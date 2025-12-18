Γαλλία: Δείτε live την τελετή ονοματοδοσίας στη φρεγάτα «Κίμων»

Σε εξέλιξη είναι η τελετή παράδοσης της φρεγάτας «Κίμων» στο ναυπηγείο της Λοριάν της Γαλλίας.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» F – 601 «Κίμων» δίνει το παρών ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Δείτε live την τελετή: