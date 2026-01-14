Ένα νέο κεφάλαιο για την αποτρεπτική ισχύ του Πολεμικού Ναυτικού ξεκινά, καθώς η υπερσύγχρονη φρεγάτα «Κίμων» βρίσκεται ήδη εν πλω με προορισμό τα ελληνικά νερά. Το πρώτο από τα τρία πλοία κλάσης FDI (Belharra) που ναυπηγήθηκαν στη Γαλλία, διασχίζει τα κύματα κατευθυνόμενο προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τον στόλο.

Μετά από την ολοκλήρωση των εντατικών δοκιμών και των εργασιών στα ναυπηγεία της Λοριάν, στο επιβλητικό σκάφος κυματίζει πλέον η ελληνική σημαία και το πλοίο προετοιμάζεται για την επίσημη ένταξή του στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Μέσα από οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε, αποτυπώνεται η επιβλητική παρουσία του πλοίου στη θάλασσα, αναδεικνύοντας την τεχνολογική υπεροχή και τον ψηφιακό χαρακτήρα της νέας γενιάς φρεγατών:

Η άφιξη του «Κίμωνα» στη Σαλαμίνα αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα για τη ριζική ανανέωση του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα θ’ ακολουθήσουν οι φρεγάτες «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενισχύοντας καθοριστικά την παρουσία της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας σηματοδοτεί μια νέα εποχή ναυτικής ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό. Από την πλώρη σας ατενίζουμε τη φιλοδοξία του έθνους για ασφάλεια, πρόοδο και ευημερία. Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου προς το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξε, τόσο στην άρτια διαδικασία παραλαβής, όσο και κατά τον απαιτητικό επαναπλούν. Πλέετε άξιοι συνεχιστές της ένδοξης ναυτικής μας παρακαταθήκης. Η επιβλητική ανάστροφη πλώρη της φρεγάτας “Κίμων” σύντομα θα συναντήσει το ακρόπρωρο της Αθηναϊκής Τριήρους και το θωρηκτό καταδρομικό “Αβέρωφ”, συνθέτοντας τα σύγχρονα “ξύλινα τείχη” της πατρίδας μας. Σας καλώ να συνεχίσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή, να ατενίζετε με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, τιμώντας το “Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος”, με τον Άγιο Νικόλαο πάντα στην πλώρη σας. Καλώς ορίσατε», σημειώνει ο Αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας.