Μπέσεντ κατά Κινέζων traders για τα σκαμπανεβάσματα του χρυσού
Ο Σκοτ Μπέσεντ αναμένει η κεντρική τράπεζα να κινηθεί με προσοχή σε οποιαδήποτε προσπάθεια να μειώσει τον ισολογισμό της
- De facto προσάρτηση: Νέα ισραηλινά μέτρα ενισχύουν τον έλεγχο και τους παράνομους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη
- Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα; Είχε σπίτια και οικόπεδα, τώρα είναι γεμάτη γραφεία και ξενοδοχεία
- Χρήση ελαστικών βλημάτων προτείνει ο πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
- Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας
Στους Κινέζους traders απέδωσε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ την ευθύνη των έντονων διακυμάνσεων στην αγορά χρυσού, την περασμένη εβδομάδα.
«Η κίνηση του χρυσού — τα πράγματα έχουν γίνει λίγο ανεξέλεγκτα στην Κίνα», δήλωσε ο Μπέσεντ μιλώντας στο Fox News. «Αναγκάζονται να αυξήσουν τις απαιτήσεις περιθωρίου. Επομένως, ο χρυσός μου φαίνεται σαν μια κλασική, κερδοσκοπική έκρηξη».
Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν τον Νοέμβριο, ο Μπέσεντ ανέφερε το ρεκόρ του Dow Jones ως απόδειξη ότι η αμερικανική οικονομία οδεύει προς έναν ανοδικό κύκλο που θα ωφελήσει τους απλούς Αμερικανούς
Ο Μπέσεντ απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με την πρωτοφανή άνοδο των τιμών των πολύτιμων μετάλλων — που τροφοδοτήθηκε από κερδοσκοπικές αγορές, γεωπολιτικές αναταραχές και ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας — η οποία ανατράπηκε απότομα την περασμένη εβδομάδα.
Οι αναταραχές συνέβαλαν στην άνοδο του δολαρίου, το οποίο σημείωσε την πρώτη εβδομαδιαία άνοδο από τις αρχές Ιανουαρίου, ενώ ο Dow Jones ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 50.000 μονάδες, αντανακλώντας τον αισιοδοξία των επενδυτών για την αμερικανική οικονομία και τα εταιρικά κέρδη.
Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν τον Νοέμβριο, ο Μπέσεντ ανέφερε το ρεκόρ του Dow Jones ως απόδειξη ότι η αμερικανική οικονομία οδεύει προς έναν ανοδικό κύκλο που θα ωφελήσει τους απλούς Αμερικανούς.
Τι αναμένει ο Μπέσεντ από τη Fed για τα επιτόκια
Όσον αφορά την πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ο αμερικανός ΥΠΟΙΚ δήλωσε ότι αναμένει η κεντρική τράπεζα να κινηθεί με προσοχή σε οποιαδήποτε προσπάθεια να μειώσει τον ισολογισμό της.
«Δεν περιμένω να κάνουν κάτι γρήγορα», είπε. «Έχουν προχωρήσει σε μια πολιτική ευνοϊκού καθεστώτος, η οποία απαιτεί μεγαλύτερο ισολογισμό, οπότε πιστεύω ότι πιθανότατα θα περιμένουν, τουλάχιστον ένα χρόνο, για να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν».
Ο υποψήφιος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, «θα είναι πολύ ανεξάρτητος, αλλά θα έχει κατά νου ότι η Fed είναι υπόλογη στον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο Μπέσεντ.
Κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία την Πέμπτη, ο Σκοτ Μπέσεντ είπε στους νομοθέτες ότι θα εξαρτηθεί από τον Tραμπ αν θα κινηθεί νομικά κατά του Γουόρς σε περίπτωση που δεν μειώσει τα επιτόκια όπως επιθυμεί ο αμερικανός πρόεδρος.
Πηγή: ot.gr
- Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως θα υποδεχτεί τον Σι Τζινπίνγκ «προς το τέλος της χρονιάς» στον Λευκό Οίκο
- Πορτογαλία: Σαρωτική νίκη του σοσιαλιστή Σεγκούρο στις προεδρικές εκλογές έναντι του ακροδεξιού Βεντούρα
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Κατάσκοπος 3 χρόνια και όχι μόλις 3 μήνες
- Ο φόβος για την AI, νέα πραγματικότητα στη Wall Street
- Google: Κάτι αλλάζει με τις επαφές στα κινητά Android – Η έξυπνη…καρτών κλήσεων
- Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 09.02.2026]
- Γιουβέντους-Λάτσιο 2-2: Η «Μεγάλη Κυρία» έσωσε την παρτίδα στο 90+6’
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις