια την ευθύνη για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων – Επανασύσταση Γραμματείας ΣΕΠΕ
Τρίκαλα 28.01.26

Γαβρήλος: Η κυβέρνηση φέρνει ακέραια την ευθύνη για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων – Επανασύσταση Γραμματείας ΣΕΠΕ

«Τις μέρες της ΝΔ, τις χαρακτηρίζουν η αποδόμηση του εργατικού και συλλογικού δικαίου. Οι απλήρωτες υπερωρίες, το 13ωρο, η υπερεργασία», τόνισε ο Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κόντρα για τα Ίμια στη Βουλή – «Καρφιά» Λαζαρίδη στο ΠΑΣΟΚ για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου – «Βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας», απαντά ο Χριστίδης
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Κόντρα για τα Ίμια στη Βουλή – «Καρφιά» Λαζαρίδη στο ΠΑΣΟΚ για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου – «Βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας», απαντά ο Χριστίδης

«Ποτέ μα ποτέ δεν υιοθέτησαν τις πιο βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας του κινδύνου εξ ανατολών», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «φτηνή εσωτερική αντιπαράθεση»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών
Οπαδοί ΠΑΟΚ 28.01.26

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών

Το Πανελλήνιο παρακολουθεί συγκλονισμένο τις εξελίξεις μετά το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή
Μεταρρύθμιση 28.01.26

Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή

Ο θεσμός των Περιφερειών, στα 16 χρόνια ζωής με τη σημερινή μορφή του, λειτουργεί χωρίς δικό του Κώδικα, αναφέρει η ΕΝΠΕ σε ανακοίνωση της με αφορμή την συνάντηση των Περιφερειαρχών με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Σύνταξη
Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»
Europa League 28.01.26

Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»

Παρά τα τραγικά αποτελέσματα, ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε ευχαριστημένος με τον τρόπο που δουλεύει ο Παναθηναϊκός και ενόψει του ματς με τη Ρόμα, ο Ισπανός τεχνικός εγγυήθηκε... μελλοντική βελτίωση.

Σύνταξη
Ειλικρινά, τι μας νοιάζει τι κάνουν οι Μπέκαμ; Τι μας δείχνει το viral οικογενειακό δράμα για τα social media
Σύμπτωμα 28.01.26

Ειλικρινά, τι μας νοιάζει τι κάνουν οι Μπέκαμ; Τι μας δείχνει το viral οικογενειακό δράμα για τα social media

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν έχει σημασία ως κουτσομπολιό αλλά ως σύμπτωμα. Τα memes και η μαζική συμμετοχή του κοινού δείχνουν πώς τα social media μετατρέπουν την ιδιωτική σύγκρουση σε θέαμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 28.01.26

Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson

Την αναβολή του αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μυκόνου Betsson για την Stoiximan GBL ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ, ενώ ενός λεπτού σιγή θα κρατηθεί στους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος μπασκετ.

Σύνταξη
Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)

Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία και ένας αργότερα στη χώρα μας έφυγαν πρόωρα από τη ζωή και η ΠΑΕ τους τίμησε κρεμώντας στη μπουτίκ της ομάδας τις φανέλες με τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;
Ελλάδα 28.01.26

Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;

Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα όπου μεταφέρθηκαν οι τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ αποκάλυψε πως ένας από αυτούς τού είπε πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του μοιραίου βαν γιατί μπλόκαρε το τιμόνι εξαιτίας δυσλειτουργίας του Lane Assistance.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο