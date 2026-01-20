Δένδιας: Συμμαχία Ελλάδας και Ισραήλ για drones και υποβρύχια – Μήνυμα Κατζ στην Τουρκία για το Αιγαίο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε, σήμερα, Τρίτη, με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Ισραέλ Κατζ, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Δένδιας είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του, κατά την οποία επιβεβαίωσαν την περεταίρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ,ενώ πραγματοποιήθηκε συνάντηση και μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο υπουργός Άμυνας, με ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε: «Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα, υποδέχτηκα σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον υπουργό Άμυνας του Κράτους του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, με τον οποίο συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις των δύο χωρών και τις προοπτικές για την περαιτέρω εμβάθυνσή τους».

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας τους και στον κρίσιμο τομέα της κυβερνοασφάλειας. Όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, η αμυντική συμμαχία των δύο χωρών εδράζεται σε ισχυρούς διπλωματικούς δεσμούς, έχοντας ήδη αποδώσει καρπούς μέσω του κοινού κέντρου αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και των συχνών στρατιωτικών ασκήσεων.

«Συμφωνήσαμε να ανταλλάσσουμε απόψεις και τεχνογνωσία, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μη επανδρωμένες πλατφόρμες και ειδικότερα σμήνη από μη επανδρωμένα αεροχήματα και ομάδες από μη επανδρωμένα υποβρύχια σκάφη. Να δουλέψουμε μαζί για να μπορέσουμε να προλαβαίνουμε και να είμαστε έτοιμοι να ανασχέσουμε απειλές και στον κυβερνοχώρο», ανέφερε ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στο σχήμα «3+1» Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ), στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία.

«Λειτουργούμε ως ένας άξονας στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως ξέρετε στην περιοχή μας, διακυβεύονται πολλά από πρακτικές αποσταθεροποίησης, από αμφισβήτηση του Διεθνούς Δικαίου, από αμφισβήτηση του Δικαίου της Θάλασσας», υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Αθήνας πως «η Ελλάδα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματά της, χωρίς να απειλεί οποιονδήποτε, χωρίς να διεκδικεί οτιδήποτε».

Μήνυμα Κατζ στην Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε την αποσταθεροποίηση»

Από την πλευρά του, ο Ισραέλ Κατζ έστειλε ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία, τονίζοντας πως το Ισραήλ και η Ελλάδα είναι αποφασισμένες να μην επιτρέψουν σε «παράγοντες που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα της περιοχής, να εδραιώσουν παρουσία μέσω τρομοκρατίας, επιθετικότητας ή στρατιωτικών πληρεξουσίων – στη Συρία, στη Γάζα, στο Αιγαίο Πέλαγος ή σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο».

Σε κοινές δηλώσεις με τον Έλληνα ομόλογό του, ο Κατζ ανέφερε ότι οι δύο χώρες δεν πρόκειται να επιτρέψουν την υλοποίηση «επικίνδυνων φιλοδοξιών» σε καίρια γεωπολιτικά μέτωπα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας διεμήνυσε, μάλιστα, πως «όσοι ονειρεύονται να σύρουν την περιοχή προς τα πίσω, να επιβάλουν έλεγχο μέσω του τρόμου ή να αναβιώσουν αυτοκρατορίες εις βάρος κυρίαρχων κρατών, θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια αποφασιστική συμμαχία ελεύθερων και ισχυρών εθνών, ικανών να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους».