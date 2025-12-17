Στη Γαλλία αύριο ο Δένδιας για την τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη, και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στη Λοριάν της Γαλλίας, όπου θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN («Belharra») F – 601 «Κίμων».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχει συνάντηση στη Λοριάν με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Τι θα συζητήσουν Δένδιας – Βοτρίν

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

Πρόκειται, υπενθυμίζεται, για την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, που θα παραδοθεί στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στις 18 Δεκεμβρίου 2025, ενώ στις 14 Νοεμβρίου υπεγράφη η σύμβαση για την απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας FDI «Belharra» για το Πολεμικό Ναυτικό, ανάμεσα στη ΓΔΑΕΕ και τη γαλλική εταιρεία Naval Group.

To νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την απόκτηση της τέταρτης Belharra και την αναβάθμιση των υπόλοιπων τριών πλοίων στο Standard 2++ πέρασε με ευρεία πλειοψηφία από την Βουλή στις αρχές Οκτωβρίου.

Η νέα φρεγάτα θα έχει το όνομα F600 «Θεμιστοκλής» και μπορεί να ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό το 2028. Το κόστος της φρεγάτας φτάνει τα 809 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνει τον οπλισμό.