Δένδιας: Συμμαχία Ελλάδας και Ισραήλ για drones και υποβρύχια – Μήνυμα Κατζ στην Τουρκία για το Αιγαίο
Διπλωματία 20 Ιανουαρίου 2026 | 15:22

Δένδιας: Συμμαχία Ελλάδας και Ισραήλ για drones και υποβρύχια – Μήνυμα Κατζ στην Τουρκία για το Αιγαίο

«Η Ελλάδα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματά της, χωρίς να απειλεί οποιονδήποτε, χωρίς να διεκδικεί οτιδήποτε», διεμήνυσε ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Ο υπουργός Εθνικής  Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε, σήμερα, Τρίτη, με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Ισραέλ Κατζ, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Δένδιας είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του, κατά την οποία επιβεβαίωσαν την περεταίρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ,ενώ πραγματοποιήθηκε συνάντηση και μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο υπουργός Άμυνας, με ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε: «Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα, υποδέχτηκα σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον υπουργό Άμυνας του Κράτους του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, με τον οποίο συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις των δύο χωρών και τις προοπτικές για την περαιτέρω εμβάθυνσή τους».

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας τους και στον κρίσιμο τομέα της κυβερνοασφάλειας. Όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, η αμυντική συμμαχία των δύο χωρών εδράζεται σε ισχυρούς διπλωματικούς δεσμούς, έχοντας ήδη αποδώσει καρπούς μέσω του κοινού κέντρου αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και των συχνών στρατιωτικών ασκήσεων.

«Συμφωνήσαμε να ανταλλάσσουμε απόψεις και τεχνογνωσία, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μη επανδρωμένες πλατφόρμες και ειδικότερα σμήνη από μη επανδρωμένα αεροχήματα και ομάδες από μη επανδρωμένα υποβρύχια σκάφη. Να δουλέψουμε μαζί για να μπορέσουμε να προλαβαίνουμε και να είμαστε έτοιμοι να ανασχέσουμε απειλές και στον κυβερνοχώρο», ανέφερε ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στο σχήμα «3+1» Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ), στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία.

«Λειτουργούμε ως ένας άξονας στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως ξέρετε στην περιοχή μας, διακυβεύονται πολλά από πρακτικές αποσταθεροποίησης, από αμφισβήτηση του Διεθνούς Δικαίου, από αμφισβήτηση του Δικαίου της Θάλασσας», υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Αθήνας πως «η Ελλάδα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματά της, χωρίς να απειλεί οποιονδήποτε, χωρίς να διεκδικεί οτιδήποτε».

Μήνυμα Κατζ στην Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε την αποσταθεροποίηση»

Από την πλευρά του, ο Ισραέλ Κατζ έστειλε ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία, τονίζοντας πως το Ισραήλ και η Ελλάδα είναι αποφασισμένες να μην επιτρέψουν σε «παράγοντες που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα της περιοχής, να εδραιώσουν παρουσία μέσω τρομοκρατίας, επιθετικότητας ή στρατιωτικών πληρεξουσίων – στη Συρία, στη Γάζα, στο Αιγαίο Πέλαγος ή σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο».

Σε κοινές δηλώσεις με τον Έλληνα ομόλογό του, ο Κατζ ανέφερε ότι οι δύο χώρες δεν πρόκειται να επιτρέψουν την υλοποίηση «επικίνδυνων φιλοδοξιών» σε καίρια γεωπολιτικά μέτωπα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας διεμήνυσε, μάλιστα, πως «όσοι ονειρεύονται να σύρουν την περιοχή προς τα πίσω, να επιβάλουν έλεγχο μέσω του τρόμου ή να αναβιώσουν αυτοκρατορίες εις βάρος κυρίαρχων κρατών, θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια αποφασιστική συμμαχία ελεύθερων και ισχυρών εθνών, ικανών να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Το μόνο που ήθελα ήταν να γίνω ζωγράφος»: Έκθεση φωτίζει τον κόσμο του Ντέιβιντ Λιντς, πέρα από τον κινηματογράφο
Pace Berlin 20.01.26

«Το μόνο που ήθελα ήταν να γίνω ζωγράφος»: Έκθεση φωτίζει τον κόσμο του Ντέιβιντ Λιντς, πέρα από τον κινηματογράφο

Έκθεση για το εικαστικό έργο του Ντέιβιντ Λιντς ανοίγει στο Βερολίνο, παρουσιάζοντας ζωγραφική, φωτογραφίες και φωτιστικά-γλυπτά, πριν από μεγάλη αναδρομική στο Λος Άντζελες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αναχρονισμού συνέχεια από το περιβάλλον Καρυστιανού: Ο δικηγόρος της θέλει μοναρχία και μοιχεία να τεθούν σε… διαβούλευση
Δηλώσεις Σούρλα 20.01.26

Αναχρονισμού συνέχεια από το περιβάλλον Καρυστιανού: Ο δικηγόρος της θέλει μοναρχία και μοιχεία να τεθούν σε… διαβούλευση

Επικίνδυνες δηλώσεις ενός εκ των δικηγόρων της Μαρίας Καρυστιανού ο οποίος υπερασπιζόμενος τις θέσεις της για τα «δικαιώματα του αγέννητου παιδιού»., εμφανίστηκε θετικός και σε δημοψήφισμα για τη μοναρχία και τη μοιχεία

Σύνταξη
Κατασκευή κατοικιών και άλλων υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα θέλει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
Καλή πρακτική 20.01.26

Κατασκευή κατοικιών και άλλων υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα θέλει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Δρομολόγηση στρατηγικής συνεργασίας του Δήμου Αγίου Νικολάου με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την αξιοποίηση ακινήτου 57 στρεμμάτων με στόχο την ανέγερση κατοικιών και υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Ποιος και γιατί ζητά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις βρετανικές βάσεις
Κόσμος 20.01.26

Ποιος και γιατί ζητά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις βρετανικές βάσεις

Το αίτημα έρχεται καθώς ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, προσπαθεί να κατευνάσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και να τον αποτρέψει από τις απειλές του να εισβάλει στη Γροιλανδία

Σύνταξη
«Χόρεψε ανάρμοστα μπροστά μου, ακύρωσε το νυφικό της συζύγου μου, την τελευταία στιγμή» – Μπρούκλιν Μπέκαμ Vs Βικτόρια Μπέκαμ
Σφαγή 20.01.26

«Χόρεψε ανάρμοστα μπροστά μου, ακύρωσε το νυφικό της συζύγου μου, την τελευταία στιγμή» - Μπρούκλιν Μπέκαμ Vs Βικτόρια Μπέκαμ

«Οι γονείς μου προσπαθούσαν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση μου από πριν τον γάμο μου, και αυτό δεν έχει σταματήσει», έγραψε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ σε μια σειρά από Instagram Stories στις 19 Ιανουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου για την κακοκαιρία – Εισήγηση για κλειστά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη
Σε «Red Code» 5 περιφέρειες 20.01.26

Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου για την κακοκαιρία – Εισήγηση για κλειστά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη

Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική και άλλες 4 περιφέρειες ενόψει της κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου

Σύνταξη
Ο Κωστούλας έστειλε μήνυμα στους οπαδούς της Μπράιτον: «Χαρούμενος για το πρώτο γκολ στο γήπεδό μας» (vid)
Ποδόσφαιρο 20.01.26

Ο Κωστούλας έστειλε μήνυμα στους οπαδούς της Μπράιτον: «Χαρούμενος για το πρώτο γκολ στο γήπεδό μας» (vid)

Ο Μπάμπης Κωστούλας γνωρίζει καθολική αποθέωση για το ανάποδο ψαλίδι και έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς των «γλάρων» μετά το απίθανο γκολ του.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η Δανία στέλνει επιπλέον στρατό στο νησί – «Αν εισβάλει ο Τραμπ θα γίνει πόλεμος»
20.01.26

«Αν ο Τραμπ εισβάλει στη Γροιλανδία, θα γίνει πόλεμος» - Η Δανία στέλνει επιπλέον στρατό και στην Ευρώπη μιλούν για αφύπνιση

Ο Τραμπ λέει ότι «δεν υπάρχει επιστροφή» στο θέμα της Γροιλανδίας και επικαλείται την «βλακεία» του Ηνωμένου Βασιλείου για τα νησιά Τσάγκος

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες
Fizz 20.01.26

Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες

Με νέα οργισμένη τοποθέτηση, ο Μίκι Ρουρκ καταγγέλλει ως απάτη το GoFundMe που στήθηκε χωρίς τη συναίνεσή του, δηλώνει ότι δεν δέχεται «φιλανθρωπία» και αποκαλύπτει πως μέχρι στιγμής έχει επιστραφεί μόνο το 10% των χρημάτων στους δωρητές

Σύνταξη
Ο Έντιν Τζέκο έτοιμος για την Σάλκε
Ποδόσφαιρο 20.01.26

Ο Έντιν Τζέκο έτοιμος για την Σάλκε

Ρουρ, παρασκήνιο και ανθρώπινες κουβέντες πίσω από μια μεταγραφή -του Έντιν Τζέκο- που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Γεώργιος Μαζιάς
Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο
Στο Α' Νεκροταφείο 20.01.26

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος διακεκριμένων επιχειρηματιών και προσωπικοτήτων για να τιμήσει τη μνήμη του Νίκου Στασινόπουλου

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβει μάρτυρες και επιταχύνει διαδικασίες- Οργή και καταγγελίες για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβει μάρτυρες και επιταχύνει διαδικασίες- Οργή και καταγγελίες για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση

“ Αν δεν συμβεί ο εμπλουτισμός του καταλόγου, τότε δεν θα είναι άλλη μία κακή στιγμή για την εξεταστική, θα είναι η απόλυτη τεκμηρίωση της οργανωμένης απόπειρας συγκάλυψης από την κυβερνητική πλειοψηφία”, δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε βενζινάδικα για απάτες με τα καύσιμα – 10 συλλήψεις
Απάτη 20.01.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βενζινάδικα για πειραγμένες αντλίες - 10 συλλήψεις

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα αναγραφόμενα

Σύνταξη
Άνοιξαν τις πόρτες τους σε Δήμο της Κρήτης, οι πρώτες δημοτικές κοινωνικές κατοικίες
Κοινωνική πολιτική 20.01.26

Άνοιξαν τις πόρτες τους σε Δήμο της Κρήτης, οι πρώτες δημοτικές κοινωνικές κατοικίες

«Ήδη δύο δημοτικές κατοικίες έχουν παραδοθεί σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στον Δήμο μας, ενισχύοντας άμεσα τη λειτουργία των σχολικών μας μονάδων», ανέφερε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου.

Σύνταξη
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις
Οργισμένος Ήλιος 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις

Έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου εκτόξευσε δισεκατομμύρια τόνους φορτισμένων σωματιδίων. Η ηλιακή καταιγίδα κάνει πιο θεαματικό το βόρειο σέλας αλλά μπορεί να επηρεάσει τα αεροπλάνα που πετούν κοντά στον βόριο πόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές
Bromance 20.01.26

Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές

Ο Αυτοκράτορας της Μόδας και οραματιστής του οίκου Valentino, εξαιρετικά διακριτικός όσον αφορά την προσωπική του ζωή, είχε μια δωδεκαετή σχέση με τον αχώριστο συνεργάτη και δεξί του χέρι, Τζιανκάρλο Τζιαμέτι, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια δήλωσε: «Τι απίστευτη αγάπη ζήσαμε και τι βαθιά στοργή συνεχίζουμε να νιώθουμε ο ένας για τον άλλον».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
