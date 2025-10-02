Αίτημα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την «Έγκριση σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN» που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής κατέθεσε η Νέα Αριστερά.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος ανακοίνωσε την κατάθεση του αιτήματος διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας που αφορά το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής και γαλλικής πλευράς για την απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας και την αναβάθμιση των τριών προηγούμενων σε Belharra επίπεδο Standard 2++.

Ο κ. Ηλιόπουλος αιτιολόγησε την καταψήφιση συνολικά του νομοσχεδίου λέγοντας «ότι αυτή την κυβέρνηση δεν την εμπιστευόμαστε όχι για ένα ή 28 δισ. ευρώ που είναι το συνολικό πακέτο των εξοπλιστικών προγραμμάτων αλλά δεν θα την εμπιστευόμαστε ούτε για πέντε ευρώ. Γιατί όταν σε λίγα χρόνια αποκαλυφθεί το πάρτι που μπορεί να γινόταν με τα εξοπλιστικά το ‘πάρτι Τσοχατζόπουλου θα ήταν στραγάλια’».

Την Παρασκευή η ψήφιση του νομοσχεδίου

Παράλληλα, το αίτημα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορία που κατέθεσε η Νέα Αριστερά συνυπέγραψε και η Πλεύση Ελευθερίας, όπως ανέφερε η κοινοβουλευτική της εκπρόσωπος Ελένη Καραγεωργοπούλου.

Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μετά την αίτηση διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσε ότι «σήμερα θα ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου και η ονομαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 10:00»