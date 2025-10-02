Δένδιας στην Ολομέλεια για τις Belharra: Η χώρα αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή

«Η χώρα αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή», ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, για τις συμβάσεις αγοράς και εν συνεχεία υποστήριξης των φρεγατών Belharra, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στην Τουρκία, ο Δένδιας είπε ότι η κυριαρχία είναι «απολύτως υπαρξιακό ζήτημα». Όπως είπε το ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει κανείς είναι αν αμφισβητούνται τα σύνορα της Ελλάδας από άλλη χώρα αυτή τη στιγμή. Και αν απαντήσει κανείς «όχι» θα πρέπει μα απαντήσει στο τι είναι οι οι θεωρίες περί των γκρίζων ζωνών, όλα τα ζητήματα στον εναέριο χώρο της χώρας επί δεκαετίες.

Ο Δένδιας υπεραμύνθηκε του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Αμυντικών Εξοπλισμών λέγοντας πως αυτή η κυβέρνηση κατέθεσε πρόγραμμα εξοπλισμών 10+10 ετών.

Για τους μισθούς και τις παραιτήσεις

Την ίδια στιγμή απέρριψε την κριτική για τους μισθούς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, λέγοντας ότι «οι μισθοί που θέλουν αύξηση παρεδόθησαν από άλλες κυβερνήσεις. Προϊόν της κρίσης, βεβαίως, δεν αντιλέγω. Αλλά μην παριστάνει κανείς τώρα ότι αυτή η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τις όποιες παραιτήσεις στελεχών, τις οποίες προσπαθεί να ανασχέσει με βελτιώσεις στρατιωτικές σχολές, με βελτίωση των επιδομάτων, με βελτίωση των μισθολογικών παροχών. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Πρέπει ο διάλογος να είναι σοβαρός γι αυτά τα δύο πολύ σημαντικά θέματα».

Παραδέχτηκε ότι οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα είναι πολύ καλύτεροι από ότι στις Ένοπλες Δυνάμεις αντέτεινε ωστόσο για μία ακόμα φορά ότι οι αυξήσεις που δόθηκαν από εξοικονομήσεις που έγιναν «από τις συγχωνεύσεις των περιττών στρατοπέδων, από την εκλογίκευση του αριθμού των ανώτατων αξιωματικών που σε προηγούμενους καιρούς σωρηδόν προϊόντων και έφταναν στους ανώτατους βαθμούς έχοντας δημιουργήσει μια ανεστραμμένη πυραμίδα σε ένοπλες δυνάμεις έχουμε περισσότερους τέσσερις πέντε φορές περισσότερους συνταγματάρχες από λοχίες».

Δένδιας για την τέταρτη φρεγάτα

Αναφερόμενος στη σύμβαση για την τέταρτη φρεγάτα FDI (Belharra) ο Δένδιας είπε «η γαλλική πλευρά έδωσε το 25%, συμφώνησε στην επανασχεδίαση, συμφώνησε να φέρει στο ίδιο επίπεδο και τις προηγούμενες τρεις φρεγάτες στην Ελλάδα», μιλώντας για τη συμμετοχή της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Την ίδια στιγμή επεσήμανε ότι όσο έχει ο ίδιος λόγο τα εξοπλιστικά δεν θα τα διαπραγματεύεται η πολιτική ηγεσία, ενώ έκανε αναφορά στις προσθήκες που ζήτησε και πέτυχε η Αθήνα στις φρεγάτες FDI που θα προμηθευθεί.

Ενώ παράλληλα μίλησε για τις συνομιλίες με την Ιταλία για την απόκτηση από το Πολεμικό Ναυτικών τεσσάρων φρεγατών FREMM, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά πλοία, σύμφωνα πάντα όπως τόνισε με τις εισηγήσεις του Πολεμικού Ναυτικού.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Δένδιας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία όπως είπε παρά την πίεση που δέχονται αναλαμβάνουν το πολιτικό ρίσκο να ψηφίσουν αυτή την αγορά, της τέταρτης Belharra. «Δείχνουν», όπως είπε κλείνοντας ο Δένδιας «πολιτικό θάρρος, συμπαρατάσσονται με την κυβέρνηση στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας της χώρας. Και εγώ ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχω υποχρέωση να τους ευχαριστήσω γι αυτό πολύ».