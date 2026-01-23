Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σταντάλ: To ανεκτίμητον χάρισμα της ζωτικότητος
Ιστορικό Αρχείο 23 Ιανουαρίου 2026, 17:01

Σταντάλ: To ανεκτίμητον χάρισμα της ζωτικότητος

Ο μέγας διδάσκαλος του γαλλικού μυθιστορήματος

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στόχος η μακροζωία: Ποιες τροφές είναι στυλοβάτες της υγιούς γήρανσης

Στόχος η μακροζωία: Ποιες τροφές είναι στυλοβάτες της υγιούς γήρανσης

Spotlight

Εκατόν πενήντα χρόνια συμπληρούνται εφέτος από του χρόνου της γεννήσεως του μεγίστου των Γάλλων μυθιστοριογράφων Ερρίκου Μπέυλ, του γνωστού κυρίως υπό το καλλιτεχνικόν του όνομα: Σταντάλ. Ο Σταντάλ κατατάσσεται εις την ιστορίαν της παγκοσμίου λογοτεχνίας με τα έργα του «Το κόκκινο και το μαύρο», «Η Σαρτρέζ της Πάρμας» (σ.σ. «Το μοναστήρι της Πάρμας»), «Λουκιανός Λόυβεν» (σ.σ. «Λυσιέν Λεβέν») κ.λπ. κ.λπ. ως ο μέγας διδάσκαλος του γαλλικού μυθιστορήματος, το ψυχολογικόν δε δοκίμιόν του «Περί του έρωτος» θα παραμείνη μία των αθανάτων ψυχολογικών μελετών επί του αιωνίου αυτού θέματος.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 30.1.1933, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ό,τι και αν είχα διαβάση μέχρι τώρα περί του έρωτος ή με έκανε να ανιώ φοβερά ή μου εφάνη ανόητον και περιττόν. Κατά την νεότητά μου ο έρως ήτο δι’ εμέ κάτι τι τόσον υψηλόν και ταυτοχρόνως τόσον ταπεινόν, ώστε και τα πλέον περίφημα και σοφά λόγια που είχαν γραφή περί αυτού μού εφαίνοντο αδύνατα, χλωμά και όχι όσον θα έπρεπε τρυφερά. Ο Σταντάλ μόνος μου έδωσεν εκείνο το οποίον εχρειαζόμην, το οποίον ευρήκα ανάλογον του ασυλλήπτου αυτού θέματος. Η ασυνήθης τρυφερότης του χαρακτήρος της κυρίας ντυ Σατελλέρ, της ηρωίδος του «Λουκιανού Λόυβεν», η βαθυτάτη αρχοντιά των άλλων ηρώων, ο τρόπος εκείνος ο μοναδικός του Σταντάλ να περιγράφη πώς μία κλίσις εντείνεται σιγά-σιγά μέσα σε μίαν απροσδιόριστη σιωπή και πώς σιγά-σιγά καθίσταται πανίσχυρος αγάπη, αυτά όλα με παρεκίνησαν τελευταίως να ξαναδιαβάσω τον Σταντάλ. Διαβάζοντάς τον κατελήφθην από μίαν έκπληξιν ταυτοχρόνως και οργήν, θα έλεγα. Διότι η απαράμιλλος τέχνη του ποιητού με έκαμε να αγαπήσω τόσον τας σχετικάς γνώμας του και να παραδεχθώ τόσον την διατύπωσίν των, ώστε να ξεχάσω εντελώς τας ιδικάς μου ιδέας, να τας συγχίσω με εκείνας που μου επέβαλλεν ο ποιητής και έπειτα να μην ηξεύρω πλέον τι ήτο ιδικόν του και τι ιδικόν μου. Ο «Λουκιανός Λόυβεν», το αριστοτέχνημα αυτό του ποιητού, με έκαμε να χάσω κυριολεκτικώς τον εαυτόν μου!


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 30.1.1933, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο Σταντάλ οφείλει μίαν μεγάλην χάριν εις τον αιώνα που τον εγέννησε: το ανεκτίμητον χάρισμα της ζωτικότητος. Έτσι έγινεν ο μεγαλείτερος διώκτης της ανίας και της ψεύτικης ανωτερότητος των κουρασμένων της ζωής. Κλασικοί και ρωμαντικοί, μεταξύ των οποίων εκινείτο, ούτως ειπείν, πνευματικώς, και αι δύο παρατάξεις εκέντριζαν την επιθετικότητά του.


