Στη Γαλλία αύριο ο Δένδιας για την τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων»
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Νίκος Δένδιας θα έχει συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν
- Τεταμένο το κλίμα στο σχολείο όπου μαχαιρώθηκε η 14χρονη - Κλείδωσαν μέσα δύο διευθυντές
- Συνελήφθη 54χρονος που δήλωνε ότι ο 33χρονος γιατρός μπορεί να εντοπιστεί με «κβαντική τεχνολογία»
- Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί με τους influencers - Καμπανάκι από την ΕΚΠΟΙΖΩ για τα παιδιά
- Μπάχαλο με τις πληρωμές – «Άδειασε» λογαριασμούς αγροτών ο ΕΛΓΑ
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη, και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στη Λοριάν της Γαλλίας, όπου θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN («Belharra») F – 601 «Κίμων».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχει συνάντηση στη Λοριάν με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν.
Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.
Τι θα συζητήσουν Δένδιας – Βοτρίν
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.
Πρόκειται, υπενθυμίζεται, για την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, που θα παραδοθεί στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στις 18 Δεκεμβρίου 2025, ενώ στις 14 Νοεμβρίου υπεγράφη η σύμβαση για την απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας FDI «Belharra» για το Πολεμικό Ναυτικό, ανάμεσα στη ΓΔΑΕΕ και τη γαλλική εταιρεία Naval Group.
To νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την απόκτηση της τέταρτης Belharra και την αναβάθμιση των υπόλοιπων τριών πλοίων στο Standard 2++ πέρασε με ευρεία πλειοψηφία από την Βουλή στις αρχές Οκτωβρίου.
Η νέα φρεγάτα θα έχει το όνομα F600 «Θεμιστοκλής» και μπορεί να ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό το 2028. Το κόστος της φρεγάτας φτάνει τα 809 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνει τον οπλισμό.
- Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)
- Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ 0-3: Εύκολη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»
- my1521: μία πύλη, πολλές λύσεις – ένα πανκαναλικό σύστημα στην υπηρεσία των πολιτών
- Η χρεωμένη Ελλάδα πάει στο σινεμά (να δει τη Σπασμένη Φλέβα)
- Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς
- Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς
- Αναζητείται ο 73χρονος άμεσος συνεργός του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Ήταν ο «αντιπρόσωπος» στη Λατινική Αμερική
- Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις