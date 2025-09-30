Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών

Σαρωτικές αλλαγές στις Ενοπλες Δυνάμεις φέρνει το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα νομοσχέδιο το οποίο επιχειρεί να χαρτογραφήσει την μετάβαση στη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων με βάση την «Ατζέντα 2030» και τη Νέα Δομή Δυνάμεων. Με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να ανακοινώνει μεταξύ άλλων νέο μισθολόγιο, τις αλλαγές στη θητεία, τις προθέσεις του να μπει φρένο στις αναίτιες απαλλαγές, κάνοντας λόγο μάλιστα για «φάμπρικα» που έχει δημιουργηθεί, στους ανυπότακτους, ενώ έδωσε και το πλαίσιο της εθελοντικής στράτευσης γυναικών.

Στο νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Δένδιας οι βασικοί άξονες είναι:

Νέο βαθμολόγιο – Νέο μισθολόγιο, Νέο Σύστημα Υπηρεσιακής Σταδιοδρομίας

Νέο πλαίσιο Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης

Νέα θητεία – νέα εφεδρεία – εθελοντική στράτευση γυναικών

Ρυθμίσεις για τη Μέριμνα του Προσωπικού και Υπηρεσιακά ζητήματα.

Οι στόχοι

Οι στόχοι του νομοσχεδίου είναι να καταστεί εφικτό να υπάρξει:

Εξορθολογισμός της Οργανωτικής Δομής Προσωπικού, με Επανακαθορισμό Ιεραρχικής Πυραμίδας και Επαναπροσδιορισμό βαθμολογίου και αντιστοίχιση με καθηκοντολόγιο

Εκσυγχρονισμός Θεσμικού Πλαισίου Υπηρεσιακής Σταδιοδρομίας, με Νέο Σύστημα Αξιολόγησης – Προαγωγών

Καθιέρωση νέου μισθολογίου, με αποσύνδεση από το διοικητικό βαθμό, βελτίωση των οικονομικών απολαβών του συνόλου των στελεχών και ανταμοιβή των θέσεων ευθύνης

Αναβάθμιση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, με Σύσταση Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, Ανωτατοποίηση των Παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών και Αναδιαμόρφωση Προγράμματος Σπουδών

Θέσπιση Νέου Μοντέλου Θητείας με εξορθολογισμό πλαισίου χορήγησης αναβολών & απαλλαγών στράτευσης και νέο Πλαίσιο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στρατευσίμων

Θέσπιση Νέου Μοντέλου Εφεδρείας με συγκρότηση σύγχρονης, ενεργού εφεδρείας

Δυνατότητα Εθελοντικής Στράτευσης Γυναικών με 12μηνη υπηρεσία από γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών, εισαγωγή κινήτρων

Λοιπές Ρυθμίσεις, που αφορούν την επικαιροποίηση Θεσμικού Πλαισίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Στελεχών, μέτρα για τη Μέριμνα των Στελεχών και εκσυγχρονισμό διαδικασιών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.

Ο Δένδιας αναφερόμενος στο νομοσχέδιο είπε ότι αυτό θα δοθεί στη διαβούλευση και το Υπουργείο είναι έτοιμο για έναν ανοιχτό διάλογο.

Παρουσιάζοντας τις αλλαγές που στοχεύει το νομοσχέδιο ο Δένδιας μίλησε για ανορθολογισμό και αναφέρθηκε σε κατηγορίες στις οποίες παρουσιάζονται αντιφάσεις ανάμεσα στο ρόλο και στην ηλικία.

Αξιολόγηση και μισθολογικά

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μίλησε και για την ανάγκη αξιολόγησης στης Ένοπλες Δυνάμεις, τονίζοντας πως το 97,3% την στελεχών αξιολογήθηκαν με 100% και αυτο δεν αντέχει σε καμία κριτική και απέχει πλήρως σοβαρότητας.

Όπως υπογράμμισε θα υπάρξει , «θα υπάρξει μια νέα βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης, για να το πω απλά, θα επανέλθουμε στη σοβαρότητα», ενώ προανήγγειλε το τέλος των κινήτρων όπως είπε για τη μη ανάληψη θέσεων ευθύνης στο στράτευμα.

Ο Δένδιας ανακοίνωσε μεταξύ άλλων:

Αύξηση επιδόματος θέσης ευθύνης, δηλαδή συν 156% στον συνταγματάρχη μέχρι 5% στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ

Επίδομα ευθύνης για ηγεσία κλάδου υπαξιωματικών

Θέσπιση επιδόματος διοίκησης.

Κατά τις προβλέψεις των νέων αποδοχών προκύπτει:

Τεράστια αύξηση 52% διοικητή ή κυβερνήτη φρεγάτας

Αύξηση 67% για κελευστή που υπηρετεί σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού

51% αύξηση για το πλήρωμα φρεγάτας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δένδιας «όλα τα στελέχη θα πάρουν σημαντικές αυξήσεις», οι οποίες όπως υπογράμμισε για μία ακόμα φορά «δεν προέρχονται από χρήματα που μας έδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά από τις εξοικονομήσεις της πρώτης φάσης, της συγχώνευσης Στρατοπέδων».

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου θα υπάρξει:

Αποσύνδεση βαθμού από μισθό

Θέσπιση 20 μισθολογικών κλιμακίων σε κάθε κατηγορία

Δικαιότερη κατανομή ανά κατηγορία

Εξοικονόμηση πόρων μέσω της «Ατζέντας 2030»

Μεσοσταθμικές αυξήσεις 13-24% και αύξηση επιδόματος ευθύνης

Καθιέρωση επιδόματος διοίκησης.

Παράλληλα ο Δένδιας αναφέρθηκε αναλυτικά στις προβλέψεις του νομοσχεδίου που αφορούν τη στέγαση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα παραθεριστικά θέρετρα των Ενόπκων Δυνάμεων, καθώς και στα στρατιωτικά πρατήρια και τις εκπτωτικές προσφορές που θα επιδιώκεται να επιτυγχάνονται.

Αναβάθμιση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης

Στο νομοσχέδιο γίνεται ακόμα αναφορά στις στρατιωτικές σχολές και την αναβάθμιση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα συστήνεται Διοίκηση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ).

Ένας φορέας στον οποίο θα υπάγεται το σύνολο των Στρατιωτικών Σχολών, με ενιαία διοίκηση καθώς θα υπάρχει οριζόντιος συντονισμός Ακαδημαϊκών Ερευνητικών και Οικονομικών θεμάτων ΑΣΕΙ.

Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού προβλέπεται περιορισμός επιπέδων γραφειοκρατίας (διατήρηση στα Επιτελεία μόνο διοικητικών θεμάτων) με οικονομία κλίμακος, καθώς επίσης και ολιστική αντιμετώπιση Ακαδημαϊκού Career Path, από την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων σπουδαστών έως την αποφοίτηση από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας.

Επίσης θα συσταθεί ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας στα πρότυπα των ΑΕΙ, ενώ θα δοθεί αυτονομία στις ΑΣΕΙ σε οικονομική διαχείριση και δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, με στόχο την τόνωση της έρευνας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την οικονομική αυτοτέλεια.

Θα δοθούν επίσης νέες δυνατότητες εξέλιξης στους υπαξιωματικούς, με δυνατότητα εισαγωγής στα ΑΣΕΙ, καθώς και με δυνατότητα μετάταξης υπαξιωματικών ΑΣΣΥ που διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ σε αξιωματικούς μετά το 14ο έτος υπηρεσίας.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπαξιωματικών ο Δένδιας ανακοίνωσε:

Ανωτατοποίηση Ακαδημαϊκών Σπουδών

Ειδίκευση – Συσχέτιση με καθήκοντα

Αυτοτελής ιεραρχική εξέλιξη σε σχέση με ΕΜΘ-ΕΠΟΠ

Συμμετοχή στα Συμβούλια Μεταθέσεων

Συμμετοχή στη Διοίκηση (Υπασπιστές Διοικήσεως στους Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων και Διοικητές Σχηματισμών)

Μισθολογικές Αυξήσεις + Επίδομα Διοίκησης + Επίδομα Θέσης Ευθύνης.

Αναβολές, απαλλαγές και ανυπότακτοι

Ιδιαίτερη έμφαση στις ανακοινώσεις του ο Δένδιας έδωσε στη θητεία της νέας εποχής, κάνοντας αναφορά τόσο στον υπέργκο αριθμό απαλλαγών για «λόγους υγείας», αναφερόμενος μάλιστα σε φάμπρικα η οποία θα πρέπει να τελειώσει, καθώς και στο μεγάλο αριθμό των ανυπότακτων. Τονίζοντας μάλιστα ότι είναι υπέργκος ο αριθμός των απαλλαγών για λόγους υγείας, αφού 30.000 στρατεύσιμοι μετέπεσαν στην κατηγορία Ι5 την τελευταία τριετία, με το 24% να οφείλεται σε παθολογικά προβλήματα και το 76% να αποδίδεται σε ψυχολογικά προβλήματα.

Την ίδια στιγμή μεγάλος είναι ο αριθμός των ανυπότακτων, οι οποίοι παρουσιάζουν αυξητική τάσκη την τελευταία πενταετία, ξεπερνώντας τις 36.000, εκ των οποίων το 60% είναι στο εξωτερικό και το 40% στο εσωτερικό.

Σημείωσε επίσης ότι σήμερα ισχύει:

Υπερδιπλάσιος χρόνος αναβολών σπουδών από τον χρόνο φοίτησης (10 έτη για σχολή 4ετούς φοίτησης)

Χορήγηση αναβολών για απόκτηση επαγγελματικών προσόντων (π.χ. απόκτηση ιατρικής ειδικότητας) έως το 33ο έτος, μετά τη λήξη των οποίων δυνατότητα εξαγοράς θητείας

Χορήγηση αναβολών επ’ αόριστον σε κατοίκους εξωτερικού.

Ακόμα:

Κατανομή 6,000 στρατευσίμων σε Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό με κύρια καθήκοντα τη φύλαξη Μονάδων, χωρίς απόδοση στην Εφεδρεία

Απαξίωση Βασικής Εκπαίδευσης: χρονική διάρκεια 3 εβδομάδων Ελλιπής εκπαίδευση: 1-2 βολές (0 στους θερινούς μήνες)

Παρωχημένο Μοντέλο Ειδικοτήτων: 108 Ειδικότητες

Μονάδες Εκστρατείας: Χαμηλό ποσοστό επάνδρωσης – Περιορισμός δυνατοτήτων επιχειρησιακής εκπαίδευσης λόγω των 6 ΕΣΣΟ

Όπως τόνισε ο Δένδιας στη νέα θητεία θα υπάρξει εξορθολογισμός του πλαισίου χορήγησης αναβολών και απαλλαγών. Πιο συγκεκριμένα:

Αυστηροποίηση πλαισίου χορήγησης αναβολών για προβλήματα υγείας ψυχικής φύσης: Έως και 5 έτη αναβολή κατάταξης με προσκόμιση γνωμάτευσης Επιμελητή Α’ ή Δ/ντή Δημόσιου Νοσοκομείου και τελική κρίση Ι5 μετά την λήξη της 5ετίας με την προσκόμιση γνωμάτευσης από ΚΕΠΑ

Παροχή κινήτρου στους ανυπότακτους για κατάταξη: Άρση κυρώσεων για όσους καταταγούν και εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική εντός 2ετίας

Αυστηροποίηση πλαισίου για κατοίκους εξωτερικού: Χορήγηση αναβολής σε όσους ήταν κάτοικοι εξωτερικου από τα 16 έως τα 19 έτη και έλεγχος διατήρησης ιδιότητας ανά τριετία

Αυστηροποίηση Εξαγοράς θητείας: 40ο έτος προς 1.500 € /μήνα αντί 33ου έτους προς 900 € / μήνα.

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται:

Εξορθολογισμός Διάρκειας Αναβολών Σπουδών:

ν+2 έτη για ΑΕΙ (25ο έτος έναντι 28ου),

30ό έτος για υποψήφιουςδιδάκτορες(έναντι 31ου),

22ο έτος για Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (έναντι 24ου),

κατάργηση αναβολών ορισμένων κατηγοριών (π.χ. υποψήφιου Βουλευτή-Ευρωβουλευτή)

Ακόμα θα δοθεί δυνατότητα κατάταξης πρωτόκλητων αμέσως μετά το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εννιάμηνη θητεία.

Στη νέα θητεία όπως έχει ήδη ανακοινωθεί προβλέπεται κατανομή του συνόλου των στρατεύσιμων στο Στρατό Ξηράς, για 12μηνη θητεία. Για όσους υπηρετούν σε Μονάδες του Έβρου και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ΕΛΔΥΚ, Ειδικές Δυνάμεις, Προεδρική Φρουρά και Πρωτόκλητοι η θητεία θα έχει διάρκεια εννιά μηνών.

Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπεται αύξηση μηνιαίας αποζημίωσης από €8,80 σε €100 για όσους υπηρετούν σε Έβρο και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και €50 για τους υπηρετούντες στην ενδοχώρα, αναθεώρηση Γενικού Κανονισμού Τροφοδοσίας Ενόπλων Δυνάμεων, αναβάθμιση διατροφικής αξίας συσσιτίου οπλιτών (+ 12 εκ. ευρώ), χρήματα τα οποία έχουν εξοικονομηθεί σύμφωνα με το Δένδια από τη δεύτερη φάση Συγχώνευσης Μονάδων.

Ενεργός εφεδρεία

Στις προβλέψεις του νομοσχεδίου είναι και η συγκρότηση ενεργού εφεδρείας, με στόχο να περάσει από την μηδενική αξιοποίηση του δυναμικού εφεδρείας στην δημιουργία Σώματος 150.000 ενεργών εφέδρων.

Γυναίκες στο Στρατό

Τέλος στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η εθελοντική στράτευση γυναικών, με πιλοτικό στόχο το 2026 να υπάρχουν 200 εθελόντριες, οι οποίες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία, με συγκεκριμένα κίνητρα: