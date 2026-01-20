newspaper
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συνάντηση Δένδια – Κατζ με ατζέντα εξοπλιστικά και ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ
Διπλωματία 20 Ιανουαρίου 2026 | 07:04

Συνάντηση Δένδια – Κατζ με ατζέντα εξοπλιστικά και ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ

Τα θέματα που θα μπουν στο τραπέζι Δένδια - Κατζ και η συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ με φόντο και την Τουρκία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
A
A
Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα για καλύτερη μεταβολική υγεία και απώλεια λίπους

Πρωινή ρουτίνα για καλύτερη μεταβολική υγεία και απώλεια λίπους

Spotlight

Στην Αθήνα για συνάντηση με τον Νίκο Δένδια θα βρεθεί την Τρίτη ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση στο πρόγραμμα προβλέπεται κατ΄ιδίαν συνάντηση των υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ ενώ θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων, όπως επισημαίνει η ελληνική πλευρά «θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ, καθώς επίσης περιφερειακά διεθνή ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας».

Τα θέματα στο τραπέζι Δένδια – Κατζ

Η Αθήνα παραμένει ιδιαίτερα προσεκτική και φειδωλή στις δηλώσεις της, όσον αφορά την επί της ουσίας ατζέντα της συνάντησης, ωστόσο είναι σαφές ότι θα τεθεί επί τάπητος η ολοκλήρωση διαδικασιών για PULS και SPIKE NLOS, που αφορά στον τρόπο προμήθειας εγκατάστασης και λειτουργίας. Καθώς και τα δύο ισραηλινά συστήματα αποτελούν βασικό μέρος του ελληνικού σχεδιασμού για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα είχε προσεγγίσει ιδιαίτερα επιθετικά την Αθήνα όσον αφορά τα εξοπλιστικά, προσφέροντας, όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο in ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, για να σπάσει η «σιγή ασυρμάτου», που είχε προκληθεί ως αποτέλεσμα και της πίεσης της κοινής γνώμης, καθώς και των διεθνών αντιδράσεων.

Ωστόσο τα εξοπλιστικά προγράμματα που προχωρά η Ελλάδα με το Ισραήλ, δεν αφήνουν αδιάφορες τις ΗΠΑ, οι οποίες βλέπουν να χάνουν ένα σημαντικό μερίδιο από την πίτα, με την «Ασπίδα του Αχιλλέα» να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των όσων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι αντιδράσεις της Τουρκίας

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αμυντική συνεργασία στρατηγικού χαρακτήρα Ελλάδας – Ισραήλ έχει προκαλέσει επανειλημμένα την αντίδραση της Άγκυρας με αποκορύφωμα την τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ τον περασμένο Δεκέμβριο και τις δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η κόντρα Νετανιάχου – Ερντογάν μάλιστα οξύνεται με αιχμή τα όσα διακυβεύονται στον έλεγχο της Μέσης Ανατολής, με τις ΗΠΑ να επιχειρούν και διά του πρεσβευτή της Ουάσιγκτον στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ να υπάρξει κάποιου είδους διαμεσολάβηση ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ.

Ενώ οι δηλώσεις Νετανιάχου εναντίον του Ερντογάν κατά την τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ σύμφωνα με κάποιες πηγές ενόχλησαν την Άγκυρα μεν, αλλά δεν έτυχαν και της καλύτερης υποδοχής στην Ουάσιγκτον.

Στην Αθήνα πάντως επικρατεί η άποψη ότι η ένταση ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Άγκυρα είναι μία ευκαιρία περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ και του ρόλου της χώρας ως γέφυρας με την ΕΕ, η οποία δεν πρέπει να αγνοηθεί. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να παρέμβει στρατιωτικά υπέρ Ελλάδας ή Κύπρου σε ένα ακραίο σενάριο σύγκρουσης με την Τουρκία.

Ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου

Υπενθυμίζεται ότι 22 και 23 Δεκεμβρίου υπεγράφησαν στη Λευκωσία το «Κοινό Σχέδιο Δράσης (ΚΣΔ) Ελλάδος – Κύπρου – Ισραήλ» και το «Πρόγραμμα Αμυντικής Συνεργασίας (ΠΑΣ) Ελλάδος – Ισραήλ», για το έτος 2026. Δράσεις οι οποίες σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ «περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διεξαγωγή διακλαδικών ασκήσεων, συνεκπαιδεύσεις Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, επιτελικές συναντήσεις, καθώς και συνομιλίες σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Στόχος τους είναι η μεγαλύτερη ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των τριών κρατών και «επαυξάνεται ο ρόλος τους, ως παράγοντες στήριξης της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Με την Τουρκία να έχει αντιδράσει και μέσω του Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος βλέπει προσπάθεια αποκλεισμού της Τουρκίας και υποστήριζε σε δηλώσεις του το Δεκέμβριο, ότι «καμία προσπάθεια αποκλεισμού της χώρας μας ή παραβίασης των νόμιμων δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο δεν θα ευοδωθεί και από αυτή την άποψη, υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” με την ίδια ευαισθησία».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Χατζηδάκης: Προεκλογικές υποσχέσεις με φόντο τη ΔΕΘ

Χατζηδάκης: Προεκλογικές υποσχέσεις με φόντο τη ΔΕΘ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα για καλύτερη μεταβολική υγεία και απώλεια λίπους

Πρωινή ρουτίνα για καλύτερη μεταβολική υγεία και απώλεια λίπους

World
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η απάντηση της Ευρώπης θα είναι «ακλόνητη, ενωμένη και αναλογική»

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η απάντηση της Ευρώπης θα είναι «ακλόνητη, ενωμένη και αναλογική»

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
Ελληνοτουρκικός διάλογος 20.01.26

Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Οι ΥΦΥΠΕΞ, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Χάρης Θεοχάρης θα έχουν συνομιλίες με την τουρκική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και της θετικής ατζέντας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη
Πολιτική 19.01.26

Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, που ανέλαβε τα καθήκοντά του αμέσως μετά την κρίση, μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τις διπλωματικές προσπάθειες που ξεκίνησαν μετά το επεισόδιο για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών

Μαρία Βασιλείου
Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν
Διπλωματία 15.01.26

Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε τη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου, ωστόσο από το Μαξίμου τονίζουν ότι δεν έχει συμφωνηθεί η ημερομηνία.

Σύνταξη
Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα
Ψηφίστηκε 14.01.26

Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Ελλάδα επεσήμανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι, παρά τυχόν προσωρινές παύσεις, οι Χούθι διαθέτουν την ικανότητα, τα μέσα και - το σημαντικότερο - την πρόθεση να συνεχίσουν τέτοιες ενέργειες

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία
Διπλωματία 06.01.26

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία

«Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο

Με αφορμή την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα κάποιοι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ δίνουν διαπιστευτήρια στον «τραμπισμό» και το ΥΠΕΞ επιχειρεί να δηλώσει πίστη στο διεθνές δίκαιο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΣΑΗΕ: Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»
Διπλωματία 05.01.26

Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»

Σε παρερμηνεία αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τον σάλο που προκάλεσε η κυνική δήλωση Μητσοτάκη για την επιδρομή Τραμπ στη Βενεζουέλα. Η δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) σχετικά με την κατάσταση αποτελεί την «καλύτερη απάντηση», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου
Διπλωματία 05.01.26

Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου

Ο Γεραπετρίτης στη συζήτηση του με τον ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν υποστήριξε ότι η Αθήνα επιμένει στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, σύμφωνα με «τις αρχές και αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών»

Σύνταξη
Η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η «εθνικά επικίνδυνη» θέση Μητσοτάκη
Πολιτική 05.01.26

Η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η «εθνικά επικίνδυνη» θέση Μητσοτάκη

Τι θα κάνει η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Βενεζουέλα και η κριτική στην τοποθέτηση Μητσοτάκη που αφήνει τη διεθνή νομιμότητα για «αργότερα»...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η διπλωματική ατζέντα του 2026 – Προκλήσεις και στοιχήματα για το Υπουργείο Εξωτερικών
Διπλωματία 01.01.26

Η διπλωματική ατζέντα του 2026 – Προκλήσεις και στοιχήματα για το Υπουργείο Εξωτερικών

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά έντονης διπλωματικής κινητικότητας, με την Ελλάδα να καθορίζει τις κινήσεις και στη σκιά των νέων δεδομένων που δημιουργεί η διακυβέρνηση Τραμπ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεγάλη Βρετανία: Ποιος και γιατί ζητά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις βρετανικές βάσεις
Κόσμος 20.01.26

Ποιος και γιατί ζητά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις βρετανικές βάσεις

Το αίτημα έρχεται καθώς ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, προσπαθεί να κατευνάσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και να τον αποτρέψει από τις απειλές του να εισβάλει στη Γροιλανδία

Σύνταξη
«Χόρεψε ανάρμοστα μπροστά μου, ακύρωσε το νυφικό της συζύγου μου, την τελευταία στιγμή» – Μπρούκλιν Μπέκαμ Vs Βικτόρια Μπέκαμ
Σφαγή 20.01.26

«Χόρεψε ανάρμοστα μπροστά μου, ακύρωσε το νυφικό της συζύγου μου, την τελευταία στιγμή» - Μπρούκλιν Μπέκαμ Vs Βικτόρια Μπέκαμ

«Οι γονείς μου προσπαθούσαν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση μου από πριν τον γάμο μου, και αυτό δεν έχει σταματήσει», έγραψε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ σε μια σειρά από Instagram Stories στις 19 Ιανουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου για την κακοκαιρία – Εισήγηση για κλειστά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη
Σε «Red Code» 5 περιφέρειες 20.01.26

Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου για την κακοκαιρία – Εισήγηση για κλειστά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη

Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική και άλλες 4 περιφέρειες ενόψει της κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου

Σύνταξη
Ο Κωστούλας έστειλε μήνυμα στους οπαδούς της Μπράιτον: «Χαρούμενος για το πρώτο γκολ στο γήπεδό μας» (vid)
Ποδόσφαιρο 20.01.26

Ο Κωστούλας έστειλε μήνυμα στους οπαδούς της Μπράιτον: «Χαρούμενος για το πρώτο γκολ στο γήπεδό μας» (vid)

Ο Μπάμπης Κωστούλας γνωρίζει καθολική αποθέωση για το ανάποδο ψαλίδι και έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς των «γλάρων» μετά το απίθανο γκολ του.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η Δανία στέλνει επιπλέον στρατό στο νησί – «Αν εισβάλει ο Τραμπ θα γίνει πόλεμος»
20.01.26

«Αν ο Τραμπ εισβάλει στη Γροιλανδία, θα γίνει πόλεμος» - Η Δανία στέλνει επιπλέον στρατό και στην Ευρώπη μιλούν για αφύπνιση

Ο Τραμπ λέει ότι «δεν υπάρχει επιστροφή» στο θέμα της Γροιλανδίας και επικαλείται την «βλακεία» του Ηνωμένου Βασιλείου για τα νησιά Τσάγκος

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες
Fizz 20.01.26

Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες

Με νέα οργισμένη τοποθέτηση, ο Μίκι Ρουρκ καταγγέλλει ως απάτη το GoFundMe που στήθηκε χωρίς τη συναίνεσή του, δηλώνει ότι δεν δέχεται «φιλανθρωπία» και αποκαλύπτει πως μέχρι στιγμής έχει επιστραφεί μόνο το 10% των χρημάτων στους δωρητές

Σύνταξη
Ο Έντιν Τζέκο έτοιμος για την Σάλκε
Ποδόσφαιρο 20.01.26

Ο Έντιν Τζέκο έτοιμος για την Σάλκε

Ρουρ, παρασκήνιο και ανθρώπινες κουβέντες πίσω από μια μεταγραφή -του Έντιν Τζέκο- που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Γεώργιος Μαζιάς
Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο
Στο Α' Νεκροταφείο 20.01.26

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος διακεκριμένων επιχειρηματιών και προσωπικοτήτων για να τιμήσει τη μνήμη του Νίκου Στασινόπουλου

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβει μάρτυρες και επιταχύνει διαδικασίες- Οργή και καταγγελίες για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβει μάρτυρες και επιταχύνει διαδικασίες- Οργή και καταγγελίες για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση

“ Αν δεν συμβεί ο εμπλουτισμός του καταλόγου, τότε δεν θα είναι άλλη μία κακή στιγμή για την εξεταστική, θα είναι η απόλυτη τεκμηρίωση της οργανωμένης απόπειρας συγκάλυψης από την κυβερνητική πλειοψηφία”, δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε βενζινάδικα για απάτες με τα καύσιμα – 10 συλλήψεις
Απάτη 20.01.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βενζινάδικα για πειραγμένες αντλίες - 10 συλλήψεις

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα αναγραφόμενα

Σύνταξη
Άνοιξαν τις πόρτες τους σε Δήμο της Κρήτης, οι πρώτες δημοτικές κοινωνικές κατοικίες
Κοινωνική πολιτική 20.01.26

Άνοιξαν τις πόρτες τους σε Δήμο της Κρήτης, οι πρώτες δημοτικές κοινωνικές κατοικίες

«Ήδη δύο δημοτικές κατοικίες έχουν παραδοθεί σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στον Δήμο μας, ενισχύοντας άμεσα τη λειτουργία των σχολικών μας μονάδων», ανέφερε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου.

Σύνταξη
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις
Οργισμένος Ήλιος 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις

Έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου εκτόξευσε δισεκατομμύρια τόνους φορτισμένων σωματιδίων. Η ηλιακή καταιγίδα κάνει πιο θεαματικό το βόρειο σέλας αλλά μπορεί να επηρεάσει τα αεροπλάνα που πετούν κοντά στον βόριο πόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές
Bromance 20.01.26

Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές

Ο Αυτοκράτορας της Μόδας και οραματιστής του οίκου Valentino, εξαιρετικά διακριτικός όσον αφορά την προσωπική του ζωή, είχε μια δωδεκαετή σχέση με τον αχώριστο συνεργάτη και δεξί του χέρι, Τζιανκάρλο Τζιαμέτι, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια δήλωσε: «Τι απίστευτη αγάπη ζήσαμε και τι βαθιά στοργή συνεχίζουμε να νιώθουμε ο ένας για τον άλλον».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου
Στην εξεταστική 20.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου

«Η ΝΔ είχε σήμερα την ευκαιρία έστω και την ύστατη στιγμή να καλέσει όλους τους κρίσιμους μάρτυρες της περιόδου διακυβέρνησής της. Παρ’ όλα αυτά απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο