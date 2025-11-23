Δένδιας: Για ισχυρή άμυνα χρειαζόμαστε μέριμνα για τα στελέχη και τις οικογένειες των Ενόπλων Δυνάμεων

Στις παροχές κοινωνικού χαρακτήρα που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων επιμένει στις δημόσιες τοποθετήσεις του, προσθέτοντας μάλιστα – ανάλογα με την περίσταση και εξαγγελίες – ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Δένδιας επέλεξε να ανακοινώσει σειρά μέτρων που αφορούν τη στρατιωτική οικογένεια και τη στήριξη της κατά το χαιρετισμό του στην Εκδήλωση του ΓΕΕΘΑ στο Μέγαρο Μουσικής την Κυριακή, για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Δεν είναι μόνο τα στελέχη που υπερασπίζονται την Κυριαρχία και τα Κυριαρχικά Δικαιώματα της Πατρίδας μας. Είναι και οι οικογένειες. Σηκώνουν βάρη τα οποία δεν είναι πάντα ορατά. Οι οικογένειες είναι οι Στρατιώτες, οι Ναύτες, οι Αεροπόροι χωρίς στολή, χωρίς βαθμούς, χωρίς παράσημα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δένδιας.

Δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα για ισχυρή άμυνα

Όπως επισήμανε μάλιστα «αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα. Χρειαζόμαστε έναν συνεκτικό πλέγμα μέριμνας για τον άνθρωπο που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και την οικογένειά του. Αυτό υπηρετεί η «Ατζέντα 2030»».

Έκανε λόγο για μία ακόμα φορά για «μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει τη φροντίδα της στρατιωτικής οικογένειας. Με καλύτερους μισθούς, που ήδη περιλαμβάνονται στο νομοθέτημα που βρίσκεται σε δημόσια Διαβούλευση. Με αξιοπρεπή, δωρεάν στέγη. Με πραγματικές διευκολύνσεις στην καθημερινότητα. Με φροντίδα για τα παιδιά. Με αποτελεσματικό σύστημα Υγείας. Με μέριμνα για τους ηλικιωμένους αποστράτους και τα άτομα με αναπηρία. Κάθε ευρώ που επενδύουμε στη στήριξη της στρατιωτικής οικογένειας, επιστρέφει πολλαπλάσιο Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, σε αποτροπή, σε ηθικό».

Το νέο μισθολόγιο

Μιλώντας για τη στρατιωτική οικογένεια ο Δένδιας αναφέρθηκε κατ΄αρχήν στον νέο μισθολόγιο που αποτυπώνει τη βούληση αναγνώρισης της ιδιαίτερης προσφοράς, το οποίο διαχωρίζει τον βαθμό από τη μισθολογική εξέλιξη και προβλέπει πραγματικές αυξήσεις που κυμαίνονται από 13 % έως 53 %.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία:

-Ταγματάρχης με 17 έτη υπηρεσίας θα δει αύξηση 321 ευρώ το μήνα (από 1.671 € σε 1.992 € – 19,2 %).

– Λοχαγός με 13 έτη υπηρεσίας θα δει αύξηση 276 ευρώ το μήνα (από 1.518 € σε 1.794 € – 18,2 %).

Με την προσθήκη των επιδομάτων Παραμεθορίου, Διοίκησης και Θέσης Ευθύνης οι καθαρές αποδοχές αυξάνονται ακόμα περισσότερο καθώς:

-Ανθυπολοχαγός με 3 έτη υπηρεσίας σε παραμεθόριο θα δει αύξηση 379 ευρώ τον μήνα (από 1.197 € σε 1.576 € – 31,7 %) και 4.548 € ετησίως.

-Ταγματάρχης Διοικητής Υπομονάδας με 17 έτη υπηρεσίας σε παραμεθόριο θα δεί αύξηση 427 ευρώ το μήνα (από 1.753 € σε 2.180 € – 24,4 %) και 5.124 € ετησίως.

-Αντιπλοίαρχος Κυβερνήτης Φρεγάτας με 23 έτη υπηρεσίας θα δεί αύξηση 1.000 ευρώ το μήνα (από 1.913 € σε 2.913 € – 52,3 %) και 12.000€ ετησίως.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επανέλαβε ότι το νέο μισθολόγιο το οποίο εφαρμοσθεί αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου, αφορά αυξήσεις που προέρχονται κυρίως από εξοικονομήσεις που προέκυψαν από τον εξορθολογισμό της Δομής Δυνάμεων και το κλείσιμο των μη απαραίτητων δομών.

«Καλύτεροι μισθοί σημαίνουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Και σας λέω, ότι δεν έχω πρόθεση να σταματήσω εδώ. Υπάρχει μια συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών. Οι εξοικονομήσεις που κάνουμε θα επιστρέφουν ως μισθολογικό μέρισμα στα στελέχη μας. Θα συνεχίσω σε αυτή τη πορεία που θεωρώ ότι αποτελεί πρότυπο για το Ελληνικό Δημόσιο. Και ελπίζω να καταφέρω δεύτερο κύκλο αυξήσεων» όπως τόνισε ο Δένδιας.

Το οικιστικό πρόγραμμα

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αξιοποίησε την ευκαιρία για να μιλήσει για μία ακόμα φορά και για το στεγαστικό πρόγραμμα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τους ανθρώπους που η πατρίδα μεταθέτει σε τόπο μη επιλογής τους, «όχι ως προνόμιο, αλλά ως υποχρέωση» όπως είπε.

Υπενθυμίζεται ότι με το νέο οικιστικό πρόγραμμα πρόγραμμα προχωρά η κατασκευή 10.454 νέων κατοικιών και ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση 7.030 υφιστάμενων κατοικιών, ένα σύνολο 17.484 σπιτιών.

Η ολοκλήρωση των πρώτων 1.059 νέων κατοικιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 49 από αυτές θα παραδοθούν μεθαύριο στο Χαϊδάρι, ενώ το σύνολο των 1.059 θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2026.

Η ακρίβεια

Στα μέτρα υπέρ των στελεχών των Ενόπλω Δυνάμεων είναι και αυτά που εντάσσονται στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, η οποία, όπως έχει παραδεχτεί ο Δένδιας και σε προηγούμενες ανακοινώσεις του αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα κάθε ελληνικής οικογένειας. Και για αυτό δημιουργείται η Ενιαία Διακλαδική Διοίκηση Κέντρου Εφοδιασμού Μονάδων.

Τα Στρατιωτικά Πρατήρια θα ομογενοιοποιηθούν και θα εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες εφοδιασμού, με κεντρική διαπραγμάτευση τιμών και με τεχνολογία logistics. Στόχος σαφής και ποσοτικά μετρήσιμος: Το «Καλάθι της Στρατιωτικής Οικογένειας» να καταστεί, μεσοσταθμικά, κατά 20% έως 23% φθηνότερο από τις αντίστοιχες τιμές της αγοράς. Στόχος ρεαλιστικός, που θα παρακολουθείται με την ίδια επιμέλεια που παρακολουθείται και το εξοπλιστικό. Εδράζεται σε τεκμηριωμένους υπολογισμούς με σαφή, αντικειμενικά κριτήρια.

Η φροντίδα για τα παιδιά και την μητρότητα

Ακόμα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έβαλε στην ατζέντα και τη φροντίδα για τα παιδιά και την ενίσχυση της μητρότητας.

«Χρειαζόμαστε νέους Έλληνες. Αρνούμαι την άνευ όρων παράδοση στην απειλή της Εθνικής Συρρίκνωσης. Η στρατιωτική οικογένεια το βιώνει πιο έντονα, με την υπογεννητικότητα, τις μεταθέσεις, το ασταθές περιβάλλον, τις αυξημένες απαιτήσεις. Στηρίζουμε στην πράξη το δικαίωμα της οικογένειας να μεγαλώσει» επισήμανε ο Δένδιας.

Στην κατεύθυνση αυτή, ανέφερε ότι δρομολογείται επιτέλους νέα Μαιευτική Κλινική στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, που θα λειτουργήσει μέχρι τις 31/12/26, με προοπτική να δημιουργηθεί Μαιευτική Κλινική στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Όπως υπενθύμισε ο Δένδιας έχει ήδη θεσπισθεί η δωρεάν παροχή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και έχει ήδη θεσπισθεί επίσης και θα διευρυνθεί η δωρεάν κρυοσυντήρηση ωαρίων. Το μέτρο θα επεκταθεί στις γυναίκες που θα επιλέξουν την εθελοντική στράτευση, ενισχύοντας έμπρακτα τη στήριξη προς όσες αποφασίζουν να υπηρετήσουν την Πατρίδα.

Για τη φροντίδα για τα παιδιά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων κατασκευάζονται νέοι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ενώ ανακατασκευάζονται και επεκτείνονται έξι υφιστάμενα κτήρια, ώστε να φιλοξενήσουν περισσότερα βρέφη και νήπια. Αναβαθμίζεται το Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παίδων, με σύγχρονες προδιαγραφές και ενισχυμένη επιστημονική στελέχωση, ώστε τα παιδιά της στρατιωτικής οικογένειας με αυξημένες ανάγκες να λαμβάνουν ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου φροντίδα.

Ακόμη, κινητροδοτείται όποιος επιθυμεί σπουδάζοντας να βοηθήσει την Πατρίδα. Στο πλαίσιο θέσπισης υποτροφιών για φοιτητές που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, το ΥΠΕΘΑ θα προβεί στην κατασκευή 4 νέων συγκροτημάτων Φοιτητικών Εστιών, για την φιλοξενία 120 σπουδαστών. Με αυτόν τον τρόπο, η μέριμνα για τη στρατιωτική οικογένεια αγκαλιάζει και τη νέα γενιά, τα παιδιά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αν το θέλουν.

Σύστημα υγείας

Στο πεδίο του συστήματος υγείας, ο Δένδιας σημείωσε ότι «τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία δεν αποτελούν μόνο κρίσιμη υποδομή για την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αποτελούν και πυλώνα φροντίδας για τη στρατιωτική οικογένεια. Επενδύουμε στον εκσυγχρονισμό τους, στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στο ανθρώπινο δυναμικό».

Τόνισε ακόμα ότι «είμαστε σε επαφή με το Ίδρυμα Νιάρχος, για την παροχή δωρεάν σύγχρονου software logistics, για να μηχανογραφήσουμε πλήρως τη λειτουργίας τους, και να τη βελτιστοποιήσουμε. Ευχαριστώ τον Ανδρέα Δρακόπουλο για τη βοήθεια. Θα αναθέσουμε σε αξιόπιστο εξωτερικό αξιολογητή την πιστοποίηση και τον έλεγχο του τρόπου λειτουργίας των νοσοκομείων μας, ώστε να παρέχουν πιστοποιημένες υπηρεσίας υψηλού επιπέδου».

Στο ίδιο πνεύμα μέριμνας, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο καθιερώνει πλήρη απαλλαγή από τη συμμετοχή στις υγειονομικές δαπάνες – από το 15% που ίσχυε έως σήμερα – όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες πραγματοποιούνται σε δημόσιες δομές υγείας. Ρύθμιση που προστατεύει ουσιαστικά το οικογενειακό εισόδημα των στελεχών.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά την ίδρυση Πρότυπου Κέντρου Εκπαίδευσης και Μονάδας Αντιμετώπισης Πολεμικού Τραύματος, ως κρίσιμης δομής για την πρόληψη, εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού που υπηρετεί σε απαιτητικές επιχειρησιακές συνθήκες, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας.

«Έχει ήδη οργανωθεί συνέδριο για αυτό στις 17/1/26. Και είμαι σε στενό συντονισμό με τον Γ. Βέλμαχο του Harvard και του M.G., έναν από τους καλύτερους χειρουργούς τραύματος στο Πλανήτη, που ως του εκ θαύματος είναι Έλληνας, και ο οποίος μας παρέχει τη σχετική τεχνογνωσία» ανέφερε για το ίδιο ζήτημα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Μέριμνα για απόστρατους και άτομα με αναπηρία

Όσον αφορά τη μέριμνα για τους ηλικιωμένους αποστράτους και τα άτομα με αναπηρία, ο Δένδιας τόνισε ότι «δεν δικαιούμαστε να ξεχνάμε όσους υπηρέτησαν επί δεκαετίες την Πατρίδα και σήμερα ζουν μόνοι, χωρίς επαρκή στήριξη».

Σε αυτή την κατεύθυνση δημιουργούνται τρία νέα συγκροτήματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Αποστράτων, με διαμερίσματα, με οργανωμένες υπηρεσίες φροντίδας, με βασική ιατροφαρμακευτική υποστήριξη.

Επιπλέον, έχει συσταθεί η Διακλαδική Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στο ΝΙΜΤΣ, οργανωμένη με σύγχρονα πρότυπα διαβίωσης, με στόχο την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς, ασφαλούς και ουσιαστικά υποστηρικτικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, υλοποιείται ένα πλέγμα δράσεων όπως η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ενήλικα Άτομα με Αναπηρία που δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα.

Προστασία της οικογένειας

Στο θέμα των υπηρεσιακών διευκολύνσεων και της θεσμικής προστασίας της οικογένειας με νέα υπουργική απόφαση καθορίζονται ευεργετικές ρυθμίσεις, για συγκεκριμένες κατηγορίες στρατιωτικών, οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα.

Για την προστασία του θεσμού της οικογένειας και την αντιμετώπιση οξυμένων κοινωνικών προβλημάτων, υλοποιούνται μέτρα που αφορούν:

-Τη χορήγηση ειδικών γονικών αδειών.

-Την απαλλαγή από υπηρεσίες διανυκτέρευσης, όπου αυτό επιβάλλεται από σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

-Το μειωμένο ωράριο εργασίας.

-Τη συνυπηρέτηση συζύγων στρατιωτικών.

«Επαγγέλλομαι μια νέα αντίληψη. Δεν αντιμετωπίζουμε την οικογένεια ως ανασταλτικό παράγοντα στην επιχειρησιακή ετοιμότητα. Τη βλέπουμε ως θεμελιώδη προϋπόθεση για την πλήρη και απρόσκοπτη εκπλήρωση της συνταγματικής αποστολής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων» ανέφερε ο χαρακτηριστικά ο Δένδιας.

Ολιστική προσέγγιση λέει ο Δένδιας

Τέλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υποστήριξε ότι όλα τα παραπάνω μέτρα συγκροτούν μια ολιστική προσέγγιση και δεν αποτελούν μεμονωμένες παρεμβάσεις. Συνιστούν ένα πλέγμα πολιτικών που αποτυπώνει το αυτονόητο:

Στο επίκεντρο της Εθνικής Άμυνας βρίσκεται το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων και η οικογένειά του.

«Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν θεματοφύλακας της Εθνικής Κυριαρχίας και των Κυριαρχικών Δικαιωμάτων. Χρωστάμε, λοιπόν, στα στελέχη και στις οικογένειές τους να ολοκληρώσουμε τον μετασχηματισμό της Ατζέντας 2030, να παραδώσουμε στους επόμενους μια Ελλάδα με διασφαλισμένη τη δυνατότητα άσκησης της Κυριαρχίας της. Με ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και με μια στρατιωτική οικογένεια που αισθάνεται ότι η Πολιτεία είναι δίπλα της, όχι στα λόγια, των πανηγυρικών, αλλά στην πράξη. Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού, τιμάμε σήμερα τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Τις τιμάμε με τον πιο στέρεο τρόπο. Τιμάμε τη Στρατιωτική Οικογένεια. Χρόνια πολλά στις Ένοπλες Δυνάμεις μας!» υπογράμμισε ο Δένδιας.