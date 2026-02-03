Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία

Συνάντηση με τον Υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, αναμένεται να έχει σήμερα στις 20:45 (ώρα Ελλάδος), ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην Ουάσιγκτον σε μία περίοδο που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Πρώτο θέμα στην ατζέντα θα είναι η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (Mutual Defence Cooperation Agreement – MDCA), στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των «διευκολύνσεων» που παρέχονται στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις επί ελληνικού εδάφους, όπως είναι στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα και αλλού.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές στο τραπέζι θα μπει και ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ στον τομέα Άμυνας και Ασφάλειας, κάτι που θα αποτελέσει και θέμα των συνομιλιών για το στρατηγικό διάλογο των δύο χωρών που θα διεξαχθεί το επόμενο διάστημα, με την ημερομηνία για την επίσκεψη του αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο να αναμένεται να ανακοινωθεί.

Και τα εξοπλιστικά στην ατζέντα Δένδια στις ΗΠΑ

Ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης Δένδια και Χέγκσεθ θα είναι και τα εξοπλιστικά, η συνεργασία σχετικά με την αμυντική καινοτομία, αλλά και η μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Να σημειωθεί ότι η Αθήνα έχει ήδη προχωρήσει στη διαδικασία για την προμήθεια των F-35 για την Πολεμική Αεροπορία, ενώ υπενθυμίζεται η σφοδρή κριτική που είχε ασκήσει ο Νίκος Δένδιας στην προηγούμενη κυβέρνηση Μπάιντεν, όσον αφορά την επιστολή Μπλίνκεν και τα αμυντικά συστήματα προσφέρονταν στην Ελλάδα. Όπως δήλωνε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας το Νοέμβριο του 2024 «υπήρξε η επιστολή Μπλίνκεν, με την οποία υποσχέθηκε στην Ελλάδα τρεις φρεγάτες LCS, έναν αριθμό αρμάτων μάχης, έναν αριθμό C-130 κ.λπ. κ.λπ. Τίποτα από εκείνη την επιστολή δεν υλοποιήθηκε, αν και έχουν περάσει δύο χρόνια».

Τέλος οι δύο υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν και τις τρέχουσες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, τη Μαύρη Θάλασσα, την Ερυθρά Θάλασσα και τη Βόρεια Αφρική και τις προκλήσεις που δημιουργούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ραντεβού Δένδια – Χέγκσεθ ακολουθεί η συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και με τον Υφυπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, αρμόδιο για θέματα αμυντικής πολιτικής, Έλμπριτζ Α. Κόλμπι.

Ο Δένδιας βρίσκεται στην Ουάσιγκτον από την Δευτέρα και έχει σειρά επαφών.