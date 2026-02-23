Οι συνεχείς αγορές από κεντρικές τράπεζες για διαφοροποίηση αποθεματικών, η στροφή των επενδυτών προς τα πολύτιμα μέταλλα – όπως ο χρυσός – ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους γεωπολιτικών και εμπορικών εντάσεων και οι προοπτικές για μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ με παράλληλη υποχώρηση της ισοτιμίας του δολαρίου, αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους του πρόσφατου ράλι του χρυσού.

Η Κεντρική Τράπεζα της Πολωνίας ήταν ο μεγαλύτερος επίσημος καθαρός αγοραστής του πολύτιμου μετάλλου για το 2025

Οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου έσπασαν κάθε ρεκόρ για να φτάσουν στις 28 Ιανουαρίου τα ιστορικά υψηλά των 5.417 δολαρίων η ουγγιά και να κινηθούν στη συνέχεια στα επίπεδα των 5.000 δολαρίων. Καθοριστικός παράγοντας της κατακόρυφης αυτής ανόδου ήταν οι αγορές σε επίπεδο χωρών.

Οι κεντρικές τράπεζες από όλο τον κόσμο αγόρασαν 19 τόνους χρυσού τον Δεκέμβριο του 2025, όπως προκύπτει από στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, ανεβάζοντας τις αναφερόμενες καθαρές αγορές για ολόκληρο το προηγούμενο έτος σε 328 τόνους. Το 2024 είχαν καταγραφεί καθαρές αγορές της τάξεως των 345 τόνων.

Οι μεγάλες αγορές

Ορισμένες χώρες ξεχώρισαν με τις μεγάλες αγορές τους, περιλαμβανομένης και της Κίνας αλλά και της Πολωνίας. Με βάση τα στοιχεία από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, η Κεντρική Τράπεζα της Πολωνίας ήταν ο μεγαλύτερος επίσημος καθαρός αγοραστής του πολύτιμου μετάλλου για το 2025, προσθέτοντας 102 τόνους στα αποθέματά της σε χρυσό.

Το Καζακστάν προσέθεσε 57 τόνους, το Κρατικό Πετρελαϊκό Ταμείο του Αζερμπαϊτζάν (SOFAZ) προσέθεσε 53 τόνους και η Βραζιλία 43 τόνους. Η Κίνα αύξησε τα αποθέματά της πέρυσι κατά 27 τόνους και η Τουρκία κατά επίσης άλλους 27 τόνους. Αυτές οι χώρες ήταν οι πιο σημαντικοί αγοραστές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Οι μεγαλύτεροι καθαροί πωλητές για το 2025 ήταν η Σιγκαπούρη με 26 τόνους, η Γκάνα με 12 τόνους και η Ρωσία με 6 τόνους.

Μόνο τον Δεκέμβριο του 2025, μήνα για τον οποίο υπάρχουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία αγορών χρυσού από χώρες, η Κεντρική Τράπεζα του Ουζμπεκιστάν ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής τον Δεκέμβριο με 10 τόνους. Η Κεντρική Τράπεζα του Καζακστάν με 8 τόνους και η Κεντρική Τράπεζα της Πολωνίας με 7 τόνους ήταν επίσης σημαντικοί αγοραστές κατά τη διάρκεια του μήνα.

Η Κίνα τον Δεκέμβριο επέκτεινε τις μηνιαίες αγορές της σε 14 συνεχόμενους μήνες, ενώ αύξηση αποθεμάτων χρυσού κατέγραψαν ακόμη το Κιργιστάν, η Τσεχία, η Μογγολία και η Ινδονησία.

Η Σιγκαπούρη ήταν ο μεγαλύτερος πωλητής κατά τη διάρκεια του μήνα, μειώνοντας τα αποθέματα κατά 11 τόνους.

Ο παράγοντας Πολωνία

Οι τιμές του χρυσού μπορεί να φτάσουν στα 6.000 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους, καθώς οι μακροοικονομικοί και γεωπολιτικοί κίνδυνοι επιμένουν, θεωρούν αναλυτές τραπεζών όπως η BNP Paribas. Οι προοπτικές του χρυσού υποστηρίζονται επίσης από τις συνεχιζόμενες αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της Πολωνίας τον περασμένο μήνα για την αγορά επιπλέον 150 τόνων.

Η Κεντρική Τράπεζα της Πολωνίας αύξησε τα αποθέματά της σε πολύτιμο μέταλλο σε περίπου 550 τόνους, με αξία άνω των 63 δισεκατομμυρίων ευρώ, ξεπερνώντας ακόμη και τα αποθέματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που διαμορφώνονται στους περίπου 506 τόνους. Ο πρόεδρος της νομισματικής Αρχής της Πολωνίας (NBP), Ανταμ Γκλαπίνσκι, έχει χαρακτηρίσει τον χρυσό περιουσιακό στοιχείο απαλλαγμένο από πιστωτικό κίνδυνο, ανεξάρτητο από τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής άλλων χωρών και ανθεκτικό σε χρηματοοικονομικούς κραδασμούς.

Τα υψηλά αποθέματα χρυσού συμβάλλουν επίσης στη σταθερότητα της πολωνικής οικονομίας, όπως λέει. Οι φιλοδοξίες της τράπεζας είναι συγκεκριμένες. Στόχος είναι να φτάσει σε αποθέματα τους 700 τόνους χρυσού με συνολική αξία περίπου 94 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μόλις το 2024 ο χρυσός αντιπροσώπευε το 17% των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Πολωνίας. Τα στοιχεία στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025 έδειξαν αύξηση πάνω από το 28%, σηματοδοτώντας μια από τις ταχύτερες αλλαγές στη δομή των αποθεματικών μεταξύ των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως.

Οι μεγαλύτερες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν από τη χώρα τους τελευταίους μήνες του 2025, σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας της αγοράς και γεωπολιτικών εντάσεων.

