Την έντονη αντίδραση της Κίνας πυροδότησε το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει πρόσθετους δασμούς 100% στις κινεζικές εξαγωγές, η οποία απειλεί με νέα αντίμετρα, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για την ταχεία επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι από τότε που οι δύο χώρες πραγματοποίησαν εμπορικές συνομιλίες στη Μαδρίτη τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ «εισήγαγαν συνεχώς μια σειρά νέων περιορισμών κατά της Κίνας », συμπεριλαμβανομένης της ένταξης κινεζικών εταιρειών σε μαύρη λίστα εμπορικών συναλλαγών.

«Η θέση της Κίνας σχετικά με τους δασμολογικούς πολέμους ήταν συνεπής: δεν θέλουμε να πολεμήσουμε, αλλά δεν φοβόμαστε να πολεμήσουμε», δήλωσε το υπουργείο την Κυριακή.

Η κλιμάκωση της έντασης

Στην τελευταία κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου των δύο χωρών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα επιβάλει «μεγάλης κλίμακας» ελέγχους στις εξαγωγές «σχεδόν σε κάθε προϊόν που κατασκευάζουν», συμπεριλαμβανομένου «όλου του κρίσιμου λογισμικού», παράλληλα με τους νέους δασμούς. Τα νέα μέτρα θα επιβληθούν την 1η Νοεμβρίου ή νωρίτερα, σύμφωνα με ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η απειλή επιβολής υψηλών δασμών σε κάθε περίπτωση δεν είναι ο σωστός τρόπος για να συνεργαστούμε με την Κίνα», δήλωσε το υπουργείο Εμπορίου. «Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ επιμείνουν στην πορεία τους, η Κίνα θα λάβει αποφασιστικά τα αντίστοιχα μέτρα για να διαφυλάξει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της».

Η απειλή του Τραμπ ακολούθησε μια σειρά από εμπορικά μέτρα από την Κίνα τις τελευταίες δύο ημέρες, τα οποία επέκτειναν τους ελέγχους εξαγωγών της σε σπάνιες γαίες και συναφείς τεχνολογίες, καθώς και σε εξοπλισμό και υλικά για την κατασκευή μπαταριών.

Το Πεκίνο ξεκίνησε επίσης έρευνα κατά του μονοπωλίου για την αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ Qualcomm και επέβαλε τέλη σε αμερικανικής ιδιοκτησίας πλοία που δένουν σε κινεζικά λιμάνια.

Στρατηγική πίεση

Οι ενέργειες του Πεκίνου αυτή την εβδομάδα φάνηκαν να αποτελούν μια στρατηγική άσκησης πίεσης ενόψει μιας αναμενόμενης συνάντησης πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ Τραμπ και Σι στη Νότια Κορέα. Ο Τραμπ την Παρασκευή εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί, αλλά αργότερα δήλωσε ότι πιθανότατα θα συναντηθούν.

Οι νέοι περιορισμοί στις εξαγωγές της Κίνας έχουν πυροδοτήσει φόβους για εκτεταμένες διαταραχές στην παγκόσμια μεταποίηση.

Το Πεκίνο ανέφερε την Κυριακή ότι ο αντίκτυπος στις αλυσίδες εφοδιασμού θα είναι «εξαιρετικά περιορισμένος» και επέμεινε ότι οι εταιρείες «δεν χρειάζεται να ανησυχούν», λέγοντας ότι θα εγκριθούν οποιεσδήποτε εφαρμογές για πολιτική χρήση που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς.

Το υπουργείο Εμπορίου πρόσθεσε ότι η αμερικανική πλευρά είχε για μεγάλο χρονικό διάστημα «καταχραστεί τους ελέγχους εξαγωγών» και είχε υπερεκτιμήσει την έννοια της εθνικής ασφάλειας.

Ο Yanmei Xie, γεωπολιτικός αναλυτής που ειδικεύεται στην Κίνα, δήλωσε ότι ο εμπορικός πόλεμος έχει μετατραπεί σε «διαγωνισμό μεταξύ ομοτίμων».

Ενώ οι ΗΠΑ είχαν επιρροή στο εμπόριο και και οι δύο χώρες ήταν εκτεθειμένες στους ελέγχους εξαγωγών των άλλων, η Κίνα μπορεί να έχει το «πάνω χέρι» όσον αφορά τα τρωτά σημεία στον εταιρικό τομέα, δήλωσε ο Xie.

«Υπάρχουν πολύ περισσότερες αμερικανικές εταιρείες που παράγουν στην Κίνα από ό,τι το αντίστροφο, και μερικές από αυτές, όπως η Apple και η Tesla, αποτελούν το στολίδι της εταιρικής Αμερικής», είπε.