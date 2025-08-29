Η πρεσβεία της Ουάσιγκτον και το Ανώτατο Υπηρεσιακό του Σεπτεμβρίου

newspaper
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Παρασκήνιο 29 Αυγούστου 2025

Ο διορισμός Αλεξανδρίδη στην Ουάσιγκτον ισχύει δηλώνουν κατηγορηματικά αρμόδιες πηγές στο in

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τέλος του χρόνου ετοιμάζονται οι μετακινήσεις πρεσβευτών που έχουν αποφασιστεί στο Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του περασμένου Ιουνίου.

Σε αυτούς που ετοιμάζουν βαλίτσες παρά τις φήμες που επέμεναν να βλέπουν εμπλοκή στο διορισμό τους είναι και ο πρέσβης Αντώνης Αλεξανδρίδης, ο οποίος θα εγκαταλείψει το Παρίσι, μετά από ένα χρόνο περίπου για να αναχωρίσει για την Ουάσιγκτον.

Ο Αλεξανδρίδης που επελέγη για το πόστο της Ουάσιγκτον, μετά την ακύρωση του αρχικού διορισμού του πρέσβη Ιωάννη Βράιλα – ο οποίος τελικά θα παραμείνει στην θέση του στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ – από το 2022 έως το 2025 ήταν ο πρεσβευτής της Ελλάδας στα ΗΑΕ και χαρακτηρίζεται ως ένας διπλωμάτης που συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα που απαιτεί η θέση.

Ο διορισμός Αλεξανδρίδη στην Ουάσιγκτον ισχύει

Αρμόδιες πηγές δε σχολίαζαν την προσπάθεια να απαξιωθεί ο διορισμός του μέσω πληροφοριών που τον ήθελαν να ακυρώνεται, σημειώνοντας κατηγορηματικά πως η απόφαση δεν έχει αναιρεθεί και ο Αλεξανδρίδης θα βρεθεί στην Ουάσιγκτον προκειμένου να αντικαταστήσει την Αικατερίνη Νασίκα, που επιστρέψει στην Αθήνα, στο τέλος του χρόνου όπως προβλέπεται.

Το επόμενο Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο δε που αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες μέρες, αναμένεται να αποφασίσει μεταξύ άλλων και ποιος θα είναι ο διπλωμάτης που θα αντικαταστήσει τον Αλεξανδρίδη στο Παρίσι, με δεδομένο ότι είναι ένα από τα πόστα που ανοίγουν λόγω της μετακίνησης του.

Business
Unicredit – Alpha Bank: Το deal που αλλάζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα

Unicredit – Alpha Bank: Το deal που αλλάζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα

Eurostat: Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα
Eurostat 29.08.25

Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη Εurostat πάνω από ένα στα τρία φτωχά νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώσει για να έχει μέρα παρά μέρα ένα γεύμα με κρέας, ψάρι ή λαχανικά ισοδύναμης θρεπτικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μινεάπολη: Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού – «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας»
Τραγωδία 29.08.25

Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού στη Μινεάπολη - «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας» λένε οι γονείς

Το μακελειό σε εκκλησία σχολείου στη Μινεάπολη συγκλονίζει τις ΗΠΑ που βρίσκονται ξανά ενώπιον ενός εγκλήματος με μαζικούς πυροβολισμούς - Τα μηνύματα των οικογενειών των παιδιών που σκοτώθηκαν

Σύνταξη
Δοκιμασία διαρκείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 29.08.25

Δοκιμασία διαρκείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Το φάντασμα της Λάουρα Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου - Ανησυχία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις έρευνες για άλλες υποθέσεις κοινοτικών επιδοτήσεων

Ελένη Ευαγγελοδήμου, Μίνα Μουστάκα
Ακίνητα: Κληρονομιές – εξπρές με ψηφιακό φάκελο
Η προθεσμία 29.08.25

Κληρονομιές - εξπρές με ψηφιακό φάκελο

Η μεταβίβαση ακινήτου, η καταχώριση στο Κτηματολόγιο, ο υπολογισμός και η δήλωση φόρου μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα - Πότε υποβάλλεται η δήλωση φόρου για τις κληρονομιές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πάνω από 200.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες
Agro-in 29.08.25

Πάνω από 200.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες

Κινδυνεύει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και δοκιμάζεται η ύπαιθρος από τις απώλειες που έχει προκαλέσει η ευλογιά - Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουν πληγεί περισσότερο

Δήμητρα Σκούφου
Ειδικοί τέχνης απαντούν στον Τραμπ: «Όταν οι κυβερνήσεις αστυνομεύουν τα μουσεία, αστυνομεύουν τη φαντασία»
Smithsonian 29.08.25

Ειδικοί τέχνης απαντούν στον Τραμπ: «Όταν οι κυβερνήσεις αστυνομεύουν τα μουσεία, αστυνομεύουν τη φαντασία»

Ο Λευκός Οίκος βάζει στο στόχαστρο εκθέματα του Smithsonian, με τον Τραμπ να κατηγορεί τα μουσεία ότι «μιλούν υπερβολικά για τη δουλεία», προκαλώντας αντίδραση καλλιτεχνών και ακαδημαϊκών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ατλαντικός: Το θερμό Ρεύμα του Κόλπου μπορεί να καταρρεύσει μέσα στα επόμενα χρόνια
Κλιματική αλλαγή 29.08.25

Το Ρεύμα του Κόλπου καταρρέει - Η Βόρεια Ευρώπη κινδυνεύει να παγώσει

Ολλανδοί επιστήμονες διαπίστωσαν το θερμό ωκεάνιο Ρεύμα του Κόλπου, που προστατεύει τη Βόρεια Ευρώπη από το να παγώσει, εξασθενεί ταχύτερα από αυτό που γνωρίζαμε. Και οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εγιάλ Ζαμίρ – Ο σκληροπυρηνικός επιτελάρχης του Ισραήλ απέναντι στον Νετανιάχου
Μετωπική σύγκρουση 29.08.25

Εγιάλ Ζαμίρ – Ο σκληροπυρηνικός επιτελάρχης του Ισραήλ απέναντι στον Νετανιάχου

Εν μέσω του αιματηρού πολέμου στη Γάζα, ο νυν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ είναι ο τελευταίος σε μια μακρά σειρά στρατηγών που συγκρούονται με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τι είναι το GBS, η σπάνια παραλυτική ασθένεια που πλήττει τη Γάζα εν μέσω του ισραηλινού αποκλεισμού
Κόσμος 29.08.25

Τι είναι το GBS, η σπάνια παραλυτική ασθένεια που πλήττει τη Γάζα εν μέσω του ισραηλινού αποκλεισμού

Η Γάζα έχει πρόσφατα δει μια έξαρση του συνδρόμου Γκιλαίν-Μπαρέ, το οποίο μπορεί να προκαλέσει πλήρη παράλυση του σώματος σε ακραίες περιπτώσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σε ποιες χώρες της ΕΕ κυριαρχεί η πολύωρη εργασία – Η Ελλάδα στην κορυφή της «μαύρης» λίστας
Κόσμος 29.08.25

Σε ποιες χώρες της ΕΕ κυριαρχεί η πολύωρη εργασία – Η Ελλάδα στην κορυφή της «μαύρης» λίστας

Το ποσοστό των ατόμων που εργάζονται 49 ώρες ή περισσότερες κάθε εβδομάδα έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, οι αριθμοί μέσα την ΕΕ κρύβουν εντυπωσιακές διαφορές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Δείκτης Big Mac: Πόσα μπέργκερ πιάνει ο μισθός σου;
BigMac Index 29.08.25

Πόσα μπέργκερ πιάνει ο μισθός σου;

Εκτός από τις επίσημες στατιστικές για την αγοραστική δύναμη του μισθού, υπάρχει ο Δείκτης Τιμών Big Mac, που μετράει τους μισθούς με μπέργκερ. Μαντέψτε σε ποια θέση είναι η Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Cardi B κατηγορείται ότι επιτέθηκε και έφτυσε γυναικά που δούλευε ως ασφάλεια σε ιατρικό κέντρο
«Φοβόταν» 29.08.25

Η Cardi B κατηγορείται ότι επιτέθηκε και έφτυσε γυναικά που δούλευε ως ασφάλεια σε ιατρικό κέντρο

Η Cardi B φέρεται να «της επιτέθηκε» στο γραφείο ενός μαιευτήρα, κατηγορώντάς την ότι χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο που κρατούσε για να διαδώσει την είδηση ότι είναι έγκυος.

Σύνταξη
Νομοσχέδιο: Η κυβέρνηση «ξαναγράφει» το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων αποκαλύπτοντας τις προθέσεις της
Θύελλα αντιδράσεων 29.08.25

Η κυβέρνηση «ξαναγράφει» το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων αποκαλύπτοντας τις προθέσεις της

Με το νομοσχέδιο αυστηροποιούνται οι ποινές των δημοσίων υπαλλήλων, για πρώτη φορά προβλέπεται επιβολή προστίμων πολλών χιλιάδων ευρώ ακόμη και απόλυση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Θα επιλέξει το ΝΑΤΟ τον πόλεμο για την «επίλυση» της κρίσης;
Κρίσιμες εξελίξεις 29.08.25

Θα επιλέξει το ΝΑΤΟ τον πόλεμο για την «επίλυση» της ουκρανικής κρίσης;

Οι εξελίξεις δείχνουν ξεκάθαρα πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι νεκρές και ότι το ΝΑΤΟ θέλει να «κερδίσει» τον πόλεμό του εναντίον της Ρωσίας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σάλος για τη σύλληψη 2 πυροσβεστών που έσβηναν δασική πυρκαγιά για λόγους… μετανάστευσης
Χαμός στις ΗΠΑ 29.08.25

Συνέλαβαν πυροσβέστες που έσβηναν δασική πυρκαγιά με τον... αντιμεταναστευτικό

Εντονες αντιδράσεις προκαλεί η σύλληψη δυο πυροσβεστών, που συμμετείχαν σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς, από μέλη ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας συναρμόδιας για ζητήματα μετανάστευσης στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Κένυα: Χιλιάδες νοτιοσουδανοί φεύγουν από τεράστιο καταυλισμό διότι δεν έχουν να φάνε
Ελλειψη πόρων 29.08.25

Δεν έχουν να φάνε και φεύγουν κατά χιλιάδες από τεράστιο καταυλισμό στην Κένυα

Οι ανθρωπιστικοί οργανισμοί δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες στον δεύτερο μεγαλύτερο καταυλισμό της Κένυας, με αποτέλεσμα πάνω από 6.000 νοτιοσουδανοί πρόσφυγες να τον εγκαταλείπουν.

Σύνταξη
