«Έπεσαν» οι υπογραφές για την 4η φρεγάτα Belharra
Η νέα φρεγάτα Belharra θα έχει το όνομα F600 «Θεμιστοκλής» και μπορεί να ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό το 2028.
Υπεγράφη σήμερα (14/11) η σύμβαση για την απόκτηση 4ης φρεγάτας FDI «Belharra» για το Πολεμικό Ναυτικό, ανάμεσα στη ΓΔΑΕΕ και τη γαλλική εταιρεία Naval Group.
To νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την απόκτηση της 4ης Belharra και την αναβάθμιση των υπόλοιπων τριών πλοίων στο Standard 2++ πέρασε με ευρεία πλειοψηφία από την Βουλή στις αρχές Οκτωβρίου.
Η νέα φρεγάτα θα έχει το όνομα F600 «Θεμιστοκλής» και μπορεί να ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό το 2028. Το κόστος της φρεγάτας φτάνει τα 809 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνει τον οπλισμό.
Η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, η «ΚΙΜΩΝ» θα παραδοθεί στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στις 18 Δεκεμβρίου 2025.
