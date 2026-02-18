newspaper
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 19:21
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο
Διπλωματία 18 Φεβρουαρίου 2026, 18:48

Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο

Ο νέος πρεσβευτής της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον επέδωσε τα διαπιστευτήρια του στον Τραμπ ο οποίος εξέφρασε επιθυμία να επισκεφθεί την Ελλάδα - Τι είπε ο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
A
A
Vita.gr
Δάκρυα χαράς: Υπάρχουν στ’ αλήθεια;

Δάκρυα χαράς: Υπάρχουν στ’ αλήθεια;

Spotlight

Τα διαπιστευτήρια του στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επέδωσε ο πρεσβευτής της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Αντώνης Αλεξανδρίδης, ο οποίος έτυχε μίας ιδιαίτερα θερμής υποδοχής, όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο in.

Στις επίσημες παρατηρήσεις του προς τον Έλληνα πρεσβευτή ο πρόεδρος Τραμπ τον καλωσόρισε στις ΗΠΑ σε μία περίοδο κατά την οποία όπως είπε «οι σχέσεις των δύο χωρών είναι ισχυρότερες από ποτέ».

Η αναφορά Τραμπ στην Γκίλφοϊλ

Σύμφωνα με τον Τραμπ «η σχέση ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ είναι ισχυρή, ιστορική και οικοδομημένη στην κοινή δημοκρατική και πνευματική κληρονομιά. Η πρέσβης Γκίλφοϊλ είναι μία από τους πλέον έμπιστους μου απεσταλμένους, μία απόδειξη του πόσο πολύ αξιολογώ τη σχέση των δύο χωρών. Οι ελληνοαμερική υποστήριξη στην διοίκηση μου ιδιαίτερα στη Φλόριντα με έχει συγκινήσει».

Σημείωσε ακόμα πως η άφιξη του Αλεξανδρίδη στην Ουάσιγκτον «έρχεται σε μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή. Η Ελλάδα βαδίζει προς την εκπλήρωση του ΝΑΤΟικού στόχου για αμυντικές δαπάνες 5%. Η Ελλάδα δείχνει επίσης πραγματική ηγεσία στο ΝΑΤΟ. Υπολογίζουμε την Ελλάδα ως σύμμαχο και εταίρο. Εσείς και η κυβέρνηση της Ελλάδας κατανοείτε, όπως και εγώ, ότι η Ελλάδα επιτυγχάνεται μέσω της ισχύος».

Ενέργεια, επενδύσεις και εμπόριο

Ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε την πρόθεση των ΗΠΑ «να συνεχίσουμε να οικοδομούμε πάνω σε αυτή την επιτυχία, ιδιαίτερα στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την ενέργεια, ώστε να γίνουν ακόμα περισσότερα. Ο Κάθετος Διάδρομος και άλλα έργα υποδομής θα αποτελέσουν ένα μεγάλο κέρδος για την ενεργειακή ασφάλεια σε όλη την περιοχή».

«Μοιραζόμαστε επίσης ισχυρό ενδιαφέρον στη δημιουργία ευημερίας και θέσεων εργασίας. Εκτιμούμε το θάρρος της Ελλάδας να απόσχει από την υιοθέτηση ενός φόρου για τον άνθρακα στη ναυτιλία που θα απειλούσε τις αμερικανικές και ελληνικές επιχειρήσεις και το παγκόσμιο εμπόριο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ναυπηγεία και ευκαιρίες

Και πρόσθεσε «βλέπω τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των κρατών μας στον τομέα της ναυπηγικής- στην αναβίωση των μεγάλων αμερικανικών ναυπηγείων, στη συνέχιση των συνομιλιών για την κατασκευή αμερικανικών φρεγατών στην Ελλάδα, στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και σε σημαντικές ευκαιρίες για τους λαούς μας».

Και έκλεισε εκφράζοντας την διάθεση της αμερικανικής διοίκησης για στενή συνεργασία με τον Αλεξανδρίδη, «για την προώθηση των κοινών στόχων και την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης των ΗΠΑ και της Ελλάδος».

Διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές, διπλωματικές πηγές σημείωναν στο in ως ιδιαίτερης σημασίας το ότι οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ πλέον συναλλακτικές και μπαίνουν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, που αφορά ενέργεια, εμπόριο και επενδύσεις.

Αξιολογείται ως σημαντικό επίσης το γεγονός ότι γίνεται αναφορά τόσο στον Κάθετο Διάδρομο και τις υποδομές, αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, στον ΙΜΟ, ακόμα και για ναυπήγηση αμερικανικών φρεγατών στην Ελλάδα.

Τι δεν είπε ο Τραμπ

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι στα γραπτά σχόλια του Τραμπ δεν υπάρχει αναφορά στο σχήμα 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ + ΗΠΑ) κάτι που προβληματίζει ίσως, αλλά όχι ως απαραίτητα κακό, αφού είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για να μπει σε ένα τέτοιο χαρτί.

Σημαντικό ότι λείπει και η οποιαδήποτε αναφορά στην Τουρκία, ακόμα και ως παρότρυνση για επίλυση διαφορών, κάτι οποίο χαρακτηρίζεται εξαιρετικά θετικό.

Από αυτά που αξιολογούνται ως θετικά και αποτυπώθηκαν στα γραπτά σχόλια του Τραμπ, είναι και η αναφορά του αμερικανού προέδρου στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως άνθρωπο της εμπιστοσύνης του.

Επιθυμία Τραμπ για επίσκεψη στην Ελλάδα

Στον ιδιαίτερο διάλογο που είχαν Αλεξανδρίδης – Τραμπ, παρουσία του αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, οι πληροφορίες του in αναφέρουν ότι ο αμερικανός πρόεδρος εκφράστηκε με ενθουσιασμό για την Ελλάδα, σημειώνοντας την επιθυμία του να επισκεφθεί τη χώρα.

Με την Αθήνα να αναμένει και την ημερομηνία επίσκεψης Ρούμπιο για τον στρατηγικό διάλογο, ο αμερικανός ΥΠΕΞ, δεν παρέλειψε να δικαιολογηθεί στον Αλεξανδρίδη, λέγοντας «ψάχνω ημερομηνίες».

Το δώρο στον Αλεξανδρίδη

Στα παραλειπόμενα της συνάντησης ήταν και το δώρο του Τραμπ στον Αλεξανδρίδη ένα καπέλο που γράφει «America is back» (η Αμερική επέστρεψε) και όχι το κλασσικό «Make America Great Again».

Ο Αλεξανδρίδης περίμενε τη σειρά του για να επιδώσει τα διαπιστευτήρια του στον Τραμπ, μαζί με πέντε ακόμα πρεσβευτές. Κατά την αναμονή για την είσοδο του στο Οβάλ Γραφείο ένα από τα πράγματα που πρόσεξε ήταν – όπως μας λένε – ακόμα και το πόμολο της πόρτας με την επιγραφή «The President of the United States».

Όσο για τη φωτογραφία με τον Τραμπ, αναμένεται τις επόμενες μέρες…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΕΧΑΕ: Κέρδη 31,6 εκατ. ευρώ το 2025 – Πρόταση για μέρισμα 0,11 ευρώ

ΕΧΑΕ: Κέρδη 31,6 εκατ. ευρώ το 2025 – Πρόταση για μέρισμα 0,11 ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δάκρυα χαράς: Υπάρχουν στ’ αλήθεια;

Δάκρυα χαράς: Υπάρχουν στ’ αλήθεια;

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream newspaper
Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία
Μήνυμα σε Βρυξέλλες 18.02.26

Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία

Επιστρέφοντας στην Τουρκία από την Αιθιοπία ο Ερντογάν υπογράμμισε για μία ακόμα φορά ότι η ΕΕ έχει ανάγκη την Άγκυρα στη νέα αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά – Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις
Πολιτική 18.02.26

Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά – Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο in ο στόχος που έχει θέσει ο Δένδιας στα εξοπλιστικά είναι η Τουρκία να μην έχει την δυνατότητα απόκτησης ίδιων πλατφορμών με την Ελλάδα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία
Διπλωματία 17.02.26

Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρέστη σε εκδήλωση για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου της Δημοκρατίας της Σερβίας - Στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας των δύο χωρών

Σύνταξη
Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας
Διπλωματία 16.02.26

Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας

Ο κ. Γεραπετρίτης πρόκειται να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το περιεχόμενο των συζητήσεων που διεξήχθησαν στην Άγκυρα μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν

Σύνταξη
Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);
Πολιτική 15.02.26

Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);

Σειρά αντιδράσεων προκαλούν δημοσιεύματα που θέλουν την Ελλάδα να στέλνει δυνάμεις σταθεροποίησης στη Γάζα, ενώ αρμόδιες πηγές επιμένουν πως τέτοια απόφαση δεν υπάρχει ακόμα. Τι θα απαντήσει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο
Πολιτική 13.02.26

Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο

Μητσοτάκης - Ερντογάν ανέδειξαν τη σημασία των διαύλων επικοινωνίας και της διατήρησης «ήρεμων νερών», με διπλωματικές πηγές να διακρίνουν ενδεχόμενη ευκαιρία στον ορίζοντα των ελληνοτουρκικών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας – Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία
Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν 12.02.26

«Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας - Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία», λέει ο Γεραπετρίτης

Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρει ότι τα ακανθώδη ζητήματα με την Τουρκία δεν θα λυθούν «διά μαγείας», ενώ εκτιμά ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στα ζητήματα του εμπορίου και της μετανάστευσης

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση
Διπλωματία 12.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν έγινε ακολουθώντας προσχεδιασμένα βήματα και ειπώθηκαν όσα οι δύο ηγέτες ήθελαν να ακούσουν τα ακροατήρια τους σε δύο παράλληλους μονόλογους.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης – Ερντογάν αναφέρθηκαν στο casus belli, τις θαλάσσιες ζώνες, τις μειονότητες και το SAFE
Πολιτική 11.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν αναφέρθηκαν στο casus belli, τις θαλάσσιες ζώνες, τις μειονότητες και το SAFE

Με ιδιαίτερα προσεκτικές αναφορές ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν μίλησαν στις δημόσιες δηλώσεις τους για τα ακανθώδη ζητήματα και έκαναν για μία ακόμα φορά δήλωση προθέσεων περί εξεύρεσης λύσης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι περιμένει η Τουρκία από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση με τον Ερντογάν
Διπλωματία 11.02.26

Τι περιμένει η Τουρκία από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση με τον Ερντογάν

Η καθηγήτρια Ayşe Küçük γράφει στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο Ανατολού για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία και τις δυσκολίες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Άγκυρα: Χτίζουν σε «ήρεμα νερά» Μητσοτάκης – Ερντογάν – Τα επτά κείμενα που υπογράφηκαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
Διπλωματία 11.02.26 Upd: 18:53

Χτίζουν σε «ήρεμα νερά» Μητσοτάκης - Ερντογάν - Τα επτά κείμενα που υπογράφηκαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

Μιάμιση ώρα διήρκεσε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Διατηρήθηκε το καλό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών. Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η κοινή δήλωση.

Σύνταξη
Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο
Δείτε βίντεο 11.02.26

Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Νίκος Δένδιας μίλησε στην 1η Ημερίδα Άμυνας & Γεωπολιτικής - «Έπειτα από τον Ψυχρό Πόλεμο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα παγκόσμια τάξη», υποστήριξε

Σύνταξη
Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας
Διπλωματία 11.02.26

Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας

Μητσοτάκης και Ερντογάν συναντιούνται με στόχο την διατήρηση των ήρεμων νερών, ενώ η Αθήνα θέλει να αποφύγει τις εκπλήξεις σημειώνοντας την αξία της ηρεμίας των τελευταίων δύο ετών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ο Δένδιας στις Βρυξέλλες – Γιατί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έμεινε εκτός αποστολής
Πολιτική 11.02.26

Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ο Δένδιας στις Βρυξέλλες – Γιατί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έμεινε εκτός αποστολής

Ο Δένδιας Τετάρτη και Πέμπτη θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ και ακολούθως για του ΝΑΤΟ, ως εκ τούτου το πρόγραμμα του δεν επέτρεπε την μετάβαση στην Άγκυρα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ
Τα βλέμματα στην Άγκυρα 10.02.26

Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν - Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με χαμηλές προσδοκίες προσέρχεται η Ελλάδα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα διεξαχθεί στην Τουρκία.

Σύνταξη
Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ
Διπλωματία 10.02.26

Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ

«Η στάση μας αξιολογείται» απάντησε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, όσον αφορά το ποια θα είναι η απάντηση της Ελλάδας στην πρόσκληση Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ευρώπη: Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά – Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν
Οι αιτήσεις ξεκίνησαν 18.02.26

Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά στην Ευρώπη - Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν

Οι Βρυξέλλες ανοίγουν τον δρόμο για μία από τις πιο περιζήτητες καριέρες στην Ευρώπη με ανοιχτό διαγωνισμό που πολλοί θα θελήσουν να συμμετάσχουν λίγοι όμως θα φτάσουν μέχρι την… πηγή.

Σύνταξη
Υπόθεση Έπσταϊν: Η εισαγγελέας του Παρισιού καλεί πιθανά θύματα να καταθέσουν
Νέα εξέλιξη 18.02.26

Η εισαγγελέας του Παρισιού καλεί πιθανά θύματα να καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν

Η δημοσίευση εγγράφων που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν «αναγκαστικά θα επανενεργοποιήσει το τραύμα ορισμένων θυμάτων, ορισμένα από τα οποία (…) δεν τα γνωρίζουμε», δήλωσε η εισαγγελέας Λορ Μπεκιό

Σύνταξη
Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα μετά από επίθεση σε πάρκο
Κόσμος 18.02.26

Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα μετά από επίθεση σε πάρκο

Η Γουαναχουάτο, όπου σημειώθηκε η επίθεση, είναι η πιο θανατηφόρα πολιτεία στο Μεξικό λόγω των πολέμων μεταξύ συμμοριών, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά για τις ανθρωποκτονίες

Σύνταξη
Σουρίγια Μπονάλι – Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο
Μπροστά από την εποχή 18.02.26

Σουρίγια Μπονάλι - Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα 2026, ο κόσμος χειροκρότησε το backflip του Ίλια Μαλίνιν. Αλλά πολύ πριν από αυτόν, η Σουρίγια Μπονάλι τόλμησε να αψηφήσει τη βαρύτητα και τους κανόνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί – Αύριο η μεγάλη πορεία προς το Μαξίμου
Συνεχίζεται η απεργία 18.02.26

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί – Αύριο η μεγάλη πορεία προς το Μαξίμου

Οι κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών ταξί θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, καθώς η απεργία αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσημα στις 6:00 το πρωί της Παρασκευής.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 18.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ
Champions League 18.02.26

LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ

LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καραμπάγκ – Νιουκάστλ για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός
Ελλάδα 18.02.26

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός

Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει η Ενωση Δικαστών και  Εισαγγελέων, οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στην σύνθεση του Δικαστηρίου, με διαφανείς διαδικασίες, μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ
«Παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» 18.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ

Η υπόθεση Έπσταϊν επιβεβαιώνει τις διεθνείς διαστάσεις της, καθώς μαρτυρίες θυμάτων, νέες έρευνες σε ΗΠΑ και Βρετανία και παρέμβαση ειδικών του ΟΗΕ συγκλίνουν σε καταγγελίες για «παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» με πιθανές ευθύνες πέρα από τα σύνορα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζαχαριάδης: Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Ζαχαριάδης: Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Τσίπρα

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση. Με λάθη ναι, με αδυναμίες ναι, αλλά δεν έβαλε το χέρι στο μέλι και αυτό είναι πολύ σημαντικό», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Ξεκίνησε η έρευνα της UEFA για την καταγγελία Βινίσιους – Αντιμέτωπος με βαριά «καμπάνα» ο Πρεστιάνι
On Field 18.02.26

Ξεκίνησε η έρευνα της UEFA για την καταγγελία Βινίσιους – Αντιμέτωπος με βαριά «καμπάνα» ο Πρεστιάνι

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία αναμένεται να καλέσει τον Βραζιλιάνο της Ρεάλ και τον Αργεντίνο της Μπενφίκα, αλλά και άλλους παίκτες των δύο ομάδων. Κινδυνεύει με βαριά «καμπάνα ο μέσος των Λουζιτανών

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Μην με κρίνετε, παλεύω μόνη» – Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Ρούμερ, στη βιοπάλη
«Συμπόνια, όχι ανταγωνισμός» 18.02.26

«Μην με κρίνετε, παλεύω μόνη» – Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Ρούμερ, στη βιοπάλη

Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντεμί Μουρ, Ρούμερ, απάντησε με ειλικρίνεια στις επικρίσεις που δέχεται για τον τρόπο ζωής της, ξεκαθαρίζοντας πως η ανατροφή της δίχρονης κόρης της βασίζεται αποκλειστικά στις δικές της δυνάμεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι αναφέρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη Βιολάντα – Η διαρροή αερίου και τα κενά στα συστήματα ασφαλείας
Ελλάδα 18.02.26

Καταπέλτης το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη Βιολάντα - Η διαρροή αερίου και τα κενά στα συστήματα ασφαλείας

Στο πόρισμα της Πυροσβεστικής γίνεται γνωστό πως ακόμα και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής δεν θα είχαν αποτέλεσμα γιατί ήταν αποσυνδεδεμένη η ηλεκτροβάνα.

Νίκος Κλόκας, Δημήτρης Πέρρος
Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τον ΟΠΕΚΑ: «Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;»- «Κάνετε σόου, την ευθύνη των ελέγχων την έχει η κυβέρνηση»
Βουλή 18.02.26

Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τον ΟΠΕΚΑ: «Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;»- «Κάνετε σόου, την ευθύνη των ελέγχων την έχει η κυβέρνηση»

Στο επίκεντρο της κόντρας των δύο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ βρέθηκε η ελεγχόμενη προϊσταμένη του ΟΠΕΚΑ Αναστασία Χατζηδάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο