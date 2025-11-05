Στην αεροπορική βάση Ελευσίνας και συγκεκριμένα σε εκδήλωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) με θέμα «Η κοινωνική προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας», βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (5/11) ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας προανήγγειλε το τριακονταετές πρόγραμμα εξοπλισμών των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο περιλαμβάνει και την αγορά νέων μεταγωγικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα μεταγωγικά αεροσκάφη έχουν φτάσει τα 12

Ο κ. Δένδιας είπε ότι τα μεταγωγικά αεροσκάφη έχουν φτάσει ήδη τα 12 από ένα που ήταν πριν από κάποια χρόνια. Τα Super Puma είναι πλέον επτα σε υπηρεσία, ενώ συνεχίζεται και η εφαρμογή του προγράμματος για την αγορά νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών.

«Ζούμε πλέον μια νέα πραγματικότητα στην οποία η Ελλάδα έχει στόλο μεταγωγικών αεροσκαφών που μπορεί να υποστηρίξει επιχειρήσεις και να σώσει ανθρώπινες ζωές αλλά και περιουσίες», είπε ενώ πρόσθεσε ότι στόχος είναι μια «οροφή» 200 μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλάσιας ισχύος, δηλαδή θα έχουν ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Παρουσία του Νίκου Δένδια, πραγματοποιήθηκε το λεγόμενο «elephant walk» στο οποία 5 αεροσκάφη τύπου C-130 και 5 αεροσκάφη τύπου C-27J πραγματοποίησαν απογείωση σε κοντινή απόσταση το ένα μετά το άλλο, μια αρκετά απαιτητική και δύσκολη διαδικασία που χρειάζεται άψογο συντονισμό και συνεργασία, ενώ έγινε γνωστό ότι βρίσκονται σε συντήρηση 2 αεροσκάφη C-130 και δύο αεροσκάφη C-27J.