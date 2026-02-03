newspaper
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 07:01
ΑΔΕΔΥ: Τρίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση στο ΣτΕ για τον 13ο και 14ο μισθό
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ
Πολιτική 03 Φεβρουαρίου 2026, 07:10

Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ

Ο κ. Δένδιας αφίχθη στην αμερικανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα το απόγευμα, όπου πραγματοποιεί σειρά πολιτικών επαφών, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Spotlight

Στον στρατηγικό χαρακτήρα της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών εστίασε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, κατά την τοποθέτησή του σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών στην Ουάσιγκτον.

Ο κ. Δένδιας αφίχθη στην αμερικανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα το απόγευμα, όπου πραγματοποιεί σειρά πολιτικών επαφών, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τη διευθύνουσα σύμβουλο του Chicago Council on Global Affairs, Λέσλι Βιντζαμούρι, ο υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, καθώς και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Ακολούθως, πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τον εκτελεστικό διευθυντή της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC), Τεντ Ντόιτς, τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνο Κόμπο, καθώς και με τον πρόεδρο του Εβραϊκού Ινστιτούτου για την Εθνική Ασφάλεια της Αμερικής (JINSA).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
CAT Bonds: Ολο και πιο δημοφιλή μεταξύ των επενδυτών – Το «μυστικό» της διαφοροποίησης

CAT Bonds: Ολο και πιο δημοφιλή μεταξύ των επενδυτών – Το «μυστικό» της διαφοροποίησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Βασίλης Σπανάκης: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για 61 αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική
Επικαιρότητα 02.02.26

Βασίλης Σπανάκης: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για 61 αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική

Την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια από την Περιφέρεια Αττικής για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή με ένταξη 61 αντιπλημμυρικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 508 εκατ. ευρώ ανέδειξε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση
Για εργατικό δυστύχημα 01.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση

«Να κρύβουμε τις γκάφες, να ασκούμε πολιτική επικοινωνίας, να πετάμε λάσπη απέναντι σε κάθε φωνή κριτικής. Αυτή είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών
Για Βιολάντα 01.02.26

ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών

«Ο πρωθυπουργός, με μία αποκρουστική και χυδαία ανάρτηση, έχει το θράσος να επικαλείται τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη των εργοδοτικών εγκλημάτων», σημειώνει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
ΠΑΣΟΚ 01.02.26

Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

«Ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε δύο γραμμές να διαφοροποιηθεί ούτε από τη βιαστική δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου περί μη παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας στη Βιολάντα ούτε από τις εθνικά επικίνδυνες θεωρίες του Κοινοβουλευτικού του Εκπροσώπου περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της
«Πλήρη διαλεύκανση» 30.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της

«Ο σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων απαιτεί αλήθεια και απαντήσεις. Πρέπει να έρθουν όλα στο φως, να μη μείνει το παραμικρό στοιχείο χωρίς διερεύνηση», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό
Τι εξετάζεται 30.01.26

Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό

Στις άμεσες δράσεις της κυβέρνησης για το κυκλοφοριακό περιλαμβάνονται η μείωση των φορτηγών στον Κηφισό - αλλά όχι η πλήρης απαγόρευσή τους - και έξυπνα φανάρια

Κώστας Ντελέζος
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα
Πυρά κατά κυβέρνησης 29.01.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα

Ο κ. Π. Μαρινάκης «βιάστηκε να διαβεβαιώσει πως ούτε η κυβέρνηση ούτε ο εργοδότης έφεραν κάποια ευθύνη» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς - «Τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση πριν δούμε τα τελικά πορίσματα;» διερωτάται

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»

Η ΕΟ του ΚΚΕ, θέτει σειρά ερωτημάτων στην Κομισιόν - «Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπουν οδηγίες της ΕΕ είναι το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιούνται τα εργοδοτικά εγκλήματα», σημειώνει

Σύνταξη
Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη
Πολιτική 29.01.26

Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη

Ο Aλέξανδρος Αυλωνίτης μιλά για «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων» και αναφέρει ότι το Κίνημα Δημοκρατίας μετατρέπεται σε ένα «αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα»

Σύνταξη
Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ
Πολιτική 29.01.26

Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ

«Στις θύελλες που έρχονται σε ένα κόσμο που φλέγεται, μπορούμε να ανταποκριθούμε με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας» ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου
Με απόφαση Μητσοτάκη 29.01.26

Ο Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου

Ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά με τη διοργάνωση του πρώτου προσυνεδρίου της ΝΔ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026

Σύνταξη
Το in στην έναρξη του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ – Κουτσούμπας: Οι λύκοι αγρίεψαν και απειλούν ο ένας τον άλλον
Επικαιρότητα 28.01.26 Upd: 21:17

Το in στην έναρξη του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ – Κουτσούμπας: Οι λύκοι αγρίεψαν και απειλούν ο ένας τον άλλον

Το in στην εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου. Το κάλεσμα του ΚΚΕ για ένα κοινωνικο-πολιτικό μέτωπο, που θα έρθει σε σύγκρουση με το σύστημα, το κεφάλαιο και την εξουσία του.

Σύνταξη
Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα
Θλίψη 28.01.26

Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα

Η Αριστέα Καζάκου ήτσν γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, ενώ στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής του κόμματος στον νομό Μεσσηνίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
Αίγινα: Το μαρτύριο της… βρώμικης σταγόνας
Ελλάδα 03.02.26

Αίγινα: Το μαρτύριο της… βρώμικης σταγόνας

Το νησί βρίσκεται πάνω από ενάμιση μήνα χωρίς καθαρό νερό, εξαιτίας νέας σοβαρής βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό, ο οποίος μοιάζει με... Γεφύρι της Αρτας – χωρίς, μάλιστα σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής στην «κανονικότητα»

Γεωργία Κακή
Κτηματολόγιο: Από τις «υπερηχητικές» ταχύτητες στον… καρβουνιάρη
Οικονομία 03.02.26

Κτηματολόγιο: Από τις «υπερηχητικές» ταχύτητες στον… καρβουνιάρη

Γιατί μπλοκάρουν οι μεταγραφές - Σε συστήματα της δεκαετίας του 2000 «τρέχει» η βάση δεδομένων ακινήτων - Επικίνδυνα απαρχαιωμένα το κύριο και το εφεδρικό κέντρο δεδομένων

Προκόπης Γιόγιακας
Ο Τραμπ κλείνει το Kennedy Center για 2 χρόνια – Σε κατά μέτωπο επίθεση περνά η οικογένεια Κένεντι
Culture Live 03.02.26

Ο Τραμπ κλείνει το Kennedy Center για 2 χρόνια – Σε κατά μέτωπο επίθεση περνά η οικογένεια Κένεντι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο του Kennedy Center για δύο χρόνια, επικαλούμενος εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής, μετά την ανάληψη του ελέγχου του οργανισμού και την απόπειρα μετονομασίας του ιστορικού πολιτιστικού θεσμού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από την Ινδία ως της Αυστραλία: Πώς τα νέα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσαν μια θύελλα πολύ πέρα από τις ΗΠΑ
Το Κουτί της Πανδώρας 03.02.26

Από την Ινδία ως της Αυστραλία: Πώς τα νέα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσαν μια θύελλα πολύ πέρα από τις ΗΠΑ

Τα πιο πρόσφατα αρχεία περιλαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματα μεταξύ του Έπσταϊν και ισχυρών ανδρών στην Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τη Σλοβακία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μαζί και μόνοι στη δουλειά: Πώς η εργασιακή μοναξιά είναι ο «σιωπηλός δολοφόνος» της παραγωγικότητας
Διεθνείς έρευνες 03.02.26

Μαζί και μόνοι στη δουλειά: Πώς η εργασιακή μοναξιά είναι ο «σιωπηλός δολοφόνος» της παραγωγικότητας

«Η μοναξιά καταστρέφει τους χώρους εργασίας και σκοτώνει την παραγωγικότητα» λένε διεθνείς αναλύσεις. Στην Ελλάδα πάντως οι εργαζόμενοι νιώθουν κυρίως άγχος, θυμό και κούραση, παρά μοναξιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυρ. Μητσοτάκης: Τα μηνύματα πίσω απ’ το (τηλεοπτικό) μήνυμα για τη συνταγματική αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Τα μηνύματα πίσω απ’ το (τηλεοπτικό) μήνυμα για τη συνταγματική αναθεώρηση

Στην ύστατη προσπάθειά του για φυγή προς τα μπρος χρησιμοποιεί ως μέσο τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος ο Κυρ. Μητσοτάκης. «Μητσοτάκης ή χάος», πιέσεις στο ΠΑΣΟΚ, προσπάθεια επαναφοράς του κυβερνητικού αφηγήματος για το 2015 και νεοφιλελεύθερος «εκσυγχρονισμός» πίσω από τις ανακοινώσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και ανύπαρκτη ανακουφιστική φροντίδα στους ογκολογικούς ασθενείς
Συνέδριο Ασθενών 03.02.26

Ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και ανύπαρκτη ανακουφιστική φροντίδα στους ογκολογικούς ασθενείς

Σε 10 ημέρες τα φάρμακα του ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά φαρμακεία – Χρειάζεται επέκταση της νοσηλείας στο σπίτι και καλύτερη διαχείριση του πόνο

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η δοκιμασία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ – Οι ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ και η στρατηγική του χάους
Τοξικό κλίμα 03.02.26

Η δοκιμασία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ – Οι ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ και η στρατηγική του χάους

Φοβούμενος ένα εχθρικό Κογκρέσο και νέα παραπομπή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «τεντώνει» τα όρια εξουσίας, «ναρκοθετώντας» το δρόμο προς τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η κυβέρνηση Σάντσεθ νομιμοποιεί 500.000 μετανάστες – Για λόγους αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης και ασφαλιστικού
Κόντρα στο ρεύμα 03.02.26

Η κυβέρνηση Σάντσεθ νομιμοποιεί 500.000 μετανάστες – Για λόγους αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης και ασφαλιστικού

Με ζέση υπερασπίστηκε ο Πέδρο Σάντσεθ το σχέδιο της κυβέρνησής του. Πέρα από λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, η Ισπανία θα ωφεληθεί: νόμιμοι εργαζόμενοι σημαίνει έσοδα και υγιές ασφαλιστικό σύστημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν στο Κογκρέσο αφότου προσπάθησαν να το αποφύγουν
Κόσμος 03.02.26

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν στο Κογκρέσο αφότου προσπάθησαν να το αποφύγουν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον και η πρώην ΥΠΕΞ Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για την υπόθεση Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο δηλώνει έτοιμη να συναντηθεί με τη Ροδρίγκες ενόψει «μετάβασης»
Ενόψει «μετάβασης» 03.02.26

Η Ματσάδο έτοιμη να συναντηθεί με τη «μαφία» της κυβέρνησης

Ετοιμη δηλώνει η Ματσάδο να συναντηθεί «αν είναι απαραίτητο» με την Ντέλσι Ροδρίγκες ενόψει της «μετάβασης» στη Βενεζουέλα, παρότι θεωρεί «μαφία» τη μεταβατική κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Η Ρωσία στόχευσε ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία εντείνοντας την πίεση
Χειμώνας 03.02.26

Η Ρωσία στόχευσε ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία εντείνοντας την πίεση

Με τις πληροφορίες από εξειδικευμένες ουκρανικές και ρωσικές πηγές να βγαίνουν στην επιφάνεια, φαίνεται πως το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων είχε ως στόχο ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία

Σύνταξη
Ουκρανία: Μαζικές ρωσικές επιδρομές με πυραύλους και drones στο Κίεβο και άλλες περιοχές
Ουκρανία 03.02.26

Η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο και άλλες περιοχές

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται με πυραύλους και drones κατά του Κιέβου, του Χαρκόβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ζημιές σε κτίρια.

Σύνταξη
Σουδάν: Πόλεμος drones μεταξύ των εμπολέμων στο δυτικό και νότιο τμήμα της χώρας
Τρία χρόνια πολέμου 03.02.26

Πόλεμος drones μεταξύ των εμπολέμων στο Σουδάν

Πλήγματα με drones ανταλλάσσουν στο δυτικό και το νότιο τμήμα της χώρας οι αντιμαχόμενες πλευρές του εμφυλίου πολέμου στο Σουδάν, ο οποίος διαρκεί σχεδόν τρία χρόνια.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν τους δασμούς 25% για αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν τους δασμούς 25% για αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ΗΠΑ θα αντικαταστήσουν την Ρωσία ως κύριος προμηθευτής πετρελαίου και η Ινδία θα αγοράσει αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας μισού τρις δολαρίων σε πέντε χρόνια.

Σύνταξη
Συμφωνία ΗΠΑ – Ινδίας για δασμούς – Η Ουάσιγκτον αντικαθιστά ως κυριότερος προμηθευτής τη Μόσχα
18% 03.02.26

Συμφωνία ΗΠΑ – Ινδίας για δασμούς – Η Ουάσιγκτον αντικαθιστά ως κυριότερος προμηθευτής τη Μόσχα

Η Ινδία μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση προέβη σε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι δασμοί θα υποχωρήσουν κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο