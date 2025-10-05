newspaper
Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια
Οικονομία 05 Οκτωβρίου 2025

Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια

Έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου κατέγραψε ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχουν οι δασμοί σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες εστίασης, οι κατασκευές και οι κοινωφελείς υπηρεσίες.

Τι και αν ο συνολικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξάνεται με αργό ρυθμό, οι τιμές σε μια σειρά καταναλωτικών αγαθών στις ΗΠΑ -από κονσέρβες σούπας έως ανταλλακτικά αυτοκινήτων- έχει πάρει την ανιούσα. Οι Αμερικανοί αρχίζουν να νιώθουν τον πόνο που προκαλούν καθώς βλέπουν τσιμπημένες τιμές στα ράφια.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδίασε τις αγορές πριν από έξι μήνες όταν ανακοίνωσε σαρωτικούς «ανταποδοτικούς» δασμούς σχεδόν σε όλες τις χώρες.

Ωστόσο, οι εμπορικοί του πόλεμοι ήταν μέχρι στιγμής λιγότερο επιζήμιοι απ’ όσο φοβούνταν πολλοί οικονομολόγοι, με τον γενικό δείκτη πληθωρισμού να κινείται στο 2,9% τον Αύγουστο.

Κάποιοι λιανοπωλητές έσπευσαν να εισάγουν προϊόντα για να προλάβουν τις προθεσμίες των δασμών. Άλλοι προστατεύουν τα περιθώρια κέρδους αυξάνοντας τις τιμές σε ορισμένα είδη αλλά όχι σε άλλα. Η Costco, η αλυσίδα αποθηκών-κλαμπ, περιόρισε την έκθεσή της στους δασμούς προβάλλοντας λιγότερα εισαγόμενα χριστουγεννιάτικα είδη όπως παιχνίδια και διακοσμητικά, ενώ γέμισε τον ελεύθερο χώρο με ακριβότερες σάουνες και αποθήκες κήπου, είπε στους αναλυτές την περασμένη εβδομάδα ο διευθύνων σύμβουλος Ρον Βάχρις.

Ωστόσο, δεδομένα από το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας (BLS) έδειξαν ότι τα περισσότερα από τα εισαγόμενα προϊόντα έχουν γίνει ακριβότερο στο εξάμηνο έως τον Αύγουστο. Ενδεικτικά, οι τιμές στα ηχοσυστήματα αυξήθηκαν κατά 14%, στα φορέματα κατά 8% και τα εργαλεία κατά 5%.

Ανατιμήσεις

Επίσημα στοιχεία και δηλώσεις εταιρειών δείχνουν επιτάχυνση των ανατιμήσεων σε μια ποικιλία προϊόντων που εξαρτώνται από το εμπόριο, αφότου οι εταιρείες ρευστοποίησαν αποθέματα και άρχισαν να μετακυλίουν στους καταναλωτές το κόστος των δασμών.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, ο πληθωρισμός στα αγαθά ήταν περίπου μηδενικός. Τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε τον πληθωρισμό στα αγαθά να σέρνεται προς τα πάνω», δήλωσε ο Μαρκ Μάθιους, επικεφαλής οικονομολόγος στην Εθνική Ομοσπονδία Λιανεμπορίου.

Πολλές επιχειρήσεις γίνονται όλο και πιο σαφείς σχετικά με ανατιμήσεις, καθώς αντισταθμίζουν το υψηλότερο κόστος των εισαγόμενων αγαθών, τα οποία αντιστοιχούν σε κάτι παραπάνω από το 1/10 της καταναλωτικής δαπάνης στις ΗΠΑ.

Από τον Απρίλιο, κορυφαίοι λιανοπωλητές αύξησαν τιμές στα 11 από τα 29 προϊόντα «soft line» (όπως μπλουζάκια και παπούτσια), στα 12 από τα 18 «hard lines» (όπως ποδήλατα και πλυντήρια πιάτων) και στα 5 από τα 16 είδη αθλητικού εξοπλισμού, σύμφωνα με δείγμα εισαγόμενων προϊόντων που παρακολουθεί η Telsey Advisory Group, ερευνητική εταιρεία της Wall Street.

«Αυτό μας δείχνει ότι οι δασμοί έχουν αντίκτυπο και προκαλούν άνοδο των τιμών», δήλωσε ο Τζο Φέλντμαν, αναλυτής στην Telsey.

Η Ashley Furniture, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής επίπλων στον κόσμο, σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές για την πλειονότητα των προϊόντων της κατά 3,5 έως 12%.

«Η συνεχιζόμενη κατάσταση με τους δασμούς έχει δημιουργήσει σημαντικές προκλήσεις, με επιπτώσεις στο κόστος σε όλη τη βιομηχανία μας», ανέφερε η ειδοποίηση από τον διευθύνοντα σύμβουλο, Τοντ Γουάνεκ. Η Ashley δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.

Η ειδοποίηση της Ashley προηγήθηκε της ανακοίνωσης του Τραμπ αυτή την εβδομάδα για νέο δασμό 25% στα ταπετσαρισμένα έπιπλα, που θα τεθεί σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου.

Από ανταλλακτικά μέχρι και τον καφέ

Στον λιανοπωλητή ανταλλακτικών αυτοκινήτων AutoZone, «πιθανότατα θα υπάρξουν κι άλλες» αυξήσεις τιμών καθώς γίνεται αισθητός ο πλήρης αντίκτυπος των δασμών, είπε στους αναλυτές στα τέλη του περασμένου μήνα ο διευθύνων σύμβουλος Φίλιπ Ντανιέλε.

Πρόσθεσε ότι πολλοί πελάτες θα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν. «Αν χαλάσει η μίζα, το αυτοκίνητό σου δεν πρόκειται να πάρει μπροστά», είπε ο Ντανιέλε. Οι οδηγοί έχουν να επιλέξουν: «Ή θα ζητήσεις από κάποιον να σε πάει ή θα φτιάξεις το αυτοκίνητό σου ή θα πάρεις ένα Uber», πρόσθεσε.

Οι τιμές του καφέ έχουν εκτοξευθεί, εν μέρει λόγω δασμών 50% στη Βραζιλία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα καφέ στον κόσμο.

Οι δασμοί στον εισαγόμενο λευκοσίδηρο (tin-plate) έχουν επίσης αυξήσει την τιμή των μεταλλικών κουτιών τροφίμων.

«Έχουμε περιορισμένες επιλογές για το από πού μπορούμε να προμηθευτούμε λευκοσίδηρο. Και, ως αποτέλεσμα, πρέπει να εξετάσουμε κάποιες στοχευμένες αυξήσεις τιμών», δήλωσε τον περασμένο μήνα σε συνέδριο η Κάρι Άντερσον, οικονομική διευθύντρια της Campbell’s, του παρασκευαστή σούπας.

Οι εισαγωγείς πληρώνουν το κόστος

Έρευνα του Ινστιτούτου Διαχείρισης Προμηθειών (ISM) που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου κατέγραψε ανησυχίες για δασμούς σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες εστίασης, οι κατασκευές και οι κοινωφελείς υπηρεσίες.

«Οι δασμοί συνεχίζουν να εισάγουν ένα περιττό επίπεδο αβεβαιότητας σε ολόκληρη την οικονομία, και οι δαπάνες αρχίζουν τώρα να αυξάνονται, καθώς τίθεται πλέον σε ισχύ το πλήρες αποτέλεσμα των δασμών», ανέφερε ανώνυμος επικεφαλής ακινήτων στην έρευνα.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζέι Πάουελ, είπε την περασμένη εβδομάδα ότι, μέχρι στιγμής, οι Αμερικανοί εισαγωγείς και λιανοπωλητές -και όχι οι καταναλωτές- έχουν σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος των δασμών του Τραμπ.

Ο Νέιθαν Σιτς, οικονομολόγος της Citigroup, εκτιμά ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν πληρώσει μόνο το 30 έως 40% του κόστους των δασμών, με περίπου τα 2/3 να βαρύνουν τις εταιρείες. Όμως προέβλεψε ότι το μερίδιο των καταναλωτών θα αυξηθεί στο 60% τους προσεχείς μήνες.

«Πιστεύουμε ότι έρχονται κι άλλα για τον καταναλωτή», είπε σε τηλεδιάσκεψη με πελάτες της Citi την Παρασκευή.

Με πληροφορίες από Financial Times

Έρευνα ΕΚΤ: Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά – Αποκαλυπτική έρευνα
Στοιχεία ΕΚΤ 05.10.25

Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά - Αποκαλυπτική έρευνα

Αν και τα μετρητά στις συναλλαγές μειώνονται, το 75% των χωρών της Ευρωζώνης επιμένει παραδοσιακά - Τα πλεονεκτήματα που βλέπουν οι Ευρωπαίοι όταν συναλλάσσονται με χρήμα σε φυσική μορφή

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων
Επενδυτικές κατευθύνσεις 04.10.25

Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων

H New York Life Investments παρουσιάζει τρεις επενδυτικές κατευθύνσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να προσαρμοστούν σε αυτό το μετασχηματισμένο τοπίο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»
Τις χρηματιστηριακές 04.10.25

Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, αναφέρθηκε στη μαζική υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000

Σύνταξη
Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»
Το εγχειρίδιο 04.10.25

Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»

Η Pop Mart έχει ήδη καταφέρει αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο – καθιστώντας το Labubu το πρώτο κινεζικό προϊόν που κέρδισε ένα παγκόσμιο κοινό για τη συναισθηματική και δημιουργική του απήχηση

Σύνταξη
Golden Visa: Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας (Γραφήματα)
Έκρηξη ενδιαφέροντος 04.10.25

Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας μέσω της Golden Visa (Γραφήματα)

Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα για για επενδυτές που αναζητούν διαβατήριο προς την Ευρώπη - Στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για την Golden Visa

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; – Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες
Απλούστευση κανόνων 03.10.25

Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; - Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες

Ένας κανόνας απομεινάρι της εποχής που διαμορφωνόταν η ΟΝΕ, η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP), έρχεται να αλλάξει και να γίνει πιο ήπια σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι εν δυνάμει παραβάτες στην ΕΕ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 03.10.25

Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης

Αδυναμία δηλώνουν οι νέοι να προχωρήσουν στην αγορά κατοικιών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η γηραιά ήπειρος αναζητά νέα μέτρα για να καταπολεμήσει την στεγαστική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;
Πόσα χρειάζονται; 02.10.25

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;

Τα data centers αυξάνονται και πληθύνονται με δεκάδες φαραωνικά πρότζεκτ να ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα, με την συμμετοχή πολλών εταιρειών και επενδυτών. Και αν δεν χρειάζονται τόσα πολλά;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το σύστημα νοσεί
Πρόβλημα παντού 05.10.25

Το σύστημα νοσεί

Δεύτερη γενιά μεταναστών στην Ισπανία: υψηλή ανεργία, σχολική αποτυχία και κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Ανασταίνουν» τους νεκρούς συζύγους Ρωσίδες χήρες
«Ψηφιακή ανάσταση» 05.10.25

«Ανασταίνουν» τους νεκρούς συζύγους Ρωσίδες χήρες

Εκατοντάδες Ρωσίδες χήρες ζητάνε έστω λίγα δευτερόλεπτα να αγκαλιάσουν τους αγαπημένους που χάθηκαν στην Ουκρανία. Το οικονομικό τίμημα μικρό, αλλά το... ηθικό και ψυχολογικό;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πρωτέας Βούλας – Ολυμπιακός 56-81: Άνετο διπλό για τις Ερυθρόλευκες και ιδανικό ξεκίνημα στην Α1 Γυναικών
Μπάσκετ 05.10.25

Πρωτέας Βούλας – Ολυμπιακός 56-81: Άνετο διπλό για τις Ερυθρόλευκες και ιδανικό ξεκίνημα στην Α1 Γυναικών

Μετά την κατάκτηση του Super Cup, ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί και στην Α1 Γυναικών, νικώντας τον Πρωτέα Βούλας 81-56, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος – Η Μάλι πρώτη σκόρερ του ματς (22 π.) για τις γηπεδούχες, στους 16 σταμάτησε η Χριστινάκη.

Σύνταξη
Τσίπρας: Για την κοινωνική πλειοψηφία, είναι χρήσιμη η αριστερά που τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης
Στη Σορβόνη 05.10.25

Τσίπρας: Για την κοινωνική πλειοψηφία, είναι χρήσιμη η αριστερά που τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης

Ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του, παραθέτει ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του στο ιστορικό πανεπιστήμιο της Γαλλίας Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Σύνταξη
Βίλνιους: Φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων τα αερόστατα που προκάλεσαν προβλήματα στο αεροδρόμιο
Επαναλειτουργεί 05.10.25

Φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων τα αερόστατα που προκάλεσαν προβλήματα στο αεροδρόμιο του Βίλνιους

Τα αερόστατα προκάλεσαν την περασμένη νύχτα προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου του Βίλνιους - Σήμερα το πρωί βρέθηκαν ένδεκα αερόστατα φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων.

Σύνταξη
Έρευνα ΕΚΤ: Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά – Αποκαλυπτική έρευνα
Στοιχεία ΕΚΤ 05.10.25

Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά - Αποκαλυπτική έρευνα

Αν και τα μετρητά στις συναλλαγές μειώνονται, το 75% των χωρών της Ευρωζώνης επιμένει παραδοσιακά - Τα πλεονεκτήματα που βλέπουν οι Ευρωπαίοι όταν συναλλάσσονται με χρήμα σε φυσική μορφή

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Βραζιλία U20: Από την κορυφή στο ναδίρ
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Από την κορυφή στο ναδίρ

H Βραζιλία U20 αποκλείστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία από φάση ομίλων Παγκοσμίου Πρωταθλήματος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο
Ενδοοικογενειακή Βία 05.10.25

Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο

«Είναι προτιμότερο να πεινάς, παρά να ζεις με έναν βίαιο άντρα», εκμυστηρεύεται η Μέι Μασκ, μητέρα του Έλον, η οποία υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Σύνταξη
Κυψέλη: Άγρια συμπλοκή 30 ατόμων – Συνελήφθηκαν τέσσερις ανήλικοι
Δύο τραυματίες 05.10.25

Άγρια συμπλοκή 30 ατόμων στην Κυψέλη - Συνελήφθηκαν τέσσερις ανήλικοι

Οι δύο τραυματίες, 13 και 15 ετών, αναγνώρισαν δύο από τους ανηλίκους που συμμετείχαν στη συμπλοκή, οι οποίοι συνελήφθησαν μαζί με άλλους δύο εφήβους που κατηγορούνται για απείθεια και κατοχή tazer

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα
Super League 2 05.10.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα για την 4η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από ACTION24.

Σύνταξη
Νεπάλ – Ινδία: Σφοδρές βροχές και πλημμύρες – Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία
Κατολισθήσεις 05.10.25

Σφοδρές βροχές και πλημμύρες σε Νεπάλ και Ινδία - Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία

Οι 35 από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στην περιοχή Ιλάμ - Στο Νεπάλ, πολλοί αυτοκινητόδρομοι έχουν αποκλειστεί ή καταστραφεί από τις πλημμύρες, αφήνοντας εκατοντάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους

Σύνταξη
Το διαφανές, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση
Τόλμη και γοητεία 05.10.25

Το διαφανές, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση

Η Χάιντι Κλουμ εντυπωσίασε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με ένα από τα πιο τολμηρά της look μέχρι σήμερα -σίγουρα, για να κάνει μια τέτοια εμφάνιση αισθάνεται αυτοπεποίθηση και δύναμη. Μπράβο της!

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 05.10.25

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Μαρούσι – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του
Αποσβεστική προθεσμία 05.10.25

Τσουκαλάς: «Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει σήμερα την παραγραφή των αδικημάτων του»

Ο Κώστας Τσουκαλάς με ένα δηκτικό σχόλιο επιτέθηκε στην κυβέρνηση που κατάφερε όπως είπε με μεθοδεύσεις να σπαταλήσει χρόνο προκειμένου να παραγραφούν τα αδικήματα Βορίδη

Σύνταξη
