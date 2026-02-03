Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ

Στον στρατηγικό χαρακτήρα της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών εστίασε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, κατά την τοποθέτησή του σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών στην Ουάσιγκτον.

Ο κ. Δένδιας αφίχθη στην αμερικανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα το απόγευμα, όπου πραγματοποιεί σειρά πολιτικών επαφών, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τη διευθύνουσα σύμβουλο του Chicago Council on Global Affairs, Λέσλι Βιντζαμούρι, ο υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, καθώς και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Ακολούθως, πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τον εκτελεστικό διευθυντή της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC), Τεντ Ντόιτς, τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνο Κόμπο, καθώς και με τον πρόεδρο του Εβραϊκού Ινστιτούτου για την Εθνική Ασφάλεια της Αμερικής (JINSA).