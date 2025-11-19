Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ

Συνάντηση με τον Τσαρλς Κούσνερ, πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Παρίσι, είχε τις προηγούμενες μέρες ο πρεσβευτής της Ελλάδας στη Γαλλία, Αντώνης Αλεξανδρίδης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στο «X» ο Κούσνερ, «η Ελλάδα είναι σημαντικός εταίρος στην ΕΕ, στη Μεσόγειο, στον ΟΗΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πρέσβης Αλεξανδρίδης και εγώ συζητήσαμε κοινές προτεραιότητες, όπως η άμυνα, η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και οι βαθιές σχέσεις μεταξύ του ελληνικού και του αμερικανικού λαού».

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι αυτή η συνάντηση έχει και μία άλλη διάσταση, ενόψει της μετακίνησης Αλεξανδρίδη από το Παρίσι στην Ουάσιγκτον στις αρχές Ιανουαρίου.

Η σημασία της συνάντησης Αλεξανδρίδη – Κούσνερ ενόψει της μετάβασης του νέου Έλληνα πρέσβη στην Ουάσιγκτον

Όπως αναφέρουν πηγές στο in, η συνάντηση που έγινε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα και η επιλογή Κούσνερ για τη συγκεκριμένη ανάρτηση στο «X», ο οποίος συνδέεται οικογενειακά με τον Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο γιος του έχει παντρευτεί την κόρη του προέδρου των ΗΠΑ, Ιβάνκα, στέλνει και ένα μήνυμα για τις σχέσεις που οικοδομεί ήδη ο Αλεξανδρίδης, με το περιβάλλον Τραμπ, ενόψει της μετεγκατάστασης του στην Ουάσιγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρέσβης Αλεξανδρίδης που αναλαμβάνει από τον Ιανουάριο την επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Ελλάδας στις ΗΠΑ και τώρα υπηρετεί στη Γαλλία, έχει υπηρετήσει μεταξύ άλλων, στην Ινδία, στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ την περίοδο 2001-2006, στη διεύθυνση του ΥΠΕΞ Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΕΕ, ως πρέσβης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αντώνης Αλεξανδρίδης έχει ήδη αρχίσει να χτίζει το δίκτυο που θα του επιτρέψει να ασκήσει τα καθήκοντα του στις ΗΠΑ, με τον πλέον συμφέροντα τρόπο για την Ελλάδα, ενώ στοχεύει να αναπτύξει στενές σχέσεις και με την ομογένεια στις ΗΠΑ.