newspaper
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία
Διπλωματία 17 Φεβρουαρίου 2026, 10:53

Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρέστη σε εκδήλωση για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου της Δημοκρατίας της Σερβίας - Στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας των δύο χωρών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Spotlight

«Με την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030» και την ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας,  η Ελλάδα επιδιώκει να προωθήσει περαιτέρω την αμυντική μας συνεργασία», ανάφερε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου της Δημοκρατίας της Σερβίας, στην πρωτεύουσα.

«Η Ελλάδα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και συνεργάζεται μαζί της σε πολλούς τομείς, όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, ο πολιτισμός», πρόσθεσε και ανέφερε ότι «η Σερβία και η Ελλάδα μοιράζονται ιστορικούς, πνευματικούς και στρατηγικούς δεσμούς, σφυρηλατημένους μέσα από δοκιμασίες, ριζωμένους στην πολιτιστική συγγένεια βασισμένη στην κοινή ορθόδοξη κληρονομιά μας».

«Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής μου στο Βελιγράδι, οι συζητήσεις και οι επισκέψεις μου σε πολλές εγκαταστάσεις των σερβικών Ενόπλων Δυνάμεων, μου έδωσαν την ευκαιρία να διερευνήσω τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο αμυντικών μας οικοσυστημάτων. Με τον αγαπητό μου φίλο, Υπουργό Άμυνας Bratislav Gašić, συζητάμε εκτενώς για τα ζητήματα αυτά. Τιμώντας τα επιτεύγματα της Σερβίας, η Ελλάδα δεσμεύεται να εμβαθύνει τη στρατηγική μας συμμαχία, καθοδηγούμενη από το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και την ειρηνική επίλυση των διαφορών.   Επιτρέψτε μου να ευχηθώ στη Δημοκρατία της Σερβίας για την εθνική της εορτή, διαρκή ειρήνη και ευημερία. Και είθε η φιλία μας να παραμείνει πυλώνας αρμονίας και σταθερότητας στη δύσκολη περιοχή μας!», σημείωσε.

Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία

Πιο αναλυτικά, στην ομιλία του, ο κ. Δένδιας ανέφερε:

«Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμένα, αγαπητέ Πρέσβη, να απευθύνομαι σε εσάς κατά την Εθνική Ημέρα της Σερβίας, ένα σημαντικό σύμβολο της Οδύσσειας της Σερβίας προς την κρατική της υπόσταση, την ελευθερία της και την εθνική της αξιοπρέπεια.

Όπως είχατε την καλοσύνη να αναφέρετε πριν από εμένα, η Σερβία και η Ελλάδα μοιράζονται ιστορικούς, πνευματικούς και στρατηγικούς δεσμούς, σφυρηλατημένους μέσα από δοκιμασίες, ριζωμένους στην πολιτιστική συγγένεια βασισμένη στην κοινή ορθόδοξη κληρονομιά μας.

Ο Χριστιανισμός στα Βαλκάνια, ιδιαίτερα η Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, υπήρξε διαχρονικά πηγή ταυτότητας, καθώς επίσης και πηγή ανθεκτικότητας. Και η Ελλάδα, και η Σερβία φέρουν κοινή ευθύνη στη διαφύλαξη των χριστιανικών αξιών μας, των κοινοτήτων μας, της κληρονομιάς μας φυσικά, πάντα, με πλήρη σεβασμό στην ανεξιθρησκεία και ελευθερία όλων των θρησκευμάτων.

Οι ομοιότητες στις παραδοσιακές μας εορτές και τα έθιμά μας αποκαλύπτουν πόσο βαθιά μας συνυφασμένη είναι η μεταξύ μας αλληλεπίδραση στη διάρκεια των αιώνων που ζούμε μαζί σε αυτή τη χερσόνησο. Σε επίρρωση αυτού επιτρέψτε μου, παρακαλώ, να καταθέσω μια προσωπική μαρτυρία την οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.

Είχα την τιμή -και ο Πρέσβης είχε την καλοσύνη να το αναφέρει- να επισκεφθώ δύο φορές τα τελευταία τρία χρόνια, το οικογενειακό σπίτι του Προέδρου Βούτσιτς (Vučić), με την ευκαιρία του εορτασμού του Αγίου Νικολάου, ο οποίος είναι προστάτης Άγιος της οικογένειας.

Και διαπίστωσα με τα ίδια μου τα μάτια μια ατμόσφαιρα που αντικατοπτρίζει μια τυπική ελληνική οικογένεια, όπως τον βαθύ θρησκευτικό σεβασμό, τους αδιάρρηκτους οικογενειακούς δεσμούς, την ανοιχτή καρδιά προς φίλους και ευχόμενους, καθώς και παραδόσεις που περνούν στις επόμενες γενιές.

Είναι, επίσης, τιμή για εμένα να σας απευθύνομαι σήμερα και για έναν ακόμη λόγο. Όπως και πάλι ο Πρέσβης είχε την καλοσύνη να αναφέρει, η ιδιαίτερη πατρίδα μου είναι η Κέρκυρα. Και η Κέρκυρα έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και κατέχει μια ξεχωριστή θέση σε κάθε σερβική καρδιά.

Το δικηγορικό μου γραφείο στην Κέρκυρα, επιτρέψτε μου να πω, βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Σερβικό Προξενείο. Θυμάμαι τη σερβική σημαία να κυματίζει απέναντι από το παράθυρό μου κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Για αυτό και ήμουν εξαιρετικά εξοικειωμένος με τη Σερβία και τον λαό της ήδη πριν, πολύ πριν, την πολιτική μου ενασχόληση.

Όπως όλοι γνωρίζετε, κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Κέρκυρα προσέφερε καταφύγιο στον ηρωικό Στρατό της Σερβίας μετά την υποχώρησή του μέσω των αλβανικών βουνών. Και οι Κερκυραίοι άνοιξαν τα σπίτια τους για να μοιραστούν τροφή και παρηγοριά με τους Σέρβους στρατιώτες.

Αυτό απαθανατίστηκε στη γνωστή μπαλάντα «Tamo Daleko», εκείνη την επική πορεία προς τη σωτηρία, ένα τραγούδι τόσο κοντά στην καρδιά μου και που είχα το προνόμιο να το ακούσω από τον καλό μου φίλο, τον Υπουργό Ντάτσιτς που βρίσκεται σήμερα μαζί μας, και πιστέψτε με, το ερμηνεύει με πολύ, πάρα πολύ συγκινητικό τρόπο. Θα του ήμουν βαθιά υπόχρεος αν μπορούσαμε να κλείσουμε τη σημερινή βραδιά ακούγοντάς τον να τραγουδά το «Tamo Daleko».

Κυρίες και κύριοι, ακόμη και τα στρατιωτικά κοιμητήρια, όπως το Kοιμητήριο στο Βίδο, αποτελούν ιερές γέφυρες, αγαπητοί Πρέσβεις, της αδελφοσύνης μας. Και στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και πάλι μαζί αντισταθήκαμε στον Φασισμό, επιβεβαιώνοντας την Ελευθερία και επιβεβαιώνοντας τον σεβασμό μας προς τον ελεύθερο κόσμο. Ας το θυμόμαστε αυτό.

Επιτρέψτε μου να επανέλθω στις σημερινές προκλήσεις. Όπως αναφέρατε, ζούμε σε έναν κόσμο συγκρούσεων.

Με την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030» και την ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), η Ελλάδα επιδιώκει να προωθήσει περαιτέρω την αμυντική μας συνεργασία. Και κατά την διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής μου στο Βελιγράδι, οι συζητήσεις και οι επισκέψεις μου με τους Σέρβους ομολόγους μου σε πολλές εγκαταστάσεις των σερβικών Ενόπλων Δυνάμεων μου έδωσαν την ευκαιρία να διερευνήσω τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο αμυντικών μας οικοσυστημάτων. Και με τον αγαπητό μου φίλο, τον Υπουργό Άμυνας Μπράτισλαβ Γκάσιτς (Bratislav Gašić), συζητούμε εκτενώς για τα ζητήματα αυτά.

Όπως επίσης γνωρίζετε, η Ελλάδα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και συνεργάζεται μαζί της σε πολλούς τομείς, όπως το Εμπόριο, ο Τουρισμός, ο Πολιτισμός.

Τιμώντας, λοιπόν, τα επιτεύγματα της Σερβίας, η Ελλάδα δεσμεύεται να εμβαθύνει τη στρατηγική μας συμμαχία καθοδηγούμενη από το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι, να ευχηθώ στη Δημοκρατία της Σερβίας διαρκή ειρήνη και ευημερία. Και είθε η φιλία μας να παραμείνει πυλώνας αρμονίας και σταθερότητας στη δύσκολη περιοχή μας».

Ποιοι παρέστησαν στην εκδήλωση

Η Ημέρα της Κρατικής Υπόστασης (Sretenje) τιμάται κάθε 15 Φεβρουαρίου σε ανάμνηση της Πρώτης Σερβικής Εξέγερσης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1804, καθώς και την υιοθέτηση του πρώτου σύγχρονου σερβικού Συντάγματος το 1835, αποτελώντας σύμβολο ελευθερίας και εθνικής ανεξαρτησίας.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν o Πρωθυπουργός της Σερβίας Ντούρο Μακούτ (Duro Macut), ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, o Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας Ίβιτσα Ντάτσιτς (Ivica Dačić), ο Υπουργός Αθλητισμού της Σερβίας Ζόραν Γκάγιτς (Zoran Gajić), ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Κεφαλογιάννης, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης, o Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Γενικός Γραμματέας της Σερβικής Κυβέρνησης Πέταρ Γιάνιτς (Petar Janjić), το μέλος της Σερβικής Εθνοσυνέλευσης Λιούμπισα Βράνες (Ljubica Vraneš), καθώς και ο πρέσβης της Σερβίας Νίκολα Νεντέλικοβιτς (Nikola Nedeljković).

Παρέστησαν επίσης η Πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλυ Γκιλφόιλ (Kimberly Guilfoyle), ο Πρέσβης του Ισραήλ Νόαμ Κατζ (Noam Katz), η Πρέσβης του Καναδά Σόνια Θίσσεν (Sonya Thissen), εκπρόσωποι ξένων διπλωματικών αντιπροσωπειών, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, Ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών στην Αθήνα, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι και ξένοι ανταποκριτές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας
Διπλωματία 16.02.26

Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας

Ο κ. Γεραπετρίτης πρόκειται να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το περιεχόμενο των συζητήσεων που διεξήχθησαν στην Άγκυρα μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν

Σύνταξη
Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);
Πολιτική 15.02.26

Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);

Σειρά αντιδράσεων προκαλούν δημοσιεύματα που θέλουν την Ελλάδα να στέλνει δυνάμεις σταθεροποίησης στη Γάζα, ενώ αρμόδιες πηγές επιμένουν πως τέτοια απόφαση δεν υπάρχει ακόμα. Τι θα απαντήσει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο
Πολιτική 13.02.26

Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο

Μητσοτάκης - Ερντογάν ανέδειξαν τη σημασία των διαύλων επικοινωνίας και της διατήρησης «ήρεμων νερών», με διπλωματικές πηγές να διακρίνουν ενδεχόμενη ευκαιρία στον ορίζοντα των ελληνοτουρκικών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας – Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία
Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν 12.02.26

«Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας - Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία», λέει ο Γεραπετρίτης

Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρει ότι τα ακανθώδη ζητήματα με την Τουρκία δεν θα λυθούν «διά μαγείας», ενώ εκτιμά ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στα ζητήματα του εμπορίου και της μετανάστευσης

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση
Διπλωματία 12.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν έγινε ακολουθώντας προσχεδιασμένα βήματα και ειπώθηκαν όσα οι δύο ηγέτες ήθελαν να ακούσουν τα ακροατήρια τους σε δύο παράλληλους μονόλογους.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης – Ερντογάν αναφέρθηκαν στο casus belli, τις θαλάσσιες ζώνες, τις μειονότητες και το SAFE
Πολιτική 11.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν αναφέρθηκαν στο casus belli, τις θαλάσσιες ζώνες, τις μειονότητες και το SAFE

Με ιδιαίτερα προσεκτικές αναφορές ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν μίλησαν στις δημόσιες δηλώσεις τους για τα ακανθώδη ζητήματα και έκαναν για μία ακόμα φορά δήλωση προθέσεων περί εξεύρεσης λύσης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι περιμένει η Τουρκία από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση με τον Ερντογάν
Διπλωματία 11.02.26

Τι περιμένει η Τουρκία από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση με τον Ερντογάν

Η καθηγήτρια Ayşe Küçük γράφει στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο Ανατολού για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία και τις δυσκολίες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Άγκυρα: Χτίζουν σε «ήρεμα νερά» Μητσοτάκης – Ερντογάν – Τα επτά κείμενα που υπογράφηκαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
Διπλωματία 11.02.26 Upd: 18:53

Χτίζουν σε «ήρεμα νερά» Μητσοτάκης - Ερντογάν - Τα επτά κείμενα που υπογράφηκαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

Μιάμιση ώρα διήρκεσε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Διατηρήθηκε το καλό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών. Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η κοινή δήλωση.

Σύνταξη
Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο
Δείτε βίντεο 11.02.26

Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Νίκος Δένδιας μίλησε στην 1η Ημερίδα Άμυνας & Γεωπολιτικής - «Έπειτα από τον Ψυχρό Πόλεμο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα παγκόσμια τάξη», υποστήριξε

Σύνταξη
Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας
Διπλωματία 11.02.26

Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας

Μητσοτάκης και Ερντογάν συναντιούνται με στόχο την διατήρηση των ήρεμων νερών, ενώ η Αθήνα θέλει να αποφύγει τις εκπλήξεις σημειώνοντας την αξία της ηρεμίας των τελευταίων δύο ετών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ο Δένδιας στις Βρυξέλλες – Γιατί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έμεινε εκτός αποστολής
Πολιτική 11.02.26

Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ο Δένδιας στις Βρυξέλλες – Γιατί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έμεινε εκτός αποστολής

Ο Δένδιας Τετάρτη και Πέμπτη θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ και ακολούθως για του ΝΑΤΟ, ως εκ τούτου το πρόγραμμα του δεν επέτρεπε την μετάβαση στην Άγκυρα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ
Τα βλέμματα στην Άγκυρα 10.02.26

Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν - Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με χαμηλές προσδοκίες προσέρχεται η Ελλάδα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα διεξαχθεί στην Τουρκία.

Σύνταξη
Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ
Διπλωματία 10.02.26

Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ

«Η στάση μας αξιολογείται» απάντησε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, όσον αφορά το ποια θα είναι η απάντηση της Ελλάδας στην πρόσκληση Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά
Πολιτική 10.02.26

Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι δύο απόστρατοι που ήδη έχουν εντοπιστεί και τα ερωτήματα που προκύπτουν όσον αφορά τις συνέπειες ενδεχόμενης αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
«Με έδιωξαν» – Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της
«Για να μη χαθώ» 17.02.26

«Με έδιωξαν» - Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της

Αφού κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο, η ελληνικής καταγωγής Γαλλίδα χορεύτρια επί πάγου Γκαμπριέλα Παπαδάκη συνόδευσε τον πατέρα της στην Τήνο γιατί είχε υποσχεθεί να ανάψει ένα κερί στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας εάν η κόρη του κέρδιζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ
Ραγδαίες εξελίξεις 17.02.26

Το Ιράν κλείνει προσωρινά και μερικώς τα Στενά του Ορμούζ - Μπορούμε να βυθίσουμε το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, λέει ο Χαμενεΐ

Το Ιράν διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, σημείο στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου παγκόσμια - Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται στη Γενεύη

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
Τα αιτήματα του ΕΔΔΑ 17.02.26

Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ

Η παραδοξότητα της απάντησης της ΑΔΑΕ στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ σε σχέση με την παρακολούθησή του

Τζίνα Μοσχολιού, Πάνος Τσίκαλας
Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)

Απίθανη αντίδραση είχε ο Νορβηγός σκιέρ Άτλε ΜακΓκράθ όταν κατά τη διάρκεια του τελικού του σλάλομ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, υπέπεσε σε παράβαση που του κόστισε το χρυσό μετάλλιο...

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι – Ελέγχεται και το τρίτο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη
Δικογραφία 1500 σελίδων 17.02.26

«Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι της Βιολάντα - Διαρροή στο δεύτερο εργοστάσιο και έλεγχος στο τρίτο

Ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων της «Βιολάντα» ανέφερε ότι όλα τα στοιχεία στηρίζουν το κατηγορητήριο ότι ο ιδιοκτήτης γνώριζε τα πάντα και φέρει ευθύνη - Τι θα υποστηρίξει ο ίδιος

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Εκβιαστικά διλήμματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και νέες εξαγγελίες τον κατώτατο μισθό
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Χατζηδάκης: Εκβιαστικά διλήμματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και νέες εξαγγελίες τον κατώτατο μισθό

Με φόντο την παρατεταμένη ακρίβεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, προανήγγειλε νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού πριν το Πάσχα, προσθέτοντας ότι οι όποιες αυξήσεις θα είναι «στο όριο του εφικτού». Επανέφερε δε το αφήγημα «ΝΔ ή χάος»

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του και ο «γρίφος» για τον Μπαρτζώκα στο Final 8
Μπάσκετ 17.02.26

Ολυμπιακός: Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του και ο «γρίφος» για τον Μπαρτζώκα στο Final 8

Ο Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να λύσει τον «γρίφο» με τους ξένους – Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι και ποια ήταν η τελευταία αλλαγή.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Δύο δολοφονίες στις φυλακές μέσα σε ένα μήνα – Αυτός είναι ο «νόμος και τάξη» του κ. Μητσοτάκη
Σωφρονιστικά... επιτεύγματα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Δύο δολοφονίες στις φυλακές μέσα σε ένα μήνα – Αυτός είναι ο «νόμος και τάξη» του κ. Μητσοτάκη

Στα πρόσφατα γεγονότα στις φυλακές Δομοκού και Κορυδαλλού αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση για την «απαράδεκτη αντεγκληματι9κή πολιτική της»

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο