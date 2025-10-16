Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες

«Εάν η Κίνα θέλει να είναι ένας αναξιόπιστος εταίρος για τον κόσμο, τότε ο κόσμος θα πρέπει να αποσυνδεθεί», δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Τετάρτη με τον εμπορικό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ, απευθύνοντας νέα απειλή στο Πεκίνο για την αυστηροποίηση των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

«Ο κόσμος δεν θέλει να αποσυνδεθεί. Θέλουμε να αποσυνδέσουμε τον κίνδυνο. Αλλά σημάδια σαν αυτό είναι σημάδια αποσύνδεσης, κάτι που δεν πιστεύουμε ότι θέλει η Κίνα», είπε ο ίδιος.

«Ασκηση οικονομικού καταναγκασμού»

Ο Γκριρ δήλωσε ότι οι κινεζικοί έλεγχοι στις εξαγωγές, οι οποίοι έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ τον Δεκέμβριο, θα έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο: «Ενώ η Κίνα έχει λάβει μια σειρά από αντίποινα στο εμπόριο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης, του Καναδά, της Αυστραλίας και άλλων χωρών τα τελευταία χρόνια, αυτή η κίνηση δεν αποτελεί αναλογική αντίδραση. Είναι μια άσκηση οικονομικού καταναγκασμού σε κάθε χώρα του κόσμου», είπε.

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι αυτοί οι έλεγχοι δίνουν στην Κίνα τον έλεγχο ολόκληρης της παγκόσμιας οικονομίας και της αλυσίδας εφοδιασμού τεχνολογίας. «Αυτό θα επηρεάσει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, αλλά ακόμη και τα συνηθισμένα καταναλωτικά είδη όπως αυτοκίνητα, smartphones και ενδεχομένως ακόμη και οικιακές συσκευές», ανέφερε.

Συνάντηση Τραμπ – Σι

Πάντως, ο ίδιος είπε ότι εξακολουθεί να αναμένει από τον Τραμπ να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα στις 29 Οκτωβρίου, όταν οι δύο ηγέτες θα παραστούν στο φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Πρόσθεσε ότι ήταν «αισιόδοξος» ότι οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να αποκλιμακώσουν την κατάσταση. Αλλά τόσο ο Μπέσεντ όσο και ο Γκριρ έχουν επίσης καταστήσει σαφές ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα ανταποδώσει με σκληρά μέτρα εάν η Κίνα δεν ανταποκριθεί.

Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι το Πεκίνο υπολογίζει ότι η επιβολή του προγράμματος ελέγχου εξαγωγών σπάνιων γαιών θα αναγκάσει τις ΗΠΑ να εξετάσουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των ελέγχων εξαγωγών σε ημιαγωγούς και τεχνολογία που σχετίζεται με τσιπ.

Ερωτηθείς σε άλλη εκδήλωση με δημοσιογράφους εάν οι ΗΠΑ θα θέσουν τους ελέγχους εξαγωγών τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Μπέσεντ είπε: «Δεν πρόκειται να προκαταλάβω πώς θα είναι οι διαπραγματεύσεις».

Πρόσθεσε, όμως, ότι ένα σχετικό ερώτημα είναι εάν η Κίνα θα καθυστερήσει την εφαρμογή του καθεστώτος ελέγχου εξαγωγών.

Πηγή: ΟΤ