Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια

Τι και αν ο συνολικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξάνεται με αργό ρυθμό, οι τιμές σε μια σειρά καταναλωτικών αγαθών στις ΗΠΑ -από κονσέρβες σούπας έως ανταλλακτικά αυτοκινήτων- έχει πάρει την ανιούσα. Οι Αμερικανοί αρχίζουν να νιώθουν τον πόνο που προκαλούν καθώς βλέπουν τσιμπημένες τιμές στα ράφια.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδίασε τις αγορές πριν από έξι μήνες όταν ανακοίνωσε σαρωτικούς «ανταποδοτικούς» δασμούς σχεδόν σε όλες τις χώρες.

Ωστόσο, οι εμπορικοί του πόλεμοι ήταν μέχρι στιγμής λιγότερο επιζήμιοι απ’ όσο φοβούνταν πολλοί οικονομολόγοι, με τον γενικό δείκτη πληθωρισμού να κινείται στο 2,9% τον Αύγουστο.

Κάποιοι λιανοπωλητές έσπευσαν να εισάγουν προϊόντα για να προλάβουν τις προθεσμίες των δασμών. Άλλοι προστατεύουν τα περιθώρια κέρδους αυξάνοντας τις τιμές σε ορισμένα είδη αλλά όχι σε άλλα. Η Costco, η αλυσίδα αποθηκών-κλαμπ, περιόρισε την έκθεσή της στους δασμούς προβάλλοντας λιγότερα εισαγόμενα χριστουγεννιάτικα είδη όπως παιχνίδια και διακοσμητικά, ενώ γέμισε τον ελεύθερο χώρο με ακριβότερες σάουνες και αποθήκες κήπου, είπε στους αναλυτές την περασμένη εβδομάδα ο διευθύνων σύμβουλος Ρον Βάχρις.

Ωστόσο, δεδομένα από το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας (BLS) έδειξαν ότι τα περισσότερα από τα εισαγόμενα προϊόντα έχουν γίνει ακριβότερο στο εξάμηνο έως τον Αύγουστο. Ενδεικτικά, οι τιμές στα ηχοσυστήματα αυξήθηκαν κατά 14%, στα φορέματα κατά 8% και τα εργαλεία κατά 5%.

Ανατιμήσεις

Επίσημα στοιχεία και δηλώσεις εταιρειών δείχνουν επιτάχυνση των ανατιμήσεων σε μια ποικιλία προϊόντων που εξαρτώνται από το εμπόριο, αφότου οι εταιρείες ρευστοποίησαν αποθέματα και άρχισαν να μετακυλίουν στους καταναλωτές το κόστος των δασμών.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, ο πληθωρισμός στα αγαθά ήταν περίπου μηδενικός. Τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε τον πληθωρισμό στα αγαθά να σέρνεται προς τα πάνω», δήλωσε ο Μαρκ Μάθιους, επικεφαλής οικονομολόγος στην Εθνική Ομοσπονδία Λιανεμπορίου.

Πολλές επιχειρήσεις γίνονται όλο και πιο σαφείς σχετικά με ανατιμήσεις, καθώς αντισταθμίζουν το υψηλότερο κόστος των εισαγόμενων αγαθών, τα οποία αντιστοιχούν σε κάτι παραπάνω από το 1/10 της καταναλωτικής δαπάνης στις ΗΠΑ.

Από τον Απρίλιο, κορυφαίοι λιανοπωλητές αύξησαν τιμές στα 11 από τα 29 προϊόντα «soft line» (όπως μπλουζάκια και παπούτσια), στα 12 από τα 18 «hard lines» (όπως ποδήλατα και πλυντήρια πιάτων) και στα 5 από τα 16 είδη αθλητικού εξοπλισμού, σύμφωνα με δείγμα εισαγόμενων προϊόντων που παρακολουθεί η Telsey Advisory Group, ερευνητική εταιρεία της Wall Street.

«Αυτό μας δείχνει ότι οι δασμοί έχουν αντίκτυπο και προκαλούν άνοδο των τιμών», δήλωσε ο Τζο Φέλντμαν, αναλυτής στην Telsey.

Η Ashley Furniture, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής επίπλων στον κόσμο, σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές για την πλειονότητα των προϊόντων της κατά 3,5 έως 12%.

«Η συνεχιζόμενη κατάσταση με τους δασμούς έχει δημιουργήσει σημαντικές προκλήσεις, με επιπτώσεις στο κόστος σε όλη τη βιομηχανία μας», ανέφερε η ειδοποίηση από τον διευθύνοντα σύμβουλο, Τοντ Γουάνεκ. Η Ashley δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.

Η ειδοποίηση της Ashley προηγήθηκε της ανακοίνωσης του Τραμπ αυτή την εβδομάδα για νέο δασμό 25% στα ταπετσαρισμένα έπιπλα, που θα τεθεί σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου.

Από ανταλλακτικά μέχρι και τον καφέ

Στον λιανοπωλητή ανταλλακτικών αυτοκινήτων AutoZone, «πιθανότατα θα υπάρξουν κι άλλες» αυξήσεις τιμών καθώς γίνεται αισθητός ο πλήρης αντίκτυπος των δασμών, είπε στους αναλυτές στα τέλη του περασμένου μήνα ο διευθύνων σύμβουλος Φίλιπ Ντανιέλε.

Πρόσθεσε ότι πολλοί πελάτες θα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν. «Αν χαλάσει η μίζα, το αυτοκίνητό σου δεν πρόκειται να πάρει μπροστά», είπε ο Ντανιέλε. Οι οδηγοί έχουν να επιλέξουν: «Ή θα ζητήσεις από κάποιον να σε πάει ή θα φτιάξεις το αυτοκίνητό σου ή θα πάρεις ένα Uber», πρόσθεσε.

Οι τιμές του καφέ έχουν εκτοξευθεί, εν μέρει λόγω δασμών 50% στη Βραζιλία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα καφέ στον κόσμο.

Οι δασμοί στον εισαγόμενο λευκοσίδηρο (tin-plate) έχουν επίσης αυξήσει την τιμή των μεταλλικών κουτιών τροφίμων.

«Έχουμε περιορισμένες επιλογές για το από πού μπορούμε να προμηθευτούμε λευκοσίδηρο. Και, ως αποτέλεσμα, πρέπει να εξετάσουμε κάποιες στοχευμένες αυξήσεις τιμών», δήλωσε τον περασμένο μήνα σε συνέδριο η Κάρι Άντερσον, οικονομική διευθύντρια της Campbell’s, του παρασκευαστή σούπας.

Οι εισαγωγείς πληρώνουν το κόστος

Έρευνα του Ινστιτούτου Διαχείρισης Προμηθειών (ISM) που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου κατέγραψε ανησυχίες για δασμούς σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες εστίασης, οι κατασκευές και οι κοινωφελείς υπηρεσίες.

«Οι δασμοί συνεχίζουν να εισάγουν ένα περιττό επίπεδο αβεβαιότητας σε ολόκληρη την οικονομία, και οι δαπάνες αρχίζουν τώρα να αυξάνονται, καθώς τίθεται πλέον σε ισχύ το πλήρες αποτέλεσμα των δασμών», ανέφερε ανώνυμος επικεφαλής ακινήτων στην έρευνα.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζέι Πάουελ, είπε την περασμένη εβδομάδα ότι, μέχρι στιγμής, οι Αμερικανοί εισαγωγείς και λιανοπωλητές -και όχι οι καταναλωτές- έχουν σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος των δασμών του Τραμπ.

Ο Νέιθαν Σιτς, οικονομολόγος της Citigroup, εκτιμά ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν πληρώσει μόνο το 30 έως 40% του κόστους των δασμών, με περίπου τα 2/3 να βαρύνουν τις εταιρείες. Όμως προέβλεψε ότι το μερίδιο των καταναλωτών θα αυξηθεί στο 60% τους προσεχείς μήνες.

«Πιστεύουμε ότι έρχονται κι άλλα για τον καταναλωτή», είπε σε τηλεδιάσκεψη με πελάτες της Citi την Παρασκευή.

Με πληροφορίες από Financial Times