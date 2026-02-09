newspaper
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09 Φεβρουαρίου 2026, 06:40

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Spotlight

Το κλειδί για να βγάλει κανείς χρήματα στην επιχείρηση χρυσού είναι η αστάθεια, ισχυρίζεται ο χονδρέμπορος Ζου Ζουντόνγκ, και για αυτόν τον, η περασμένη χρονιά ήταν κατακλυσμός πλούτου.

«Χρειάζεται αστάθεια για να ζεσταθεί η αγορά, διαφορετικά είναι απλώς επίπεδη», είπε στους Financial Times, πίνοντας τσάι στην περιοχή χονδρικής πώλησης χρυσού Shuibei της Shenzhen στη νότια Κίνα.

Το μέλλον, πρόσθεσε, είναι λαμπρό, τουλάχιστον για τα υπόλοιπα τρία χρόνια της θητείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Νομίζω ότι τον χρειαζόμαστε να παραμείνει στην εξουσία».

Η αυτοπεποίθηση του Ζου αντανακλούσε την περιφρόνηση στη Shuibei – έναν κόμβο παραγωγής, χονδρικής και λιανικής πώλησης που χειρίζεται περίπου το 70% των ετήσιων φυσικών παραδόσεων του Χρηματιστηρίου Χρυσού της Σαγκάης – ημέρες αφότου μια σειρά από πολύτιμα μέταλλα σημείωσαν μερικές από τις πιο απότομες απώλειές τους εδώ και δεκαετίες.

Η τιμή του χρυσού έχει καταρρεύσει, αφότου ο Τραμπ πρότεινε τον Κέβιν Γουόρς ως τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Η πτώση έθεσε τέλος σε ένα εκρηκτικό ράλι που είχε ωθήσει το κίτρινο μέταλλο στο ιστορικό υψηλό των 5.595 δολαρίων ανά ουγγιά.

Αλλά με τον χρυσό να ανεβαίνει αυτή την εβδομάδα και να παραμένει πάνω από 80% υψηλότερος από ό,τι στις αρχές του 2025, οι χονδρέμποροι της Shuibei ήταν σίγουροι ότι θα μπορούσαν να αντέξουν την αναταραχή.

Σε όλη την Κίνα, ο χρυσός αποτελεί εδώ και καιρό ένα σημαντικό μέσο αποθήκευσης αξίας και μια φυσική εναλλακτική λύση στις καταθέσεις χαμηλού επιτοκίου στις κρατικές τράπεζες. Ενόψει της σεληνιακής νέας χρονιάς, οι πωλητές χρυσού και πολύτιμων μετάλλων περιφέρονται στους δρόμους της Shuibei, κινούμενοι ανάμεσα σε δεκάδες επιχειρήσεις χρυσού, ασημιού, νεφρίτη και πλατίνας.

Πότε ο χρυσός άρχισε να ανεβαίνει

«Η μανία των μετάλλων ξεκίνησε γύρω στο τέλος του 2022», δήλωσε στους FT η πωλήτρια χρυσού Χουάνγκ Κιανκιάν, αναφερόμενη στην ορμή για την απόκτηση ασφάλειας σε περιουσιακά στοιχεία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Στο παρελθόν κάναμε λιγότερες συναλλαγές σε ένα χρόνο από ό,τι τώρα σε ένα μήνα. Από το 2023, το 2024 ο όγκος μας ήταν αρκετά μεγάλος… Διαχειριζόμαστε περισσότερα από 10.000 από αυτά [μικρές ράβδους] την ημέρα», είπε.

Η αισιοδοξία δεν περιορίζεται μόνο στον χρυσό. Ο Λι Ζαοφένγκ, ένας άλλος χονδρέμπορος, δήλωσε στους FT ότι τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα. «Σήμερα, ολόκληρη η αγορά πολύτιμων μετάλλων είναι αρκετά καλή», πρόσθεσε.

Μετά την πτώση του χρυσού τις τελευταίες ημέρες, ο Γκου Τσιανχόνγκ, ο οποίος διατηρεί έναν πάγκο που πουλάει χρυσά μπιχλιμπίδια και ασημένιες ράβδους στο υπόγειο ενός από τα εμπορικά κέντρα της περιοχής, δήλωσε ότι οι πωλήσεις έχουν επιβραδυνθεί. «Οι Κινέζοι αγοράζουν ακριβά και δεν αγοράζουν φθηνά», πρόσθεσε. «Ίσως να μπορέσουν να αντέξουν την πτώση της τιμής του χρυσού, αλλά η απότομη πτώση της τιμής του ασημιού πιθανότατα θα είναι υπερβολική».

Η πιθανότητα απωλειών έγινε σαφής όταν βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν θυμωμένους ανθρώπους να κατακλύζουν τους δρόμους του Shuibei για να απαιτήσουν επιστροφές χρημάτων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών Jieworui. Οι αναρτήσεις ανέφεραν ότι οι χρήστες δεν μπόρεσαν να αποσύρουν χρήματα από την πλατφόρμα.

Σκληρά πλήγματα για κάποιους

Η πλατφόρμα, ένα υβρίδιο ιδιωτικού χρηματιστηρίου συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και φυσικού χρηματιστηρίου, υποσχόταν σχετικά υψηλότερες αποδόσεις στις καταθέσεις χρυσού, ενώ παράλληλα διαφημίζει μια δωρεάν υπηρεσία κατασκευής κοσμημάτων, δήλωσε στους FT ο Ντάρεν Λενγκ, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας Zhonglun W&D με έδρα τη Σεντζέν. Καθώς οι τιμές κατέρρευσαν, οι επενδυτές έσπευσαν να εξαργυρώσουν τις συμμετοχές τους, προκαλώντας κρίση ρευστότητας στην Jieworui, δήλωσε ο Λενγκ.

Η Jieworui προσφέρει τώρα στους επενδυτές κούρεμα έως και 90% του κεφαλαίου τους. Σε ειδοποίηση προς τους επενδυτές, την οποία είδαν οι Financial Times, η εταιρεία ανέφερε: «Εάν δεν είχε συμβεί η μαζική εξαγορά, η εταιρεία θα μπορούσε να ολοκληρώσει όλες τις πληρωμές ομαλά. Μετά την έναρξη της μαζικής εξαγοράς, οι λειτουργίες διαταράχθηκαν σοβαρά… καθιστώντας τις κανονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες μη βιώσιμες».

Πρόσθεσε ότι έχει υποβάλει αίτηση για να τεθούν τα περιουσιακά της στοιχεία υπό κυβερνητική εποπτεία. «Ακόμα και στο χειρότερο σενάριο, η εταιρεία θα εξακολουθήσει να αποπληρώνει τα κέρδη όλων σε αναλογική βάση», ανέφερε. Η πλατφόρμα είχε ξεκινήσει τις αποπληρωμές υπό κυβερνητική εποπτεία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ένας επενδυτής με έδρα τη Σεντζέν, με το επώνυμο Τσεν, δήλωσε στους FT ότι φοβόταν μια απώλεια χαρτοφυλακίου περίπου 50.000 γιουάν (7.200 δολάρια). «Είναι ντροπή», είπε ο Τσεν. «Ένιωσα απαίσια και δεν τόλμησα να πω στην οικογένειά μου για την απώλεια. Έκανα πρόσθετες επενδύσεις μόνο γύρω στις 19 Ιανουαρίου και τώρα νιώθω τρομοκρατημένος».

Αλλού στο Shuibei, οι έμποροι λένε ότι η πρόσφατη άνοδος των πολύτιμων μετάλλων έχει προστατεύσει τους εμπόρους από σημαντικές απώλειες.

«Αν μιλάμε για πωλήσεις, [η πρόσφατη πτώση] μας έχει επηρεάσει, αλλά δεν έχει επηρεάσει τις αποδόσεις του κεφαλαίου μας, επειδή αγοράσαμε σε σχετικά χαμηλή τιμή», δήλωσε μια χονδρέμπορος πλατίνας.

Πηγή: ot.gr

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε
Κόσμος 08.02.26

Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε

Η Ισπανία προχωρά σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες χωρίς χαρτιά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την οικονομία, να μειώσει την αδήλωτη εργασία και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας

Η επιταχυνόμενη κλιματική κρίση, σε συνδυασμό με τα υπερβολικά αισιόδοξα οικονομικά μοντέλα, δημιουργεί τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης από την οποία η ανθρωπότητα ίσως να μην μπορέσει να ανακάμψει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;

Από τα δάση της Μιανμάρ μέχρι τα καταστρώματα των πιο ακριβών γιοτ του κόσμου, το ξύλο τικ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας σιωπηλής αλλά καθοριστικής μετάβασης

Νατάσα Σινιώρη
Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ
Τα στοιχεία 07.02.26

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ

Στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών

Σύνταξη
Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια
Επένδυση στα παιδιά 07.02.26

Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια

Σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών της ΕΕ κινδυνεύει από τη φτώχεια - Τα κράτη μέλη πρέπει να διδαχθούν το ένα από τις επιτυχίες πολιτικής του άλλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;
Διεθνής Οικονομία 07.02.26

Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;

Η πολεμική άνθηση στη Ρωσία έχει δώσει τη θέση της σε υποτονική ανάπτυξη, αυξήσεις φόρων και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα επηρεάσει αυτό τη σύγκρουση στην Ουκρανία;

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης
Κόσμος 09.02.26

«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης

Εμφανιζόμενος ενώπιον εφετείου της Ουέλιγκτον στη Νέα Ζηλανδία, ο δολοφόνος υποστήριξε ότι οι «απάνθρωπες» συνθήκες κράτησής του κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας δίκης του τον έκαναν ανίκανο να πάρει λογική απόφαση

Σύνταξη
«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny
Nuevayol 09.02.26

«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny

Το ημίχρονο του Bad Bunny στο Super Bowl LX πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση, από την επίθεση Τραμπ μέχρι το οργανωμένο αντι-show της δεξιάς, μετατρέποντας το ημίχρονο σε πολιτισμικό γεγονός πρώτης γραμμής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ

Τη συγκρότηση της νέας επιτροπής «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ. Πώς ο Νίκος Ανδρουλάκης ανοίγει τις πόρτες σε στελέχη που βρέθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας – Ρεκόρ απολύσεων τον Γενάρη
Ρεκόρ απολύσεων 09.02.26

ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας - Ο χειρότερος Γενάρης από το 2009

Ο Τραμπ χάρισε στις ΗΠΑ τον χειρότερο Γενάρη από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, δηλώνουν αναλυτές. Τόσες πολλές απολύσεις τέτοιο μήνα έχουν να γίνουν από το 2009, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
Ώρες αγωνίας 09.02.26 Upd: 07:36

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι - Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Σύνταξη
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
Culture Live 09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026
Αγορά εργασίας 09.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026

Σχεδόν 1 εκατ. άτομα έχασαν τη δουλειά τους το δ' τρίμηνο του 2025, ενώ το ισοζύγιο απασχόλησης ήταν αρνητικό κατά -240.000 θέσεις εργασίας. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Πολιτική 09.02.26

Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και την εστίαση στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού
Χωρίς να το ξέρουμε; 09.02.26

Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού

Ενώ η Ευρώπη έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο στα εδώδιμα έντομα, η χώρα μας κάνει τα πρώτα της βήματα στην παραγωγή τους - Διχασμένο το κοινό απέναντι σε μια βιώσιμη αλλά αμφιλεγόμενη τροφική επιλογή

Μιχάλης Γελασάκης
Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»
Συνέντευξη 09.02.26

Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»

Ο αμερικανός πρώην πρεσβευτής στην Αθήνα μιλάει για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στάση του Τραμπ έναντι της Τουρκίας, ενώ τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ

Μαρία Βασιλείου
Χονγκ Κονγκ: 20 χρόνια κάθειρξη στον πρώην μεγιστάνα του Τύπου Τζίμι Λάι
Τζίμι Λάι 09.02.26

20 χρόνια κάθειρξη σε πρώην μεγιστάνα του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ

Ο Τζίμι Λάι, πρώην μεγιστάνας του Τύπου, καταδικάστηκε σε εικοσαετή κάθειρξη στο Χονγκ Κονγκ, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύνταξη
Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών
Σταματά ο ανεφοδιασμός 09.02.26

Κηροζίνη τέλος στην Κούβα - Ενημερώθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη, σύμφωνα με στέλεχος αεροπορικής εταιρείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
