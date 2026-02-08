newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπέσεντ κατά Κινέζων traders για τα σκαμπανεβάσματα του χρυσού
Διεθνής Οικονομία 08 Φεβρουαρίου 2026, 23:40

Μπέσεντ κατά Κινέζων traders για τα σκαμπανεβάσματα του χρυσού

Ο Σκοτ Μπέσεντ αναμένει η κεντρική τράπεζα να κινηθεί με προσοχή σε οποιαδήποτε προσπάθεια να μειώσει τον ισολογισμό της

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Spotlight

Στους Κινέζους traders απέδωσε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ την ευθύνη των έντονων διακυμάνσεων στην αγορά χρυσού, την περασμένη εβδομάδα.

«Η κίνηση του χρυσού — τα πράγματα έχουν γίνει λίγο ανεξέλεγκτα στην Κίνα», δήλωσε ο Μπέσεντ μιλώντας στο Fox News. «Αναγκάζονται να αυξήσουν τις απαιτήσεις περιθωρίου. Επομένως, ο χρυσός μου φαίνεται σαν μια κλασική, κερδοσκοπική έκρηξη».

Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν τον Νοέμβριο, ο Μπέσεντ ανέφερε το ρεκόρ του Dow Jones ως απόδειξη ότι η αμερικανική οικονομία οδεύει προς έναν ανοδικό κύκλο που θα ωφελήσει τους απλούς Αμερικανούς

Ο Μπέσεντ απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με την πρωτοφανή άνοδο των τιμών των πολύτιμων μετάλλων — που τροφοδοτήθηκε από κερδοσκοπικές αγορές, γεωπολιτικές αναταραχές και ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας — η οποία ανατράπηκε απότομα την περασμένη εβδομάδα.

Οι αναταραχές συνέβαλαν στην άνοδο του δολαρίου, το οποίο σημείωσε την πρώτη εβδομαδιαία άνοδο από τις αρχές Ιανουαρίου, ενώ ο Dow Jones ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 50.000 μονάδες, αντανακλώντας τον αισιοδοξία των επενδυτών για την αμερικανική οικονομία και τα εταιρικά κέρδη.

Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν τον Νοέμβριο, ο Μπέσεντ ανέφερε το ρεκόρ του Dow Jones ως απόδειξη ότι η αμερικανική οικονομία οδεύει προς έναν ανοδικό κύκλο που θα ωφελήσει τους απλούς Αμερικανούς.

Τι αναμένει ο Μπέσεντ από τη Fed για τα επιτόκια

Όσον αφορά την πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ο αμερικανός ΥΠΟΙΚ δήλωσε ότι αναμένει η κεντρική τράπεζα να κινηθεί με προσοχή σε οποιαδήποτε προσπάθεια να μειώσει τον ισολογισμό της.

«Δεν περιμένω να κάνουν κάτι γρήγορα», είπε. «Έχουν προχωρήσει σε μια πολιτική ευνοϊκού καθεστώτος, η οποία απαιτεί μεγαλύτερο ισολογισμό, οπότε πιστεύω ότι πιθανότατα θα περιμένουν, τουλάχιστον ένα χρόνο, για να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν».

Ο υποψήφιος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, «θα είναι πολύ ανεξάρτητος, αλλά θα έχει κατά νου ότι η Fed είναι υπόλογη στον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία την Πέμπτη, ο Σκοτ Μπέσεντ είπε στους νομοθέτες ότι θα εξαρτηθεί από τον Tραμπ αν θα κινηθεί νομικά κατά του Γουόρς σε περίπτωση που δεν μειώσει τα επιτόκια όπως επιθυμεί ο αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη νέα πραγματικότητα στα χρηματιστήρια

Wall Street: Ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη νέα πραγματικότητα στα χρηματιστήρια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Κόσμος
Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι στα πρόθυρα ιστορικής νίκης στις πρόωρες εκλογές

Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι στα πρόθυρα ιστορικής νίκης στις πρόωρες εκλογές

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε
Κόσμος 08.02.26

Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε

Η Ισπανία προχωρά σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες χωρίς χαρτιά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την οικονομία, να μειώσει την αδήλωτη εργασία και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας

Η επιταχυνόμενη κλιματική κρίση, σε συνδυασμό με τα υπερβολικά αισιόδοξα οικονομικά μοντέλα, δημιουργεί τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης από την οποία η ανθρωπότητα ίσως να μην μπορέσει να ανακάμψει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;

Από τα δάση της Μιανμάρ μέχρι τα καταστρώματα των πιο ακριβών γιοτ του κόσμου, το ξύλο τικ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας σιωπηλής αλλά καθοριστικής μετάβασης

Νατάσα Σινιώρη
Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ
Τα στοιχεία 07.02.26

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ

Στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών

Σύνταξη
Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια
Επένδυση στα παιδιά 07.02.26

Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια

Σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών της ΕΕ κινδυνεύει από τη φτώχεια - Τα κράτη μέλη πρέπει να διδαχθούν το ένα από τις επιτυχίες πολιτικής του άλλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;
Διεθνής Οικονομία 07.02.26

Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;

Η πολεμική άνθηση στη Ρωσία έχει δώσει τη θέση της σε υποτονική ανάπτυξη, αυξήσεις φόρων και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα επηρεάσει αυτό τη σύγκρουση στην Ουκρανία;

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!

Η Βαλένθια άντεξε μέχρι το 64' απέναντι στη Ρεάλ, στο Μεστάγια, όχι όμως παραπάνω. Καρέρας (65') και Εμπαπέ (90+1') «λύτρωσαν» τη «βασίλισσα» η οποία νίκησε με 2-0 και πλησίασε ξανά στην κορυφή.

Σύνταξη
Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν
Ελλάδα 08.02.26

Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν

Ξαφνιάζουν οι αλλαγές που καταγράφονται στον χάρτη εγκληματικότητας στην Αττική, καθώς περιοχές όπως η Ακρόπολη και το Παγκράτι εμφανίζουν πλέον περισσότερα περιστατικά από γειτονιές που θεωρούνταν μέχρι σήμερα πιο επιβαρυμένες.

Σύνταξη
Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε
Κόσμος 08.02.26

Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε

Η Ισπανία προχωρά σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες χωρίς χαρτιά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την οικονομία, να μειώσει την αδήλωτη εργασία και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)

Ο Ιταλός αμυντικός έκανε πολύ σκληρό τάκλιν στον Αργεντίνο μέσο των πειραιωτών, αλλά ο Βέλγος διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Παναθηναϊκού

Σύνταξη
Αποφυλάκιση κρατουμένων στη Βενεζουέλα: Ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγετικό μέλος της αντιπολίτευσης
Συνεργάτης της Ματσάδο 08.02.26

Αποφυλάκιση κρατουμένων στη Βενεζουέλα: Ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγετικό μέλος της αντιπολίτευσης

Μια προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, στενός συνεργάτης της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αποφυλακίστηκε την Κυριακή, ένα μήνα μετά την έναρξη αποφυλακίσεων πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες

Μεταξύ των νεκρών στην Τρίπολη του Λιβάνου είναι ένα παιδί και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ εκκενώθηκαν γειτονικά κτίρια για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο
Ποια κινδυνεύουν 08.02.26

Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο

Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τον παγκόσμιο χάρτη της εργασίας - Το στοίχημα είναι πλέον ανοιχτό: θα γίνουμε οι ενορχηστρωτές των μηχανών ή απλοί παρατηρητές της εξέλιξής τους;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις για την 23η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο