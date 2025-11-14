Σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την αγορά σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για το αντιπυραυλικό αμυντικό σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα», βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Το νέο δόγμα αποτροπής στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στο πλαίσιο του Μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ) των Ενόπλων Δυνάμεων (2025 – 2036), τηρώντας τα όρια του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου και ενεργοποιώντας τη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας σε ποσοστό 25%, προχωρά η αναβάθμιση και των πυραυλικών συστημάτων.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Η Αθήνα έχει δηλώσει ότι θα δαπανήσει περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της. Περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αντιπυραυλικής και αντι-drone άμυνας, που ονομάζεται «Ασπίδα του Αχιλλέα» και αποτελεί μία ολιστική προσέγγιση αποτελεσματικής αντιμετώπισης εχθρικών εναέριων, θαλάσσιων και υποθαλάσσιων απειλών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μέσα από έναν πολυεπίπεδο θόλο 5 επιπέδων: αντιαεροπορικής, αντιβαλλιστικής, anti-drone, αντιπλοϊκής και ανθυποβρυχιακής προστασίας.

Επίσης, σχεδιάζει να αγοράσει νέα μαχητικά αεροσκάφη, φρεγάτες και υποβρύχια από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

36 συστήματα πυροβολικού PULS

«Θέλουμε να αγοράσουμε 36 συστήματα πυροβολικού PULS και αντιπυραυλικά συστήματα. Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα ενταθούν τον επόμενο μήνα», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους στο Reuters, προσθέτοντας ότι ελληνικές εταιρείες θα καλύψουν περίπου το 25% της δαπάνης.

Το κόστος των 36 πυροβολικών συστημάτων PULS, κατασκευασμένων από την ισραηλινή Elbit, εκτιμάται σε 650 εκατομμύρια ευρώ, δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των ανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία.

Ισχυροί δεσμοί Ελλάδας – Ισραήλ

Η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν ισχυρούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές ασκήσεις και λειτουργούν ένα κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα.

Ένας δεύτερος Έλληνας αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η Ελλάδα η οποία χρησιμοποιεί επίσης αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, επιθυμεί να αντικαταστήσει τα παλαιότερα ρωσικά συστήματα OSA, TOR-M1 και S-300.

Το 2024, η Ελλάδα εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά αντιαεροπορικών και σύγχρονων πυροβολικών συστημάτων από το Ισραήλ, αλλά οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα ανέβαλαν τις συζητήσεις, ανέφερε ο δεύτερος αξιωματούχος.