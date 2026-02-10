Δένδιας – Μενδώνη ανακοίνωσαν Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Δεν είναι πολύς καιρός από τον πόλεμο που ξέσπασε για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και ποιος θα έχει τελικά την ευθύνη για αυτό, με αφορμή μία συζήτηση που προκάλεσε η κυβέρνηση σχετικά και με τα ονόματα των 57 νεκρών του δυστυχήματος των Τεμπών.

Στις 22 Οκτωβρίου 2025 μάλιστα πέρασε και η τροπολογία της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη, που πλέον αποτελεί νόμο του κράτους και προβλέπει την απαγόρευση συναθροίσεων στον ιστορικό χώρο μπροστά στη Βουλή ενώ παράλληλα ορίζει ότι η ευθύνη για την προστασία, συντήρηση και σωστή λειτουργία του Μνημείου μεταφέρεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μία τροπολογία που είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Κατόπιν αυτής στις 29 Οκτωβρίου 2025 ο Νίκος Δένδιας κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου, στη Λεωφόρο Μεσογείων, είχε ανακοινώσει πως «για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς. Αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον Άγνωστο Νεκρό της Ελλάδας». Ο υπουργός τότε δεν είχε δώσει λεπτομέρειες για την πρωτοβουλία κάτι που αναμένεται τις επόμενες ώρες ή μέρες.

Η… Επιτροπή για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Την Τρίτη όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με Κοινή Υπουργική Απόφαση την οποία υπογράφουν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, συγκροτήθηκε η «Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή για την ανάδειξη και συντήρηση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη».

Τη Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούν οι:

α) Αντώνιος Οικονόμου, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ως Πρόεδρος.

β) Αντιστράτηγος Ιωάννης Κορωνάκης, Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), ως μέλος.

γ) Κωνσταντίνα Σιούντρη, Μόνιμη Υπάλληλος (ΜΥ) Α΄ Βαθμού του Κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών του Υπουργείου Πολιτισμού, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς και Κυκλάδων, ως μέλος.

δ) Μαρία Μερτζάνη, Μόνιμη Υπάλληλος (ΜΥ) Α΄ Βαθμού του Κλάδου ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων – Έργων Τέχνης του Υπουργείου Πολιτισμού, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, ως μέλος.

ε) Κωνσταντίνος Βαρώτσος, Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εικαστικός, ως μέλος εγνωσμένου κύρους, σε τομείς που έχουν σχέση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι εξάμηνη.

Τα ερωτήματα

Το πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες μένει να φανεί. Σε διαφορετική περίπτωση πάντως δεν αποκλείεται να ισχύσει το όπου δεν θέλουμε να πάρουμε αποφάσεις άμεσα, φτιάχνουμε μία επιτροπή… Με δεδομένο μάλιστα ότι το ζήτημα είχε εμφανιστεί να προκαλεί μία ακόμα κρίση ανάμεσα σε Μέγαρο Μαξίμου και Νίκο Δένδια, η οποία είχε επιχειρηθεί να ξεπεραστεί με τη δημιουργική ασάφεια στις αναφορές Δένδια στις 29 Οκτωβρίου που ανακοίνωσε το διαγωνισμό «για την ανάδειξη του μνημείου», παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και είχε σκεπαστεί με επανειλημμένες αναφορές στην ανάγκη για ενότητα.