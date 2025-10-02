Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα

Έντονη κόντρα ξέσπασε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την οποία συζητείται η αγορά της τέταρτης φρεγάτας Belharra, ανάμεσα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια και τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, για το το ρεσάλτο των ισραηλινών δυνάμεων στο στολίσκο αλληλεγγύης για τη Γάζα, Global Sumud Flotilla και τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Ο Χαρίτσης προκάλεσε το Δένδια ευθέως να απαντήσει για την «απαγωγή» όπως τη χαρακτήρισε 27 ελλήνων πολιτών από τις ισραηλινές δυνάμεις, λέγοντας του ότι έχει ευθύνη ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, διερωτώμενος αν «φοβάστε τόσο το Νετανιάχου», ενώ την ίδια στιγμή άσκησε κριτική στην ΝΔ γιατί ως αντιπολίτευση επιχείρησε να καπηλευθεί αρνητικά τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Σιωπή για το στολίσκο για τη Γάζα

Ο Δένδιας απάντησε στον Χαρίτση σε υψηλούς τόνους, λέγοντας του ότι για τέταρτη φορά κατηγόρησε τη ΝΔ για πατριδοκαπηλία, σημειώνοντας πως αν έχετε επιλέξει την οδό των ύβρεων αυτό είναι θέμα δικό σας.

Σχολιάζοντας τα λεγόμενα Χαρίτση για τη στάση του ίδιου στη Συμφωνία των Πρεσπών, ο Δένδιας ανέφερε:

«Είναι μια περίοδος της ζωής μου για την οποία είμαι υπερήφανος, για την οποία είμαι υπερήφανος. Και θα σας πω γιατί είμαι υπερήφανος. Διότι εγώ πίστευα και πιστεύω μέχρι σήμερα, ότι υπήρχαν δύο βασικά σφάλματα στην συμφωνία των Πρεσπών, σε αυτή την αίθουσα όμως επανειλημμένως σηκώθηκα και σας υπεράσπισα όταν άλλοι σας κατηγορούσαν ως προδότες. Και επανειλημμένως σηκώθηκα και είπα τι συνιστά η Μακεδονία, πώς χωρίζεται. Και αυτό το έκανα σε προεκλογική περίοδο όταν η ατζέντα μοη επέβαλε για στενό κομματικό συμφέρον μία άλλη επιλογή. Είμαι περήφανος λοιπόν για αυτό το διάστημα. Και είμαι περήφανος για το πώς πολιτεύτηκα. Σας παρακαλώ λοιπόν με το πολιτικό ανάστημα που μου δίνει εκείνη η συμπεριφορά μου να μην αποκαλείτε σήμερα τη ΝΔ πατριδοκάπηλους. Δεν σας βοηθά αυτό. Και ούτε και σας χαρακτηρίζει ως γενική συμπεριφορά. Καταλαβαίνω την πίεση των ποσοστών αλλά δεν βοηθάει».

Ο Νίκος Δένδιας ωστόσο επέλεξε όπως και στην ομιλία του νωρίτερα να μην αναφερθεί καθόλου στο θέμα του στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα και την τύχη των Ελλήνων πολιτών που έχουν βρεθεί στα χέρια των ισραηλινών αρχών.