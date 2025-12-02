newspaper
Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία
Διπλωματία 02 Δεκεμβρίου 2025 | 21:25

Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία

Οι αναφορές Δένδια στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» προκάλεσε μπαράζ δημοσιευμάτων στα τουρκικά ΜΜΕ που μιλούν για προσπάθεια διατάραξης των ήρεμων νερών και κάλυψης των σκανδάλων με αποπροσανατολισμό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚείμενοΑλεξάνδρα Φωτάκη
Spotlight

Θύελλα αντιδράσεων προκαλούν για μία ακόμα φορά στα τουρκικά ΜΜΕ οι δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», οι οποίες έγιναν στο πλαίσιο του τρίτου Συνεδρίου Εργασίας της ΑΜΚΕ Κόμβος, με τίτλο «Η Ελλάδα σε Παγκόσμια Προοπτική» και αναφέρονται στη θωράκιση του Αιγαίου. Με τις επιθέσεις του τουρκικού Τύπου να κάνουν στην πραγματικότητα καλό στο προφίλ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, τελικά…

CNN Turk: Οι απαράδεκτες δηλώσεις Δένδια

Το CNN Turk στο δημοσίευμα του κάνει λόγο για «απαράδεκτες δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Άμυνας Δένδια: Θα κλείσουμε το Αιγαίο με πυραύλους».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Δένδιας έκανε δηλώσεις κατά της Τουρκίας και «ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία αποτελεί απειλή για την Ελλάδα», δηλώνοντας πως «σχεδιάζει να αναπτύξει πυραύλους σε εκατοντάδες νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος».

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο «οι δηλώσεις από την Αθήνα συνεχίζουν να διαταράσσουν την ηρεμία που επικρατεί στο Αιγαίο Πέλαγος τα τελευταία χρόνια. Πιο πρόσφατα, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας , σε εκδήλωση στην Αθήνα, έκανε δηλώσεις που στοχοποιούσαν την Τουρκία, ανακοινώνοντας μια ριζική αναθεώρηση του αμυντικού δόγματος της χώρας του. Ο Δένδιας κατηγόρησε την Τουρκία ότι αποτελεί «τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα του» και είπε ότι η Ελλάδα θα αναπτύξει πυραύλους σε εκατοντάδες νησιά».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το άρθρο στην αναφορά Δένδια πως «η Ελλάδα ζει σε μια αντίφαση από τότε που έγινε μέλος του ΝΑΤΟ το 1952. Η πιο σημαντική απειλή για την Ελλάδα, μέλος του ΝΑΤΟ, προέρχεται από την Τουρκία, ένα άλλο μέλος της συμμαχίας. Η Ελλάδα αμύνεται, ενώ η Τουρκία αποτελεί απειλή»» και στις δηλώσεις περί αλλαγής του δόγματος ότι προστατεύει τη γη, το ναυτικό προστατεύει τη θάλασσα και τα μαχητικά αεροσκάφη προστατεύουν τον αέρα».

Χουριέτ: Απειλητική δήλωση Δένδια

Επίθεση στον Δένδια κάνει και η Χουριέτ με δημοσίευμα το οποίο κάνει λόγο για «απειλητική δήλωση Δένδια: «Θα κλείσουμε το Αιγαίο με πυραύλους»».

Η Χουριέτ επίσης υποστηρίζει ότι ο Δένδιας χαρακτηρίζει την Τουρκία απειλή και υποστηρίζει ότι «οι δηλώσεις από την Αθήνα συνεχίζουν να διαταράσσουν την ηρεμία που επικρατεί στο Αιγαίο Πέλαγος τα τελευταία χρόνια».

Σύμφωνα δε με την τουρκική εφημερίδα «ο Δένδιας κατηγόρησε την Τουρκία ως «τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα του» και δήλωσε ότι η Ελλάδα θα αναπτύξει πυραύλους σε εκατοντάδες νησιά».

Ahaber: Προσπάθεια αποπροσανατολισμού μέσω Τουρκίας

Ανάλογο άρθρο δημοσιεύει και η ιστοσελίδα του AHaber, που υποστηρίζει ότι τα σχόλια Δένδια πως είχαν στόχο να αποσπάσουν την προσοχή του κοινού «στο τέλμα μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης και ότι ο Δένδιας ενεργούσε ως προβοκάτορας στις τουρκο-ελληνικές σχέσεις».

Το Ahaber σημειώνει δε ότι η δήλωση του Δένδια, πως «η Τουρκία είναι η μεγαλύτερη απειλή μας»«προκάλεσε αντιπαράθεση και συνέχισε λέγοντας ότι το Αιγαίο Πέλαγος θα προστατεύεται από κινητά πυραυλικά συστήματα, υπονοώντας ότι θα εμποδίζουν το Αιγαίο Πέλαγος από την ξηρά. Ακολούθησαν αντιδράσεις μετά τη σκανδαλώδη δήλωση, με την πιο άμεση κριτική προς τον Έλληνα Υπουργό να προέρχεται από τους δικούς του στρατηγούς».

Όπως αναφέρει το A Haber, ο δημοσιογράφος Ιλχάν Ταχσίν, ανέφερε ότι «κάθε φορά που οι σχέσεις Τουρκίας–Ελλάδας αρχίζουν να βελτιώνονται, «ένα αόρατο χέρι» βγάζει στο προσκήνιο τον Δένδια, και κάθε φορά που οι σχέσεις με την Τουρκία αρχίζουν να ανεβαίνουν επίπεδο και να γίνονται συζητήσεις, ο Υπουργός Άμυνας Δένδιας —το λέω μέσα σε εισαγωγικά— λειτουργεί σαν ένας προβοκάτορας, υπονομεύοντας την μέχρι σήμερα καλή θέληση του Προέδρου Ερντογάν, της ομάδας του και του AK Parti για βελτίωση των σχέσεων. Ένα αόρατο χέρι φέρνει ξανά τον Δένδια στο προσκήνιο και βάζει σε δύσκολη θέση ολόκληρη την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Σύμφωνα με τον ίδιο δημοσιογράφο «στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα 300.000 στρατιώτες. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε τον στρατό—αέρα, ξηρά και θάλασσα—250.000 επαγγελματίες στρατιώτες βρίσκονται σε συνεχή εκπαίδευση. Από τη στιγμή που ένας νεοσύλλεκτος μπαίνει στη μονάδα, λαμβάνει εκπαίδευση σε drone. Επιπλέον υπάρχει και παραστρατιωτικό σώμα, δηλαδή 150.000 εθελοντές. Αυτοί υπάρχουν ήδη από το παρελθόν στο Ελληνικό Σύνταγμα. Αυτοί οι 150.000 υπάρχουν και σήμερα. Χθες, προχθές, πραγματοποιήθηκε μία άσκηση στην Κομοτηνή. Γιατί στην Κομοτηνή; Ο μειονοτικός Τύπος το έγραψε ήδη. Ήσυχα και αθόρυβα, μεταξύ Θεσσαλονίκης και Καβάλας, στην περιοχή Ρεντίνα, Λίμνες, Μεγάλη Μπεσίκ—εμείς στην οθωμανική περίοδο τις λέγαμε Μεγάλη και Μικρή Μπεσίκ. Εκεί υπάρχει η 1η Ταξιαρχία Αλεξιπτωτιστών. Οι κομάντος της ταξιαρχίας ήρθαν στην Κομοτηνή, στην περιοχή Πύς Κιουλλού, η οποία είχε απαλλοτριωθεί πριν από χρόνια χωρίς να καταβληθεί αποζημίωση στους Δυτικοθρακιώτες. Ο στρατός την είχε απαλλοτριώσει. Εκεί έκαναν άσκηση. Ξέρετε ποιος ήταν ο σκοπός της άσκησης; Οι κομάντος της αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας πραγματοποιούν άσκηση σε περιοχή όπου ζουν Τούρκοι. Και το θέμα της άσκησης ήταν: επιχείρηση εφόδου σε σπίτια που υποτίθεται ότι θα προδώσουν την Ελλάδα, η εξουδετέρωσή τους και η αποστολή τους σε στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Διήρκεσε δύο ημέρες. Σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή. Σε αυτή την άσκηση, ο ελληνικός στρατός έστειλε και στρατιωτικά οχήματα από το Σώμα Στρατού της Ξάνθης, την 4η Μεραρχία Πεζικού. Έστειλαν τα Μ113—τα λεγόμενα παλιά, 40–45 ετών, μεταπολεμικά τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού. Υπήρχαν επίσης τζιπ Hummer. Όλα αυτά, όταν τα βλέπουμε, φαίνονται σαν να ενθαρρύνονται. Σε ένα ήδη τεταμένο περιβάλλον, με τον πόλεμο στην Ουκρανία στον βορρά και τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο στον νότο, τώρα συμβαίνει και αυτό εδώ. Κοιτάζοντας τον ελληνικό Τύπο, βλέπουμε ότι δίνει πολλά μηνύματα προς διάφορες κατευθύνσεις».

Το AHaber δημοσιεύει και δηλώσεις του ταξίαρχου εν αποστρατεία Δρ. Χουσεΐν Φάζλα αναφορικά με τα προγραμματισμένα σενάρια άσκησης στις οποίες υποστήριξε τα εξής:

«Τόσο η εχθρική στάση όσο και το σενάριο για μια τέτοια άσκηση προετοιμάζονται σε συντονισμό με το Υπουργείο Άμυνας. Τώρα, μιλάμε για τον Δένδια εδώ. Μιλάει άκομψα και κάνει τους ανθρώπους να κάνουν άκομψα πράγματα. Αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα σημάδι του. Άλλωστε, υπάρχουν άνθρωποι τουρκικής εθνικότητας που ζουν στη Θράκη. Αυτοί είναι άνθρωποι των οποίων τα δικαιώματα αναγνωρίστηκαν από τη Συνθήκη της Λωζάνης. Η διεξαγωγή τέτοιων ασκήσεων στην περιοχή όπου βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, με άλλα λόγια, οι ασκήσεις μπορούν να έχουν γενικά σενάρια. Μια χώρα μπορεί να έχει τη δική της κρυφή ατζέντα. Ας πούμε, πηγαίνετε να το κάνετε αυτό στη δυτική πλευρά της Χίου. Με άλλα λόγια, παίξτε ένα σενάριο εκεί όπου δεν υπάρχει κανείς τριγύρω, με τους δικούς σας πολίτες. Αν φοβάστε εμάς, τους Τούρκους εκεί, τους Τούρκους πολίτες μου, αυτούς που θεωρούν τους εαυτούς τους Τούρκους, αλλά από την οπτική γωνία της Ελλάδας, το γεγονός ότι αυτό εντάσσεται σε μια άσκηση που ελέγχεται από το Υπουργείο Άμυνας δείχνει ότι η Ελλάδα είναι πραγματικά παρανοϊκή. Κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Δεν κάνουν κάτι γενικό. Κάνουν κάτι πραγματικό. Με άλλα λόγια, συμπεριφέρονται σαν να ήταν πραγματικό. Ενοχλούν τους ανθρώπους που ζουν εκεί, και αυτές οι άλλες ενώσεις αναπόφευκτα προκαλούν οργή ακόμη και σε εμάς αυτή τη στιγμή. Είναι απαράδεκτο».

Ο δημοσιογράφος του AHaber Ιλχάν Ταχσίν υποστήριξε ακόμα ότι «η Ελλάδα βρίσκεται σε χάος αυτή τη στιγμή. Αλλά να τι συμβαίνει. Η Ελλάδα είναι μια χώρα της οποίας η εγχώρια οικονομία έχει φτάσει στον πάτο. Κοιτάξτε, το έχω πει με έμφαση και σε άλλες δημοσιεύσεις. Θα είναι δύσκολο να βγούμε από αυτό, θα είναι δύσκολο να ξεφύγουμε. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί αυτή τη στιγμή, όλοι, όπως γνωρίζετε, είπε ο Γκαφάρ πριν από δύο ή τρεις ημέρες, πιθανότατα τον ακολουθούν, το έχουν δει. Απόστρατοι αξιωματικοί διαδήλωσαν μπροστά από το κοινοβούλιο στην Αθήνα. Οι συντάξεις μας δεν είναι αρκετές, τι άλλο θα μας αφαιρέσει ο Δένδιας; Έτσι, ο Δένδιας είναι στόχος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν το δούμε. Αλλά αυτά που κάνει είναι πραγματικά, όπως είπε ο αξιότιμος μέντοράς μου Χουσεΐν Μπέη πριν από λίγο, «Αγενή». Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πραγματικά παράλογα. Θα εκπαιδεύσετε μια παραστρατιωτική ομάδα 150.000 ατόμων. Εναντίον τίνος, εναντίον τι; Λοιπόν, ξέρετε, οι Έλληνες, που είναι πάντα παρόντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λένε: «Υπερασπιζόμαστε την Τουρκία. Θέλουμε να τα έχουμε καλά με την Τουρκία. Θέλουμε ειρήνη. Αλλά η Τουρκία είναι αυτή που προκαλεί». Ποιος πραγματικά προκαλεί εδώ; Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω το εξής: στη Δυτική Θράκη, λένε: «Έπεσε ο σκούφος και φαίνεται φαλακρός»».

Ο ίδιος δημοσιογράφος αναφέρεται και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις υποθέσεις διαφθοράς λέγοντας ότι «αυτή τη στιγμή, (σς στην Ελλάδα) κανείς δεν πληρώνεται. Επομένως, για να ελέγξουν πλήρως τις πρακτικές, πρέπει να έρθουν εδώ και να ελέγξουν πλήρως την Ελλάδα. Επειδή άγνωστα πράγματα συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα. Αυτά είναι πραγματικά. Δεν υπερβάλλουμε γι’ αυτά· λέμε την αλήθεια. Ξέρετε ότι όλοι φεύγουν από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή; Όλοι φεύγουν. Φεύγουν στην Ολλανδία, τη Γερμανία. Οι γιατροί φεύγουν. 1.500 γιατροί φεύγουν επιτέλους από τα νοσοκομεία. Λένε, «Θα κάνουμε κάτι, θα υποβάλουμε αίτηση και θα φύγουμε». Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα γεγονότα. Και τώρα το δόγμα Δένδια έχει αναδυθεί. Αυτά είναι πραγματικά, αλλά πρέπει να τους το πούμε».

Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου

Ντόρα Μπακογιάννη, Κωνσταντίνος Φίλης και Χρήστος Μαραφάτσος, υπογράμμισαν τη σημασία των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, τις ευκαιρίες, αλλά και τους κινδύνους σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γκίλφοϊλ: Ακλόνητη η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ
Διπλωματία 01.12.25

Γκίλφοϊλ: Ακλόνητη η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ

Τι ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση του ΑΗΙ για την συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου αλλά και της Άμυνας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γκίλφοϊλ: Δείπνο για τους αμερικανούς πεζοναύτες την Ημέρα των Ευχαριστιών
Η ανάρτηση 29.11.25

Δείπνο σε αμερικανούς πεζοναύτες παρέθεσε η Γκίλφοϊλ για την Ημέρα των Ευχαριστιών

«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο Χ

Σύνταξη
Τουρκία και κατεχόμενα εναντίον Κύπρου: Μονομερής ενέργεια που ευνοεί τις εντάσεις η συμφωνία με το Λίβανο
Διπλωματία 27.11.25

Τουρκία και κατεχόμενα εναντίον Κύπρου: Μονομερής ενέργεια που ευνοεί τις εντάσεις η συμφωνία με το Λίβανο

Στην ίδια γραμμή Τουρκία και κατεχόμενα ζητούν από τη διεθνή κοινότητα να μην νομιμοποιήσει συμφωνίες όπως αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Λίβανο, επικαλούμενοι τα τετελεσμένα της κατοχής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 26.11.25

Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο Γκιουλέρ στην ομιλία του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας, επέμεινε σε λύση δύο κρατών στην Κύπρο και εξήρε τις ικανότητες του τουρκικού στρατού

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη
Ιθάκη 25.11.25

Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη

Οι επιπτώσεις που είχε στις συνομιλίες το γεγονός ότι ο Τσίπρας απετράπη από τον Αναστασιάδη να μεταβεί στις συνομιλίες και η χαμένη ευκαιρία για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 21.11.25

Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο

Η Τουρκία διατηρεί την ρητορική της για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, η Αθήνα εμμένει στη διεθνή νομιμότητα, ενώ αρμόδιες πηγές χαρακτηρίζουν την τουρκική αντίδραση αναμενόμενη

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Έντονη αντίδραση της Τουρκίας για την επικαιροποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από την Ελλάδα
Οργή Άγκυρας 21.11.25

Έντονη αντίδραση της Τουρκίας για την επικαιροποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από την Ελλάδα

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικού, Οντζού Κετσελί έκανε λόγο για «μονομερή» βήματα από την Ελλάδα που «παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο»

Σύνταξη
Ένοπλες Δυνάμεις: Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές – Άξονες και στόχοι
Χάρτης Μετάβασης 21.11.25

Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Άξονες και στόχοι

Οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις αφορούν μεταξύ άλλων νέο μισθολόγιο, αλλαγές στη θητεία, ενώ στις προθέσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, είναι να μπει φρένο στις αναίτιες απαλλαγές

Σύνταξη
Άμεση απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται
Γνώμονας το δίκαιο 20.11.25

Άμεση απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται

Διπλωματικές πηγές, απαντώντας στη εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σημείωσαν ότι είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες.

Σύνταξη
Ζαχάροβα: Θα απαντήσουμε κατάλληλα στην Ελλάδα για τη συνεργασία με την Ουκρανία στα drones
Αντιρωσικές ενέργειες 20.11.25

Ζαχάροβα: Θα απαντήσουμε κατάλληλα στην Ελλάδα για τη συνεργασία με την Ουκρανία στα drones

Η Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «ακολουθεί μια προκλητική, συγκρουσιακή πολιτική έναντι της Ρωσίας και προβαίνει σε ειλικρινά εχθρικές ενέργειες».

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: «Υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την Ουκρανία έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης»
Δηλώσεις ΥΠΕΞ 20.11.25

Γεραπετρίτης: «Υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την Ουκρανία έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση - Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ασχοληθεί με την Ουκρανία, τη Γάζα και το Σουδάν

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρώτο μήνυμα στον ελληνικό λαό – «Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά»
Διπλωματία 19.11.25

Το πρώτο μήνυμα της Γκιλφόιλ στον ελληνικό λαό - «Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά»

Την πρόθεσή της «να εργαστεί σκληρά και να βοηθήσει στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας» εξέφρασε η Αμερικανίδα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο πρώτο της μήνυμα προς τον ελληνικό λαό.

Σύνταξη
Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ
Παρασκήνιο 19.11.25

Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ

Η σημασία της συνάντησης Αλεξανδρίδη - Κούσνερ και η οικοδόμηση σχέσεων με το περιβάλλον Τραμπ, ενόψει της άφιξης του στην Ουάσιγκτον, ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
