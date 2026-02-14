newspaper
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 14:39
Ο καλός καιρός μπλόκαρε τους δρόμους – Πού υπάρχουν προβλήματα
Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 12:40
Εκτός λειτουργίας ο Οδοντωτός – Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» το αμυντικό αποτύπωμα στη Θράκη έχει μεγαλώσει
Πολιτική Γραμματεία 14 Φεβρουαρίου 2026, 15:33

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» το αμυντικό αποτύπωμα στη Θράκη έχει μεγαλώσει

«Η Θράκη είναι ένα μοναδικό υβρίδιο για την Ελλάδα. Γιατί εδώ έχουμε τη ζώσα απόδειξη που είναι και ένα ευρωπαϊκό πρότυπο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας», επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η καθιστική ζωή δεν βλάπτει… πάντα – Πότε και πώς τονώνει τον εγκέφαλο

Η καθιστική ζωή δεν βλάπτει… πάντα – Πότε και πώς τονώνει τον εγκέφαλο

Spotlight

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030» το αμυντικό αποτύπωμα στη Θράκη έχει μεγαλώσει. Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν μετακινήσει ανθρώπινους και αμυντικούς πόρους προς τη Θράκη. Και αυτό θα συνεχιστεί, τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Δένδιας, χθες, Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, στην ετήσια εκδήλωση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας για την κοπή της βασιλόπιτας.

Για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις ο κ. Δένδιας είπε ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα» που όπως γνωρίζουμε από τη μυθολογία είχε πέντε επίπεδα. «Πέντε διαφορετικά επίπεδα με παραστάσεις. Εμείς ετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε ως ενοποιημένη πρόκληση πέντε διαφορετικούς χώρους. Τη στεριά, τη θάλασσα, τον αέρα, το διάστημα και τον κυβερνοχώρο» ανέφερε.

«Εάν αυτά όλα δεν τα ενοποιήσουμε και δεν τα αντιμετωπίσουμε μαζί, τότε δεν θα καταφέρουμε κάτι. Η ‘Ασπίδα του Αχιλλέα’ είναι ένα ενοποιημένο σύστημα που ενώνει όλους τους αισθητήρες, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Όλα τα σημεία αντίληψης, οπουδήποτε και αν είναι, από το μάτι του στρατιώτη μέχρι την κάμερα στον Έβρο, μέχρι το ραντάρ της φρεγάτας ‘Κίμων’ που πλέει με τη βοήθεια του Θεού στο Αιγαίο, τα μεταφέρει σε ένα ενιαίο κέντρο. Το ενιαίο κέντρο το οποίο λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη, κατηγοριοποιεί τις απειλές, προτεραιοποιεί τις απειλές και προτείνει το ποιο μέσο χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε την απειλή» συμπλήρωσε.

Συμπλήρωσε ότι «πίσω και πέρα από κάθε σύστημα, κυρίες και κύριοι, είναι οι άνθρωποι. Και χωρίς αυτούς δεν κάνουμε το παραμικρό. Είμαστε λαϊκό κόμμα. Μας νοιάζει ο μέσος Έλληνας. Πέρα από την ‘Ατζέντα 2030’ που αφορά την ‘Ασπίδα του Αχιλλέα’, υπάρχει ένα κομμάτι της ‘Ατζέντας 2030’ που αφορά τα στελέχη, τους ανθρώπους, τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς, τους ΕΠΟΠ, ακόμα και τους οπλίτες, τους κληρωτούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Εκεί φτιάχνουμε το καλύτερο δίκτυο ενίσχυσης και προστασίας της Στρατιωτικής Οικογένειας. Και το φτιάχνουμε ως υπόδειγμα για όλο το δημόσιο. Όχι μόνο για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Για το στεγαστικό, ανέφερε πως «προσπαθούμε για όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να έχουμε δωρεάν στέγη. Και μέχρι το 2030, κάθε στέλεχος θα έχει δωρεάν στέγη. Όταν μεταθέτουμε ένα στέλεχος εκεί που τον στέλνουμε εμείς, θα του δίνουμε και ένα κλειδί. Χτίζουμε 10.500 χιλιάδες σπίτια και επισκευάζουμε άλλες 7.000 σπίτια. Μέχρι το τέλος του ’26, εδώ στη Θράκη θα παραδώσουμε 271 καινούρια σπίτια σε στελέχη μας. Και αυτό θα συνεχίσει».

Τόνισε ότι «εκτός από το δωρεάν σπίτι υπάρχει, το καλάθι της νοικοκυράς. Η ακρίβεια. Σήμερα ήμουν στο πρατήριο των Ενόπλων Δυνάμεων, στον Καρέα. Πήγα να δω τις τιμές. Πρέπει να καταφέρουμε το καλάθι της Στρατιωτικής Οικογένειας και του Εφέδρου και όσων βοηθάνε τις Ένοπλες Δυνάμεις, να είναι 20% χαμηλότερο από το καλάθι στο σούπερ μάρκετ των υπόλοιπων».

Ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι «δημιουργούμε γηροκομεία. Δημιουργούμε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Δημιουργούμε δομές στήριξης της Στρατιωτικής Οικογένειας. Και επίσης, όπως ξέρετε, αυξήσαμε τους μισθούς. Τους μισθούς δεν τους αυξήσαμε με το υστέρημα της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα. Τους αυξήσαμε με εξοικονομήσεις που κάναμε μέσα στο υπουργείο».

«Χρειαζόμαστε σε αυτό που αποτελεί συνθήκη για την επιβίωση της Πατρίδας να έχουμε τους καλύτερους»

Ακολούθως πρόσθεσε πως «με τα στρατόπεδα που κλείσαμε, με τις οργανικές θέσεις που εκλογικεύσαμε. 165 εκατομμύρια τον χρόνο έχουμε εξοικονομήσει μέχρι σήμερα. Και αυτό θα συνεχίσει διότι τον επόμενο χρόνο ελπίζω ότι θα πάμε σε νέο κύκλο αυξήσεων για τους στρατιωτικούς αν μας επιτραπεί να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Και γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί ανταγωνιζόμαστε τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί θέλουμε οι Ένοπλες Δυνάμεις να μπορούν να προσελκύσουν τους καλύτερους και τους ικανότερους από τους Έλληνες. Χρειαζόμαστε σε αυτό που αποτελεί συνθήκη για την επιβίωση της Πατρίδας να έχουμε τους καλύτερους. Τους καλύτερους».

Μιλώντας για τη Θράκη και για τη Ροδόπη αναφέρθηκε στο ζήτημα του ελέγχου της μεταβίβασης ακινήτων υπογράμμισε: «Η θεωρία του ελέγχου είναι ένα περίεργο δημιούργημα της νομοθεσίας του αγγλικού δικαίου. Πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Γερμανοί προσπάθησαν να φτιάξουν πλοία με αγγλική σημαία για να μην μπορεί να τα κατάσχει το τότε Αυτοκρατορικό Βρετανικό Ναυτικό στην περίπτωση της έκρηξης πολέμου. Και τότε το βρετανικό σύστημα δημιούργησε η θεωρία του ελέγχου. Σημαίνει, δεν ψάχνω μόνο για εταιρεία ή ποιος αγοράζει ένα ακίνητο ή αποκτά ένα περιουσιακό στοιχείο, αλλά ποιο είναι το υποκρυπτόμενο νομικό και οικονομικό συμφέρον πίσω από αυτό».

«Αυτό θα επαναφέρουμε. Υπάρχει προηγούμενο στην Ελλάδα, ο νόμος 1892/1990. Εγώ έρχομαι από μια περιοχή την Κέρκυρα που είχε τέτοια θέματα, άρα αυτό θα το χειριστούμε με επιτυχία» υπογράμμισε και πρόσθεσε πως «κάθε νομοθετική πρωτοβουλία έχει τη λαϊκή στήριξη. Ανταποκρίνεται σε στόχους, σε προσδοκίες του τόπου» πρόσθεσε.

Για τη Θράκη είπε ότι «είναι ένα μοναδικό υβρίδιο για την Ελλάδα. Γιατί εδώ έχουμε τη ζώσα απόδειξη που είναι και ένα ευρωπαϊκό πρότυπο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Έχουμε το πρότυπο ύπαρξης διαφορετικών θρησκειών που όμως οι θρησκείες είναι προσωπική πεποίθηση του καθενός και δεν είναι μέθοδος διακυβέρνησης. Είτε ο χριστιανισμός είτε το Ισλάμ ,εδώ, δεν υλοποιούνται ως μέθοδος διακυβέρνησης. Υλοποιούνται ως εσώτερη θρησκευτική πεποίθηση του ανθρώπου. Του τρόπου που βλέπει τον Θεό, που επικοινωνεί με το επέκεινα. Και εμείς το σεβόμαστε απολύτως».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που ξέρω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν πήγε ούτε ένας από τη μουσουλμανική της μειονότητα να υπηρετήσει οποιοδήποτε φονταμενταλιστικό κίνημα είτε στη Συρία, είτε στο Ιράκ, είτε οπουδήποτε. Που δεν βρέθηκε ούτε ένας ο οποίος να υπηρετήσει την τρομοκρατία οπουδήποτε. Αυτό είναι τεράστια επιτυχία. Αυτό το πρότυπο της ανοιχτής κοινωνίας, της κοινωνίας που επιτρέπει στον καθένα να πιστεύει ό,τι θέλει, αλλά όλα τα ενοποιεί σε ένα πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων της γυναίκας, του κράτους δικαίου, αυτό είναι ένα τεράστιο κεκτημένο της Θράκης. Τεράστιο. Είναι δικό σας επίτευγμα. Επίτευγμα της καθεμιάς και του καθενός από εσάς».

Και συνέχισε ότι «αυτό που μπορεί να κάνει το ελληνικό κράτος, η ελληνική Πολιτεία, είναι να χτίσει πάνω σε αυτό το επίτευγμά σας. Να έρθει και να μετατρέψει αυτό το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό σε μια μεγάλη, στέρεη, ισχυρή πρόταση οικονομικής ανάπτυξης και να εξασφαλίσει στην Θράκη ένα καλύτερο αύριο. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει η μεγάλη παράταξη, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας να κερδίσει τις επόμενες εκλογές».

Ο κ. Δένδιας πρότεινε μια τριμερή, ανάμεσα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Θράκης και στο Πανεπιστήμιο για τη δημιουργία στη Θράκη ενός «οικοσυστήματος αμυντικών επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων ιδίως καινοτομίας».

«Υπάρχει κυρίες και κύριοι μια τεράστια ανάγκη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη και στον κόσμο, προϊόντων και καινοτομίας στο τομέα της άμυνας, που συνήθως είναι προϊόντα διπλής χρήσης, δηλαδή χρησιμοποιούνται για την άμυνα, αλλά χρησιμοποιούνται και στην κανονική ζωή» τόνισε.

Ανέφερε πως «για όλα αυτά που δεν υπάρχουν επαρκείς γραμμές παραγωγής σήμερα στην Ευρώπη, υπάρχει και θα υπάρξει χρηματοδότηση. Και αυτό που χρειάζεται, είναι δημιουργία της υποδομής αυτής που θα τα παράξει».

Στόχος, όπως είπε, είναι να δημιουργηθούν «κίνητρα για αυτές τις επιχειρήσεις και επίσης για το πανεπιστήμιο για να συμμετάσχει». Ο κ. Δένδιας μετέφερε τους «πιο εγκάρδιους και ειλικρινείς χαιρετισμούς και την αγάπη» του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Είμαι σε αυτό το κόμμα όπως και ο Ευριπίδης Στυλιανίδης από μικρό παιδί. Από όταν τον γνώρισα, δηλαδή, έχουμε και οι δύο ένα κοινό φίλο, τον Κώστα Καραμανλή. Υπηρετήσαμε και οι δύο την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, του 2004- 2009. Υπηρετούμε την παράταξη όλη μας τη ζωή. Είναι το σπίτι μας, είναι η οικογένειά μας, είναι ο χώρος αναφοράς μας, την πονάμε, την αγαπάμε. Είστε η ευρύτερη οικογένειά μας» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Δεν περίμενα ποτέ ότι η ζωή, η παράταξη, η κοινωνία, θα μου δώσει τις ευκαιρίες που μου έδωσε να υπηρετήσω σε κορυφαία υπουργεία. Επιδιώκω όσο μπορώ να τις ανταποδώσω στην παράταξη και στην κοινωνία. Οδηγός όλων μας, είναι οι αξίες αυτής της παράταξης. Οι αξίες μας που είναι αξίες που μας δένουν με την κοινωνία. Διότι εμείς δεν είμαστε η παράταξη του κεφαλαίου. Εμείς είμαστε η παράταξη των απλών ανθρώπων. Είμαστε η παράταξη του μέσου Έλληνα. Είμαστε η παράταξη του οικογενειάρχη, είμαστε η παράταξη αυτού που βγάζει το μεροκάματο, αυτού που παλεύει γι’ αυτό. Είμαστε η συνέχεια του λαϊκού κόμματος. Αυτό είμαστε. Και αυτό πρέπει να διατηρήσουμε. Αυτό είναι το DNA μας» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα γίνει το Μάιο ανέφερε ότι πρέπει τα στελέχη του κόμματος στο προσυνεδριακό διάλογο, να σκεφτούν, να συζητήσουν για πώς μπορούν να ξαναπάνε τα ποσοστά της Νέα Δημοκρατία ψηλά στα επίπεδα του 40%. Όπως είπε «ο θρίαμβος των εκλογών του ’23, περάσαμε το 40%, δεν είναι καν το όριο της παράταξης. Η παράταξη έχει πάει πολλές φορές και αρκετά πάνω από αυτό.»

Και συνέχισε: λέγοντας «Αν σας πω αυτή τη στιγμή ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός της Ελλάδας, νομίζω σας λέω το αυτονόητο. Εάν σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το καταλληλότερο κόμμα να κυβερνήσει στην Ελλάδα, νομίζω σας λέω το αυτονόητο. Αν σας πω ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι η μόνη σοβαρή πρόταση που απευθύνεται στην ελληνική κοινωνία, σας λέω πάλι το αυτονόητο. Όμως σας έχω πει ήδη τρία αυτονόητα, αλλά αυτά τα τρία αυτονόητα δεν είναι αρκετά για να εξηγήσουν την υστέρησή μας απέναντι στην εκλογική απήχηση της παράταξης. Πρέπει λοιπόν, πραγματικά να κάνουμε μια ειλικρινή κουβέντα μεταξύ μας και να δούμε πώς θα απευθυνθούμε πάλι στην κοινωνία, με έναν τρόπο που θα μας φέρει εκεί που μας αξίζει» ξεκαθάρισε.

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Βασίλης Πολιτειάδης, και η πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Παρασκευή Ελευθεριάδου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Shein – Temu: Η ΕΕ περνά στην αντεπίθεση – Ο πόλεμος κλιμακώνεται

Shein – Temu: Η ΕΕ περνά στην αντεπίθεση – Ο πόλεμος κλιμακώνεται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η καθιστική ζωή δεν βλάπτει… πάντα – Πότε και πώς τονώνει τον εγκέφαλο

Η καθιστική ζωή δεν βλάπτει… πάντα – Πότε και πώς τονώνει τον εγκέφαλο

Ενέργεια
Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

inWellness
inTown
Stream newspaper
Φάμελλος: Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

Φάμελλος: Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης

«Η απάντηση πρέπει να έρθει από τον προοδευτικό χώρο. Μόνο αν είμαστε όλοι ενωμένοι στον προοδευτικό χώρο μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση που δίνει κυβέρνηση», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κ. Κεραμέως – Ο λαός να γίνει το αντίπαλο δέος
ΚΚΕ 14.02.26

Κουτσούμπας: Υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κ. Κεραμέως – Ο λαός να γίνει το αντίπαλο δέος

Καταπέλτης για τα προγράμματα κατάρτισης, τη συνδικαλιστική μαφία και την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως που την κατηγορεί για ταφόπλακα, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις συλλογικές συμβάσεις, ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πυρά και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σύνταξη
Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε την Παρασκευή την έδρα της 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στην Κομοτηνή, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΣ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα
Επικαιρότητα 13.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα

«Η κυβέρνηση, απλούστατα, δεν ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει την ακρίβεια αλλά να την τροφοδοτήσει, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άπιαστο όνειρο η στέγη επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 13.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άπιαστο όνειρο η στέγη επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει την στέγη ως εμπόρευμα και όχι ως αγαθό και με τις πολιτικές της επιδοτεί την ακρίβεια - την κερδοσκοπία - την υπέρμετρη αύξηση των τιμών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Μάχη» διαρροών μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: «Μάχη» διαρροών μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ

Στελέχη της πλειοψηφίας σημειώνουν ότι στα μέσα ενημέρωσης διέρρευσαν ανύπαρκτοι διάλογοι από τη συνεδρίαση στο ΠΑΣΟΚ φωτογραφίζοντας τον Χάρη Δούκα. Τι απαντά η πλευρά Δούκα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη διεύρυνση, αντίπαλος η ΝΔ – Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
Απόφαση 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη διεύρυνση, αντίπαλος η ΝΔ – Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ

«Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται», διαμηνύει η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του κόμματος προς την ηγεσία της ΓΣΕΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο

«Οι πολίτες θυμούνται πως εφαρμόστηκε το 'νομιμότητα παντού' στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με ένα απίστευτο σόου στη Βουλή όπου ψήφιζαν οι... φάκελοι», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ο «ανεξάρτητος» Στουρνάρας, υπέβαλε τα σέβη του στο σύστημα Μητσοτάκη, υπερθεματίζει ο Σακελλαρίδης μετά την οργή Τσίπρα
«Γελοιοποιείται» 13.02.26

Ο «ανεξάρτητος» Στουρνάρας, υπέβαλε τα σέβη του στο σύστημα Μητσοτάκη, υπερθεματίζει ο Σακελλαρίδης μετά την οργή Τσίπρα

Λάβρος κατά του Γιάννη Στουρνάρα ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για τη συνέντευξή του στην Ομάδα Αλήθειας «που έχει πρωταγωνιστήσει στη δολοφονία χαρακτήρων και στη διάχυση του πιο ακροδεξιού ζόφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Μιλά για ευθεία ομολογία ότι η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος γίνεται στο όνομα του Κ. Μητσοτάκη και του ρυπαρού συστήματος του, κατηγορία που πρόσαψε και ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;

«Αυτό είναι το νέο δόγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ και περιμένει απαντήσεις «για αυτή την πολύ επικίνδυνη θεώρηση»

Σύνταξη
Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της Άγκυρας
Ελληνοτουρκικά 13.02.26

Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της Άγκυρας

«Όσο οι προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας, με πλέον χαρακτηριστική την έκδοση NAVTEX 'αορίστου διαρκείας' ή την επανάληψη των αναφορών σε 'τουρκική μειονότητα' θα συνεχίζονται, η ελληνοτουρκική προσέγγιση θα περιορίζεται απλώς σε διαχείριση κρίσεων», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία
Συλλογικές Συμβάσεις 13.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία

«Αν δεν έχω μονομερή προσφυγή στη διαιτησία για να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να κάτσουν το τραπέζι, αν δεν έχω επαναφορά του κατώτατου μισθού να είναι στην Εθνική Γενική Συλλογική, δεν θα έχω συμβάσεις για να μετενεργήσουν», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει
ΠΑΣΟΚ 13.02.26

Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε στην κριτική που δέχεται για τη μη λειτουργία των οργάνων του κόμματος. «Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές», τόνισε με έμφαση.

Σύνταξη
Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα
Στο Προεδρικό 13.02.26

Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με πρώην πρωθυπουργούς. Είχαν προηγηθεί οι συναντήσεις με τους Γιώργο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμο, Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Ξαναθυμήθηκε το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Ξαναθυμήθηκε το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης

Πανηγυρίζοντας για επιτυχίες της ΑΑΔΕ στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν διστάζει να πει ότι το σύνθημα είναι «Νομιμότητα Παντού». Διαρκής δέσμευση, λέει ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης... των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, της «υπόθεσης Παναγόπουλου»

Σύνταξη
Χαρίτσης: Καμία ανοχή στη μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο των σκανδάλων Μητσοτάκη
Βουλή 13.02.26

Χαρίτσης: Καμία ανοχή στη μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο των σκανδάλων Μητσοτάκη

«Πυραμίδα διαφθοράς που στην κορυφή της έχει το Μέγαρο Μαξίμου» - τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Όσον αφορά τη κινητοποίηση των αγροτών ανέφερε πως «σήμερα θα είμαστε στο Σύνταγμα με τους αγρότες»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης 26-15: Διαφορά κλάσης για τους «ερυθρόλευκους»
Άλλα Αθλήματα 14.02.26

Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης 26-15: Διαφορά κλάσης για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε πρόβλημα ούτε απέναντι στον πολύ καλό φέτος Απόλλωνα Σμύρνης, με τους «ερυθρόλευκους» να νικούν 26-15 και να φτάνουν τις 14 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Water Polo League.

Σύνταξη
Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος
Σαν σήμερα 14.02.26

Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος

Σαν σήμερα, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2013, ο άλλοτε χρυσός Παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους πυροβόλησε και σκότωσε τη φίλη του Ρίβα Στίνκαμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος: Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

Φάμελλος: Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης

«Η απάντηση πρέπει να έρθει από τον προοδευτικό χώρο. Μόνο αν είμαστε όλοι ενωμένοι στον προοδευτικό χώρο μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση που δίνει κυβέρνηση», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κ. Κεραμέως – Ο λαός να γίνει το αντίπαλο δέος
ΚΚΕ 14.02.26

Κουτσούμπας: Υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κ. Κεραμέως – Ο λαός να γίνει το αντίπαλο δέος

Καταπέλτης για τα προγράμματα κατάρτισης, τη συνδικαλιστική μαφία και την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως που την κατηγορεί για ταφόπλακα, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις συλλογικές συμβάσεις, ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πυρά και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Αισθάνεται πίεση από τον Τραμπ, ζητά κατάπαυση πυρός και υπόσχεται εκλογές
Διάσκεψη Ασφαλείας 14.02.26

Αισθάνεται πίεση από τον Τραμπ, ζητά κατάπαυση πυρός και υπόσχεται εκλογές - Η ομιλία Ζελένσκι στο Μόναχο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία διαρκώς για παραχωρήσεις και ζήτησε από την Ευρώπη να διατηρήσει την ενότητά της

Σύνταξη
Στάρμερ: Θα αναπτύξει αεροπλανοφόρο στον Βόρειο Ατλαντικό – Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο, αν χρειαστεί
Συνδιάσκεψη Μονάχου 14.02.26

Αεροπλανοφόρο στον Βόρειο Ατλαντικό στέλνει η Βρετανία - Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο, λέει ο Στάρμερ

Ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, τόνισε στη Διάσκεψη του Μονάχου ότι οι ΗΠΑ παραμένουν αναντικατάστατος σύμμαχος και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της

Σύνταξη
Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως

Σχέδιο για κεντρικοποίηση της διαφήμισης και αύξηση των κορυφαίων χορηγών της Premier League - Στόχος η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος και η περαιτέρω εκτόξευση των εσόδων

Γεώργιος Μαζιάς
Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που συμμετείχε σε κόντρες και έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμους της Αττικής
Ελλάδα 14.02.26

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που συμμετείχε σε κόντρες και έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμους της Αττικής

Πρόκειται για έναν 30χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Βιολάντα: Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο
Κακούργημα 14.02.26

Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τη Βιολάντα - Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, βλέπει η Εισαγγελέας

Μετά από νέα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα, η κατηγορία για τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, και τα άλλα δύο στελέχη της εταιρείας μετατράπηκε σε κακούργημα

Σύνταξη
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Στο πλευρό της 100 προσωπικότητες της τέχνης και των γραμμάτων – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κόσμος 14.02.26

Στο πλευρό της Φραντσέσκα Αλμπανέζε ο Γιώργος Λάνθιμος - Πάνω από 100 προσωπικότητες υπογράφουν κείμενο στήριξης

Την παραίτηση της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, έχουν ζητήσει η Γαλλία και η Γερμανία μετά από δηλώσεις της για το Ισραήλ

Σύνταξη
SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη
Χωρίς προστασία 14.02.26

SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη

Σύλλογοι επαγγελματικών και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας αντιδρούν στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές που «παραμένει χωρίς θεσμική θωράκιση»

Σύνταξη
Αναστάσης Παπαληγούρας: Με την ελληνική σημαία το φέρετρο – Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο
Θλίψη 14.02.26

Με την ελληνική σημαία το φέρετρο του Αναστάση Παπαληγούρα - Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο

Η εξόδιος ακολουθία τελείται παρουσία τριών πρώην πρωθυπουργών, του Αντώνη Σαμαρά, του Κώστα Καραμανλή και του Παναγιώτη Πικραμμένου, όπως και πλήθος ακόμη νυν και πρώην υπουργών και προσωπικοτήτων από τον χώρο της ΝΔ

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία
Ελλάδα 14.02.26

Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία

Νέα δεδομένα στην φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου στα Τρίκαλα. Υπήρχε «κρυμμένος» έλεγχος …τελευταίας στιγμής για να εντοπισθεί το προπάνιο. Το έγγραφο με το «παιγνίδι» των ημερομηνιών.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο