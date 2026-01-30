newspaper
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Η Αθήνα δεν αφήνει αναπάντητες τις τουρκικές NAVTEX
Πολιτική 30 Ιανουαρίου 2026, 09:01

Η Αθήνα δεν αφήνει αναπάντητες τις τουρκικές NAVTEX

Το υπουργείο Εξωτερικών έχει δρομολογήσει ήδη την απάντηση του στις τουρκικές NAVTEX κατά την πάγια πρακτική - Εντός του Φεβρουαρίου το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
A
A
Spotlight

Στην εξέλιξη της πολιτικής των NAVTEX, που ακολουθεί επί σειρά ετών προβάλλοντας τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο επιχειρεί η Τουρκία, με την έκδοση των δύο τελευταίων οδηγιών που δεσμεύουν τεράστιες περιοχές στο Αιγαίο «επ’ αόριστον», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών και όχι μόνο για δύο χρόνια.

Η Άγκυρα από την περίοδο που οι σχέσεις της με την Αθήνα δεν ήταν σε «ήρεμα», αλλά σε εξαιρετικά «ταραγμένα νέρα», αξιοποιούσε τις NAVTEX για την προβολή των διεκδικήσεων της στο Αιγαίο, με στόχο ένα διεθνές ακροατήριο και κυρίως στο ΝΑΤΟ.

Σε αυτή τη νέα φάση οι αόριστες αναφορές στις τελευταίες τουρκικές NAVTEX και ο μεγάλος χρόνος διάρκειας αποσκοπεί στη διοικητική αμφισβήτηση του Αιγαίου και σε μία προσπάθεια να προκληθεί η Αθήνα σε σπασμωδικές κινήσεις.

Η απάντηση της Αθήνας στην τουρκική NAVTEX έχει πάρει το δρόμο της

Ωστόσο όπως σημειώνουν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών στο in τίποτα δεν μένει αναπάντητο από την Αθήνα, ακόμα και αν δεν προκαλείται ο αντίστοιχος θόρυβος στα ΜΜΕ.

Όπως τόνισαν στο in αρμόδιες πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, ήδη από την έκδοση των τουρκικών NAVTEX, η ελληνική διπλωματία προχωρά κατά την πάγια τακτική της στα απαραίτητα διαβήματα και τις ρηματικές διακοινώσεις που απαιτούνται, τόσο προς την Άγκυρα, όσο και στην αρμόδια επιτροπή του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι το υπουργείο Εξωτερικών, ακόμα και αν δεν επενδύει στη δημιουργία εντυπώσεων, δεν παραλείπει κανένα βήμα που αφορά στην προάσπιση ζητημάτων κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και σίγουρα δεν επαναπαύεται στα «ήρεμα νερά».

Ήρεμα νερά και ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας

Χωρίς να υποτιμούν την ίδια στιγμή την ανάγκη διατήρησης της ηρεμίας και των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, στην Αθήνα σημειώνουν ότι δεν επαναπαύονται και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούν ότι η Τουρκία έχει εν μία νυκτί αποστεί των πάγιων θέσεων της. Τονίζουν ωστόσο ότι η Αθήνα δεν θα ακολουθήσει την Άγκυρα στο δρόμο των σπασμωδικών αντιδράσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο αρμόδιες πηγές τόνιζαν στο in ότι η Ελλάδα δεν έχει σταματήσει να ασκεί τα νόμιμα δικαιώματα της και όταν αυτά επιχειρείται να αμφισβητηθούν απαντά με τον ίδιο σαφή και ξεκάθαρο τρόπο, κοινοποιώντας τις θέσεις της προς όλες τις κατευθύνσεις.