Κρίμα που δεν ημπορούσε τότε να ίδη το μέλλον, την εξέλιξιν της εποχής των. Θα έβλεπε πως τα φαινομενικώς πλέον ασήμαντα γνωμικά του απέκτησαν κύρος φιλοσοφικών, κοσμοθεωρητικών αρχών, πως αι προχειρότεραι σκέψεις του εξειλίχθησαν εις θεωρίας, ολόκληρα θεωρητικά συστήματα. Τα θέματά του δε, ο έρως, η ενέργεια, ο Ναπολέων και η ευτυχία, έγιναν αφορμή συγγραφής εκατοντάδων ερμηνευτικών έργων. Η επιστήμη και η φιλοσοφία ενησχολήθησαν με τον Σταντάλ, γύρω δε από το όνομά του και το έργον του καθιερώθη κάποιος βαθύτατα θρησκευτικός ειδωλολατρισμός, αφελής και μυστικιστικός. Και η πλέον αλλόκοτη παραξενιά του έγινεν υπόδειγμα που προσείλκυσε τόσους και τόσους μιμητάς. Τούτο δε χαρακτηρίζει επακριβώς το μεγαλείον του: εμιμήθησαν όχι μόνον τας κλίσεις και ιδιότητάς του, εμιμήθησαν ακόμη τας αντιθέσεις του, εκείνο το οποίον επολέμησεν. Η δόξα είνε κάτι τι το ακατανόητον, το αψηφούν κάθε κανόνα. Η δόξα έχει κάτι τι το μυστικοπαθές, και αυτή ακόμη η δόξα των αρνητών του Θεού.


Παρ’ όλον το μεγαλείον του δε, ο Σταντάλ ηγάπησε την δόξαν. Μέσα εις το αίμα του έρρεεν η πλέον αγνή ματαιοδοξία του λογοτέχνου. Ήθελεν, επιθυμούσε διακαώς να μείνη ζωντανός εις τους αιώνας των αιώνων, να μην παύσουν ποτέ να διαβάζουν τα έργα του. Πλάι εις το συναίσθημα που εκυριαρχούσε μέσα του, να είνε αληθινός, να μην υπολογίζη κανέναν και τίποτε, να πληγώνη και να προσβάλλη, αδιακρίτως του αποτελέσματος που θα είχε δι’ αυτόν η στάσις του αυτή, πλάι εις αυτό το συναίσθημα εκυριαρχούσεν ένα άλλο: η επιθυμία, η ανάγκη να αρέση!


Ήταν ιδεολόγος, κατά τον ιδικόν του τρόπον, αγαπούσε τον κανόνα και το δόγμα. Διετύπωνε και καθώριζε, δι’ ιδίαν χρήσιν, αξιώματα συμπεριφοράς και αισθητικής. Εκείνο όμως που φανερώνει τον Σταντάλ περισσότερον από κάθε τι άλλο, εκείνο που προσελκύει ή απωθεί —αναλόγως!— τα πνεύματα είνε ο «τόνος», ο χρωματισμός, ο ρυθμός του Σταντάλ, ο προσωπικώτατος τόνος, που γνωρίζει η παγκόσμιος λογοτεχνία. Είνε δε τόσον χαρακτηριστικός ο τόνος αυτός διά τον Σταντάλ, ώστε αυτός και μόνος παρουσιάζει μπροστά μας ολοζώντανον τον ποιητήν, και είνε, διά την αντίληψιν τουλάχιστον των οπαδών του Σταντάλ, δικαιολογία αρκετή διά τόσα και τόσα αδικαιολόγητα σ’ έναν άλλον: για κάποιαν αμέλεια, θεληματικήν αμέλεια, για την περιφρόνησιν των τυπικών απαιτήσεων του ύφους, για διαφόρους… δανεισμούς, για κάποιες λογοκλοπίες. Αχ, σε κάθε ανόμημα, η ιδιαιτέρα φροντίς του παρανομήσαντος είνε να φανή εκείνος περισσότερον ενδιαφέρων από τα θύματά του. Τι μας μέλει για τα θύματα του Σταντάλ; Επήρε τα πενιχρά τους αγαθά, το πτωχόν τους κτήμα, και το μετέτρεψε, το επεξειργάσθη σε έργα νέα, σε έργα που διαβάζονται, γιατί τα διαπνέει ο τόνος ο δικός του!

Και πόθεν προέρχεται ο τόνος αυτός; Νομίζω ότι το είπα ήδη. Από την τάσιν του ποιητού να είνε ζωτικός, να παραμείνη ζωντανός με κάθε τρόπο και αψηφώντας κάθε κίνδυνο· να γράφη όπως θα ωμιλούσεν ένας άνθρωπος που έχει πνεύμα, με ακατανοήτους υπαινιγμούς, με παραφοράς, με διακοπήν έστω του λογικού ειρμού και με πολυλογίες ακόμη που ξεφεύγουν από το θέμα· να γράφη όπως θα ωμιλούσε στον εαυτόν του, μονολογώντας μάλιστα μερικές φορές εντελώς απροκάλυπτα· να αποφεύγη θεληματικά το ποιητικόν ύφος και να το δείχνη ότι το αποφεύγει· να εξοβελίζη κάθε πρότασι που ρυθμός και έκτασις την κάμνουν να εμφανίζεται περισσότερον από ό,τι πρέπει ωραία, ή που μας ενθυμίζει τον φουσκωμένον εκείνον τρόπον τού συγγράφειν, τον οποίον ο Σταντάλ τόσον απηχθάνετο και διεκωμώδησε, διότι τον εθεωρούσεν αφύσικον, πόζαν, ιδιοτελή οπισθοβουλίαν.


Ο Ανρί Μπέυλ είνε, κατά την γνώμην μου, πολύ περισσότερον παρά ένας εκπρόσωπος του πνεύματος, ένας συγγραφεύς, ένας μόνον λογοτέχνης. Είνε αποκλειστικά ο μοναδικός Ανρί Μπέυλ.

Και είνε αδύνατον να εύρη κανείς τέλος με τον Σταντάλ. Δεν ξεύρω άλλο εγκώμιον που θα ήτο μεγαλείτερον από αυτό.

*Κείμενο του γάλλου λογοτέχνη (ποιητή, δοκιμιογράφου και κριτικού), στοχαστή και ακαδημαϊκού Πωλ Βαλερύ (Paul Valéry, 1871-1945), που κοσμούσε το πρωτοσέλιδο του «Ελευθέρου Βήματος» της 30ής Ιανουαρίου 1933. Ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Ανρί Μπέυλ (Μπέιλ), του περίφημου μυθιστοριογράφου Σταντάλ (Stendhal), με αφορμή τη συμπλήρωση ενάμιση αιώνα από τη γέννησή του.


Ο Πωλ Βαλερύ

Ο Σταντάλ (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Ανρί Μπέιλ), ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γαλλικής λογοτεχνίας του 19ου αιώνα, γεννήθηκε στην Γκρενόμπλ στις 23 Ιανουαρίου 1783 και απεβίωσε στο Παρίσι στις 23 Μαρτίου 1842.


Κατά κοινή ομολογία, τα μυθιστορήματά του Το κόκκινο και το μαύρο (1830) και Το μοναστήρι της Πάρμας (1839) συγκαταλέγονται στα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στόχος η μακροζωία: Ποιες τροφές είναι στυλοβάτες της υγιούς γήρανσης

Στόχος η μακροζωία: Ποιες τροφές είναι στυλοβάτες της υγιούς γήρανσης

Markets
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]

Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]

inWellness
inTown
Ιστορικό Αρχείο
Σαλβαντόρ Νταλί: Το απεγνωσμένο άλμα προς το μεγαλείο
Ο φανφαρόνος 23.01.26

Σαλβαντόρ Νταλί: Ανασφάλεια

Ζωή γεμάτη συνεχή παιχνίδια, πολλά χρήματα, ανομολόγητες σκέψεις και τρελά σχέδια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τζολάκης στη FIFPRO: «Το να έχεις γνώσεις και εκπαίδευση είναι κάτι που θα σε βοηθήσει σε όλη σου τη ζωή»
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Τζολάκης στη FIFPRO: «Το να έχεις γνώσεις και εκπαίδευση είναι κάτι που θα σε βοηθήσει σε όλη σου τη ζωή»

O τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και της Εθνικής, μίλησε στην ιστοσελίδα της FIFPRO για τη σημασία και τη σπουδαιότητα που υπάρχει, ώστε οι ποδοσφαιριστές να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή, ξέχωρα από την αθλητική, καριέρα.

Σύνταξη
Ιταλία και Γερμανία υπέγραψαν πρωτόκολλο για κοινό σχέδιο δράσης των δυο χωρών σε ασφάλεια και άμυνα
Ρώμη 23.01.26

Ιταλία και Γερμανία υπέγραψαν πρωτόκολλο για κοινό σχέδιο δράσης των δυο χωρών σε ασφάλεια και άμυνα

Ιταλία και Γερμανία επαναλαμβάνουν την βούλησή τους «να ενισχύσουν τις υπάρχουσες δομές ασφαλείας, όπως το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και τον ΟΑΣΕ»

Σύνταξη
«Η Λόρα μιλούσε συνέχεια για μια φίλη της, την Άννα» – Πρόσωπο μυστήριο αναζητά η ΕΛ.ΑΣ. – Ελέγχεται αν είναι πραγματικό
Ελλάδα 23.01.26

«Η Λόρα μιλούσε συνέχεια για μια φίλη της, την Άννα» – Πρόσωπο μυστήριο αναζητά η ΕΛ.ΑΣ. – Ελέγχεται αν είναι πραγματικό

Το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας συνεχίζεται, την ώρα που στο φως έρχονται νέες πληροφορίες για τις σχέσεις της ανήλικης από την Πάτρα με άλλα άτομα.

Σύνταξη
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Οικονομικές Ειδήσεις 23.01.26

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Νέα Κυκλοφορία: Έλλη Κοκκίνου – «Από πού κι ως πού»
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Νέα Κυκλοφορία: Έλλη Κοκκίνου – «Από πού κι ως πού»

Η διαχρονική και απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία της Έλλης με τον Φοίβο συνεχίζεται με ένα τραγούδι επίκαιρο και δυναμικό, που συνδυάζει τον καθαρό ήχο με τους ευθύβολους στίχους, εκφράζοντας την βεβαιότητα και το σημαντικό μήνυμα που μεταφέρει

Σύνταξη
Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο
Γροιλανδία 23.01.26

Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο

«Απαιτείται η Ευρώπη να διατυπώσει έναν ισχυρό λόγο για ειρήνη, ασφάλεια, ενοποίηση εξωτερικής πολιτικής και υπεράσπιση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Olivia: Πολύτιμη Ψηφιακή Σύμμαχος για Γυναίκες με Καρκίνο των Ωοθηκών, με την υποστήριξη της AstraZeneca
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Olivia: Πολύτιμη Ψηφιακή Σύμμαχος για Γυναίκες με Καρκίνο των Ωοθηκών, με την υποστήριξη της AstraZeneca

Η AstraZeneca υποστήριξε και χρηματοδότησε τη δημιουργία του ψηφιακού εργαλείου Olivia, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση μιας ασθενοκεντρικής πρωτοβουλίας με στόχο τη βελτίωση της ενημέρωσης και της ποιότητας ζωής των γυναικών με καρκίνο των ωοθηκών

Σύνταξη
Γρίπη: Συναγερμός για τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων – Δύο παιδιά σε ΜΕΘ
Συνωστισμός στις εφημερίες 23.01.26

Γρίπη: Συναγερμός για τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων – Δύο παιδιά σε ΜΕΘ

Έκκληση για εμβολιασμό των παιδιών για τη γρίπη έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Η αύξηση των κρουσμάτων υπερβαίνει το 30% και καθημερινά γίνονται 50 νέες εισαγωγές στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής.

