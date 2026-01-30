Δένδιας: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη «διαρκή» NAVTEX από την Τουρκία

Απάντηση στην ανακοίνωση της Τουρκίας για «διαρκείς τουρκικές NAVTEX στο Αιγαίο», έδωσε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σημειώνοντας σε συνέντευξή του ότι «είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μία τέτοια προσέγγιση και νομίζω ότι το ξέρει πολύ καλά και η γειτονική χώρα. Δεν ξέρω για ποιους λόγους, φαντάζομαι εσωτερικής πολιτικής; Γιατί σε επίπεδο δικαίου οι διαρκείς NAVTEX δε νομίζω ότι έχουν καμία έννοια».

Ο κ. Δένδιας αναφορικά με την αντίδραση της χώρας στην τελευταία κίνηση της Τουρκίας σημείωσε :

«Είναι βέβαιο ότι αυτό δε βοηθάει τη σχέση με την Ελλάδα, αλλά πάντως δεν είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να θεωρήσουμε ότι αυτό συνιστά οποιαδήποτε ενέργεια που η Ελλάδα δεσμεύεται να αντιδράσει με έναν τρόπο που θα επέτρεπε στην Τουρκία να θεωρήσει ότι αυτή η NAVTEX πράγματι επιβάλλεται στην πράξη».

Ο υπουργός Άμυνας απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η Τουρκία κάνει ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με τις διεκδικήσεις της με την ανακοίνωση για τις επ’ αόριστον NAVTEX, σχολίασε ότι «η κίνηση αυτή είναι παντελώς εκτός πλαισίου», ότι «δεν είμαστε συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο». «Τι να πει κανείς;» πρόσθεσε υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις του για να μην πυροδοτήσει το κλίμα.

Σε ερώτηση εάν αυτό θα επηρεάσει τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Δένδιας είπε ότι δεν είναι δουλειά του υπουργού Άμυνας να σχολιάσει τις απόψεις του πρωθυπουργού.

Στόχος να υπογράψουμε τη συμφωνία με τη Γαλλία την άνοιξη

Μιλώντας στο Alpha Radio 98,9 για τη χθεσινή επίσκεψη της Γαλλίδας ομολόγου του στην Ελλάδα, ο κ. Δένδιας είπε ότι «ο σκοπός μας δεν είναι περιορίσουμε την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, είναι μια συμφωνία που δούλεψε, ήρθε η ώρα να την ξαναδούμε και να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε. Και ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος Μακρόν θέλουν η συμφωνία να υπογραφεί μέχρι την Άνοιξη του 2026».

Μιλώντας για το νέο δόγμα στις Ένοπλες Δυνάμεις τόνισε ότι «έχουμε ΕΔ που μπορούν να αποτρέψουν πλήρως την οποιαδήποτε απειλή. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ριζικός ανασχηματισμός με ορίζοντα το 2030. Αυτό που επιχειρείται είναι η μετατροπή των ΕΔ από ένα σύνολο αξιόμαχου προσωπικού και ισχυρών συστημάτων, σε μια μηχανή λήψης και επεξεργασίας πληροφοριών, μια μηχανή γνώσης».

Για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

«Στις Ένοπλες Δυνάμεις είχε παρεισφρήσει ο κίνδυνος να γίνουν ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ’80 και αυτό το αντιμετωπίσαμε», συνέχισε στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Για τις αλλαγές στη θητεία είπε πως «με εξαίρεση τις ειδικές δυνάμεις και τους δόκιμους όλοι οι υπόλοιποι κληρωτοί είχαν ελάχιστη ή καθόλου εκπαίδευση. Έριχναν μια γεμιστήρα σε όλη τη θητεία και η αξιοποίησή τους ήταν σκοπιές και αγγαρείες. Αυτό το αλλάζουμε. Τον Φεβρουάριο του 2026 που θα ακολουθήσει την νέα εκπαίδευση, στο ναυτικό και την αεροπορία θα πηγαίνουν όσοι έχουν σχετικές ειδικότητες. Αλλάζουμε και την τροφοδοσία, δίνουμε 100 ευρώ σε όποιον υπηρετεί στα σύνορα ενώ πριν δίναμε 8. Πρέπει να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε έναν αξιόμαχο στρατό. Εμείς βασιζόμαστε στον στρατό των πολιτών».

«Η Ελλάδα έχει έως 12 μίλια και αυτή θα αποφασίσει πότε και πώς θα το κάνει επί τη βάση του εθνικού συμφέροντος» είπε ακόμα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ο οποίος ανακοίνωσε ότι την «25η Μαρτίου θα δείξουμε και την ανάλογη Μονάδα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Θα μπορεί να υπάρχει κοντέινερ το οποίο να πηγαίνει πάνω σε πλοίο και να παράγει drones πάνω στο πλοίο».

Με αφορμή την επέτειο των Ιμίων είπε ότι «οι ΕΔ έχουν αποκομίσει τα διδάγματα από τα λάθη που έγιναν. Τα Ίμια, όμως, δεν ξεκίνησαν από τις ένοπλες δυνάμεις ή την κυβέρνηση αλλά από ενέργειες ιδιωτών. Η επίδειξη πατριωτισμού είναι επαινετέα, αλλά όχι για λόγους προβολής, όχι για λόγους ιδιοτέλειας, πρέπει να υπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας».

Για τη δύσκολη αυτοδυναμία

Ερωτηθείς, για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη ΝΔ κολλημένη μακριά από την αυτοδυναμία, ο κ. Δένδιας σημείωσε:

«Η αυτοδυναμία δεν είναι δόγμα για μας, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι γι’ αυτό, αλλά οφείλει να είναι ο στόχος μας, αλλοίμονο. Δεν υπάρχει κόμμα εξουσίας το οποίο να κατεβαίνει σε εκλογές λέγοντας «όχι, εγώ δεν θέλω να γίνω αυτοδύναμος, σας παρακαλώ, μην μου δώσετε αρκετές ψήφους, θα ήθελα λιγότερες».

Πρέπει λοιπόν να δούμε, για να το πετύχουμε αυτό, έστω για να πιθανολογηθεί, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να ανανεώσουμε, τι πρέπει να φρεσκάρουμε, πού κάναμε λάθος, τι δεν έγινε σωστά; Γιατί είμαστε κι εμείς σχεδόν εφτά χρόνια κυβέρνηση, η ελληνική κοινωνία πολύ σωστά μας στέλνει «λογαριασμούς». Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις αυτή τη στιγμή για κάτι που δεν διόρθωσες, χωρίς να έχεις πειστικό λόγο γιατί δεν το διόρθωσες. Είχαμε εφτά χρόνια στη διάθεσή μας, η κοινωνία μας κρίνει, και δικαίως, πάρα-πάρα πολύ αυστηρά.

Πρέπει, λοιπόν, κι εμείς να έχουμε πειστικούς λόγους, για όπου αστοχήσαμε, ή όπου δεν τα καταφέραμε, ή για όπου αργήσαμε, και επίσης έναν οραματικό και σαφή λόγο, γιατί πρέπει η κοινωνία να παρατείνει την παραμονή μας στην εξουσία».