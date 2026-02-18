Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία
Επιστρέφοντας στην Τουρκία από την Αιθιοπία ο Ερντογάν υπογράμμισε για μία ακόμα φορά ότι η ΕΕ έχει ανάγκη την Άγκυρα στη νέα αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας.
Στην πάγια επιθυμία της Άγκυρας να ενταχθεί στη νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της ΕΕ, διεκδικώντας μάλιστα σημαντικά κονδύλια, αναφέρθηκε για μία ακόμα φορά ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Επιστρέφοντας στην Τουρκία από την Αιθιοπία όπου πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη, ο Ερντογάν επανέλαβε την διάθεση της Άγκυρας να λάβει μέρος στη νέα αρχιτεκτονική άμυνας της Ευρώπης, σημειώνοντας μάλιστα πως αυτή η συμμετοχή είναι απαραίτητη για την ΕΕ.
Ο Ερντογάν τονίζει ότι η Τουρκία είναι «απαραίτητη»
Μιλώντας στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην Αιθιοπία ο Ερντογάν, κατά την πτήση της επιστροφής, σημείωσε όσον αφορά την συμμετοχή της χώρας του στην αμυντική αρχιτεκτονική και τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης, πως «η σωστή επιλογή είναι να αρθούν τα ιδεολογικά εμπόδια που εμποδίζουν την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη και να ενισχυθεί η δύναμη της Ευρώπης».
Σύμφωνα με τον Ερντογάν και όπως σημειώνει η εφημερίδα Χουριέτ, «πρέπει πλέον να αποδεχθούν ότι οι θέσεις που αποκλείουν την Τουρκία και αγνοούν τις πραγματικότητες του κόσμου δεν είναι καθόλου λογικές. Να δημιουργήσουν μια νέα αμυντική αρχιτεκτονική στην Ευρώπη… Αν αυτή είναι η πρόθεσή τους, είναι προφανές ότι η δημιουργία της χωρίς την Τουρκία θα είναι μια ανεπαρκής προσπάθεια».
Όπως αναφέρει το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού για το ίδιο θέμα ο Ερντογάν είπε πως ως Τουρκία «εξηγούμε ότι η χώρα μας θα συμβάλει θετικά στην ΕΕ από πολλές απόψεις. Ήρθε η ώρα να ενταχθεί η Τουρκία στους μηχανισμούς άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης».
Και εξέφρασε την ελπίδα όπως είπε ότι «πλέον όλοι έχουν καταλάβει ότι χωρίς την Τουρκία δεν μπορεί να υπάρξει ισορροπία ασφάλειας στην Ευρώπη».
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει θέσει ως όρο για τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας, την άρση του casus belli.