Σύνταξη
Μοναρχία χτισμένη στη δουλεία: Πώς το βρετανικό στέμμα έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής σκλάβων στον κόσμο
1807 23.01.26

Μοναρχία χτισμένη στη δουλεία: Πώς το βρετανικό στέμμα έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής σκλάβων στον κόσμο

Η βρετανική κορώνα και το ναυτικό επέκτειναν και προστάτευαν το εμπόριο αφρικανών σκλάβων για εκατοντάδες χρόνια, σύμφωνα με μια πρωτοποριακή έρευνα για τους ιστορικούς δεσμούς της μοναρχίας με τη δουλεία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γιάν Ομπλακ: Από τον Πειραιά στα… 100!
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Από τον Πειραιά στα... 100!

Ο Γιάν Ομπλακ έκανε πρεμιέρα κόντρα στον Ολυμπιακό και τώρα έφτασε τα εκατό στο UCL

Γεώργιος Μαζιάς
«Ραγίζει καρδιές» ο πατέρας της 52χρονης που έχασε τη ζωή της στην κακοκαιρία – «Κάποιοι φταίνε»
Ελλάδα 23.01.26

«Ραγίζει καρδιές» ο πατέρας της 52χρονης που έχασε τη ζωή της στην κακοκαιρία – «Κάποιοι φταίνε»

«Χάσαμε έναν άγγελο. Γιατί; Γι’ αυτά όλα που γίνονται οι φωτιές, οι πλημμύρες, τα Τέμπη. Κάποιοι φταίνε. Κάποιοι φταίνε και ‘χάνονται’ νέα παιδιά» λέει ο πατέρας της 52χρονης.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποκάλυψη του in: Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία – Η κυβέρνηση οργανώνει τη συγκάλυψη των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

«Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία - Η κυβέρνηση οργανώνει τη συγκάλυψη των υποκλοπών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποκάλυψη του in

«Μετά τις νέες αποκαλύψεις του in.gr, προτίθεται το Προεδρείο της Βουλής να διασώσει το θεσμικό κύρος της Βουλής;», ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Game On: Η νέα εκπομπή της Betsson με την Φελίσια Τσαλαπάτη έφτασε
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Game On: Η νέα εκπομπή της Betsson με την Φελίσια Τσαλαπάτη έφτασε

Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, το επίκεντρο είναι το πόλο. Η Φελίσια συναντά την Αλεξάνδρα Ασημάκη, αθλήτρια του Αλίμου ΝΑΣ Betsson, η οποία, μέσα από τη γνώση και την εξειδίκευσή της, αποκαλύπτει ενδιαφέροντα στοιχεία του αθλήματος που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστά.

Σύνταξη
Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX διετούς διάρκειας – Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών
Διπλωματία 23.01.26

NAVTEX διετούς διάρκειας εξέδωσε η Τουρκία - Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών

Συνεχίζει τις προκλήσεις στο Αιγαίο η Τουρκία και, μάλιστα, λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, παρά το υποτιθέμενο «καλό κλίμα» στις σχέσεις με την Ελλάδα

Σύνταξη
Γαλλία: Οι αρχές ερευνούν τη σύνδεση μεταξύ των θανάτων δύο βρεφών και του βρεφικού γάλακτος που είχε ανακληθεί
Κόσμος 23.01.26

Τη σύνδεση μεταξύ των θανάτων δύο βρεφών και του βρεφικού γάλακτος που είχε ανακληθεί, ερευνούν στη Γαλλία

Τη σύνδεση των θανάτων των δύο βρεφών με και την κατανάλωση προϊόντων βρεφικού γάλακτος που είχαν ανακληθεί, ερευνούν οι αρχές σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Υγείας

Σύνταξη
Σκάνδαλο Grok: Γιατί οι «ψεύτικες» εικόνες της ΑΙ προκαλούν πραγματικό τραύμα στις γυναίκες
Ταπείνωση & αποξένωση 23.01.26

Σκάνδαλο Grok: Γιατί οι «ψεύτικες» εικόνες της ΑΙ προκαλούν πραγματικό τραύμα στις γυναίκες

Οι «απογυμνωμένες» εικόνες που δημιουργήθηκαν στο Grok μπορεί να μην είναι αληθινές, όμως η ψυχολογική βλάβη που προκαλούν σε γυναίκες είναι πραγματική, αναδεικνύοντας πώς η ψηφιακή βία της ΑΙ ξεπερνά τα όρια της «φαντασίας»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο