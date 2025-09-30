newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 17:18
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών
Διπλωματία 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:45

Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών

Ολες οι αλλαγές στις Ενοπλές Δυνάμεις σε βαθμολόγιο, μισθολόγιο, σταδιοδρομία, ακαδημαϊκή εκπαίδευση και θητεία που ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
Upd:30.09.2025, 17:19
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σπίτι: Κρύβει το μυστικό της δημιουργικότητας στη δουλειά- Ποιο είναι;

Σπίτι: Κρύβει το μυστικό της δημιουργικότητας στη δουλειά- Ποιο είναι;

Spotlight

Σαρωτικές αλλαγές στις Ενοπλες Δυνάμεις φέρνει το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα νομοσχέδιο το οποίο επιχειρεί να χαρτογραφήσει την μετάβαση στη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων με βάση την «Ατζέντα 2030» και τη Νέα Δομή Δυνάμεων. Με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να ανακοινώνει μεταξύ άλλων νέο μισθολόγιο, τις αλλαγές στη θητεία, τις προθέσεις του να μπει φρένο στις αναίτιες απαλλαγές, κάνοντας λόγο μάλιστα για «φάμπρικα» που έχει δημιουργηθεί, στους ανυπότακτους, ενώ έδωσε και το πλαίσιο της εθελοντικής στράτευσης γυναικών.

Στο νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Δένδιας οι βασικοί άξονες είναι:

  • Νέο βαθμολόγιο – Νέο μισθολόγιο, Νέο Σύστημα Υπηρεσιακής Σταδιοδρομίας
  • Νέο πλαίσιο Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης
  • Νέα θητεία – νέα εφεδρεία – εθελοντική στράτευση γυναικών
  • Ρυθμίσεις για τη Μέριμνα του Προσωπικού και Υπηρεσιακά ζητήματα.

Οι στόχοι

Οι στόχοι του νομοσχεδίου είναι να καταστεί εφικτό να υπάρξει:

  • Εξορθολογισμός της Οργανωτικής Δομής Προσωπικού, με Επανακαθορισμό Ιεραρχικής Πυραμίδας και  Επαναπροσδιορισμό βαθμολογίου και αντιστοίχιση με καθηκοντολόγιο
  • Εκσυγχρονισμός Θεσμικού Πλαισίου Υπηρεσιακής Σταδιοδρομίας, με Νέο Σύστημα Αξιολόγησης – Προαγωγών
  • Καθιέρωση νέου μισθολογίου, με αποσύνδεση από το διοικητικό βαθμό, βελτίωση των οικονομικών απολαβών του συνόλου των στελεχών και ανταμοιβή των θέσεων ευθύνης
  • Αναβάθμιση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, με Σύσταση Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, Ανωτατοποίηση των Παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών και Αναδιαμόρφωση Προγράμματος Σπουδών
  • Θέσπιση Νέου Μοντέλου Θητείας με εξορθολογισμό πλαισίου χορήγησης αναβολών & απαλλαγών στράτευσης και νέο Πλαίσιο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στρατευσίμων
  • Θέσπιση Νέου Μοντέλου Εφεδρείας με συγκρότηση σύγχρονης, ενεργού εφεδρείας
  • Δυνατότητα Εθελοντικής Στράτευσης Γυναικών με 12μηνη υπηρεσία από γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών, εισαγωγή κινήτρων
  • Λοιπές Ρυθμίσεις, που αφορούν την επικαιροποίηση Θεσμικού Πλαισίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Στελεχών, μέτρα για τη Μέριμνα των Στελεχών και εκσυγχρονισμό διαδικασιών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.

Ο Δένδιας αναφερόμενος στο νομοσχέδιο είπε ότι αυτό θα δοθεί στη διαβούλευση και το Υπουργείο είναι έτοιμο για έναν ανοιχτό διάλογο.

Παρουσιάζοντας τις αλλαγές που στοχεύει το νομοσχέδιο ο Δένδιας μίλησε για ανορθολογισμό και αναφέρθηκε σε κατηγορίες στις οποίες παρουσιάζονται αντιφάσεις ανάμεσα στο ρόλο και στην ηλικία.

Αξιολόγηση και μισθολογικά

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μίλησε και για την ανάγκη αξιολόγησης στης Ένοπλες Δυνάμεις, τονίζοντας πως το 97,3% την στελεχών αξιολογήθηκαν με 100% και αυτο δεν αντέχει σε καμία κριτική και απέχει πλήρως σοβαρότητας.

Όπως υπογράμμισε θα υπάρξει , «θα υπάρξει μια νέα βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης, για να το πω απλά, θα επανέλθουμε στη σοβαρότητα», ενώ προανήγγειλε το τέλος των κινήτρων όπως είπε για τη μη ανάληψη θέσεων ευθύνης στο στράτευμα.

Ο Δένδιας ανακοίνωσε μεταξύ άλλων:

  • Αύξηση επιδόματος θέσης ευθύνης, δηλαδή συν 156% στον συνταγματάρχη μέχρι 5% στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ
  • Επίδομα ευθύνης για ηγεσία κλάδου υπαξιωματικών
  • Θέσπιση επιδόματος διοίκησης.

Κατά τις προβλέψεις των νέων αποδοχών προκύπτει:

  • Τεράστια αύξηση 52% διοικητή ή κυβερνήτη φρεγάτας
  • Αύξηση 67% για κελευστή που υπηρετεί σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού
  • 51% αύξηση για το πλήρωμα φρεγάτας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δένδιας «όλα τα στελέχη θα πάρουν σημαντικές αυξήσεις», οι οποίες όπως υπογράμμισε για μία ακόμα φορά «δεν προέρχονται από χρήματα που μας έδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά από τις εξοικονομήσεις της πρώτης φάσης, της συγχώνευσης Στρατοπέδων».

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου θα υπάρξει:

  • Αποσύνδεση βαθμού από μισθό
  • Θέσπιση 20 μισθολογικών κλιμακίων σε κάθε κατηγορία
  • Δικαιότερη κατανομή ανά κατηγορία
  • Εξοικονόμηση πόρων μέσω της «Ατζέντας 2030»
  • Μεσοσταθμικές αυξήσεις 13-24% και αύξηση επιδόματος ευθύνης
  • Καθιέρωση επιδόματος διοίκησης.

Παράλληλα ο Δένδιας αναφέρθηκε αναλυτικά στις προβλέψεις του νομοσχεδίου που αφορούν τη στέγαση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα παραθεριστικά θέρετρα των Ενόπκων Δυνάμεων, καθώς και στα στρατιωτικά πρατήρια και τις εκπτωτικές προσφορές που θα επιδιώκεται να επιτυγχάνονται.

Αναβάθμιση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης

Στο νομοσχέδιο γίνεται ακόμα αναφορά στις στρατιωτικές σχολές και την αναβάθμιση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα συστήνεται Διοίκηση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ).

Ένας φορέας στον οποίο θα υπάγεται το σύνολο των Στρατιωτικών Σχολών, με ενιαία διοίκηση καθώς θα υπάρχει οριζόντιος συντονισμός Ακαδημαϊκών Ερευνητικών και Οικονομικών θεμάτων ΑΣΕΙ.

Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού προβλέπεται περιορισμός επιπέδων γραφειοκρατίας (διατήρηση στα Επιτελεία μόνο διοικητικών θεμάτων) με οικονομία κλίμακος, καθώς επίσης και ολιστική αντιμετώπιση Ακαδημαϊκού Career Path, από την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων σπουδαστών έως την αποφοίτηση από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας.

Επίσης θα συσταθεί ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας στα πρότυπα των ΑΕΙ, ενώ θα δοθεί αυτονομία στις ΑΣΕΙ σε οικονομική διαχείριση και δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, με στόχο την τόνωση της έρευνας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την οικονομική αυτοτέλεια.

Θα δοθούν επίσης νέες δυνατότητες εξέλιξης στους υπαξιωματικούς, με δυνατότητα εισαγωγής στα ΑΣΕΙ, καθώς και με δυνατότητα μετάταξης υπαξιωματικών ΑΣΣΥ που διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ σε αξιωματικούς μετά το 14ο έτος υπηρεσίας.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπαξιωματικών ο Δένδιας ανακοίνωσε:

  • Ανωτατοποίηση Ακαδημαϊκών Σπουδών
  • Ειδίκευση – Συσχέτιση με καθήκοντα
  • Αυτοτελής ιεραρχική εξέλιξη σε σχέση με ΕΜΘ-ΕΠΟΠ
  • Συμμετοχή στα Συμβούλια Μεταθέσεων
  • Συμμετοχή στη Διοίκηση (Υπασπιστές Διοικήσεως στους Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων και Διοικητές Σχηματισμών)
  • Μισθολογικές Αυξήσεις + Επίδομα Διοίκησης + Επίδομα Θέσης Ευθύνης.

Αναβολές, απαλλαγές και ανυπότακτοι

Ιδιαίτερη έμφαση στις ανακοινώσεις του ο Δένδιας έδωσε στη θητεία της νέας εποχής, κάνοντας αναφορά τόσο στον υπέργκο αριθμό απαλλαγών για «λόγους υγείας», αναφερόμενος μάλιστα σε φάμπρικα η οποία θα πρέπει να τελειώσει, καθώς και στο μεγάλο αριθμό των ανυπότακτων. Τονίζοντας μάλιστα ότι είναι υπέργκος ο αριθμός των απαλλαγών για λόγους υγείας, αφού 30.000 στρατεύσιμοι μετέπεσαν στην κατηγορία Ι5 την τελευταία τριετία, με το 24% να οφείλεται σε παθολογικά προβλήματα και το 76% να αποδίδεται σε ψυχολογικά προβλήματα.

Την ίδια στιγμή μεγάλος είναι ο αριθμός των ανυπότακτων, οι οποίοι παρουσιάζουν αυξητική τάσκη την τελευταία πενταετία, ξεπερνώντας τις 36.000, εκ των οποίων το 60% είναι στο εξωτερικό και το 40% στο εσωτερικό.

Σημείωσε επίσης ότι σήμερα ισχύει:

  • Υπερδιπλάσιος χρόνος αναβολών σπουδών από τον χρόνο φοίτησης (10 έτη για σχολή 4ετούς φοίτησης)
  • Χορήγηση αναβολών για απόκτηση επαγγελματικών προσόντων (π.χ. απόκτηση ιατρικής ειδικότητας) έως το 33ο έτος, μετά τη λήξη των οποίων δυνατότητα εξαγοράς θητείας
  • Χορήγηση αναβολών επ’ αόριστον σε κατοίκους εξωτερικού.

Ακόμα:

  • Κατανομή 6,000 στρατευσίμων σε Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό με κύρια καθήκοντα τη φύλαξη Μονάδων, χωρίς απόδοση στην Εφεδρεία
  • Απαξίωση Βασικής Εκπαίδευσης: χρονική διάρκεια 3 εβδομάδων Ελλιπής εκπαίδευση: 1-2 βολές (0 στους θερινούς μήνες)
  • Παρωχημένο Μοντέλο Ειδικοτήτων: 108 Ειδικότητες
  • Μονάδες Εκστρατείας: Χαμηλό ποσοστό επάνδρωσης – Περιορισμός δυνατοτήτων επιχειρησιακής εκπαίδευσης λόγω των 6 ΕΣΣΟ

Όπως τόνισε ο Δένδιας στη νέα θητεία θα υπάρξει εξορθολογισμός του πλαισίου χορήγησης αναβολών και απαλλαγών. Πιο συγκεκριμένα:

  • Αυστηροποίηση πλαισίου χορήγησης αναβολών για προβλήματα υγείας ψυχικής φύσης: Έως και 5 έτη αναβολή κατάταξης με προσκόμιση γνωμάτευσης Επιμελητή Α’ ή Δ/ντή Δημόσιου Νοσοκομείου και τελική κρίση Ι5 μετά την λήξη της 5ετίας με την προσκόμιση γνωμάτευσης από ΚΕΠΑ
  • Παροχή κινήτρου στους ανυπότακτους για κατάταξη: Άρση κυρώσεων για όσους καταταγούν και εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική εντός 2ετίας
  • Αυστηροποίηση πλαισίου για κατοίκους εξωτερικού: Χορήγηση αναβολής σε όσους ήταν κάτοικοι εξωτερικου από τα 16 έως τα 19 έτη και έλεγχος διατήρησης ιδιότητας ανά τριετία
  • Αυστηροποίηση Εξαγοράς θητείας: 40ο έτος προς 1.500 € /μήνα αντί 33ου έτους προς 900 € / μήνα.

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται:

Εξορθολογισμός Διάρκειας Αναβολών Σπουδών:

  • ν+2 έτη για ΑΕΙ (25ο έτος έναντι 28ου),
  • 30ό έτος για υποψήφιουςδιδάκτορες(έναντι 31ου),
  • 22ο έτος για Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (έναντι 24ου),
  • κατάργηση αναβολών ορισμένων κατηγοριών (π.χ. υποψήφιου Βουλευτή-Ευρωβουλευτή)

Ακόμα θα δοθεί δυνατότητα κατάταξης πρωτόκλητων αμέσως μετά το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εννιάμηνη θητεία.

Στη νέα θητεία όπως έχει ήδη ανακοινωθεί προβλέπεται κατανομή του συνόλου των στρατεύσιμων στο Στρατό Ξηράς, για 12μηνη θητεία. Για όσους υπηρετούν σε Μονάδες του Έβρου και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ΕΛΔΥΚ, Ειδικές Δυνάμεις, Προεδρική Φρουρά και Πρωτόκλητοι η θητεία θα έχει διάρκεια εννιά μηνών.

Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπεται αύξηση μηνιαίας αποζημίωσης από €8,80 σε €100 για όσους υπηρετούν σε Έβρο και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και €50 για τους υπηρετούντες στην ενδοχώρα, αναθεώρηση Γενικού Κανονισμού Τροφοδοσίας Ενόπλων Δυνάμεων, αναβάθμιση διατροφικής αξίας συσσιτίου οπλιτών (+ 12 εκ. ευρώ), χρήματα τα οποία έχουν εξοικονομηθεί σύμφωνα με το Δένδια από τη δεύτερη φάση Συγχώνευσης Μονάδων.

Ενεργός εφεδρεία

Στις προβλέψεις του νομοσχεδίου είναι και η συγκρότηση ενεργού εφεδρείας, με στόχο να περάσει από την μηδενική αξιοποίηση του δυναμικού εφεδρείας στην δημιουργία Σώματος 150.000 ενεργών εφέδρων.

Γυναίκες στο Στρατό

Τέλος στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η εθελοντική στράτευση γυναικών, με πιλοτικό στόχο το 2026 να υπάρχουν 200 εθελόντριες, οι οποίες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία, με συγκεκριμένα κίνητρα:

  • Πρόσβαση σε Νοσοκομεία, Λέσχες και λοιπές παροχές Ενόπλων Δυνάμεων
  • Αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία
  • Μοριοδότηση ΑΣΕΠ – πρόσληψη ως ΕΠΟΠ σε δεξιότητα θητείας
  • Πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δια χειρός τραπεζών ο 11ος μήνας ανόδου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δια χειρός τραπεζών ο 11ος μήνας ανόδου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σπίτι: Κρύβει το μυστικό της δημιουργικότητας στη δουλειά- Ποιο είναι;

Σπίτι: Κρύβει το μυστικό της δημιουργικότητας στη δουλειά- Ποιο είναι;

Economy
Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας
Διπλωματία 29.09.25

«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας

Γαλλικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν πως η Τουρκία θα δυσκολευτεί να ενταχθεί στο SAFE απέναντι σε μία κοινή γραμμή Αθήνας - Παρισιού - Λευκωσίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Συρίας – Τι συζητήθηκε
Διπλωματία 26.09.25

Πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Συρίας – Τι συζητήθηκε

Ο κ. Γεραπετρίτη επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Ελλάδας στην ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και τόνισε την ανάγκη για μια διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς

Σύνταξη
Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση
Στρατηγική αποτυχία 26.09.25

Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση

Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεφαλαίωσε ευρύτερα προβλήματα σε σχέση τον τρόπο που διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος – Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν
Διπλωματία 24.09.25

Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος - Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

Αυτό που έχουμε καταφέρει με την Τουρκία είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, είπε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»
Διπλωματία 24.09.25

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in ότι οι δηλώσεις της διεθνούς κοινότητας για τη Γάζα δεν συνδέονται με την αποτελεσματικότητα της πίεσης ενάντια στις επιχειρήσεις στη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία
Ελληνοαμερικανοί 24.09.25

Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νικ Λαρυγγάκης, στην επιστολή του ζητά από τον Τραμπ να υιοθετήσει αυστηρή στάση απέναντι στην Τουρκία.

Σύνταξη
Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»
Διπλωματία 24.09.25

Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»

Η Αθήνα στόχευε σε μία «διαφορετική συνάντηση» Μητσοτάκη - Ερντογάν, ενώ ο τούρκος πρόεδρος ετοιμάζεται για Λευκό Οίκο φέροντας δισεκατομμύρια στις αποσκευές του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πολύ δύσκολα συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Κυβερνητική πηγή για την ακύρωση
Τι απαντά 24.09.25

Πολύ δύσκολα συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Κυβερνητική πηγή για την ακύρωση

Κυβερνητική πηγή λέει για τη συνάντηση ότι «κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες, κάποια άλλη στιγμή. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν»

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Διπλωματία 23.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάριος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησαν συνάντηση στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Σύνταξη
Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη 23.09.25

Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς Αναζητείται νέα ημέρα και ώρα. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»

Ξεκάθαρος ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι για την ισοφάριση του Λεβαδειακού στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, στην τηλεκριτική των φάσεων της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague

Βάιος Μπαλάφας
Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου
Παγίδα Τραμπ 30.09.25

Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου

Το σχέδιο για τη Γάζα δεν ήταν αυτό στο οποίο είχαν αρχικά συμφωνήσει οι Άραβες διαμεσολαβητές. Ωστόσο, καλούν τη Χαμάς να το δεχθεί, ενώ η ακροδεξιά στο Ισραήλ το απορρίπτει ως απαράδεκτο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καιρός: Οκτώβρης με χιόνια – Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες
Καιρός 30.09.25

Οκτώβρης με χιόνια - Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες

Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης, ενώ ο καιρός θα επιδεινωθεί αρχής γενομένης από το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (2/10).

Σύνταξη
«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 
Πόλεμος 30.09.25

«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 

Η Μαντόνα έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στην καριέρα της. Όλα όμως ήταν πιο εύκολα από τη δικαστική της μάχη για την επιμέλεια του γιου της, Ρόκο, με τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λάρισα: Θρίλερ με τον εγκλωβισμένο άνδρα σε σπηλιά που έψαχνε λίρες – Τι λέει ο γιος του συνεργού του
Ελλάδα 30.09.25

Λάρισα: Θρίλερ με τον εγκλωβισμένο άνδρα σε σπηλιά που έψαχνε λίρες – Τι λέει ο γιος του συνεργού του

Μεγάλη επιχείρηση στους Γόννους στη Λάρισα - Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 53χρονο και να του χορηγήσουν οξυγόνο - Τι είπε στο Live News ο γιος του 77χρονου συνεργού του που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
«Τα κτίριά του ήταν πάντα έτοιμα για κοντινό πλάνο» – Πώς η μεταμοντέρνα αλαζονεία του Terry Farrell κατέκτησε τον κόσμο
80s 30.09.25

«Τα κτίριά του ήταν πάντα έτοιμα για κοντινό πλάνο» - Πώς η μεταμοντέρνα αλαζονεία του Terry Farrell κατέκτησε τον κόσμο

Tα ζιγκουράτ του αρχηγείου της MI6 στο Λονδίνο εμφανίστηκαν σε αρκετές ταινίες του James Bond ως έδρα της φανταστικής υπηρεσίας 00. Ο Terry Farrell, ο οποίος έφυγε μόλις από τη ζωή, είχε απολαύσει αυτή την κινηματογραφική σύζευξη της αρχιτεκτονικής και της ποπ κουλτούρας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δροσιά: Καρέ-καρέ η ενέδρα που έστησε ο δράστης στον 38χρονο – Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βίντεο ντοκουμέντo
Ελλάδα 30.09.25

Δροσιά: Καρέ-καρέ η ενέδρα που έστησε ο δράστης στον 38χρονο – Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βίντεο ντοκουμέντo

Η σχέση του άνδρα με μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία, το παιδί που απέκτησε μαζί της και ο χωρισμός τους εδώ και 4 χρόνια μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» της αιματηρής επίθεσης στη Δροσιά.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χτυπά την πόρτα της «Φωνής Λογικής» – Η σύγκρουση Λατινοπούλου – Μπογδάνου
Μπαράζ καταγγελιών 30.09.25

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χτυπά την πόρτα της «Φωνής Λογικής» – Η σύγκρουση Λατινοπούλου – Μπογδάνου

Στο κατώφλι της Αφροδίτης Λατινοπούλου φέρεται να είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνάται εάν το κόμμα της, η «Φωνή Λογικής», ιδρύθηκε νόμιμα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατάθεση Σημανδράκου: «Γαλάζιο» σκάνδαλο και εμπλοκή Μαξίμου βλέπουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Κατάθεση Σημανδράκου: «Γαλάζιο» σκάνδαλο και εμπλοκή Μαξίμου βλέπουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Με αιχμές για τα χιλιάδες δεσμευμένα ΑΦΜ στο πλαίσιο των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο του περιβόητου «Φραπέ» εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο πρώην διοικητής του Οργανισμού Ευάγγελος Σημανδράκος. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑ Αριστερά δεν άφησαν ασχολίαστη την κατάθεση.

Σύνταξη
Tο SAG-AFTRA καταδικάζει τη δημιουργία της ΑΙ ηθοποιού Τίλι Νόργουντ – «Δεν έχει συναισθήματα, ούτε εμπειρίες»
Καταγγελτική δήλωση 30.09.25

Tο SAG-AFTRA καταδικάζει τη δημιουργία της ΑΙ ηθοποιού Τίλι Νόργουντ – «Δεν έχει συναισθήματα, ούτε εμπειρίες»

«Για να είμαστε σαφείς, η Τίλι Νόργουντ δεν είναι ηθοποιός, αλλά ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή», ανέφερε σε δήλωση του το SAG-AFTRA (Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ
Ακραία φαινόμενα 30.09.25

Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ

Διπλάσιοι οι περιβαλλοντικοί φόροι στη χώρα μας από τον μέσο όρο της ΕΕ - Στο 19,2% η ενεργειακή φτώχεια -Τι αποκαλύπτει νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια
Λειψυδρία 30.09.25

«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια

Το χρονικό της μείωσης της έκτασης της λίμνης του Μόρνου τα τελευταία τέσσερα χρόνια μέσα από video του ΜΕΤΕΟ που προδημοσιεύει το in αλλά και συγκλονιστικές φωτογραφίες με τα σημεία που «στέγνωσαν»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Και η Βούλτεψη θέτει θέμα Μυλωνάκη: Διαφοροποίηση από τη γραμμή Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 30.09.25

Και η Βούλτεψη θέτει θέμα Μυλωνάκη: Διαφοροποίηση από τη γραμμή Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά τον Ευάγγελο Λιάκο και η Σοφία Βούλτεψη θεωρεί ότι ο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πρέπει να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σιωπή του Μαξίμου και ο αγώνας να κερδίσουν χρόνο για τις επιδοτήσεις.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο