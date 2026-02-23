newspaper
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
Χρυσός: Ποιες χώρες κρατούν στα χέρια τα μεγαλύτερα αποθέματα (γράφημα)
Διεθνής Οικονομία 23 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

Χρυσός: Ποιες χώρες κρατούν στα χέρια τα μεγαλύτερα αποθέματα (γράφημα)

Οι τιμές του έσπασαν κάθε ρεκόρ για να φτάσουν στις 28 Ιανουαρίου τα ιστορικά υψηλά των 5.417 δολαρίων η ουγγιά - Πόσος είναι ο χρυσός που έχει η Ελλάδα

Γιώργος Κανελλόπουλος
Οι συνεχείς αγορές από κεντρικές τράπεζες για διαφοροποίηση αποθεματικών, η στροφή των επενδυτών προς τα πολύτιμα μέταλλα – όπως ο χρυσός – ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους γεωπολιτικών και εμπορικών εντάσεων και οι προοπτικές για μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ με παράλληλη υποχώρηση της ισοτιμίας του δολαρίου, αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους του πρόσφατου ράλι του χρυσού.

Η Κεντρική Τράπεζα της Πολωνίας ήταν ο μεγαλύτερος επίσημος καθαρός αγοραστής του πολύτιμου μετάλλου για το 2025

Οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου έσπασαν κάθε ρεκόρ για να φτάσουν στις 28 Ιανουαρίου τα ιστορικά υψηλά των 5.417 δολαρίων η ουγγιά και να κινηθούν στη συνέχεια στα επίπεδα των 5.000 δολαρίων. Καθοριστικός παράγοντας της κατακόρυφης αυτής ανόδου ήταν οι αγορές σε επίπεδο χωρών.

Οι κεντρικές τράπεζες από όλο τον κόσμο αγόρασαν 19 τόνους χρυσού τον Δεκέμβριο του 2025, όπως προκύπτει από στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, ανεβάζοντας τις αναφερόμενες καθαρές αγορές για ολόκληρο το προηγούμενο έτος σε 328 τόνους. Το 2024 είχαν καταγραφεί καθαρές αγορές της τάξεως των 345 τόνων.

Οι μεγάλες αγορές

Ορισμένες χώρες ξεχώρισαν με τις μεγάλες αγορές τους, περιλαμβανομένης και της Κίνας αλλά και της Πολωνίας. Με βάση τα στοιχεία από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, η Κεντρική Τράπεζα της Πολωνίας ήταν ο μεγαλύτερος επίσημος καθαρός αγοραστής του πολύτιμου μετάλλου για το 2025, προσθέτοντας 102 τόνους στα αποθέματά της σε χρυσό.

Το Καζακστάν προσέθεσε 57 τόνους, το Κρατικό Πετρελαϊκό Ταμείο του Αζερμπαϊτζάν (SOFAZ) προσέθεσε 53 τόνους και η Βραζιλία 43 τόνους. Η Κίνα αύξησε τα αποθέματά της πέρυσι κατά 27 τόνους και η Τουρκία κατά επίσης άλλους 27 τόνους. Αυτές οι χώρες ήταν οι πιο σημαντικοί αγοραστές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Οι μεγαλύτεροι καθαροί πωλητές για το 2025 ήταν η Σιγκαπούρη με 26 τόνους, η Γκάνα με 12 τόνους και η Ρωσία με 6 τόνους.

Μόνο τον Δεκέμβριο του 2025, μήνα για τον οποίο υπάρχουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία αγορών χρυσού από χώρες, η Κεντρική Τράπεζα του Ουζμπεκιστάν ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής τον Δεκέμβριο με 10 τόνους. Η Κεντρική Τράπεζα του Καζακστάν με 8 τόνους και η Κεντρική Τράπεζα της Πολωνίας με 7 τόνους ήταν επίσης σημαντικοί αγοραστές κατά τη διάρκεια του μήνα.

Η Κίνα τον Δεκέμβριο επέκτεινε τις μηνιαίες αγορές της σε 14 συνεχόμενους μήνες, ενώ αύξηση αποθεμάτων χρυσού κατέγραψαν ακόμη το Κιργιστάν, η Τσεχία, η Μογγολία και η Ινδονησία.

Η Σιγκαπούρη ήταν ο μεγαλύτερος πωλητής κατά τη διάρκεια του μήνα, μειώνοντας τα αποθέματα κατά 11 τόνους.

Ο παράγοντας Πολωνία

Οι τιμές του χρυσού μπορεί να φτάσουν στα 6.000 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους, καθώς οι μακροοικονομικοί και γεωπολιτικοί κίνδυνοι επιμένουν, θεωρούν αναλυτές τραπεζών όπως η BNP Paribas. Οι προοπτικές του χρυσού υποστηρίζονται επίσης από τις συνεχιζόμενες αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της Πολωνίας τον περασμένο μήνα για την αγορά επιπλέον 150 τόνων.

Η Κεντρική Τράπεζα της Πολωνίας αύξησε τα αποθέματά της σε πολύτιμο μέταλλο σε περίπου 550 τόνους, με αξία άνω των 63 δισεκατομμυρίων ευρώ, ξεπερνώντας ακόμη και τα αποθέματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που διαμορφώνονται στους περίπου 506 τόνους. Ο πρόεδρος της νομισματικής Αρχής της Πολωνίας (NBP), Ανταμ Γκλαπίνσκι, έχει χαρακτηρίσει τον χρυσό περιουσιακό στοιχείο απαλλαγμένο από πιστωτικό κίνδυνο, ανεξάρτητο από τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής άλλων χωρών και ανθεκτικό σε χρηματοοικονομικούς κραδασμούς.

Τα υψηλά αποθέματα χρυσού συμβάλλουν επίσης στη σταθερότητα της πολωνικής οικονομίας, όπως λέει. Οι φιλοδοξίες της τράπεζας είναι συγκεκριμένες. Στόχος είναι να φτάσει σε αποθέματα τους 700 τόνους χρυσού με συνολική αξία περίπου 94 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μόλις το 2024 ο χρυσός αντιπροσώπευε το 17% των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Πολωνίας. Τα στοιχεία στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025 έδειξαν αύξηση πάνω από το 28%, σηματοδοτώντας μια από τις ταχύτερες αλλαγές στη δομή των αποθεματικών μεταξύ των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως.

Οι μεγαλύτερες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν από τη χώρα τους τελευταίους μήνες του 2025, σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας της αγοράς και γεωπολιτικών εντάσεων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας
Υψηλές προσδοκίες 23.02.26

Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας

Με το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Κίνα «επενδύει» στην εορταστική περίοδο για τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι νέες γενιές κοιτούν το μέλλον με δυσπιστία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Κίνα αξιολογεί την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και καλεί τις ΗΠΑ να άρουν τους «μονομερείς» δασμούς
«Εχουμε ενημερωθεί» 23.02.26

Κίνα καλεί ΗΠΑ να άρουν τους δασμούς μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η κινεζική κυβέρνηση «προτρέπει τις ΗΠΑ να ακυρώσουν τους μονομερείς δασμούς που επέβαλαν στους εμπορικούς εταίρους τους», έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σύνταξη
«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

«Θέλεις να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο» είπε χαρακτηριστικά η Λαγκάρντ – Η συνέντευξη στο CBS και η απάντηση για τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης

Τζούλη Καλημέρη
Ισπανία: Επενδύει στις σχέσεις με την Κίνα για την ασιατική στρατηγική της
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

Στην Κίνα στρέφεται η Ισπανία

Η Ισπανία επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Κίνα, αψηφώντας πιθανά ευρωπαϊκά και αμερικανικά ερωτήματα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση
ΗΠΑ 21.02.26

Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση

Αν και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ δεν αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με εκτίμηση της Wharton School, περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τους εισπραχθέντες δασμούς ενδέχεται να πρέπει να επιστραφούν

Σύνταξη
Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…
Διεθνής Οικονομία 21.02.26

Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…

Τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, αρκετοί πολιτικοί θέλουν να επιβάλουν μεγαλύτερους φόρους στους πλούσιους για να βγάλουν «τα σπασμένα» των κρατικών προϋπολογισμών - Πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια
Για τη μέρα 23.02.26

Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια

Η ταραμοσαλάτα δεν γίνεται να λείπει από το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Αν αποφασίσετε να μπείτε στην κουζίνα, σας έχουμε τρεις συνταγές για να επιλέξετε αν θα τη φτιάξετε με πατάτα, ψωμί ή καρύδια.

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι η Βαρβάκειος – Πλήθος κόσμου στην αγορά
Φωτογραφίες και βίντεο 23.02.26

Κοσμοσυρροή στη Βαρβάκειο για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής - Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας

Η Βαρβάκειος έμεινε ανοιχτή όλη τη διάρκεια της νύχτας τηρώντας την παράδοση - Όπως και το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το μεσημέρι

Σύνταξη
Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον
Culture Live 23.02.26

Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον

Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα στα BAFTA δεν αφορά μόνο το μενού ή τα σκηνικά, αλλά κυρίως τις πτήσεις της σεζόν των βραβείων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μετακινήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών της βιομηχανίας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»
Λύπη 23.02.26

Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»

«Κάθε συνεισφορά, ανεξάρτητα από το ποσό, θα συμβάλει στη στήριξη των υπέροχων παιδιών του Έρικ Ντέιν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο», αναφέρει η διαδικτυακή καμπάνια.

Σύνταξη
Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας
Υψηλές προσδοκίες 23.02.26

Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας

Με το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Κίνα «επενδύει» στην εορταστική περίοδο για τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι νέες γενιές κοιτούν το μέλλον με δυσπιστία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ταμείο Ανάκαμψης: Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα
Η μεγάλη μάχη 23.02.26

Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα

Στην Αθήνα, εντός του Μαρτίου, ειδικό κλιμάκιο της Κομισιόν - Μόλις 6 μήνες απομένουν για να κλείσει ο κύκλος του «Ελλάδα 2.0»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια και η ανοιχτή πια συζήτηση στη ΝΔ για κόμμα που είναι πλέον πιο μικρό από την παράταξη
Πολιτική Γραμματεία 23.02.26

Το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια και η ανοιχτή πια συζήτηση στη ΝΔ για κόμμα που είναι πλέον πιο μικρό από την παράταξη

Άνοιξε και δημοσίως η αιχμηρή εσωκομματική συζήτηση για το εύρος της παράταξης και για το, μικρότερο από αυτήν, κόμμα της σημερινής ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη. Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για τις αιχμές Δένδια επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ιράν: «Ενθαρρυντικά μηνύματα» από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις βλέπει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν
Ιράν 23.02.26

«Ενθαρρυντικά μηνύματα» από τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ βλέπει ο Πεζεσκιάν

Για ενθαρρυντικές ενδείξεις από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, έκανε λόγο ο Πεζεσκιάν, αναφερόμενος παράλληλα και στις «αναγκαίες προετοιμασίες για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο».

Σύνταξη
Η Κίνα αξιολογεί την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και καλεί τις ΗΠΑ να άρουν τους «μονομερείς» δασμούς
«Εχουμε ενημερωθεί» 23.02.26

Κίνα καλεί ΗΠΑ να άρουν τους δασμούς μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η κινεζική κυβέρνηση «προτρέπει τις ΗΠΑ να ακυρώσουν τους μονομερείς δασμούς που επέβαλαν στους εμπορικούς εταίρους τους», έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σύνταξη
Μεξικό: Ο ρόλος των ΗΠΑ στην επιχείρηση εξόντωσης του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο
Η νεοσύστατη JIATF-CC 23.02.26

Ο ρόλος των ΗΠΑ στην εξόντωση του Ελ Μέντσο

Η αμερικανική Κοινή Διυπηρεσιακή Μονάδα Κατά των Καρτέλ βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση εξόντωσης του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο στο Μεξικό.

Σύνταξη
Μεξικό: Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους Αμερικανούς «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια»
Μεξικό 23.02.26

Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους πολίτες τους «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια

Οι αμερικανοί πολίτες «θα πρέπει να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας», υπογραμμίζει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό, λόγω «των οδοφραγμάτων και της εγκληματικής δραστηριότητας».

Σύνταξη
