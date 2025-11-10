Δένδιας: Αν κάποιος απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να συμμετέχει στο SAFE

Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και είχε συνάντηση με τον ομόλογό του Βασίλη Πάλμα, στο πλαίσιο του συντονισμού μεταξύ των δύο κρατών στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του κ. Δένδια ήταν το υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου μετά την τελετή υποδοχής και ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου πραγματοποιήθηκε αρχικώς κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ των δύο Υπουργών και εν συνεχεία ακολούθησαν συνομιλίες ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες.

Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα που αφορούν τη διμερή αμυντική συνεργασία, καθώς και σχετικά με τις τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες στις οποίες λαμβάνουν οι δύο χώρες μέρος.

Επίσης, ενόψει της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία, συζητήθηκαν τρόποι με τους οποίους μπορούν να συνεισφέρουν Ελλάδα και Κύπρος στην επίτευξη σταθερότητας, συνεννόησης και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφορικά με το πρόγραμμα SAFE και μετά το πρόσφατο περιστατικό στη Δένεια, ο κ. Πάλμας και ο κ. Δένδιας επανέλαβαν τη σταθερή τους θέση ότι οποιαδήποτε συζήτηση για συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα δεν μπορεί να προχωρήσει, ενόσω συνεχίζονται οι παράνομες ενέργειες και η επιθετική της στάση έναντι ενός κράτους μέλους της ΕΕ.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο αρχηγός ΓΕΕΦ αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, η γενική διευθύντρια του ΥΠΑΜ Κύπρου Άννα Αριστοτέλους, ο πρέσβης της Ελλάδος στη Λευκωσία Ιωάννης Παπαμελετίου, στελέχη του υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς.

Στις δηλώσεις προς τον Τύπο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισήμανε:

«Κι εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να πω πόσο χαρούμενος είμαι που βρίσκομαι πάλι εδώ, στη Λευκωσία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο μου, υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα, γιατί είναι πάντοτε εγκάρδια η υποδοχή που μου επιφυλάσσει. Θα ήθελα επίσης να διατυπώσω την ευγνωμοσύνη μου στον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη γιατί θα με δεχτεί αμέσως μετά.

Να πω ότι και για εμάς είναι μια ευκαιρία, πρώτον, να ανταλλάξουμε απόψεις για μια ταχύτατα μεταβαλλόμενη, αλλά εξαιρετικά πολύπλοκη γεωπολιτική κατάσταση, ιδίως στην περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Αλλά, επίσης, ήταν μια ευκαιρία να συζητήσουμε και να διερευνήσουμε περισσότερα επίπεδα και περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Ελλάδα, με επίκεντρο τον κανονισμό SAFE, ο οποίος έχει ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Καταλαβαίνετε ότι ο κανονισμός αυτός και για την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και για την Ελλάδα παρέχει μια ευκαιρία εμβάθυνσης της μεταξύ μας συνεργασίας.

Και πάλι, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι στην Λευκωσία, μεγάλη μου χαρά να επικοινωνώ για άλλη μια φορά με τον Κυπριακό Ελληνισμό».

«Οι αξιακές αρχές οφείλουν να είναι σαφείς»

Απαντώντας επίσης σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ζήτημα του SAFE και για το «αν υπάρχει ήδη ίδια γραμμή Ελλάδας και Κύπρου σε ενδεχομένη ένταξης στο πρόγραμμα της Τουρκίας και αν θα ασκηθούν πιέσεις ή γίνονται ενέργειες έτσι ώστε και άλλα κράτη της ΕΕ να ασκήσουν βέτο λόγω των παραβιάσεων της Τουρκίας σε ενδεχομένη ένταξης της στο πρόγραμμα;», ο κ. Δένδιας τόνισε:

«Θα μου επιτρέψετε να το πω κι εδώ, το λέω και στην Αθήνα, εγώ και ο Βασίλης (Πάλμας) ίσως είμαστε από τους λίγους ανθρώπους στην ευρωπαϊκή ήπειρο που έχουμε καθίσει και έχουμε διαβάσει τον κανονισμό SAFE. Έναν εξαιρετικά πολύπλοκο κανονισμό, γραμμένο με μια περίεργη γλώσσα της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών, ακριβώς για να μπορεί ο καθένας να καταλαβαίνει ό,τι νομίζει και να διατυπώνει ό,τι κρίνει.

Σε αυτό το πλαίσιο όμως υπάρχουν αξιακές αρχές. Οι αξιακές αρχές οφείλουν να είναι σαφείς. Και υπάρχει σαφής δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τρόπο με τον οποίο συμβάσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών θα εισάγονται προς συζήτηση. Και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με κατευθείαν δήλωση της, έχει δεσμευτεί ότι αυτές οι προτάσεις θα έρχονται για να ψηφιστούν με ομοφωνία. Με κοινή αντίληψη όλων των Κρατών.

Αυτό είναι αυτονόητο. Γιατί είναι αυτονόητο; Διότι εάν κάποιος απειλεί την ίδια την ΕΕ, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να συμμετέχει στο μηχανισμό αντιμετώπισης ακριβώς αυτής της επιθετικότητας.

Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, περιμένουμε όλες οι ευρωπαϊκές χώρες –επαναλαμβάνω όλες οι ευρωπαϊκές χώρες– να συνταχθούν απέναντι στην αυτονόητη αντίληψη προστασίας του ευρωπαϊκού χώρου, αλλά όχι μόνο γεωγραφικά του ευρωπαϊκού χώρου. Των ευρωπαϊκών αξιών, της ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής προσέγγισης στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σας ευχαριστώ».

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας, όπου έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Απαντώντας στην προσφώνηση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Δένδιας ανέφερε:

«Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Πάντοτε μου κάνετε την φιλοφρόνηση να με δεχθείτε κάθε φορά που βρίσκομαι στην Κύπρο. Και για εμένα είναι μια τεράστια ευκαιρία, αφενός, να μπορέσω να αντιληφθώ τα διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την πολυπλοκότητα της κατάστασης. Μάλιστα, η εκλογή στο κατεχόμενο τμήμα του ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας ίσως είναι μια αλλαγή και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μου πείτε εσείς πώς το βλέπετε από την κυπριακή πλευρά.

Αλλά βεβαίως, μέσα στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων μου. είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον συνάδελφό μου, Βασίλη Πάλμα, με τον οποίο έχω μια εγκάρδια σχέση, για το πώς μπορούμε να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας στον αμυντικό τομέα, ακριβώς όπως είπατε κι εσείς στα ζητήματα της αμυντικής βιομηχανίας και του οικοσυστήματος Ελλάδας και Κύπρου, Κύπρου και Ελλάδας. Και η Κυπριακή προεδρία είναι μια τεράστια ευκαιρία για εμάς. Προσβλέπουμε λοιπόν σε αυτό, προσβλέπουμε στην εμβάθυνση της συνεργασίας.

Και πάλι σας ευχαριστώ θερμότατα για τη φιλοφρόνηση να με δεχτείτε και να με ακούσετε».