Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας: Οι NAVTEX μας στο Αιγαίο είναι αορίστου χρόνου

Να υποστηρίξει το αφήγημα της που διεκδικεί την επιβολή των διεκδικήσεων της ως τετελεσμένων στο Αιγαίο επιχειρεί η Άγκυρα, με την έκδοση των δύο τελευταίων NAVTEX, οι οποίες όπως αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, «δημοσιεύονται επ’ αόριστον και όχι για περίοδο δύο ετών, όπως ισχυρίζεται ο ελληνικός Τύπος». Ενώ ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας κάνει λόγο για διαμαρτυρία σε «παράνομες δραστηριότητες της Ελλάδας».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείο Άμυνας, όπως μεταδίδει η Hurriyet το σύνολο των ερευνητικών δραστηριοτήτων στο Αιγαίο «εντός των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας της θα πρέπει να γίνονται σε συντονισμό με την Τουρκία».

Για την Τουρκία άλλωστε είναι σημαντική και η επιμονή στο επιχείρημε περί αποστρατικοποίησης των νησιών για την υποστήριξη της ρητορικής της.

«Με τις NAVTEX που εκδίδουμε, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τονίζουμε ότι οι ναυτικές αναγγελίες που καλύπτουν την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο Πέλαγος και όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας πρέπει να συντονίζονται με τη χώρα μας», σημείωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.

Την ίδια στιγμή υποστηρίζει ότι «η διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε περιοχές που περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα των Νησιών με Αποστρατιωτικοποιημένο Καθεστώς (GASA) αντιτίθεται στις διεθνείς συνθήκες».

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ακόμα ακόμα ότι «οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να καθιστούν ανενεργές, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τις μονομερείς ενέργειες και πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας τα οποία απορρέουν από τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της».

Οι δύο NAVTEX

Οι δύο πλέον πρόσφατες NAVTEX με αριθμό 0060/26 (του Σταθμού Σμύρνης) και 0880/25 (του Σταθμού Αττάλειας) της Τουρκίας έχουν στόχο την υποστήριξη των αιτιάσεων της Άγκυρας και της προσπάθειας επιβολής τετελεσμένων.

Ιδιαίτερα σε μία περίοδο που η Τουρκία εμφανίζεται να διεκδικεί ενίσχυση του γεωπολιτικού της ρόλου και να είναι παρούσε σε όλα τα μεγάλα διπλωματικά τραπέζια.

Υπενθυμίζεται ότι η NAVTEX υπ’ αριθμόν 0060/26 – φωτογραφίζοντας την Ελλάδα – αναφέρεται σε «κατά καιρούς» εκπομπή NAVTEX «που καλύπτουν την τουρκική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο Πέλαγος, τα όρια της οποίας μένει να οριοθετηθούν από τα παράκτια κράτη».

Ενώ στη NAVTEX 0880/25 αναφέρονται ονομαστικά 23 νησιά (Θάσος, Αγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, σύμπλεγμα Καστελλορίζου) ως νησιά τα οποία τελούν «υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατιωτικοποίησης».

Δηλώσεις πριν το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Οι εν λόγω NAVTEX εκδίδονται μόλις λίγες βδομάδες από το χρονικό πλαίσιο που έχει θέσει η Αθήνα ως πιθανό για την υλοποίηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί, αυτή τη φορά.

Στόχος είναι η Άγκυρα να υποστηρίξει τις διεκδικήσεις της στην περιοχή, παρά την ρητορική περί προσπάθειας διατήρησης των ήρεμων νερών και να αξιοποιήσει μελλοντικά αυτές τις οδηγίες, ενώ την ίδια στιγμή δείχνει να θέλει να απαντήσει και στο εσωτερικό της ακροατήριο.