Και με αυτά τα δεδομένα έχουν πάρει το δρόμο τους και οι ενδεδειγμένες αντιδράσεις απέναντι στις τουρκικές NAVTEX, σύμφωνα με τις πρόνοιες του διεθνούς δκαίου και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Το μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη άλλωστε μετά και τις δηλώσεις που έγιναν στη Βουλή, περί γκρίζων ζωνών, ήταν σαφές τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό, λέγοντας ότι «το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών είναι απολύτως ανυπόστατο. Δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα. Η πάγια εθνική μας θέση είναι ότι το διεθνές δίκαιο έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική αυτή θέση. Η Ελλάδα μεγαλώνει το διεθνές της αποτύπωμα, θωρακίζεται από κάθε τυχόν επιβουλή και γι’ αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι σημαντικό από κοινού όλοι να εργαστούμε πάνω στην κατεύθυνση αυτή χωρίς εσωστρέφεια και με το βλέμμα στην ενίσχυση της χώρας μας».

Εντός του Φεβρουαρίου το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις Αθήνας και Άγκυρας για την υλοποίηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, που θα πραγματοποιηθεί, όπως τόνιζαν οι ίδιες πηγές έως τις 16 Φεβρουαρίου.

Η ημερομηνία ωστόσο ακόμα δεν έχει κλειδώσει, παρά τα όσα διαρρέονται. Σημείωναν μάλιστα ότι αυτή τη φορά η πρόθεση τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας φαίνεται να είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας να μην πάρει νέα αναβολή.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Κατασκευές
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ορόσημα για το αεροδρόμιο Ηρακλείου και τον ΒΟΑΚ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ορόσημα για το αεροδρόμιο Ηρακλείου και τον ΒΟΑΚ

inWellness
inTown
Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια
Διπλωματία 29.01.26

Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια

Η γαλλίδα ΥΠΑΜ, Κατρίν Βοτρίν συπλήρωσε τις δηλώσες Δένδια λέγοντας ότι «η ελληνογαλλική συνεργασία είναι ένας παράγων σταθερότητας, αξιοπιστίας, ασφαλείας για ολόκληρη την Ευρώπη»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων
Πολιτική 29.01.26

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έρχεται σε μία ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, που δεν επιτρέπει, όπως παραδέχονται διπλωμάτες πρωτοβουλίες και ακροβατισμούς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους
Ενημέρωση 28.01.26

Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους

Η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών και την προετοιμασία για τον επαναπατρισμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο

Σύνταξη
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης
Διπλωματία 27.01.26

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in τις επιπτώσεις της πολιτικής Τραμπ σε σχέση με το ΝΑΤΟ, αλλά και τη δραστική αλλαγή στις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα
Πολιτική 26.01.26

Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα

Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής κάνουν τη Σαουδική Αραβία να αναζητά αναβαθμισμένο ρόλο επιδιώκοντας νέες συμμαχίες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί
Εξωτερική πολιτική 24.01.26

Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί

«Θεωρώ αυτονόητο ότι η ενάσκηση νόμιμου δικαιώματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να προκαλεί κρίση στη σχέση μεταξύ δύο γειτονικών χωρών», υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας

Σύνταξη
Η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων με τη λογική MAGA
Πολιτική 24.01.26

Η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων με τη λογική MAGA

Οι διαφορές στην επιβολή των συμφερόντων των ΗΠΑ στην εποχή MAGA. Ο Τραμπ θα μπορούσε να συνδυαλέγεται κάτω από το τραπέζι όχι μόνο με τον Πούτιν, αλλά ενδεχομένως και με την Κίνα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX διετούς διάρκειας – Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών
Διπλωματία 23.01.26

NAVTEX διετούς διάρκειας εξέδωσε η Τουρκία - Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών

Συνεχίζει τις προκλήσεις στο Αιγαίο η Τουρκία και, μάλιστα, λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, παρά το υποτιθέμενο «καλό κλίμα» στις σχέσεις με την Ελλάδα

Σύνταξη
Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί
Διπλωματία 22.01.26

Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί

Ο Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου καθ' οιονδήποτε - Τι απαντά στους επικριτές του εντός ΝΔ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα
Διπλωματία 21.01.26

Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» παρουσιάζεται ως πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επίλυση συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκινώντας από τη Γάζα - Εκφράζονται φόβοι ότι θα λειτουργεί ανταγωνιστικά στον ΟΗΕ

Σύνταξη
Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης
Μοιραία πτήση 30.01.26

Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης

Περίπου 89 χρόνια μετά τη μοιραία πτήση που είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ στην προσπάθειά της της για ένα ιστορικό για την εποχή επίτευγμα, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες δείχνουν τις τελευταίες της στιγμές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σε καταστολή στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα παραμένει ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ
Τραγωδία στη Ρουμανία 30.01.26

Σε καταστολή στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα παραμένει ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ

O 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ - που έχει πλέον αποσωληνωθεί - έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και είχε πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, καθώς από το τροχαίο είχαν μετακινηθεί δύο σπόνδυλοι στον αυχένα

Σύνταξη
Έκρηξη στα Τρίκαλα: Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο
Τρίκαλα 30.01.26

Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο

Την έναρξη της διαρροής προπανίου από τις σωληνώσεις του εργοστασίου Βιολάντα και τα κενά ασφαλείας που υπήρχαν προσπαθούν να εντοπίσουν τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής, ώστε να συμπληρώσουν τη δικογραφία.

Σύνταξη
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ
Ελλάδα 30.01.26

Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε κλίμα βαριάς οδύνης η Θεσσαλονίκη και η βόρεια Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα και αύριο τους επτά νέους που σκοτώθηκαν στο τροχαίο ενώ πήγαιναν στη Γαλλία για να δουν τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με τη Λυών

Σύνταξη
Αργεντινή: Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία – Η κυβέρνηση κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κόσμος 30.01.26

Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία - Η κυβέρνηση της Αργεντινής κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε στάχτη έχουν μετατραπεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στην Παταγονία - Η Αργεντινή είναι από τις χώρες που αρνούνται την κλιματική κρίση καθώς ο ακροδεξιός πρόεδρός της Μιλέι ακολουθεί πιστά τον Τραμπ

Σύνταξη
Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία
Art 30.01.26

Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία

Περίπου 100 μοντέλα του Anish Kapoor θα παρουσιαστούν στο Palazzo Manfrin, τον χώρο όπου ο ίδιος ίδρυσε το ίδρυμά του το 2022 και ο οποίος ανοίγει για δεύτερη μόλις φορά στο κοινό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οικονομική-Κοινωνική Επιτροπή της ΕΕ: «Μόνο περισσότερος κοινός δανεισμός θα σώσει την Ευρώπη
Αμυντικές δαπάνες 30.01.26

Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Επιτροπής: «Ευρωδανειστείτε γιατί χανόμαστε»

Αν δεν εκδοθεί περισσότερο κοινό χρέος, η Ευρώπη θα βουλιάξει υπό το βάρος των αμυντικών δαπανών, δηλώνει ο πρόεδρος της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής. «Οι πιο φτωχές περιοχές θα θυσιαστούν».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού
Κρατική τρομοκρατία 30.01.26

«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού

Οι δυνάμεις της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και της Συνοριοφυλακής ως ένοπλος βραχίονας της εκτελεστικής εξουσίας σε προπύργια των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στο μικροσκόπιο 1.236 φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις
Έκθεση ΙΟΒΕ 30.01.26

Στο μικροσκόπιο οι φοροαπαλλαγές

Από 3 δισ. ευρώ το 2014 οι φοροαπαλλαγές εκτοξεύτηκαν στα 23 δισ. ευρώ το 2024 - Μετά την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ προτείνει επανεξέταση των φορολογικών δαπανών

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής
Only one 30.01.26

Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής

Πέντε χρόνια μετά από την πρώτη φορά που ακούστηκε ότι ο Χένρι Καβίλ θα πρωταγωνιστήσει στο reboot της ταινίας Χαϊλάντερ, ο 42χρονος ηθοποιός φόρεσε επιτέλους τη στολή του αθάνατου σκωτσέζου πολεμιστή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό
Τι εξετάζεται 30.01.26

Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό

Στις άμεσες δράσεις της κυβέρνησης για το κυκλοφοριακό περιλαμβάνονται η μείωση των φορτηγών στον Κηφισό - αλλά όχι η πλήρης απαγόρευσή τους - και έξυπνα φανάρια

Κώστας Ντελέζος
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
