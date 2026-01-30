newspaper
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δένδιας: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη «διαρκή» NAVTEX από την Τουρκία
Πολιτική Γραμματεία 30 Ιανουαρίου 2026, 13:04

Δένδιας: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη «διαρκή» NAVTEX από την Τουρκία

«Οι διαρκείς NAVTEX δεν έχουν καμία ουσία σε επίπεδο δικαίου», αναφέρει ο Νίκος Δένδιας και εκτιμά ότι οι ανακοινώσεις της Τουρκίας έγιναν για λόγους εσωτερικής πολιτικής

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Spotlight

Απάντηση στην ανακοίνωση της Τουρκίας για «διαρκείς τουρκικές NAVTEX στο Αιγαίο», έδωσε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σημειώνοντας σε συνέντευξή του ότι «είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μία τέτοια προσέγγιση και νομίζω ότι το ξέρει πολύ καλά και η γειτονική χώρα. Δεν ξέρω για ποιους λόγους, φαντάζομαι εσωτερικής πολιτικής; Γιατί σε επίπεδο δικαίου οι διαρκείς NAVTEX δε νομίζω ότι έχουν καμία έννοια».

Ο κ. Δένδιας αναφορικά με την αντίδραση της χώρας στην τελευταία κίνηση της Τουρκίας σημείωσε :

«Είναι βέβαιο ότι αυτό δε βοηθάει τη σχέση με την Ελλάδα, αλλά πάντως δεν είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να θεωρήσουμε ότι αυτό συνιστά οποιαδήποτε ενέργεια που η Ελλάδα δεσμεύεται να αντιδράσει με έναν τρόπο που θα επέτρεπε στην Τουρκία να θεωρήσει ότι αυτή η NAVTEX πράγματι επιβάλλεται στην πράξη».

Ο υπουργός Άμυνας απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η Τουρκία κάνει ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με τις διεκδικήσεις της με την ανακοίνωση για τις επ’ αόριστον NAVTEX, σχολίασε ότι «η κίνηση αυτή είναι παντελώς εκτός πλαισίου», ότι «δεν είμαστε συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο». «Τι να πει κανείς;» πρόσθεσε υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις του για να μην πυροδοτήσει το κλίμα.

Σε ερώτηση εάν αυτό θα επηρεάσει τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Δένδιας είπε ότι δεν είναι δουλειά του υπουργού Άμυνας να σχολιάσει τις απόψεις του πρωθυπουργού.

Στόχος να υπογράψουμε τη συμφωνία με τη Γαλλία την άνοιξη

Μιλώντας στο Alpha Radio 98,9 για τη χθεσινή επίσκεψη της Γαλλίδας ομολόγου του στην Ελλάδα, ο κ. Δένδιας είπε ότι «ο σκοπός μας δεν είναι περιορίσουμε την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, είναι μια συμφωνία που δούλεψε, ήρθε η ώρα να την ξαναδούμε και να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε. Και ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος Μακρόν θέλουν η συμφωνία να υπογραφεί μέχρι την Άνοιξη του 2026».

Μιλώντας για το νέο δόγμα στις Ένοπλες Δυνάμεις τόνισε ότι «έχουμε ΕΔ που μπορούν να αποτρέψουν πλήρως την οποιαδήποτε απειλή. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ριζικός ανασχηματισμός με ορίζοντα το 2030. Αυτό που επιχειρείται είναι η μετατροπή των ΕΔ από ένα σύνολο αξιόμαχου προσωπικού και ισχυρών συστημάτων, σε μια μηχανή λήψης και επεξεργασίας πληροφοριών, μια μηχανή γνώσης».

Για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

«Στις Ένοπλες Δυνάμεις είχε παρεισφρήσει ο κίνδυνος να γίνουν ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ’80 και αυτό το αντιμετωπίσαμε», συνέχισε στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Για τις αλλαγές στη θητεία είπε πως «με εξαίρεση τις ειδικές δυνάμεις και τους δόκιμους όλοι οι υπόλοιποι κληρωτοί είχαν ελάχιστη ή καθόλου εκπαίδευση. Έριχναν μια γεμιστήρα σε όλη τη θητεία και η αξιοποίησή τους ήταν σκοπιές και αγγαρείες. Αυτό το αλλάζουμε. Τον Φεβρουάριο του 2026 που θα ακολουθήσει την νέα εκπαίδευση, στο ναυτικό και την αεροπορία θα πηγαίνουν όσοι έχουν σχετικές ειδικότητες. Αλλάζουμε και την τροφοδοσία, δίνουμε 100 ευρώ σε όποιον υπηρετεί στα σύνορα ενώ πριν δίναμε 8. Πρέπει να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε έναν αξιόμαχο στρατό. Εμείς βασιζόμαστε στον στρατό των πολιτών».

