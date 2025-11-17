ΓΔΑΕΕ: Υπεγράφη η σύμβαση για την 4η φρεγάτα FDI Belharra
H Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) επιβεβαίωσε επισήμως την προμήθεια 4ης φρεγάτας Belharra FDI.
Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε και επισήμως την προμήθεια 4ης φρεγάτας Belharra FDI.
Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), «την Παρασκευή, 14 Νοε 2025, υπεγράφη από τον Γενικό Δ/ντή της ΓΔΑΕΕ Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα η 1η τροποποίηση των συμβάσεων 16Β/21 και 17Β/21 που αφορούν στην Προμήθεια 4ης Φρεγάτας τύπου FDI HN Standard 2++, μετά των Υπηρεσιών Εν Συνεχεία Υποστήριξης με την εταιρεία NAVAL Group».
Προηγήθηκε η ψήφιση του σχετικού Σχεδίου Νόμου, το οποίο κατέθεσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, από τη Βουλή των Ελλήνων στις 3/10/2025, όπως και η δημοσίευση του Νόμου 5235/2025 στις 7/10/2025 (ΦΕΚ Α 173).
