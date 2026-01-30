Η Αθήνα δεν αφήνει αναπάντητες τις τουρκικές NAVTEX

Στην εξέλιξη της πολιτικής των NAVTEX, που ακολουθεί επί σειρά ετών προβάλλοντας τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο επιχειρεί η Τουρκία, με την έκδοση των δύο τελευταίων οδηγιών που δεσμεύουν τεράστιες περιοχές στο Αιγαίο «επ’ αόριστον», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών και όχι μόνο για δύο χρόνια.

Η Άγκυρα από την περίοδο που οι σχέσεις της με την Αθήνα δεν ήταν σε «ήρεμα», αλλά σε εξαιρετικά «ταραγμένα νέρα», αξιοποιούσε τις NAVTEX για την προβολή των διεκδικήσεων της στο Αιγαίο, με στόχο ένα διεθνές ακροατήριο και κυρίως στο ΝΑΤΟ.

Σε αυτή τη νέα φάση οι αόριστες αναφορές στις τελευταίες τουρκικές NAVTEX και ο μεγάλος χρόνος διάρκειας αποσκοπεί στη διοικητική αμφισβήτηση του Αιγαίου και σε μία προσπάθεια να προκληθεί η Αθήνα σε σπασμωδικές κινήσεις.

Η απάντηση της Αθήνας στην τουρκική NAVTEX έχει πάρει το δρόμο της

Ωστόσο όπως σημειώνουν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών στο in τίποτα δεν μένει αναπάντητο από την Αθήνα, ακόμα και αν δεν προκαλείται ο αντίστοιχος θόρυβος στα ΜΜΕ.

Όπως τόνισαν στο in αρμόδιες πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, ήδη από την έκδοση των τουρκικών NAVTEX, η ελληνική διπλωματία προχωρά κατά την πάγια τακτική της στα απαραίτητα διαβήματα και τις ρηματικές διακοινώσεις που απαιτούνται, τόσο προς την Άγκυρα, όσο και στην αρμόδια επιτροπή του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι το υπουργείο Εξωτερικών, ακόμα και αν δεν επενδύει στη δημιουργία εντυπώσεων, δεν παραλείπει κανένα βήμα που αφορά στην προάσπιση ζητημάτων κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και σίγουρα δεν επαναπαύεται στα «ήρεμα νερά».

Ήρεμα νερά και ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας

Χωρίς να υποτιμούν την ίδια στιγμή την ανάγκη διατήρησης της ηρεμίας και των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, στην Αθήνα σημειώνουν ότι δεν επαναπαύονται και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούν ότι η Τουρκία έχει εν μία νυκτί αποστεί των πάγιων θέσεων της. Τονίζουν ωστόσο ότι η Αθήνα δεν θα ακολουθήσει την Άγκυρα στο δρόμο των σπασμωδικών αντιδράσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο αρμόδιες πηγές τόνιζαν στο in ότι η Ελλάδα δεν έχει σταματήσει να ασκεί τα νόμιμα δικαιώματα της και όταν αυτά επιχειρείται να αμφισβητηθούν απαντά με τον ίδιο σαφή και ξεκάθαρο τρόπο, κοινοποιώντας τις θέσεις της προς όλες τις κατευθύνσεις.

Και με αυτά τα δεδομένα έχουν πάρει το δρόμο τους και οι ενδεδειγμένες αντιδράσεις απέναντι στις τουρκικές NAVTEX, σύμφωνα με τις πρόνοιες του διεθνούς δκαίου και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Το μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη άλλωστε μετά και τις δηλώσεις που έγιναν στη Βουλή, περί γκρίζων ζωνών, ήταν σαφές τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό, λέγοντας ότι «το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών είναι απολύτως ανυπόστατο. Δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα. Η πάγια εθνική μας θέση είναι ότι το διεθνές δίκαιο έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική αυτή θέση. Η Ελλάδα μεγαλώνει το διεθνές της αποτύπωμα, θωρακίζεται από κάθε τυχόν επιβουλή και γι’ αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι σημαντικό από κοινού όλοι να εργαστούμε πάνω στην κατεύθυνση αυτή χωρίς εσωστρέφεια και με το βλέμμα στην ενίσχυση της χώρας μας».

Εντός του Φεβρουαρίου το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις Αθήνας και Άγκυρας για την υλοποίηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, που θα πραγματοποιηθεί, όπως τόνιζαν οι ίδιες πηγές έως τις 16 Φεβρουαρίου.

Η ημερομηνία ωστόσο ακόμα δεν έχει κλειδώσει, παρά τα όσα διαρρέονται. Σημείωναν μάλιστα ότι αυτή τη φορά η πρόθεση τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας φαίνεται να είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας να μην πάρει νέα αναβολή.