H Belharra φέρνει «τρικυμία» στον ΣΥΡΙΖΑ

Νέο κύκλο εσωστρέφειας δημιουργεί στον ΣΥΡΙΖΑ η ψηφοφορία για τις φρεγάτες Belharra, καθώς το κόμμα δείχνει διχασμένο στο εσωτερικό του. Οι διαφωνίες, ήδη, ξεκινούν από την «κορυφή» της Κουμουνδούρου, καθώς Σωκράτης Φάμελλος και Στέργιος Καλπάκης φαίνεται πως κινούνται σε διαφορετική τροχιά.

Το μεσημέρι της Τετάρτης συνεδριάζει το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Βέβαια, το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος είναι τεταμένο και όπως φαίνεται οι αντιθέσεις θα εκφραστούν και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης με έντονο τρόπο.

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι η υπερψήφιση των εξοπλιστικών από τους βουλευτές της Κουμουνδούρου έρχεται σε αντίθεση με το μήνυμα που εξέπεμψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τη στιγμή μάλιστα που έθεσε στο επίκεντρο της τοποθέτησής του ζητήματα που αφορούν την αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους.

Πάντως, στον 7ο της Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι η υπερψήφιση της κυβερνητικής πρότασης κινείται στην ίδια κατεύθυνση με τις προτεραιότητες που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα σε επίπεδο άμυνας, καθώς η συγκεκριμένη «επένδυση» αφορά την εθνική ασφάλεια και ενισχύει την προστασία των νησιών του Αιγαίου. Πηγές του κόμματος υποστήριζαν ότι η συγκεκριμένη επιλογή δεν σχετίζεται ούτε με το Rearm Europe- στο οποίο τόνιζαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αντιταχθεί- ούτε με την ανεξέλεγκτη κούρσα εξοπλισμών.

Κατ’ επέκταση, όπως όλα δείχνουν ο Σωκράτης Φάμελλος θα ζητήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα να υπερψηφίσουν την πρόταση. Με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως τάσσεται και ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, κριτικά υπέρ εκφράζεται και ο βουλευτής Χανίων και πρώην υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος Παύλος Πολάκης, όπως επίσης και οι βουλευτές Γιώργος Καραμέρος, Συμεών Κεδίκογλου, Βασίλης Κόκκαλης κ.α.

Από την άλλη πλευρά, δεν είναι λίγα τα κεντρικά στελέχη του κόμματος που εκφράζουν ανοιχτά τη διαφωνία τους, εκτιμώντας ότι η έγκριση της συγκεκριμένης σύμβασης στον τομέα της άμυνας δεν προσφέρει κάτι θετικό στον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε συνάδει με τις εξαγγελίες του προέδρου του στην πρόσφατη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. «Και παιδεία και υγεία και μισθούς και συντάξεις και φρεγάτες; Δεν γίνονται όλα» σχολίασε στέλεχος του κόμματος με καυστικό τρόπο στο in.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέρα από τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, Στέργιο Καλπάκη, κατά της υπερψήφισης τάσσονται και ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Σωκράτη Φάμελλου, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Ζαχαριάδης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, η τομεάρχης Εξωτερικών Ρένα Δούρου κ.α.

Σημειωτέον ότι, μία ενδεχόμενη υπερψήφιση της κυβερνητικής πρότασης θα «ναρκοθετήσει» εκ νέου τις γέφυρες με τη Νέα Αριστερά και τον Αλέξη Χαρίτση, καθώς η Πατησίων θεωρεί τα ζητήματα των εξοπλισμών «cassus belli» στα θέματα των συνεργασιών.