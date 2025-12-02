Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία

Θύελλα αντιδράσεων προκαλούν για μία ακόμα φορά στα τουρκικά ΜΜΕ οι δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», οι οποίες έγιναν στο πλαίσιο του τρίτου Συνεδρίου Εργασίας της ΑΜΚΕ Κόμβος, με τίτλο «Η Ελλάδα σε Παγκόσμια Προοπτική» και αναφέρονται στη θωράκιση του Αιγαίου. Με τις επιθέσεις του τουρκικού Τύπου να κάνουν στην πραγματικότητα καλό στο προφίλ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, τελικά…

CNN Turk: Οι απαράδεκτες δηλώσεις Δένδια

Το CNN Turk στο δημοσίευμα του κάνει λόγο για «απαράδεκτες δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Άμυνας Δένδια: Θα κλείσουμε το Αιγαίο με πυραύλους».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Δένδιας έκανε δηλώσεις κατά της Τουρκίας και «ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία αποτελεί απειλή για την Ελλάδα», δηλώνοντας πως «σχεδιάζει να αναπτύξει πυραύλους σε εκατοντάδες νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος».

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο «οι δηλώσεις από την Αθήνα συνεχίζουν να διαταράσσουν την ηρεμία που επικρατεί στο Αιγαίο Πέλαγος τα τελευταία χρόνια. Πιο πρόσφατα, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας , σε εκδήλωση στην Αθήνα, έκανε δηλώσεις που στοχοποιούσαν την Τουρκία, ανακοινώνοντας μια ριζική αναθεώρηση του αμυντικού δόγματος της χώρας του. Ο Δένδιας κατηγόρησε την Τουρκία ότι αποτελεί «τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα του» και είπε ότι η Ελλάδα θα αναπτύξει πυραύλους σε εκατοντάδες νησιά».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το άρθρο στην αναφορά Δένδια πως «η Ελλάδα ζει σε μια αντίφαση από τότε που έγινε μέλος του ΝΑΤΟ το 1952. Η πιο σημαντική απειλή για την Ελλάδα, μέλος του ΝΑΤΟ, προέρχεται από την Τουρκία, ένα άλλο μέλος της συμμαχίας. Η Ελλάδα αμύνεται, ενώ η Τουρκία αποτελεί απειλή»» και στις δηλώσεις περί αλλαγής του δόγματος ότι προστατεύει τη γη, το ναυτικό προστατεύει τη θάλασσα και τα μαχητικά αεροσκάφη προστατεύουν τον αέρα».

Χουριέτ: Απειλητική δήλωση Δένδια

Επίθεση στον Δένδια κάνει και η Χουριέτ με δημοσίευμα το οποίο κάνει λόγο για «απειλητική δήλωση Δένδια: «Θα κλείσουμε το Αιγαίο με πυραύλους»».

Η Χουριέτ επίσης υποστηρίζει ότι ο Δένδιας χαρακτηρίζει την Τουρκία απειλή και υποστηρίζει ότι «οι δηλώσεις από την Αθήνα συνεχίζουν να διαταράσσουν την ηρεμία που επικρατεί στο Αιγαίο Πέλαγος τα τελευταία χρόνια».

Σύμφωνα δε με την τουρκική εφημερίδα «ο Δένδιας κατηγόρησε την Τουρκία ως «τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα του» και δήλωσε ότι η Ελλάδα θα αναπτύξει πυραύλους σε εκατοντάδες νησιά».

Ahaber: Προσπάθεια αποπροσανατολισμού μέσω Τουρκίας

Ανάλογο άρθρο δημοσιεύει και η ιστοσελίδα του AHaber, που υποστηρίζει ότι τα σχόλια Δένδια πως είχαν στόχο να αποσπάσουν την προσοχή του κοινού «στο τέλμα μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης και ότι ο Δένδιας ενεργούσε ως προβοκάτορας στις τουρκο-ελληνικές σχέσεις».

Το Ahaber σημειώνει δε ότι η δήλωση του Δένδια, πως «η Τουρκία είναι η μεγαλύτερη απειλή μας»«προκάλεσε αντιπαράθεση και συνέχισε λέγοντας ότι το Αιγαίο Πέλαγος θα προστατεύεται από κινητά πυραυλικά συστήματα, υπονοώντας ότι θα εμποδίζουν το Αιγαίο Πέλαγος από την ξηρά. Ακολούθησαν αντιδράσεις μετά τη σκανδαλώδη δήλωση, με την πιο άμεση κριτική προς τον Έλληνα Υπουργό να προέρχεται από τους δικούς του στρατηγούς».

Όπως αναφέρει το A Haber, ο δημοσιογράφος Ιλχάν Ταχσίν, ανέφερε ότι «κάθε φορά που οι σχέσεις Τουρκίας–Ελλάδας αρχίζουν να βελτιώνονται, «ένα αόρατο χέρι» βγάζει στο προσκήνιο τον Δένδια, και κάθε φορά που οι σχέσεις με την Τουρκία αρχίζουν να ανεβαίνουν επίπεδο και να γίνονται συζητήσεις, ο Υπουργός Άμυνας Δένδιας —το λέω μέσα σε εισαγωγικά— λειτουργεί σαν ένας προβοκάτορας, υπονομεύοντας την μέχρι σήμερα καλή θέληση του Προέδρου Ερντογάν, της ομάδας του και του AK Parti για βελτίωση των σχέσεων. Ένα αόρατο χέρι φέρνει ξανά τον Δένδια στο προσκήνιο και βάζει σε δύσκολη θέση ολόκληρη την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Σύμφωνα με τον ίδιο δημοσιογράφο «στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα 300.000 στρατιώτες. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε τον στρατό—αέρα, ξηρά και θάλασσα—250.000 επαγγελματίες στρατιώτες βρίσκονται σε συνεχή εκπαίδευση. Από τη στιγμή που ένας νεοσύλλεκτος μπαίνει στη μονάδα, λαμβάνει εκπαίδευση σε drone. Επιπλέον υπάρχει και παραστρατιωτικό σώμα, δηλαδή 150.000 εθελοντές. Αυτοί υπάρχουν ήδη από το παρελθόν στο Ελληνικό Σύνταγμα. Αυτοί οι 150.000 υπάρχουν και σήμερα. Χθες, προχθές, πραγματοποιήθηκε μία άσκηση στην Κομοτηνή. Γιατί στην Κομοτηνή; Ο μειονοτικός Τύπος το έγραψε ήδη. Ήσυχα και αθόρυβα, μεταξύ Θεσσαλονίκης και Καβάλας, στην περιοχή Ρεντίνα, Λίμνες, Μεγάλη Μπεσίκ—εμείς στην οθωμανική περίοδο τις λέγαμε Μεγάλη και Μικρή Μπεσίκ. Εκεί υπάρχει η 1η Ταξιαρχία Αλεξιπτωτιστών. Οι κομάντος της ταξιαρχίας ήρθαν στην Κομοτηνή, στην περιοχή Πύς Κιουλλού, η οποία είχε απαλλοτριωθεί πριν από χρόνια χωρίς να καταβληθεί αποζημίωση στους Δυτικοθρακιώτες. Ο στρατός την είχε απαλλοτριώσει. Εκεί έκαναν άσκηση. Ξέρετε ποιος ήταν ο σκοπός της άσκησης; Οι κομάντος της αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας πραγματοποιούν άσκηση σε περιοχή όπου ζουν Τούρκοι. Και το θέμα της άσκησης ήταν: επιχείρηση εφόδου σε σπίτια που υποτίθεται ότι θα προδώσουν την Ελλάδα, η εξουδετέρωσή τους και η αποστολή τους σε στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Διήρκεσε δύο ημέρες. Σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή. Σε αυτή την άσκηση, ο ελληνικός στρατός έστειλε και στρατιωτικά οχήματα από το Σώμα Στρατού της Ξάνθης, την 4η Μεραρχία Πεζικού. Έστειλαν τα Μ113—τα λεγόμενα παλιά, 40–45 ετών, μεταπολεμικά τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού. Υπήρχαν επίσης τζιπ Hummer. Όλα αυτά, όταν τα βλέπουμε, φαίνονται σαν να ενθαρρύνονται. Σε ένα ήδη τεταμένο περιβάλλον, με τον πόλεμο στην Ουκρανία στον βορρά και τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο στον νότο, τώρα συμβαίνει και αυτό εδώ. Κοιτάζοντας τον ελληνικό Τύπο, βλέπουμε ότι δίνει πολλά μηνύματα προς διάφορες κατευθύνσεις».

Το AHaber δημοσιεύει και δηλώσεις του ταξίαρχου εν αποστρατεία Δρ. Χουσεΐν Φάζλα αναφορικά με τα προγραμματισμένα σενάρια άσκησης στις οποίες υποστήριξε τα εξής:

«Τόσο η εχθρική στάση όσο και το σενάριο για μια τέτοια άσκηση προετοιμάζονται σε συντονισμό με το Υπουργείο Άμυνας. Τώρα, μιλάμε για τον Δένδια εδώ. Μιλάει άκομψα και κάνει τους ανθρώπους να κάνουν άκομψα πράγματα. Αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα σημάδι του. Άλλωστε, υπάρχουν άνθρωποι τουρκικής εθνικότητας που ζουν στη Θράκη. Αυτοί είναι άνθρωποι των οποίων τα δικαιώματα αναγνωρίστηκαν από τη Συνθήκη της Λωζάνης. Η διεξαγωγή τέτοιων ασκήσεων στην περιοχή όπου βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, με άλλα λόγια, οι ασκήσεις μπορούν να έχουν γενικά σενάρια. Μια χώρα μπορεί να έχει τη δική της κρυφή ατζέντα. Ας πούμε, πηγαίνετε να το κάνετε αυτό στη δυτική πλευρά της Χίου. Με άλλα λόγια, παίξτε ένα σενάριο εκεί όπου δεν υπάρχει κανείς τριγύρω, με τους δικούς σας πολίτες. Αν φοβάστε εμάς, τους Τούρκους εκεί, τους Τούρκους πολίτες μου, αυτούς που θεωρούν τους εαυτούς τους Τούρκους, αλλά από την οπτική γωνία της Ελλάδας, το γεγονός ότι αυτό εντάσσεται σε μια άσκηση που ελέγχεται από το Υπουργείο Άμυνας δείχνει ότι η Ελλάδα είναι πραγματικά παρανοϊκή. Κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Δεν κάνουν κάτι γενικό. Κάνουν κάτι πραγματικό. Με άλλα λόγια, συμπεριφέρονται σαν να ήταν πραγματικό. Ενοχλούν τους ανθρώπους που ζουν εκεί, και αυτές οι άλλες ενώσεις αναπόφευκτα προκαλούν οργή ακόμη και σε εμάς αυτή τη στιγμή. Είναι απαράδεκτο».

Ο δημοσιογράφος του AHaber Ιλχάν Ταχσίν υποστήριξε ακόμα ότι «η Ελλάδα βρίσκεται σε χάος αυτή τη στιγμή. Αλλά να τι συμβαίνει. Η Ελλάδα είναι μια χώρα της οποίας η εγχώρια οικονομία έχει φτάσει στον πάτο. Κοιτάξτε, το έχω πει με έμφαση και σε άλλες δημοσιεύσεις. Θα είναι δύσκολο να βγούμε από αυτό, θα είναι δύσκολο να ξεφύγουμε. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί αυτή τη στιγμή, όλοι, όπως γνωρίζετε, είπε ο Γκαφάρ πριν από δύο ή τρεις ημέρες, πιθανότατα τον ακολουθούν, το έχουν δει. Απόστρατοι αξιωματικοί διαδήλωσαν μπροστά από το κοινοβούλιο στην Αθήνα. Οι συντάξεις μας δεν είναι αρκετές, τι άλλο θα μας αφαιρέσει ο Δένδιας; Έτσι, ο Δένδιας είναι στόχος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν το δούμε. Αλλά αυτά που κάνει είναι πραγματικά, όπως είπε ο αξιότιμος μέντοράς μου Χουσεΐν Μπέη πριν από λίγο, «Αγενή». Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πραγματικά παράλογα. Θα εκπαιδεύσετε μια παραστρατιωτική ομάδα 150.000 ατόμων. Εναντίον τίνος, εναντίον τι; Λοιπόν, ξέρετε, οι Έλληνες, που είναι πάντα παρόντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λένε: «Υπερασπιζόμαστε την Τουρκία. Θέλουμε να τα έχουμε καλά με την Τουρκία. Θέλουμε ειρήνη. Αλλά η Τουρκία είναι αυτή που προκαλεί». Ποιος πραγματικά προκαλεί εδώ; Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω το εξής: στη Δυτική Θράκη, λένε: «Έπεσε ο σκούφος και φαίνεται φαλακρός»».

Ο ίδιος δημοσιογράφος αναφέρεται και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις υποθέσεις διαφθοράς λέγοντας ότι «αυτή τη στιγμή, (σς στην Ελλάδα) κανείς δεν πληρώνεται. Επομένως, για να ελέγξουν πλήρως τις πρακτικές, πρέπει να έρθουν εδώ και να ελέγξουν πλήρως την Ελλάδα. Επειδή άγνωστα πράγματα συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα. Αυτά είναι πραγματικά. Δεν υπερβάλλουμε γι’ αυτά· λέμε την αλήθεια. Ξέρετε ότι όλοι φεύγουν από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή; Όλοι φεύγουν. Φεύγουν στην Ολλανδία, τη Γερμανία. Οι γιατροί φεύγουν. 1.500 γιατροί φεύγουν επιτέλους από τα νοσοκομεία. Λένε, «Θα κάνουμε κάτι, θα υποβάλουμε αίτηση και θα φύγουμε». Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα γεγονότα. Και τώρα το δόγμα Δένδια έχει αναδυθεί. Αυτά είναι πραγματικά, αλλά πρέπει να τους το πούμε».