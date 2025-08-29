Η πρεσβεία της Ουάσιγκτον και το Ανώτατο Υπηρεσιακό του Σεπτεμβρίου

Τέλος του χρόνου ετοιμάζονται οι μετακινήσεις πρεσβευτών που έχουν αποφασιστεί στο Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του περασμένου Ιουνίου.

Σε αυτούς που ετοιμάζουν βαλίτσες παρά τις φήμες που επέμεναν να βλέπουν εμπλοκή στο διορισμό τους είναι και ο πρέσβης Αντώνης Αλεξανδρίδης, ο οποίος θα εγκαταλείψει το Παρίσι, μετά από ένα χρόνο περίπου για να αναχωρίσει για την Ουάσιγκτον.

Ο Αλεξανδρίδης που επελέγη για το πόστο της Ουάσιγκτον, μετά την ακύρωση του αρχικού διορισμού του πρέσβη Ιωάννη Βράιλα – ο οποίος τελικά θα παραμείνει στην θέση του στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ – από το 2022 έως το 2025 ήταν ο πρεσβευτής της Ελλάδας στα ΗΑΕ και χαρακτηρίζεται ως ένας διπλωμάτης που συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα που απαιτεί η θέση.

Ο διορισμός Αλεξανδρίδη στην Ουάσιγκτον ισχύει

Αρμόδιες πηγές δε σχολίαζαν την προσπάθεια να απαξιωθεί ο διορισμός του μέσω πληροφοριών που τον ήθελαν να ακυρώνεται, σημειώνοντας κατηγορηματικά πως η απόφαση δεν έχει αναιρεθεί και ο Αλεξανδρίδης θα βρεθεί στην Ουάσιγκτον προκειμένου να αντικαταστήσει την Αικατερίνη Νασίκα, που επιστρέψει στην Αθήνα, στο τέλος του χρόνου όπως προβλέπεται.

Το επόμενο Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο δε που αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες μέρες, αναμένεται να αποφασίσει μεταξύ άλλων και ποιος θα είναι ο διπλωμάτης που θα αντικαταστήσει τον Αλεξανδρίδη στο Παρίσι, με δεδομένο ότι είναι ένα από τα πόστα που ανοίγουν λόγω της μετακίνησης του.