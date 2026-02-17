«Με την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030» και την ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, η Ελλάδα επιδιώκει να προωθήσει περαιτέρω την αμυντική μας συνεργασία», ανάφερε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου της Δημοκρατίας της Σερβίας, στην πρωτεύουσα.

«Η Ελλάδα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και συνεργάζεται μαζί της σε πολλούς τομείς, όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, ο πολιτισμός», πρόσθεσε και ανέφερε ότι «η Σερβία και η Ελλάδα μοιράζονται ιστορικούς, πνευματικούς και στρατηγικούς δεσμούς, σφυρηλατημένους μέσα από δοκιμασίες, ριζωμένους στην πολιτιστική συγγένεια βασισμένη στην κοινή ορθόδοξη κληρονομιά μας».

«Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής μου στο Βελιγράδι, οι συζητήσεις και οι επισκέψεις μου σε πολλές εγκαταστάσεις των σερβικών Ενόπλων Δυνάμεων, μου έδωσαν την ευκαιρία να διερευνήσω τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο αμυντικών μας οικοσυστημάτων. Με τον αγαπητό μου φίλο, Υπουργό Άμυνας Bratislav Gašić, συζητάμε εκτενώς για τα ζητήματα αυτά. Τιμώντας τα επιτεύγματα της Σερβίας, η Ελλάδα δεσμεύεται να εμβαθύνει τη στρατηγική μας συμμαχία, καθοδηγούμενη από το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Επιτρέψτε μου να ευχηθώ στη Δημοκρατία της Σερβίας για την εθνική της εορτή, διαρκή ειρήνη και ευημερία. Και είθε η φιλία μας να παραμείνει πυλώνας αρμονίας και σταθερότητας στη δύσκολη περιοχή μας!», σημείωσε.

Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία

Πιο αναλυτικά, στην ομιλία του, ο κ. Δένδιας ανέφερε:

«Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμένα, αγαπητέ Πρέσβη, να απευθύνομαι σε εσάς κατά την Εθνική Ημέρα της Σερβίας, ένα σημαντικό σύμβολο της Οδύσσειας της Σερβίας προς την κρατική της υπόσταση, την ελευθερία της και την εθνική της αξιοπρέπεια.

Όπως είχατε την καλοσύνη να αναφέρετε πριν από εμένα, η Σερβία και η Ελλάδα μοιράζονται ιστορικούς, πνευματικούς και στρατηγικούς δεσμούς, σφυρηλατημένους μέσα από δοκιμασίες, ριζωμένους στην πολιτιστική συγγένεια βασισμένη στην κοινή ορθόδοξη κληρονομιά μας.

Ο Χριστιανισμός στα Βαλκάνια, ιδιαίτερα η Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, υπήρξε διαχρονικά πηγή ταυτότητας, καθώς επίσης και πηγή ανθεκτικότητας. Και η Ελλάδα, και η Σερβία φέρουν κοινή ευθύνη στη διαφύλαξη των χριστιανικών αξιών μας, των κοινοτήτων μας, της κληρονομιάς μας φυσικά, πάντα, με πλήρη σεβασμό στην ανεξιθρησκεία και ελευθερία όλων των θρησκευμάτων.

Οι ομοιότητες στις παραδοσιακές μας εορτές και τα έθιμά μας αποκαλύπτουν πόσο βαθιά μας συνυφασμένη είναι η μεταξύ μας αλληλεπίδραση στη διάρκεια των αιώνων που ζούμε μαζί σε αυτή τη χερσόνησο. Σε επίρρωση αυτού επιτρέψτε μου, παρακαλώ, να καταθέσω μια προσωπική μαρτυρία την οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.

Είχα την τιμή -και ο Πρέσβης είχε την καλοσύνη να το αναφέρει- να επισκεφθώ δύο φορές τα τελευταία τρία χρόνια, το οικογενειακό σπίτι του Προέδρου Βούτσιτς (Vučić), με την ευκαιρία του εορτασμού του Αγίου Νικολάου, ο οποίος είναι προστάτης Άγιος της οικογένειας.

Και διαπίστωσα με τα ίδια μου τα μάτια μια ατμόσφαιρα που αντικατοπτρίζει μια τυπική ελληνική οικογένεια, όπως τον βαθύ θρησκευτικό σεβασμό, τους αδιάρρηκτους οικογενειακούς δεσμούς, την ανοιχτή καρδιά προς φίλους και ευχόμενους, καθώς και παραδόσεις που περνούν στις επόμενες γενιές.

Είναι, επίσης, τιμή για εμένα να σας απευθύνομαι σήμερα και για έναν ακόμη λόγο. Όπως και πάλι ο Πρέσβης είχε την καλοσύνη να αναφέρει, η ιδιαίτερη πατρίδα μου είναι η Κέρκυρα. Και η Κέρκυρα έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και κατέχει μια ξεχωριστή θέση σε κάθε σερβική καρδιά.

Το δικηγορικό μου γραφείο στην Κέρκυρα, επιτρέψτε μου να πω, βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Σερβικό Προξενείο. Θυμάμαι τη σερβική σημαία να κυματίζει απέναντι από το παράθυρό μου κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Για αυτό και ήμουν εξαιρετικά εξοικειωμένος με τη Σερβία και τον λαό της ήδη πριν, πολύ πριν, την πολιτική μου ενασχόληση.

Όπως όλοι γνωρίζετε, κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Κέρκυρα προσέφερε καταφύγιο στον ηρωικό Στρατό της Σερβίας μετά την υποχώρησή του μέσω των αλβανικών βουνών. Και οι Κερκυραίοι άνοιξαν τα σπίτια τους για να μοιραστούν τροφή και παρηγοριά με τους Σέρβους στρατιώτες.

Αυτό απαθανατίστηκε στη γνωστή μπαλάντα «Tamo Daleko», εκείνη την επική πορεία προς τη σωτηρία, ένα τραγούδι τόσο κοντά στην καρδιά μου και που είχα το προνόμιο να το ακούσω από τον καλό μου φίλο, τον Υπουργό Ντάτσιτς που βρίσκεται σήμερα μαζί μας, και πιστέψτε με, το ερμηνεύει με πολύ, πάρα πολύ συγκινητικό τρόπο. Θα του ήμουν βαθιά υπόχρεος αν μπορούσαμε να κλείσουμε τη σημερινή βραδιά ακούγοντάς τον να τραγουδά το «Tamo Daleko».

Κυρίες και κύριοι, ακόμη και τα στρατιωτικά κοιμητήρια, όπως το Kοιμητήριο στο Βίδο, αποτελούν ιερές γέφυρες, αγαπητοί Πρέσβεις, της αδελφοσύνης μας. Και στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και πάλι μαζί αντισταθήκαμε στον Φασισμό, επιβεβαιώνοντας την Ελευθερία και επιβεβαιώνοντας τον σεβασμό μας προς τον ελεύθερο κόσμο. Ας το θυμόμαστε αυτό.

Επιτρέψτε μου να επανέλθω στις σημερινές προκλήσεις. Όπως αναφέρατε, ζούμε σε έναν κόσμο συγκρούσεων.

Με την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030» και την ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), η Ελλάδα επιδιώκει να προωθήσει περαιτέρω την αμυντική μας συνεργασία. Και κατά την διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής μου στο Βελιγράδι, οι συζητήσεις και οι επισκέψεις μου με τους Σέρβους ομολόγους μου σε πολλές εγκαταστάσεις των σερβικών Ενόπλων Δυνάμεων μου έδωσαν την ευκαιρία να διερευνήσω τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο αμυντικών μας οικοσυστημάτων. Και με τον αγαπητό μου φίλο, τον Υπουργό Άμυνας Μπράτισλαβ Γκάσιτς (Bratislav Gašić), συζητούμε εκτενώς για τα ζητήματα αυτά.

Όπως επίσης γνωρίζετε, η Ελλάδα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και συνεργάζεται μαζί της σε πολλούς τομείς, όπως το Εμπόριο, ο Τουρισμός, ο Πολιτισμός.

Τιμώντας, λοιπόν, τα επιτεύγματα της Σερβίας, η Ελλάδα δεσμεύεται να εμβαθύνει τη στρατηγική μας συμμαχία καθοδηγούμενη από το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι, να ευχηθώ στη Δημοκρατία της Σερβίας διαρκή ειρήνη και ευημερία. Και είθε η φιλία μας να παραμείνει πυλώνας αρμονίας και σταθερότητας στη δύσκολη περιοχή μας».

Ποιοι παρέστησαν στην εκδήλωση

Η Ημέρα της Κρατικής Υπόστασης (Sretenje) τιμάται κάθε 15 Φεβρουαρίου σε ανάμνηση της Πρώτης Σερβικής Εξέγερσης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1804, καθώς και την υιοθέτηση του πρώτου σύγχρονου σερβικού Συντάγματος το 1835, αποτελώντας σύμβολο ελευθερίας και εθνικής ανεξαρτησίας.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν o Πρωθυπουργός της Σερβίας Ντούρο Μακούτ (Duro Macut), ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, o Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας Ίβιτσα Ντάτσιτς (Ivica Dačić), ο Υπουργός Αθλητισμού της Σερβίας Ζόραν Γκάγιτς (Zoran Gajić), ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Κεφαλογιάννης, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης, o Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Γενικός Γραμματέας της Σερβικής Κυβέρνησης Πέταρ Γιάνιτς (Petar Janjić), το μέλος της Σερβικής Εθνοσυνέλευσης Λιούμπισα Βράνες (Ljubica Vraneš), καθώς και ο πρέσβης της Σερβίας Νίκολα Νεντέλικοβιτς (Nikola Nedeljković).

Παρέστησαν επίσης η Πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλυ Γκιλφόιλ (Kimberly Guilfoyle), ο Πρέσβης του Ισραήλ Νόαμ Κατζ (Noam Katz), η Πρέσβης του Καναδά Σόνια Θίσσεν (Sonya Thissen), εκπρόσωποι ξένων διπλωματικών αντιπροσωπειών, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, Ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών στην Αθήνα, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι και ξένοι ανταποκριτές.