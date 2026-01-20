Συνάντηση Δένδια – Κατζ με ατζέντα εξοπλιστικά και ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ

Στην Αθήνα για συνάντηση με τον Νίκο Δένδια θα βρεθεί την Τρίτη ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση στο πρόγραμμα προβλέπεται κατ΄ιδίαν συνάντηση των υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ ενώ θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων, όπως επισημαίνει η ελληνική πλευρά «θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ, καθώς επίσης περιφερειακά διεθνή ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας».

Τα θέματα στο τραπέζι Δένδια – Κατζ

Η Αθήνα παραμένει ιδιαίτερα προσεκτική και φειδωλή στις δηλώσεις της, όσον αφορά την επί της ουσίας ατζέντα της συνάντησης, ωστόσο είναι σαφές ότι θα τεθεί επί τάπητος η ολοκλήρωση διαδικασιών για PULS και SPIKE NLOS, που αφορά στον τρόπο προμήθειας εγκατάστασης και λειτουργίας. Καθώς και τα δύο ισραηλινά συστήματα αποτελούν βασικό μέρος του ελληνικού σχεδιασμού για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα είχε προσεγγίσει ιδιαίτερα επιθετικά την Αθήνα όσον αφορά τα εξοπλιστικά, προσφέροντας, όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο in ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, για να σπάσει η «σιγή ασυρμάτου», που είχε προκληθεί ως αποτέλεσμα και της πίεσης της κοινής γνώμης, καθώς και των διεθνών αντιδράσεων.

Ωστόσο τα εξοπλιστικά προγράμματα που προχωρά η Ελλάδα με το Ισραήλ, δεν αφήνουν αδιάφορες τις ΗΠΑ, οι οποίες βλέπουν να χάνουν ένα σημαντικό μερίδιο από την πίτα, με την «Ασπίδα του Αχιλλέα» να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των όσων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι αντιδράσεις της Τουρκίας

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αμυντική συνεργασία στρατηγικού χαρακτήρα Ελλάδας – Ισραήλ έχει προκαλέσει επανειλημμένα την αντίδραση της Άγκυρας με αποκορύφωμα την τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ τον περασμένο Δεκέμβριο και τις δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η κόντρα Νετανιάχου – Ερντογάν μάλιστα οξύνεται με αιχμή τα όσα διακυβεύονται στον έλεγχο της Μέσης Ανατολής, με τις ΗΠΑ να επιχειρούν και διά του πρεσβευτή της Ουάσιγκτον στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ να υπάρξει κάποιου είδους διαμεσολάβηση ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ.

Ενώ οι δηλώσεις Νετανιάχου εναντίον του Ερντογάν κατά την τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ σύμφωνα με κάποιες πηγές ενόχλησαν την Άγκυρα μεν, αλλά δεν έτυχαν και της καλύτερης υποδοχής στην Ουάσιγκτον.

Στην Αθήνα πάντως επικρατεί η άποψη ότι η ένταση ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Άγκυρα είναι μία ευκαιρία περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ και του ρόλου της χώρας ως γέφυρας με την ΕΕ, η οποία δεν πρέπει να αγνοηθεί. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να παρέμβει στρατιωτικά υπέρ Ελλάδας ή Κύπρου σε ένα ακραίο σενάριο σύγκρουσης με την Τουρκία.

Ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου

Υπενθυμίζεται ότι 22 και 23 Δεκεμβρίου υπεγράφησαν στη Λευκωσία το «Κοινό Σχέδιο Δράσης (ΚΣΔ) Ελλάδος – Κύπρου – Ισραήλ» και το «Πρόγραμμα Αμυντικής Συνεργασίας (ΠΑΣ) Ελλάδος – Ισραήλ», για το έτος 2026. Δράσεις οι οποίες σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ «περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διεξαγωγή διακλαδικών ασκήσεων, συνεκπαιδεύσεις Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, επιτελικές συναντήσεις, καθώς και συνομιλίες σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Στόχος τους είναι η μεγαλύτερη ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των τριών κρατών και «επαυξάνεται ο ρόλος τους, ως παράγοντες στήριξης της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Με την Τουρκία να έχει αντιδράσει και μέσω του Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος βλέπει προσπάθεια αποκλεισμού της Τουρκίας και υποστήριζε σε δηλώσεις του το Δεκέμβριο, ότι «καμία προσπάθεια αποκλεισμού της χώρας μας ή παραβίασης των νόμιμων δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο δεν θα ευοδωθεί και από αυτή την άποψη, υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” με την ίδια ευαισθησία».