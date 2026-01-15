Δένδιας: Υποδεχόμαστε τον «Κίμωνα», την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra
Ο «Κίμων», η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, αναμένεται σήμερα Πέμπτη στον Σαρωνικό, έπειτα από την ολοκλήρωση των εντατικών δοκιμών και των εργασιών στα ναυπηγεία της Λοριάν.
Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται σήμερα Πέμπτη στο Σαρωνικό τον «Κίμωνα», την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Αμυνα, ανέφερε μέσω Χ ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας (φωτογραφία, επάνω, από Γραφείο Τύπου ΓΕΝ/Eurokinissi).
Η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Αμυνα, αναφέρει ο Ν. Δένδιας
⚓Το Θωρηκτό “Αβέρωφ”, η τριήρης “Ολυμπιάς” και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται αύριο στο Σαρωνικό τον “Κίμωνα” — την πρώτη ελληνική φρεγάτα #Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα.#ΝέαΕποχή #ΕθνικήΆμυνα #Elladadynati pic.twitter.com/5Wtv4MFlVY
— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 14, 2026
Σήμερα, λίγο πριν τις δώδεκα το μεσημέρι, ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί εν πλω τη φρεγάτα «Κίμων» παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Επειτα από την ολοκλήρωση των εντατικών δοκιμών και των εργασιών στα ναυπηγεία της Λοριάν, στο επιβλητικό σκάφος κυματίζει πλέον η ελληνική σημαία και το πλοίο προετοιμάζεται για την επίσημη ένταξή του στις Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας.
Μέσα από οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε, αποτυπώνεται η επιβλητική παρουσία του στη θάλασσα, αναδεικνύοντας την τεχνολογική υπεροχή και τον ψηφιακό χαρακτήρα της νέας γενιάς φρεγατών.
Το πρώτο μεγάλο βήμα
Η άφιξη του «Κίμωνα» στη Σαλαμίνα αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα για τη ριζική ανανέωση του Πολεμικού Ναυτικού.
Το επόμενο χρονικό διάστημα θ’ ακολουθήσουν οι φρεγάτες «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενισχύοντας καθοριστικά την παρουσία της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