«Η Ελλάδα έχει έως 12 μίλια και αυτή θα αποφασίσει πότε και πώς θα το κάνει επί τη βάση του εθνικού συμφέροντος» είπε ακόμα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ο οποίος ανακοίνωσε ότι την «25η Μαρτίου θα δείξουμε και την ανάλογη Μονάδα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Θα μπορεί να υπάρχει κοντέινερ το οποίο να πηγαίνει πάνω σε πλοίο και να παράγει drones πάνω στο πλοίο».

Με αφορμή την επέτειο των Ιμίων είπε ότι «οι ΕΔ έχουν αποκομίσει τα διδάγματα από τα λάθη που έγιναν. Τα Ίμια, όμως, δεν ξεκίνησαν από τις ένοπλες δυνάμεις ή την κυβέρνηση αλλά από ενέργειες ιδιωτών.  Η επίδειξη πατριωτισμού είναι επαινετέα, αλλά όχι για λόγους προβολής, όχι για λόγους ιδιοτέλειας, πρέπει να υπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας».

Για τη δύσκολη αυτοδυναμία

Ερωτηθείς, για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη ΝΔ κολλημένη μακριά από την αυτοδυναμία, ο κ. Δένδιας σημείωσε:

«Η αυτοδυναμία δεν είναι δόγμα για μας, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι γι’ αυτό, αλλά οφείλει να είναι ο στόχος μας, αλλοίμονο. Δεν υπάρχει κόμμα εξουσίας το οποίο να κατεβαίνει σε εκλογές λέγοντας «όχι, εγώ δεν θέλω να γίνω αυτοδύναμος, σας παρακαλώ, μην μου δώσετε αρκετές ψήφους, θα ήθελα λιγότερες».

Πρέπει λοιπόν να δούμε, για να το πετύχουμε αυτό, έστω για να πιθανολογηθεί, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να ανανεώσουμε, τι πρέπει να φρεσκάρουμε, πού κάναμε λάθος, τι δεν έγινε σωστά; Γιατί είμαστε κι εμείς σχεδόν εφτά χρόνια κυβέρνηση, η ελληνική κοινωνία πολύ σωστά μας στέλνει «λογαριασμούς». Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις αυτή τη στιγμή για κάτι που δεν διόρθωσες, χωρίς να έχεις πειστικό λόγο γιατί δεν το διόρθωσες. Είχαμε εφτά χρόνια στη διάθεσή μας, η κοινωνία μας κρίνει, και δικαίως, πάρα-πάρα πολύ αυστηρά.

Πρέπει, λοιπόν, κι εμείς να έχουμε πειστικούς λόγους, για όπου αστοχήσαμε, ή όπου δεν τα καταφέραμε, ή για όπου αργήσαμε, και επίσης έναν οραματικό και σαφή λόγο, γιατί πρέπει η κοινωνία να παρατείνει την παραμονή μας στην εξουσία».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Χρυσός: «Φρέναραν» τις αγορές οι κεντρικές τράπεζες μετά το ράλι

Χρυσός: «Φρέναραν» τις αγορές οι κεντρικές τράπεζες μετά το ράλι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

inWellness
inTown
Stream newspaper
Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου

Μια προσωπική αναφορά στον αδελφό του πεσόντα αξιωματικού στα Ίμια, Τάκη, έκανε ο Νίκος Βλαχάκος, βουλευτής της ΝΔ στην ειδική συνεδρίαση μνήμης που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αλέξης Τσίπρας: Η προοδευτική απάντηση στον νεοφιλελευθερισμό – Κείμενο θέσεων, αρχών και κατευθύνσεων
Αναγκαία η ώσμωση ιδεών 30.01.26

Αλέξης Τσίπρας: Η προοδευτική απάντηση στον νεοφιλελευθερισμό – Κείμενο θέσεων, αρχών και κατευθύνσεων

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτεί ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση συγκροτημένου κειμένου πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων, που θα αποτυπώνει τη νέα κοινή προγραμματική και αξιακή αφετηρία προοδευτικών πολιτικών ρευμάτων, «συγκροτώντας μια πειστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού».

Σύνταξη
Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα
in Confidential 30.01.26

Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα

Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Πέφτει η ΝΔ αλλά το χειρότερο σενάριο αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Η αποχώρηση Αυλωνίτη από το ΚΙΔΗ του Στέφανου Κασσελάκη και το άγχος που τυλίγει το ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό
Τι εξετάζεται 30.01.26

Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό

Στις άμεσες δράσεις της κυβέρνησης για το κυκλοφοριακό περιλαμβάνονται η μείωση των φορτηγών στον Κηφισό - αλλά όχι η πλήρης απαγόρευσή τους - και έξυπνα φανάρια

Κώστας Ντελέζος
Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, η κυβέρνηση επικαλείται την έρευνα της Δικαιοσύνης αλλά δεν παύει να παίρνει θέση για τη νομιμοφροσύνη της ελεγχόμενης επιχείρησης, επιδεικνύει δυσανεξία στην κριτική, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και κρύβεται πίσω από αμφισβητούμενες στατιστικές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ
Εξεταστική 29.01.26

Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ

«Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2004-2009, Α. Κοντός, αποδόμησε πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα συμψηφισμού της εγκληματικής οργάνωσης που δρα ανενόχλητη στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019, με τις δυσκολίες και τα υπαρκτά προβλήματα του παρελθόντος», λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου σε νέο αγροτικό φορέα ο Αυγενάκης μετά τη θύελλα αντιδράσεων – Τι δήλωσε
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου σε νέο αγροτικό φορέα ο Αυγενάκης μετά τη θύελλα αντιδράσεων – Τι δήλωσε

Λίγες ώρες μετά την κατακραυγή, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανακοίνωσε πως «δεν αποδέχεται» τελικά τη θέση, ενώ έκανε λόγο για «στοχοποίηση» του ιδίου και της κυβέρνησης, εξαπολύοντας «πυρά» κατά της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Στον τόπο της τραγωδίας στα Τρίκαλα ο Φάμελλος – «Η κυβέρνηση θέλει να μπαζώσει την αλήθεια και να κρύψει τις ευθύνες της»
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Στον τόπο της τραγωδίας στα Τρίκαλα ο Φάμελλος – «Η κυβέρνηση θέλει να μπαζώσει την αλήθεια και να κρύψει τις ευθύνες της»

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ελλιπέστατη στελέχωση» και μετατροπή των υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας σε Ανεξάρτητη Αρχή, για τα αντεργατικά της νομοσχέδια που «πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο των δυστυχημάτων»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μητσοτάκης και ΝΔ συμφωνούν με τις εθνικά επικίνδυνες τοποθετήσεις Λαζαρίδη για «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο – Τον υπερασπίσθηκε ο Π. Μαρινάκης
«Τυχοδιωκτική προσέγγιση» 29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Μητσοτάκης και ΝΔ συμφωνούν με τις εθνικά επικίνδυνες τοποθετήσεις Λαζαρίδη για «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο – Τον υπερασπίσθηκε ο Π. Μαρινάκης

«Σχεδόν 24 ώρες μετά τις διχαστικές δηλώσεις του και τη σαφή αποδοκιμασία του από τον ΥΠΕΞ, ο Λαζαρίδης όχι μόνο παραμένει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, αλλά τον υπερασπίζεται δημόσια ο Μαρινάκης», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της ΝΔ – Ίδρυσαν νέο αγροτικό συνεταιρισμό με πρόεδρο τον… Αυγενάκη
Μόνο στην Ελλάδα 29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της ΝΔ – Ίδρυσαν νέο αγροτικό συνεταιρισμό με πρόεδρο τον… Αυγενάκη

Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρόεδρος του νέου αναπτυξιακού φορέα με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς ανέλαβε ο Λευτέρης Αυγενάκης - «Το είδαμε και αυτό», σχολιάζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια
Διπλωματία 29.01.26

Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια

Η γαλλίδα ΥΠΑΜ, Κατρίν Βοτρίν συπλήρωσε τις δηλώσες Δένδια λέγοντας ότι «η ελληνογαλλική συνεργασία είναι ένας παράγων σταθερότητας, αξιοπιστίας, ασφαλείας για ολόκληρη την Ευρώπη»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα
Πυρά κατά κυβέρνησης 29.01.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα

Ο κ. Π. Μαρινάκης «βιάστηκε να διαβεβαιώσει πως ούτε η κυβέρνηση ούτε ο εργοδότης έφεραν κάποια ευθύνη» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς - «Τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση πριν δούμε τα τελικά πορίσματα;» διερωτάται

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στον κλοιό της Kristin η χώρα – Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα
Επιμένει 30.01.26

Στον κλοιό της Kristin η χώρα - Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα

Το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό Kristin φέρνει νέα «κύματα χειμωνιάτικης κακοκαιρίας» σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη - Δείτε χάρτες με την πορεία της βροχόπτωσης και των ανέμων

Σύνταξη
Ψήφισμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την απώλεια του Δημάρχου Φιλιατών
Φόρος τιμής 30.01.26

Ψήφισμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την απώλεια του Δημάρχου Φιλιατών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, μετά τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου του Δημάρχου Φιλιατών Βασιλείου Τζίγκου, εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια ενός αξιόλογου στελέχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
«Γίνε ο γονιός που θέλεις να είσαι» – Δωρεάν βιωματικό εργαστήριο για γονείς από τον Δήμο Πειραιά
Κοινωνική πολιτική 30.01.26

«Γίνε ο γονιός που θέλεις να είσαι» – Δωρεάν βιωματικό εργαστήριο για γονείς από τον Δήμο Πειραιά

Η πρωτοβουλία αυτή, εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του δήμου για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας με εξειδικευμένους φορείς.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που βρισκόταν εν κινήσει
Θεσσαλονίκη 30.01.26

Λεωφορείο του ΚΤΕΛ τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει (βίντεο και φωτογραφίες)

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του λεωφορείου το πρωί της Παρασκευής, την ώρα που αυτό βρισκόταν σε διασταύρωση στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης - Δεν κινδύνεψαν επιβάτες

Σύνταξη
Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες για τις δεξαμενές – Η υπογραφή του Παπαστεργίου και τι απαντά ο υπουργός
Ελλάδα 30.01.26

Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες για τις δεξαμενές – Η υπογραφή του Παπαστεργίου και τι απαντά ο υπουργός

Η ΔΑΕΕ της Πυροσβεστικής αναζητά τα κενά και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία - Τι απαντά ο Δημήτρης Παπαστεργίου στην αναφορά για την υπογραφή του σε μελέτη του εργοστασίου Βιολάντα.

Σύνταξη
Κρήτη: Ζευγάρι με ακριβά γούστα – Τσέπωναν… Rolex, Omega, χρυσές λίρες και μανικετόκουμπα
Ελλάδα 30.01.26

Ζευγάρι με ακριβά γούστα - Τσέπωναν... Rolex, Omega, χρυσές λίρες και μανικετόκουμπα

Πολλά τα σπίτια που είχαν αδειάσει ένας 48χρονος και η 40χρονη σύντροφός του. Στο παρελθόν ο άντρας είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 42 ετών για διακεκριμένες κλοπές

Σύνταξη
Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο στην Αρκτική – Πώς τα σχέδια Τραμπ για τη Γροιλανδία άλλαξαν τη στρατηγική
Financial Times 30.01.26

Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο στην Αρκτική – Πώς τα σχέδια Τραμπ για τη Γροιλανδία άλλαξαν τη στρατηγική

Οι σκανδιναβικές χώρες επί δεκαετίες προσπαθούν να πιέσουν το ΝΑΤΟ να ρίξει το βάρος του στην Αρκτική. Η προσπάθεια του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία φαίνεται ότι λειτούργησε σαν αφύπνιση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεσπρωτία: Σε εξέλιξη η αναστήλωση του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων
Culture Live 30.01.26

Θεσπρωτία: Σε εξέλιξη η αναστήλωση του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων

Το αρχαίο θέατρο στα Γίτανα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Θεσπρωτίας, συνδεόμενο άρρηκτα με την ιστορία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ηπείρου.

Σύνταξη
Ιράν: Το Πεντάγωνο είναι έτοιμο και περιμένει εντολές του Τραμπ – Τα αραβικά κράτη προσπαθούν για αποκλιμάκωση
Σε τεντωμένο σχοινί 30.01.26

Το Πεντάγωνο δηλώνει ετοιμοπόλεμο και περιμένει εντολές του Τραμπ για το Ιράν - Προσπάθειες αποκλιμάκωσης από τα αραβικά κράτη

Το Ιράν δεν μπορεί να αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ για περιορισμό των στρατιωτικών του δυνατοτήτων κάτι που κάνει τα αραβικά κράτη να φοβούνται ότι μία αμερικανική επίθεση είναι πολύ πιθανή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;
Fizz 30.01.26

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;

Η Νίκι Μινάζ προκάλεσε αντιδράσεις όταν, μετά από κοινή εμφάνιση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ανάρτησε φωτογραφία «Χρυσής Κάρτας Τραμπ», αφήνοντας να εννοηθεί πως την έλαβε δωρεάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου

Μια προσωπική αναφορά στον αδελφό του πεσόντα αξιωματικού στα Ίμια, Τάκη, έκανε ο Νίκος Βλαχάκος, βουλευτής της ΝΔ στην ειδική συνεδρίαση μνήμης που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»
Euroleague 30.01.26

«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν είναι για πρώτη φορά σε δύσκολη θέση στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, διότι το τριφύλλι δεν πείθει, ενώ έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες και για την εικόνα της ομάδας.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο