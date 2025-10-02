newspaper
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 23:00
Ήχησε το 112 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Δένδιας στην Ολομέλεια για τις Belharra: Η χώρα αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή
Διπλωματία 02 Οκτωβρίου 2025 | 18:07

Δένδιας στην Ολομέλεια για τις Belharra: Η χώρα αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή

Ο Νίκος Δένδιας στην ομιλία του φωτογράφισε την Τουρκία σημειώνοντας ότι απειλεί τα σύνορα της χώρας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μην κρίνεις τις αποφάσεις σου μόνο από το αποτέλεσμα

Μην κρίνεις τις αποφάσεις σου μόνο από το αποτέλεσμα

Spotlight

«Η χώρα αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή», ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, για τις συμβάσεις αγοράς και εν συνεχεία υποστήριξης των φρεγατών Belharra, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στην Τουρκία, ο Δένδιας είπε ότι η κυριαρχία είναι «απολύτως υπαρξιακό ζήτημα». Όπως είπε το ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει κανείς είναι αν αμφισβητούνται τα σύνορα της Ελλάδας από άλλη χώρα αυτή τη στιγμή. Και αν απαντήσει κανείς «όχι» θα πρέπει μα απαντήσει στο τι είναι οι οι θεωρίες περί των γκρίζων ζωνών, όλα τα ζητήματα στον εναέριο χώρο της χώρας επί δεκαετίες.

Ο Δένδιας υπεραμύνθηκε του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Αμυντικών Εξοπλισμών λέγοντας πως αυτή η κυβέρνηση κατέθεσε πρόγραμμα εξοπλισμών 10+10 ετών.

Για τους μισθούς και τις παραιτήσεις

Την ίδια στιγμή απέρριψε την κριτική για τους μισθούς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, λέγοντας ότι «οι μισθοί που θέλουν αύξηση παρεδόθησαν από άλλες κυβερνήσεις. Προϊόν της κρίσης, βεβαίως, δεν αντιλέγω. Αλλά μην παριστάνει κανείς τώρα ότι αυτή η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τις όποιες παραιτήσεις στελεχών, τις οποίες προσπαθεί να ανασχέσει με βελτιώσεις στρατιωτικές σχολές, με βελτίωση των επιδομάτων, με βελτίωση των μισθολογικών παροχών. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Πρέπει ο διάλογος να είναι σοβαρός γι αυτά τα δύο πολύ σημαντικά θέματα».

Παραδέχτηκε ότι οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα είναι πολύ καλύτεροι από ότι στις Ένοπλες Δυνάμεις αντέτεινε ωστόσο για μία ακόμα φορά ότι οι αυξήσεις που δόθηκαν από εξοικονομήσεις που έγιναν «από τις συγχωνεύσεις των περιττών στρατοπέδων, από την εκλογίκευση του αριθμού των ανώτατων αξιωματικών που σε προηγούμενους καιρούς σωρηδόν προϊόντων και έφταναν στους ανώτατους βαθμούς έχοντας δημιουργήσει μια ανεστραμμένη πυραμίδα σε ένοπλες δυνάμεις έχουμε περισσότερους τέσσερις πέντε φορές περισσότερους συνταγματάρχες από λοχίες».

Δένδιας για την τέταρτη φρεγάτα

Αναφερόμενος στη σύμβαση για την τέταρτη φρεγάτα FDI (Belharra) ο Δένδιας είπε  «η γαλλική πλευρά έδωσε το 25%, συμφώνησε στην επανασχεδίαση, συμφώνησε να φέρει στο ίδιο επίπεδο και τις προηγούμενες τρεις φρεγάτες στην Ελλάδα», μιλώντας για τη συμμετοχή της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Την ίδια στιγμή επεσήμανε ότι όσο έχει ο ίδιος λόγο τα εξοπλιστικά δεν θα τα διαπραγματεύεται η πολιτική ηγεσία, ενώ έκανε αναφορά στις προσθήκες που ζήτησε και πέτυχε η Αθήνα στις φρεγάτες FDI που θα προμηθευθεί.

Ενώ παράλληλα μίλησε για τις συνομιλίες με την Ιταλία για την απόκτηση από το Πολεμικό Ναυτικών τεσσάρων φρεγατών FREMM, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά πλοία, σύμφωνα πάντα όπως τόνισε με τις εισηγήσεις του Πολεμικού Ναυτικού.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Δένδιας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία όπως είπε παρά την πίεση που δέχονται αναλαμβάνουν το πολιτικό ρίσκο να ψηφίσουν αυτή την αγορά, της τέταρτης Belharra. «Δείχνουν», όπως είπε κλείνοντας ο Δένδιας «πολιτικό θάρρος, συμπαρατάσσονται με την κυβέρνηση στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας της χώρας. Και εγώ ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχω υποχρέωση να τους ευχαριστήσω γι αυτό πολύ».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί: Το κόστος του εμπορικού πολέμου πληρώνουν οι αμερικανοί παραγωγοί σόγιας

Δασμοί: Το κόστος του εμπορικού πολέμου πληρώνουν οι αμερικανοί παραγωγοί σόγιας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μην κρίνεις τις αποφάσεις σου μόνο από το αποτέλεσμα

Μην κρίνεις τις αποφάσεις σου μόνο από το αποτέλεσμα

Economy
Μεσαία τάξη: Φόροι και κόστος στέγασης ψαλιδίζουν το εισόδημα 

Μεσαία τάξη: Φόροι και κόστος στέγασης ψαλιδίζουν το εισόδημα 

inWellness
inTown
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 02.10.25

Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα

Ο Χαρίτσης επιτέθηκε σε Δένδια για τη στάση της ΝΔ στη Συμφωνία των Πρεσπών και τον κάλεσε να πάρει θέση για την τύχη των 27 Ελλήνων που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διαβήματα στο Ισραήλ για το στολίσκο για τη Γάζα – Συνάντηση διαδηλωτών με την Παπαδοπούλου
Διπλωματία 02.10.25

Διαβήματα στο Ισραήλ για το στολίσκο για τη Γάζα – Συνάντηση διαδηλωτών με την Παπαδοπούλου

Διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά από την Ελλάδα για το ρεσάλτο στο στολίσκο για τη Γάζα - Σε διαρκή επικοινωνία ο Γεραπετρίτης με το ισραηλινό ΥΠΕΞ

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση
Διπλωματία 02.10.25

Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση

Η κ. Ζωχιού, υπενθύμισε την κοινή ανακοίνωση με το ΥΠΕΞ της Ιταλίας, στην οποία οι δύο χώρες καλούσαν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν ασφάλεια συμμετεχόντων και να επιτρέψουν προξενική συνδρομή

Σύνταξη
Κικίλιας: «Η Δημοκρατία της Κορέας και η Ελλάδα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση»
Διπλωματία 02.10.25

«Μοιραζόμαστε μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση» - Κικίλιας για τη συνεργασία Ελλάδας και Κορέας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρευρέθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για την εθνική εορτή της Κορέας, ως επίσημος προσκεκλημένος

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» – Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ»
Global Sumud Flotilla 02.10.25

«Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» - Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ» - Ανάμεσά τους η Πέτη Πέρκα

Ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος του «ΟΞΥΓΟΝΟ» ήταν και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα - Συνεχίζονται οι επιθέσεις στα πλοία του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Η στιγμή της επίθεσης στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» – «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»
Δείτε βίντεο 02.10.25

Καρέ καρέ η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» - «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»

Από το βράδυ της Τετάρτης τα πλοία του Global Sumud Flotilla δέχονται ισραηλινή επίθεση - Τα ξημερώματα της Πέμπτης το ελληνικό πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» καταλήφθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις

Σύνταξη
Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της
Συνάντηση κορυφής - Δανία 01.10.25

Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά, τόνισαν τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Σύνταξη
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
ΗΠΑ 01.10.25

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί «πολύτιμο εταίρο» των ΗΠΑ, με τη συνεργασία να επεκτείνεται στο εμπόριο, στην καταπολέμηση παράνομων οικονομικών ροών και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, υπογραμμίζεται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σύνταξη
Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla
Στολίσκος για Γάζα 01.10.25

Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla

Οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας τονίζουν για το Gaza Sumud Flotilla πως «όλοι πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν όσοι εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».

Σύνταξη
Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων
Διπλωματία 01.10.25

Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων

Στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων -25 έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 01.10.25

Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο κ. Μητσοτάκης, με το βλέμμα στην Τουρκία, αναμένεται να τονίσει ότι τα σύνορα της ΕΕ δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι η ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να καλύπτει και τον νότο και δη τη Μεσόγειο,

Σύνταξη
Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών
Διπλωματία 30.09.25 Upd: 17:19

Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών

Ολες οι αλλαγές στις Ενοπλές Δυνάμεις σε βαθμολόγιο, μισθολόγιο, σταδιοδρομία, ακαδημαϊκή εκπαίδευση και θητεία που ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας
Διπλωματία 29.09.25

«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας

Γαλλικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν πως η Τουρκία θα δυσκολευτεί να ενταχθεί στο SAFE απέναντι σε μία κοινή γραμμή Αθήνας - Παρισιού - Λευκωσίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις
Συνεχίζονται οι έρευνες 03.10.25

Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις

Ένας 35χρονος Βρετανός, με καταγωγή από τη Συρία ήταν ο ύποπτος της επίθεσης στην εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ. Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική.

Σύνταξη
Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»
«Έχουμε συμφωνίες» 03.10.25

Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»

Ο υπουργός ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν θα σταματήσει να αγοράσει ρωσικό φυσικό αέριο. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα παρέμβει ούτε στις εισαγωγές πετρελαίου.

Σύνταξη
Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού
Πόλεμος στη Γάζα 03.10.25

Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι σύντομα θα δώσει την απάντησή της για το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα. Ωστόσο, σημείωσε, δεν αντιμετωπίζει το χρόνο ως σπαθί που επικρέμαται πάνω από το κεφάλι της

Σύνταξη
Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα

Αστραψε και βρόντηξε η ΑΕΚ Λάρνακας που διέλυψε 4-0 την Αλκμαάρ, αντίθετα η Φιορεντίνα νίκησε τη Σίγμα Ολομουτς πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 2-0, με πέναλτι λύγισε η Ομόνοια με τη Μάιντζ

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τακτική σιωπής και υπεκφυγής» από Παπά – Ξανά στο προσκήνιο το όνομα Βορίδη
Εξεταστική 03.10.25

«Τακτική σιωπής και υπεκφυγής» από Παπά - Ξανά στο προσκήνιο το όνομα Βορίδη

Για «τακτική σιωπής και υπεκφυγής που καίει το αφήγημα ότι όλα καλώς πήγαιναν» μιλούν πηγές του ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Θεοφάνη Παπά. Η μαρτυρία για τον Μάκη Βορίδη και την κατανομή βοσκοτόπων.

Σύνταξη
Το «black out» και το 3-1
On Field 03.10.25

Το «black out» και το 3-1

Ο Ολυμπιακός «πλήρωσε» το κακό τέταρτο δεκάλεπτο και ηττήθηκε στην Μαδρίτη, αλλά έχει μπροστά του το… 3-1

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Άξια της μοίρας της… (vid)
Conference League 02.10.25

Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Άξια της μοίρας της… (vid)

Ξεκίνημα με το... αριστερό στο Europa Conference League για την ΑΕΚ - Η Ένωση προηγήθηκε στην Σλοβενία με τον Κουτέσα, αλλά η Τσέλιε έφερε τούμπα το παιχνίδι και την ανάγκασε σε ήττα.

Σύνταξη
Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»
Απεταξάμην 02.10.25

Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»

Το Χόλιγουντ προκαλεί ακόμη μια φορά τους σκληροπυρηνικούς Χριστιανούς και η νέα ταινία τρόμου του Νίκολας Κέιτζ για τα παιδικά χρόνια του Ιησού ήδη λιθοβολείται ως «βλάσφημη»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαρόκο: «Προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς Ε.Ε. στις νότιες επαρχίες» (Δυτική Σαχάρα)
Κόσμος 02.10.25

Μαρόκο: «Προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς Ε.Ε. στις νότιες επαρχίες» (Δυτική Σαχάρα)

Ο μαροκινός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η τροποποιημένη γεωργική συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου αποτελεί επιβεβαίωση της εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος, που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης, και στην περιοχή της Δυτικής Σαχάρας.

Σύνταξη
Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες και στην έλλειψη καθαρού μυαλού των παικτών του στο διάστημα των επτά λεπτών που ο Παναθηναϊκός δέχθηκε δυο γκολ στάθηκε ο Χρήστος Κόντης.

Σύνταξη
Διυπουργική σύσκεψη για τη βιομηχανία: Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος
Διυπουργική σύσκεψη 02.10.25

Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία

Με ανταλλαγή απόψεων αλλά χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για τη βιομηχανία υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Σύνταξη
Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;
Επιδείνωση προσδοκιών 02.10.25

Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;

Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα για τις επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο, καθώς η αβεβαιότητα παραμένει. Γιατί η μείωση του πληθωρισμού δεν έδιωξε τα «σύννεφα» από την αγορά.

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο