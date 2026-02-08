Μπέσεντ κατά Κινέζων traders για τα σκαμπανεβάσματα του χρυσού

Στους Κινέζους traders απέδωσε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ την ευθύνη των έντονων διακυμάνσεων στην αγορά χρυσού, την περασμένη εβδομάδα.

«Η κίνηση του χρυσού — τα πράγματα έχουν γίνει λίγο ανεξέλεγκτα στην Κίνα», δήλωσε ο Μπέσεντ μιλώντας στο Fox News. «Αναγκάζονται να αυξήσουν τις απαιτήσεις περιθωρίου. Επομένως, ο χρυσός μου φαίνεται σαν μια κλασική, κερδοσκοπική έκρηξη».

Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν τον Νοέμβριο, ο Μπέσεντ ανέφερε το ρεκόρ του Dow Jones ως απόδειξη ότι η αμερικανική οικονομία οδεύει προς έναν ανοδικό κύκλο που θα ωφελήσει τους απλούς Αμερικανούς

Ο Μπέσεντ απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με την πρωτοφανή άνοδο των τιμών των πολύτιμων μετάλλων — που τροφοδοτήθηκε από κερδοσκοπικές αγορές, γεωπολιτικές αναταραχές και ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας — η οποία ανατράπηκε απότομα την περασμένη εβδομάδα.

Οι αναταραχές συνέβαλαν στην άνοδο του δολαρίου, το οποίο σημείωσε την πρώτη εβδομαδιαία άνοδο από τις αρχές Ιανουαρίου, ενώ ο Dow Jones ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 50.000 μονάδες, αντανακλώντας τον αισιοδοξία των επενδυτών για την αμερικανική οικονομία και τα εταιρικά κέρδη.

Τι αναμένει ο Μπέσεντ από τη Fed για τα επιτόκια

Όσον αφορά την πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ο αμερικανός ΥΠΟΙΚ δήλωσε ότι αναμένει η κεντρική τράπεζα να κινηθεί με προσοχή σε οποιαδήποτε προσπάθεια να μειώσει τον ισολογισμό της.

«Δεν περιμένω να κάνουν κάτι γρήγορα», είπε. «Έχουν προχωρήσει σε μια πολιτική ευνοϊκού καθεστώτος, η οποία απαιτεί μεγαλύτερο ισολογισμό, οπότε πιστεύω ότι πιθανότατα θα περιμένουν, τουλάχιστον ένα χρόνο, για να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν».

Ο υποψήφιος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, «θα είναι πολύ ανεξάρτητος, αλλά θα έχει κατά νου ότι η Fed είναι υπόλογη στον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία την Πέμπτη, ο Σκοτ Μπέσεντ είπε στους νομοθέτες ότι θα εξαρτηθεί από τον Tραμπ αν θα κινηθεί νομικά κατά του Γουόρς σε περίπτωση που δεν μειώσει τα επιτόκια όπως επιθυμεί ο αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: ot.gr