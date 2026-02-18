Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο

Τα διαπιστευτήρια του στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επέδωσε ο πρεσβευτής της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Αντώνης Αλεξανδρίδης, ο οποίος έτυχε μίας ιδιαίτερα θερμής υποδοχής, όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο in.

Στις επίσημες παρατηρήσεις του προς τον Έλληνα πρεσβευτή ο πρόεδρος Τραμπ τον καλωσόρισε στις ΗΠΑ σε μία περίοδο κατά την οποία όπως είπε «οι σχέσεις των δύο χωρών είναι ισχυρότερες από ποτέ».

Η αναφορά Τραμπ στην Γκίλφοϊλ

Σύμφωνα με τον Τραμπ «η σχέση ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ είναι ισχυρή, ιστορική και οικοδομημένη στην κοινή δημοκρατική και πνευματική κληρονομιά. Η πρέσβης Γκίλφοϊλ είναι μία από τους πλέον έμπιστους μου απεσταλμένους, μία απόδειξη του πόσο πολύ αξιολογώ τη σχέση των δύο χωρών. Οι ελληνοαμερική υποστήριξη στην διοίκηση μου ιδιαίτερα στη Φλόριντα με έχει συγκινήσει».

Σημείωσε ακόμα πως η άφιξη του Αλεξανδρίδη στην Ουάσιγκτον «έρχεται σε μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή. Η Ελλάδα βαδίζει προς την εκπλήρωση του ΝΑΤΟικού στόχου για αμυντικές δαπάνες 5%. Η Ελλάδα δείχνει επίσης πραγματική ηγεσία στο ΝΑΤΟ. Υπολογίζουμε την Ελλάδα ως σύμμαχο και εταίρο. Εσείς και η κυβέρνηση της Ελλάδας κατανοείτε, όπως και εγώ, ότι η Ελλάδα επιτυγχάνεται μέσω της ισχύος».

Ενέργεια, επενδύσεις και εμπόριο

Ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε την πρόθεση των ΗΠΑ «να συνεχίσουμε να οικοδομούμε πάνω σε αυτή την επιτυχία, ιδιαίτερα στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την ενέργεια, ώστε να γίνουν ακόμα περισσότερα. Ο Κάθετος Διάδρομος και άλλα έργα υποδομής θα αποτελέσουν ένα μεγάλο κέρδος για την ενεργειακή ασφάλεια σε όλη την περιοχή».

«Μοιραζόμαστε επίσης ισχυρό ενδιαφέρον στη δημιουργία ευημερίας και θέσεων εργασίας. Εκτιμούμε το θάρρος της Ελλάδας να απόσχει από την υιοθέτηση ενός φόρου για τον άνθρακα στη ναυτιλία που θα απειλούσε τις αμερικανικές και ελληνικές επιχειρήσεις και το παγκόσμιο εμπόριο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ναυπηγεία και ευκαιρίες

Και πρόσθεσε «βλέπω τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των κρατών μας στον τομέα της ναυπηγικής- στην αναβίωση των μεγάλων αμερικανικών ναυπηγείων, στη συνέχιση των συνομιλιών για την κατασκευή αμερικανικών φρεγατών στην Ελλάδα, στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και σε σημαντικές ευκαιρίες για τους λαούς μας».

Και έκλεισε εκφράζοντας την διάθεση της αμερικανικής διοίκησης για στενή συνεργασία με τον Αλεξανδρίδη, «για την προώθηση των κοινών στόχων και την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης των ΗΠΑ και της Ελλάδος».

Διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές, διπλωματικές πηγές σημείωναν στο in ως ιδιαίτερης σημασίας το ότι οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ πλέον συναλλακτικές και μπαίνουν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, που αφορά ενέργεια, εμπόριο και επενδύσεις.

Αξιολογείται ως σημαντικό επίσης το γεγονός ότι γίνεται αναφορά τόσο στον Κάθετο Διάδρομο και τις υποδομές, αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, στον ΙΜΟ, ακόμα και για ναυπήγηση αμερικανικών φρεγατών στην Ελλάδα.

Τι δεν είπε ο Τραμπ

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι στα γραπτά σχόλια του Τραμπ δεν υπάρχει αναφορά στο σχήμα 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ + ΗΠΑ) κάτι που προβληματίζει ίσως, αλλά όχι ως απαραίτητα κακό, αφού είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για να μπει σε ένα τέτοιο χαρτί.

Σημαντικό ότι λείπει και η οποιαδήποτε αναφορά στην Τουρκία, ακόμα και ως παρότρυνση για επίλυση διαφορών, κάτι οποίο χαρακτηρίζεται εξαιρετικά θετικό.

Από αυτά που αξιολογούνται ως θετικά και αποτυπώθηκαν στα γραπτά σχόλια του Τραμπ, είναι και η αναφορά του αμερικανού προέδρου στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως άνθρωπο της εμπιστοσύνης του.

Επιθυμία Τραμπ για επίσκεψη στην Ελλάδα

Στον ιδιαίτερο διάλογο που είχαν Αλεξανδρίδης – Τραμπ, παρουσία του αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, οι πληροφορίες του in αναφέρουν ότι ο αμερικανός πρόεδρος εκφράστηκε με ενθουσιασμό για την Ελλάδα, σημειώνοντας την επιθυμία του να επισκεφθεί τη χώρα.

Με την Αθήνα να αναμένει και την ημερομηνία επίσκεψης Ρούμπιο για τον στρατηγικό διάλογο, ο αμερικανός ΥΠΕΞ, δεν παρέλειψε να δικαιολογηθεί στον Αλεξανδρίδη, λέγοντας «ψάχνω ημερομηνίες».

Το δώρο στον Αλεξανδρίδη

Στα παραλειπόμενα της συνάντησης ήταν και το δώρο του Τραμπ στον Αλεξανδρίδη ένα καπέλο που γράφει «America is back» (η Αμερική επέστρεψε) και όχι το κλασσικό «Make America Great Again».

Ο Αλεξανδρίδης περίμενε τη σειρά του για να επιδώσει τα διαπιστευτήρια του στον Τραμπ, μαζί με πέντε ακόμα πρεσβευτές. Κατά την αναμονή για την είσοδο του στο Οβάλ Γραφείο ένα από τα πράγματα που πρόσεξε ήταν – όπως μας λένε – ακόμα και το πόμολο της πόρτας με την επιγραφή «The President of the United States».

Όσο για τη φωτογραφία με τον Τραμπ, αναμένεται τις επόμενες μέρες…